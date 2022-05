POSTA! - CARO DAGO, DRAGHI A COLLOQUIO ALLA CASA BIANCA: "SE PUTIN PENSAVA DI DIVIDERCI HA FALLITO". COME NO, INFATTI A BRUXELLES SONO TALMENTE UNITI CHE È DA SETTIMANE CHE NON RIESCONO A TROVARE L'ACCORDO PER L'EMBARGO SU GAS E PETROLIO RUSSI…

DAVIDE CASALEGGIO

Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

Caro Dago, Casaleggio: "M5s crolla nei sondaggi, ha imboccato la via del declino". Ben svegliato!

Theo

Lettera 2

Caro Dago, Ucraina, l'Ue valuta un nuovo debito comune per la ricostruzione. Che intelligenti gli ucraini. Crepano a migliaia per resistere all'invasore russo e poi dipenderanno militarmente dagli Stati Uniti e per la ricostruzione dall'Unione Europea. Per quanto tempo ancora il burattino Zelensky sarà gradito ai nuovi padroni?

volodymyr zelensky 1

Ulisse Greco

Lettera 3

Caro Dago, Draghi a colloquio alla Casa Bianca: "Se Putin pensava di dividerci ha fallito". Come no, infatti a Bruxelles sono talmente uniti che è da settimane che non riescono a trovare l'accordo per l'embargo su gas e petrolio russi.

Lauro Cornacchia

Lettera 4

MARIO DRAGHI JOE BIDEN

Caro Dago, Bce, Lagarde: "Stime inflazione Ue convergono su obiettivo 2%". La signora che ai tempi del Fmi non ne ha azzeccata una, adesso ha portato le sue (in)competenze al servizio dell'Eurotower...

Lino

Lettera 5

Dago Magister vitae, a Genzano il parroco ha impedito (in occasione di una messa in ricordo) ai genitori di un ragazzo, morto nel 2019, di portare in chiesa il suo cane con cui aveva condiviso ogni momento della sua purtroppo breve vita. La motivazione: "vi sono regole religiose inderogabili".

christine lagarde 2

Avrei voluto chiedere a questo parroco quali sono le regole religiose che, ad esempio, negli anni novanta hanno permesso la tumulazione nella Basilica di Sant'apollinare a Roma del capo della banda della Magliana.

Ma poi ho letto il motivo dell'autorizzazione concessa ai tempi dall'arcivescovo vicario di Roma, riassumibile in: "per le importanti donazioni da lui fatte" . Poco conta che i soldi provenissero da rapine, omicidi, rapimenti, traffico di droga ecc. . In latino (caro alla chiesa tanto quanto i soldi): "pecunia non olet". Magari, se a Genzano l'offerta per la messa fosse stata molto consistente.....

Un suddito.

vladimir putin e la cravatta di marinella 1

Lettera 6

Caro Dago, confiscare i beni russi per risarcire l'Ucraina: l'Ue lavora a normativa. Totalmente imbecilli! Così vedendo quel che è successo con la Russia, chi ha soldi non si fiderà più ad investire e acquistare beni in Europa. Meglio andare direttamente in Corea del Nord!

F.G.

Lettera 7

MARIO DRAGHI JOE BIDEN

Caro Dago, Ucraina, Usa: "Putin userà il nucleare solo in caso di minaccia esistenziale alla Russia". In questo tipo di previsioni gli uomini di Biden sono imbattibili. Sapevano quando i russi avrebbero attaccato l'Ucraina: il 16 febbraio. Quando la guerra sarebbe finita: il 9 maggio. E ora sanno pure in quale caso Putin userà l'atomica...

Saro Liubich

Lettera 8

putin e la minaccia nucleare 9

Caro Dago, Ucraina, Usa: "Putin userà il nucleare solo in caso di minaccia esistenziale alla Russia". In questo tipo di previsioni gli uomini di Biden sono imbattibili. Sapevano quando i russi avrebbero attaccato l'Ucraina: il 16 febbraio. Quando la guerra sarebbe finita: il 9 maggio. E ora sanno pure in quale caso Putin userà l'atomica...

Saro Liubich

Lettera 9

andrea scanzi e il vaccino - meme

Il caregiver di sé stesso, tale Scanzi, bassottino tutto scodinzolante di Travaglio e Giuseppi con la sindrome incartapecorita del marchese del Grillo, è sempre in Tivù: trattasi di Otto e Mezzo o Carta Bianca con Orsini e la filosofa De Cesaris. Ergo, tutti Fatto Putiniano ops!... Quotidiano! Un'ottima rappresentazione del pluralismo e alla comprensione di fatti complessi come un conflitto bellico.

E a loro tre si è aggiunto Francesco Borgonovo, sempre più la versione barbuta di Alexey Bobrovsky. Meno male che, ieri, dalla Gruber, lo ha spiegato benissimo Di Lorenzo, lo Chefredakteur der Die ZEIT: in Germania non si vedono "giornalisti" di Regime in Tivù sostanzialmente per ragioni etiche e non perché siano russi. In effetti, la loro presenza costante nei talk show italiani è un modo subdolo per indorare le pillole putiniane.

Impeto Grif

MORAWIECKI

Lettera 10

Dago darling, sto leggendo una biografia (bruttina) su Enrichetta-Anna d'Inghilterra, la prima moglie di Monsieur, cioé Filippo il gaio fratello del Re Sole. Un libro quasi tutto di gossip forniti da tutti i grandi gossipari (anche blasonati) di quell'epoca. Ebbene anche lì ci ho trovato che allora (seconda metà del Seicento), l'Ucraina era contesa tra Polonia e Russia. Ma cosa ha fatto di male al mondo l'Ucraina per essere così martoriata? Ossequi Natalie Paav

Lettera 11

battaglione azov

Beppe Severgnini era più autorevole quando interpretava Calimero.

S'ignoramia

Lettera 12

Caro Dago, Zelensky ha decretato un minuto di silenzio in tutta la nazione ogni giorno alle 9 in onore delle vittime della guerra in Ucraina. E gli altri 1.439 minuti del giorno? Saranno riempiti dai suoi sermoni?

Fabrizio Mayer

ADDESTRAMENTO DEL BATTAGLIONE AZOV

Lettera 13

Caro Dago, le mogli dei militari Azov in udienza dal Papa: "Speriamo di salvare le loro vite". Se si limitano a salvare sé stessi dovrebbe essere certamente più semplice che salvare Biden dalle elezioni di Midterm.

F.T.

Lettera 14

Dagosapiens, semel in anno licet insanire, una volta si diceva. Gli Alpini fino a ieri, per 92 anni, nelle loro adunate sono sempre …”insaniti” senza creare problemi. Anzi, festeggiati con simpatia, anche dalle rappresentanti del gentil sesso.

A Rimini, nell’era del “me too”, pare che le cose siano andate diversamente; sembra -e dico sembra- che centinaia -sì, centinaia, si dice- di ragazze siano state molestate -abusate si dice anche- dalle penne nere.

adunata degli alpini a rimini

Nelle adunate di tutti gli anni precedenti non era mai successo. Non ci sono più gli Alpini di una volta? Non ci sono più le ragazze di una volta? Ah, saperlo!

Vittorio Lànellavallec’èun’osteriaèl’allegriadinoialpin!Metoo ExInFeltrito

Lettera 15

Caro Dago, Bill Gates positivo al Covid: "Per fortuna ho fatto il vaccino". Milioni di asintomatici - così dicevano per giustificare il lockdown a inizio pandemia - si sono fatti il virus senza accorgersene. Per dire che aver fatto il vaccino sia una "fortuna" meglio aspettare di vedere quali sono gli effetti collaterali nel lungo termine.

Bill Gates 2

A.Sorri

Lettera 16

Caro Dago, il portavoce del Pentagono, John Kirby: "Gli Stati Uniti hanno inviato armi all'Ucraina molto prima dell'invasione russa". E questo non fa che confermare la versione del Papa: "La Nato (gli Usa) è andata ad abbaiare alle porte della Russia". A questo punto anche i cretini dovrebbero aver capito che Biden non ha lavorato e non sta lavorando per la pace. È solo un ipocrita.

Simon Gorky

Lettera 17

roberto burioni sul red carpet al festival del cinema di venezia 1

Caro Dago, a parte che gli alpini ce l’hanno sempre ritta (la penna), ma sono gente abituata alle vette e alle alte cime. Trovarsi catapultati a livello del mare (Rimini), può provocare sbandamenti causati dal repentino abbassamento della quota.

Saluti, Labond

Lettera 18

Caro Dago, il premier polacco Mateusz Morawiecki: "Vladimir Putin è più pericoloso di Hitler o di Stalin". La cosa peggiore, però, è parlare a vanvera tanto per dire qualcosa.

Licio Ferdi

Lettera 19

parata della vittoria a mosca 9 maggio 2022 12

Caro Dago, Covid, il prof Burioni: "I vaccini mi hanno fatto diventare ottimista". Ah, perché quando diceva "In Italia il virus non circola, il rischio è zero", era pessimista?

Yu.Key

Lettera 20

Caro Dago, Covid, ieri 56.015 nuovi casi su 371.221 tamponi e altri 158 morti. Ma abbiamo più decessi noi per il virus che gli ucraini per la guerra?

Ice Nine

Lettera 21

Si sentì tre volte "urrà" e cominciò la solenne parata delle armate russe in quel dì del 9 maggio. E' così che si fa nei paesi più evoluti del terzo millennio! Fare sfoggio in pompa magna del loro intero arsenale bellico con una scenografia che non lascia respiro, come nella Corea del Nord.

giorgia meloni

Ma solo la Russia puo' vantare missili ancora più a lunga gittata, basta un segnale e Mad Vlad scatena il Patatrac! No question. Solo lo zar del Cremlino sa giocare alla guerra e divertirsi un mondo meglio di Cicco Kim. Gli amerikani dal loro canto, dilettanti, oltre ad avere orizzonti culturali limitati, non sanno nemmeno organizzare parate militari degne nel loro Giorno dell'Indipendenza, il 4 luglio.

Non sanno far altro che abbaiare e diffondere fake news, inutile propaganda, sul loro fantomatico complesso militare-industriale-technologico. Questi Yankees non capiscono che mostrare al mondo l'intero ambaradan bellico di cui si dispone è un retaggio culturale dei paesi potenzialmente piu' avanzati.

Kim Jong Un festeggia il successo del missile

Solo la metà del complesso militare di Mad Vlad rivela una potenza visiva instancabile, funambolica, che scatena una tempesta di emozioni alla quale non si puo' stare alla larga. E nel metaverso dei filo-putiani che si celano i desideri di accomunarsi alle visioni sovraniste più pure, il cui contrassegno sono quelle dinamiche che scatenano le uniche vere emozioni, vibranti, degli uomini che non devono chiedere mai.

Impeto Grif

cittadini di seul guardano il lancio di un missile nord coreano

Lettera 22

Caro Dago,

in tante cose la penso come la Meloni, ma l’elezione diretta del presidente della Repubblica è un’idea sbagliata, e meno male che l’hanno bocciata. Visto lo stato attuale dell’informazione politica e della cultura diffusa, sarebbe eletto il più popolare del momento, tipo Ucraina dove grazie ai soldi di un oligarca è stato eletto un comico della TV. Meglio il filtro di mille parlamentari, se no avremmo avuto come presidente la Ferragni.

L. A. Voisin

Lettera 23

parata della vittoria a mosca 9 maggio 2022 5

Caro Dago, Usa, il segretario al Tesoro, Janet Yellen, preoccupata dalla crisi alimentare mondiale: "C'è bisogno di un piano di azione, 275 milioni di persone sono in pericolo". Più armi all'Ucraina?

Jonas Pardi

Lettera 24

A Dagospia.

Ieri l'Ucraina ha iniziato l'attacco finale, quello della disperazione. La produzione mineraria e industriale dell'Ucraina è ridotta ai minimi termini. La produzione agricola del paese non occupato è per loro ammissione ridotta al 50% del normale. Milioni di cittadini sono scappati all'estero. E infine... è arrivato il caldo.

janet yellen

Le centrali nucleari e quelle a gas ucraino e a carbone ucraino continuano a funzionare per dare quella ridotta quantità di elettricità che serve al paese. I capi ucraini hanno fatto due più due e hanno deciso di attaccare.

Se interrompono il flusso del gas russo che raggiunge i clienti europei ottengono alcuni risultati fondamentali per la loro difesa. Non fanno molti danni all'Ucraina, impoveriscono fortemente la Russia e infine forzano la mano alla NATO e all'UE che sono costrette a venire seriamente in soccorso dell'Ucraina. I paesi europei in primis faranno di tutto, secondo i capi ucraini, per evitare una devastante crisi economica.

doina matei arrestata

Conclusione: "E allora io chiudo il rubinetto del gas!".

Francisco o primeiro.

Lettera 25

Caro Dago,

La famiglia della ragazza italiana uccisa con un ombrello da una rom sarà risarcita con 760.000 euri, il che mi sembra giusto. La somma sara' pagata dallo stato italiano, perche' la rom e' nullatenente. Ma nessuno scrive o dice che "lo stato" che risarcisce in realta' siamo noi cittadini ,almeno : chi di noi paga le tasse.

Giovanna Maldasia

I GENITORI E IL FRATELLO DI VANESSA RUSSO vanessa russo