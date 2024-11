POSTA - CARO DAGO, LA FERRAGNI HA PASSATO HALLOWEEN CON GIOVANNI TRONCHETTI PROVERA: ARRIVATA LA SERA SOTTO CASA DI LUI HA SUONATO IL CAMPANELLO E SENTITO IL "CHI È?" AL CITOFONO HA RISPOSTO "DOLCETTO O PANDORO?" - MA SECONDO TE PERCHÉ MAI GENTE CON MILIONI IN BANCA CHE VIVE IN VILLE CIRCONDATE DA MURI ALTI 10 METRI E PATTUGLIATI GIORNO E NOTTE DA GUARDIE ARMATE DOVREBBE DIRCI PER CHI VOTARE?

Riceviamo e pubblichiamo:

jennifer lopez con kamala harris a las vegas

Lettera 1

Dagonzo

Ma secondo te perché mai gente con milioni in banca che vive in ville circondate da muri alti 10 metri e pattugliati giorno e notte da guardie armate dovrebbe dirci per chi votare?

Icj

Lettera 2

Caro Dago, ma chi vince la Casa Bianca tra Harris e Trump, avrà ancora la famosa "valigetta atomica" o rimbam-Biden ha dimenticato dove l'ha messa?

Lucio Breve

DIBATTITO TRUMP HARRIS

Lettera 3

Caro Dago, il senatore Andrea Crisanti: “In Aula capisco il 30% delle leggi che voto. Il resto è totalmente inaccessibile alla mente oppure è noia”. Per fare politica bisogna "vaccinarsi"...

Mes

Lettera 4

Caro Dago, Valencia, a quanto pare a Bruxelles stanno sbagliando i calcoli: contro i cambiamenti climatici non servono le auto elettriche ma quelle anfibie!

Jantra

Lettera 5

alluvione valencia

Caro Dago, dopo l'alluvione Valencia abbandonata a se stessa. Eh certo, la Ong spagnola Open Arms è in mezzo al Mediterraneo a recuperare migranti da portare in Italia...

Tommy Prim

Lettera 6

Caro Dago, immagino una costruzione di una alleanza elettorale a maglie larghe. che progressivamente si stringa attorno ad un contratto regolare da sottoporre agli elettori. Bettini ahahahah ce spieghi meglio?

Bobilduro

CLIMA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Lettera 7

Possibile che un peso così grande come difendere la liberta' ricada su queste ragazze iraniane? Le femministe, gli attivisti lgbta+ etc proprio lle temono? Si vede bene che ne hanno paura .

Lettera 8

ci risiamo, caro Dago,

piove. E di chi è la colpa? Nostra, naturalmente.

Anche io, come l'amico F.G., ho fatto il cappotto alla casa, messo i pannelli, la pompa di calore, ho cambiato tutte le finestre, ho comprato la macchina elettrica, se posso non la uso, vado in treno o in autostop, non so cosa sia un aeroplano, compro frutta e verdura a km. zero, mangio solo carne sintetica, e stendo un velo pietoso sulle farine.

re felipe a paiporta foto lapresse 10

Raccolgo l'acqua piovana per bagnare i gerani, mi lavo i denti con un bicchiere d'acqua, faccio la doccia una volta al mese, tiro lo sciacquone una volta al giorno, non uso saponi, lavo i piatti nella bacinella, l'auto aspetto che piova, non surgelo, non so cos'è un condizionatore d'aria, metto i vestiti di quando avevo vent'anni, trascorro i week-end sui marciapiedi del mio paese, o zappando il mio fazzoletto di terra, scorreggio solo sotto le lenzuola per scaldarmi un pochino ma non supero mai i diciotto gradi.

DONALD TRUMP IN UNA DISCARICA - IMMAGINE GENERATA DALL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE

E poi, ovviamente, non faccio figli. Sai com'è: da uno a due, da due a quattro, da quattro a otto..... E di chi è la colpa? Mia, naturalmente, perchè sono un pirla

Tonyborg

Lettera 9

Caro Dago, alluvione a Valencia: Felipe VI e Pedro Sanchez nella melma!

Camillo Geronimus

Lettera 10

Caro Dago, passerella nelle zone alluvionate in Spagna, re Felipe e il premier Sánchez contestati duramente: erano andati lì per dar la colpa all'anidride carbonica?

Marino Pascolo

Lettera 11

Caro Dago, a Valencia la Caporetto del "Patto di Parigi" che avrebbe dovuto salvarci dai cambianenti climatici. Una vittoria di Donald Trump alle Presidenziali Usa potrebbe mettere finalmente una pietra tombale su questo tipo di deliri...

John Reese

BENJAMIN NETANYAHU - ATTACCO DI ISRAELE ALL IRAN

Lettera 13

Caro Dago, nulla di nuovo sotto il sole, anche Checco Zalone si è dimostrato omuncolo, come i tanti che dividono con la compagna sacrifici, ristrettezze, sogni, ma che poi non vogliono dividere agi, benessere e ricchezza. Liquidano la compagna come una "squattera del Guatemala" (Guidi dixit) davvero uno spettacolo indecoroso e triste per un personaggio che vorrebbe fare ridere ma che riesce a suscitare solo indignazione e pena.

FB

Lettera 14

mariangela eboli e checco zalone 3

Caro Dago, Spagna, vediamo se Sanchez, tanto bravo nel riconoscere ufficialmente la Palestina per far dispetto a Netanyahu, ora sarà altrettanto bravo nel riconoscere le proprie responsabilità di quel che sta succedendo a Valencia.

Ranio

Lettera 15

Caro Dago, Kamala Harris: "Farò di tutto per la soluzione a due Stati". Ma certo, come ha fatto negli ultimi 4 anni alla Casa Bianca come vice di Biden...

Nino

Lettera 16

PANDORO BALOCCO - CHIARA FERRAGNI

Caro Dago , la ferragni ha passato halloween con giovanni tronchetti provera ; arrivata la sera sotto casa di lui ha suonato il campanello e sentito il " chi e ? " al citofono ha risposto " dolcetto o pandoro ?? " . Lei forse sara' alla presentazione del calendario pirelli , l' ex marito fedez che dovra' passarle gli alimenti sara' alla presentazione del calendario " porelli " .

Marco di Gessate

FOTO DI DONALD TRUMP DALLA SERIE AMERICAN MIRROR DI PHILIP MONTGOMERY

regina letizia a paiporta foto lapresse re felipe a paiporta foto lapresse 11

jennifer lopez per kamala harris a las vegas