POSTA! - CARO DAGO, CORONAVIRUS, LA CEI: "VACCINARSI È RESPONSABILITÀ ANCHE VERSO GLI ALTRI". NEL FRATTEMPO POSSONO DIRE A PAPA FRANCESCO CHE LO È ANCHE INDOSSARE LA MASCHERINA? – DAVOS, URSULA VON DER LEYEN: "VERSO PROGRAMMA UE DI BIO-DIFESA CONTRO LE PANDEMIE". SÌ, SE FACCIAMO UN CONCENTRATO DELL'EFFICIENZA DEI SINGOLI STATI CONTRO IL COVID, LA PROSSIMA VOLTA IN DUE MESI SIAMO MORTI TUTTI…

l appello di angela merkel ai tedeschi per il natale

Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

Caro Dago, la cancelliera Angela Merkel si è congratulata al telefono con il presidente degli Stati Uniti Joe Biden per il suo insediamento. Lui avrà risposto facendo tagliare ulteriormente le dosi di vaccino Pfizer per l'Europa?

A.Reale

Lettera 2

carlo mosca

Caro Dago, il primario del Pronto soccorso di Montichiari avrebbe somministrato farmaci letali a pazienti Covid in modo da liberare posti per altri malati che ne avevano bisogno. Avrà usato il medesimo metodo - ovviamente a insaputa dello stesso - nei confronti di qualche collega per liberare incarichi e spianarsi la carriera?

J.R.

Lettera 3

travaglio conte

Caro Dago, il premier Conte è arrivato a Palazzo Chigi per il Cdm in cui formalizzerà le sue dimissioni. Preoccupa la condizione di Travaglio. Ce la farà il direttore a restare qualche giorno - forse Giuseppi riavrà l'incarico o forse no - senza il suo feticcio da leccare quotidianamente?

Mario Canale

joe biden

Lettera 4

Caro Dago, Joe Biden: "Potremmo anche arrivare a vaccinare 150 milioni di americani nei primi 100 giorni della mia presidenza". Cioè un milione e mezzo di vaccinazioni al giorno. Per l'Europa significa che oltre a non ricevere più le dosi Pfizer dovrà pure restituire, con prelievi forzosi di sangue, quanto avuto finora?

Ulisse Greco

Lettera 5

ASTRAZENECA

Caro Dago, il premier Conte al Quirinale per dimettersi. Ma ci è andato con la poltrona ancora attaccata al culo o ce l'ha fatta a staccarsi?

Fritz

Lettera 6

Caro Dago, AstraZeneca ha respinto come "totalmente errate" le notizie pubblicate dai media tedeschi secondo le quali il vaccino contro il Covid-19 messo a punto dall'azienda con l'Università di Oxford sarebbe in gran parte inefficace sugli anziani sopra i 65 anni di eta'. Sono in grado di dimostrarlo? È stato testato su volontari di quell'età? Perché a parole si può dire tutto e il contrario di tutto. Servono le evidenze scientifiche.

conte e casalino - Grande Fratello Chigi

Piero Nuzzo

Lettera 7

Caro Dago

Nuovo colpo di scena al Grande Fratello Chigi-Vip: arriva infatti l’addio di due ‘big’ della trasmissione. Conte e Casalino aprono la porta rossa e lasciano la "casa"!

Lorenzo B.

Lettera 8

conte casalino

Caro Dago, oggi il premier Conte rassegnerà le dimissioni sperando in un reincarico dal Quirinale. Un copia e in-Colle?

Sasha

Lettera 9

Caro Dago, Governo, il premier Conte al Quirinale solo alle 12 per le dimissioni perché prima doveva girare un video di commiato. C'è da scommettere che perfino Chiara Ferragni - che di video e immagini vive - avrebbe sicuramente avuto maggior tatto e più rispetto per il Presidente della Repubblica. Giuseppi: sotto la pochette il nulla.

video tette chiara ferragni

Bibi

Lettera 10

Caro Dago, diverse persone sono state ferite da un uomo armato di coltello a Francoforte sul Meno, in Germania. Almeno tre sarebbero in gravi condizioni. La polizia ha confermato che l'aggressore è stato arrestato. Visto che è stata accuratamente evitata qualsiasi notizia specifica sul criminale, vien da pensare che si tratti di un musulmano.

Fabrizio Mayer

Lettera 11

Caro Dago, il premier Conte si è finalmente dimesso. Speriamo di non dover vedere più né lui né le gambe ad angolo di Casalino che cerca di infilarsi in qualche zona periferica dell'inquadratura tv.

URSULA VON DER LEYEN

A.B.

Lettera 12

Caro Dago, Usa, Biden annuncia decreti per equità razziale. Bianchi e neri devono avere il pisello lungo uguale?

Lino

Lettera 13

Caro Dago, Davos, Ursula von der Leyen: "Verso programma Ue di bio-difesa contro le pandemie". Sì, se facciamo un concentrato dell'«efficienza» dei singoli Stati contro il Covid, la prossima volta in due mesi siamo morti tutti.

meme sulla crisi di governo conte versione di caprio

Theo

Lettera 14

Caro Dago, se Piddì e grillini fossero intelligenti, dovrebbero capire che questa è l’occasione per liberarsi definitivamente di Conte. Il tempo, infatti, aiuta il volpino con la pochette a crearsi un nuovo partito con una solida base elettorale raccattata quasi esclusivamente dalle suddette forze politiche.

Tra un anno e mezzo, quando si andrà a votare, chi vuoi che si ricordi più dell’avvocato di padre Pio? Secondo me, se lo dimenticano pure le carampane che hanno dato vita alle pagine Fessbuc “Le bimbe di Giuseppe Conte” e “Le principesse di Giuseppe Conte”. Il problema è che gli “strateghi” dei due partiti, tale Bettini e il bibitaro Di Maio, non sono intelligenti, ma solo furbi.

le bimbe di giuseppe conte ultimo giorno di palestra

[Il Gatto Giacomino]

Lettera 15

Dago colendissimo, il divertente caso delle Primule.

Non pago della telenovela “Banchi a rotelle”, il commissario straordinario (che sia straordinario oramai è evidente a tutti) si sta fiondando sulle strutture per le vaccinazioni.

La lettura del bando è allarmante: richiede prestazioni e capacità sconosciute nel Paese. Neanche i cinesi, opportunamente coordinati dall’Esercito del popolo, sarebbero in grado di rispettare i tempi e le condizioni.

Ma allora, qual è il senso? Finirà come per i banchi a rotelle, i dispositivi di protezione, le mascherine, ect? Tempi reali decuplicati, fornitori sconosciuti, mediatori invece conosciuti?

giuseppe conte e luigi di maio

Saluti da Stregatto

Lettera 16

Dago on line,

su La 7 le crisi politiche sono il veicolo migliore per le dirette e quindi per gli spot pubblicitari; ieri in attesa di una non salita al colle da parte di Conte, Mentana nel solito studio, assiso su un tavolo per sembrare più alto, insieme a due colleghi sotto 1.65 cm di altezza seduti avanti un tavolo alto, con la vittima Sardoni nei pressi di Palazzo Chigi che non sapeva che dire, ebbene circa tre ore di diretta per annunciare che sul colle sventola il tricolore e i corazzieri andavano a mensa come sempre alle 19.00.

meme by le bimbe di conte (e della paladino)

Saluti - peprig -

Lettera 17

Caro Dago,

inorridisco a leggere: “Di Maio premier”, sarebbe l’ultimo atto di umiliazione per il paese. Avrei preferito

leggere: “ Di Maio a ripetizione di italiano per imparare l’uso corretto dei verbi” dal momento che il congiuntivo

gli è ostico.

Annibale Antonelli

Lettera 18

Caro Dago, l'Alto rappresentante della Ue, Josep Borrell: "Il caso di Giulio Regeni è una questione grave per l'Italia e per l'intera Unione Europea. Continuiamo ad esortare l'Egitto a cooperare in pieno con le autorità italiane sulle responsabilità, e affinché sia fatta giustizia". Quanta delicatezza, "Continuiamo ad esortare l'Egitto...". Ma solo con la Russia si usano minacce e sanzioni?

JOSEP BORRELL

Corda

Lettera 19

Caro Dago, il premier Conte si dimette: "Grazie a ogni singolo ministro". Ecco, già il fatto che Giuseppi ringrazi Lucia Azzolina descrive bene la triste condizione in cui si trovava la maggioranza di governo.

E.Moro

Lettera 20

papa francesco si toglie la mascherina

Caro Dago, coronavirus, la Cei: "Vaccinarsi è responsabilità anche verso gli altri". Nel frattempo possono dire a Papa Francesco che lo è anche indossare la mascherina?

Oreste Grante

Lettera 21

Caro Dago, crisi di governo. M5s, Pd e Leu - in coro - vogliono qualcosa costruito attorno a Conte. Gli facciano un mausoleo. L'Italia ha bisogno di un Governo in grado di operare. Chi lo presiede è secondario.

Ice Nine 1999

Lettera 22

donald trump

Caro Dago, Joe Biden: "Il processo per l'impeachment a Donald Trump in Senato? Penso che vada fatto". E pensa male. L'impeachment è stato istituito per processare i presidenti Usa durante il loro mandato, non dopo. La prova? Richard Nixon. Una volta che si dimise a seguito del Watergate l'impeachment decadde. I fatti sono fatti e Donald non sta più alla Casa Bianca.

P.T.

Lettera 23

keira knightley e eleanor tomlinson in colette

Caro Dago, Usa, Biden: "Il processo per l'impeachment di Trump va fatto". Come già spiegato da fior di costituzionalisti, l'impeachment è previsto per rimuovere presidenti in carica, non per gli ex. Che, non essendo per l'appunto più "in carica", non possono essere rimossi da nulla. Quindi trattasi di persecuzione politica ad personam.

Yu.Key

Lettera 24

keira knightley

Se una parte del recovery-plan é a fondo perduto e la maggior parte é un prestito da restituire, per chi presta non c'é differenza. Ci danno soldi per poi riaverli in dietro. Allora facciano a meno di prestarceli e ci diano SOLO la parte a fondo perduto. Così loro non tirano fuori i soldi del prestito (che é comunque un grosso sforzo) e non dovranno penare per riaverli in dietro. Mi pare un concetto molto democratico. GB.Oneto

Lettera 25

Caro Dago, Keira Knightley dice basta al nudo sul set: "Solo con una regista donna". Una chiara discriminazione nei confronti dei registi gay, bisessuali, trans, queer, intersessuali e asessuali. Cosa aspetta da comunità Lgbtqia ad insorgere?

Baldassarre Chilmeni

romano prodi on the beach

Lettera 26

Caro Dago,

Romano Prodi auspica un cambio a Palazzo Chig,i e per risolvere i problemi Italiani da fine politico già Presidente della Commissione Europea (nessuno è perfetto), auspica un Governo presieduto da qualche grosso calibro del PD.

Ammesso che ve ne siano definibili tali dal punto di vista politico, è l’unica soluzione praticabile nella democratica Italia. Risulta, infatti, che il PD le ultime elezioni non le abbia vinte, quindi secondo tradizione coloniale va bene……

SDM

maria elena boschi

Lettera 27

A quarta repubblica di questa sera 25/1. Non si fa che parlare del pres. della Rep .che deciderà quale governo dare ai cittadini. Nessuno lo ha votato e se vogliamo fare i democratici fino in fondo, chi è questo signore ? Si facciano eleggere lui e Conte prima di decidere sulla nostra pelle. Nessuno ricorda che sulla vita dei cittadini in democrazia devono votare i cittadini. Anche tutti questi commentatori giudici e relatori che vengono in TV a dimenticare i cittadini, chi li ha eletti ? GB Oneto

Lettera 28

Caro Dago, come da tradizione si stanno bruciando nomi di papabili ma la vera domanda è: che fine farà la Boschi frangettata?