POSTA! - CARO DAGO, GOLPE IN SUDAN, L'ESERCITO APRE IL FUOCO SUI MANIFESTANTI. POI DIRANNO CHE ERANO FUCILI DI SCENA? - ZINGARETTI: "COME PD DOBBIAMO TOGLIERE AI CITTADINI LA PAURA DEL FUTURO.." GRAZIE MA MEGLIO TOGLIERE PRIMA LA MONNEZZA…

Lettera 1

Zingaretti: "Come Pd dobbiamo togliere ai cittadini la paura del futuro.." Grazie ma meglio togliere prima la monnezza.

Signoramia

Lettera 2

Caro Dago, vaccini, Rezza: "Per tenere sotto controllo il virus serve una copertura del 90%. Sette milioni e 600mila italiani non hanno fatto neanche una dose. E sono quelli tra i 30 e i 49 anni che fanno più resistenza". Potremmo chiamarli «Brigata 25 aprile»? A furia di parlare di "antifascismo" e "resistenza" alcuni ci hanno creduto davvero...

Maury

Lettera 3

Caro Dago, qualsiasi azione si faccia o parole che si dicono c’è sempre un/una rompi coglione che ti contesta. Io che è una vita che mi vesto di nero (ora anche con la mascherina nera) sono diventato un fascista. Ma andate a pigliarvelo nel c…o ma non godete… bobilduro

Lettera 4

Caro Dago, pillola anti Covid, l'Ema inizia l'esame sul farmaco della Merck. Non vorremmo essere al posto dell'Agenzia europea del farmaco. Deve stare attenta a non irritare i produttori di vaccini: il "disegno" non prevede cure ma solo immunizzazioni...

A.B.

Lettera 5

Buongiorno, premetto che vi leggo giornalmente da sempre e che vi ringrazio per la capacita’ di dare al lettore i pareri delle varie parti politiche su fatti, leggi e dichiarazioni varie. Scrivo perché sono meravigliato dal fatto che in vostro giornalista o forse più di uno continui ad appellare la Thunberg Gretina e gretini i suoi sostenitori.

Come dare degli stupidi a quelli che sono convinti sostenitori della necessità di cambiare il nostro modo di vivere e consumare, per cercare di rallentare un fenomeno climatico devastante. Non vedo molte differenze con i no vax in quelli che irridono ai gretini Saluti

Lettera 6

Caro Dago, vaccino Covid, il governatore del Veneto, Luca Zaia: "Preoccupati per la terza dose, vorremmo fare di più". Sarà accontentato. Gli esperti della sfera di cristallo parlano già di un richiamo tutti gli anni.

Nereo Villa

Lettera 7

Caro Dago, golpe in Sudan, l'esercito apre il fuoco sui manifestanti. Poi diranno che erano fucili di scena?

F. T.

Lettera 8

Dago,

uno tsunami al laghetto dell' EUR in Roma dove troneggia la sede in stile ventennio dell' ENI. La presidentessa incarica L.C. nominata in era Conte due, dovrà firmare l' azione legale che l' Ente ha preannunciato contro il Fatto Quotidiano accusato di essere un portatore di calunnie e falsità a proprio danno ? La presidentessa è azionista da tempo del quotidiano in tema.

saluti - peprig -

Lettera 9

Caro Dago, vaccini, il direttore della Prevenzione del ministero della Salute, Giovanni Rezza: "Per tenere sotto controllo il virus serve una copertura del 90%". All'inizio avevano detto il 70%. Stavolta avranno indovinato o si sbaglieranno nuovamente?

Matt Degani

Lettera 10

Caro Dago, Mattarella: "Formare coscienze per contrastare criminalità". Tranquillo, si stanno formando coi videogiochi.

Pikappa

Lettera 11

Caro Dagone,

Guardate che Silvione vuole fare le President solo per 2 anni...fino al 2023. Poi di dimetterebbe per far posto a Dragone! Ma pensa che biennio, Robe’...pensa alle ammucchiate..dopo un bel G20, per esempio...fantastico!!! Evvai col bunga su scala planetaria!!

...Certo, la reggia non sarà più la stessa, ma non di molto...da Palazzo dei Papi a Palazzo di Papi!!!??

Lettera 12

Caro Dago, clima, Onu: "Nel 2020 è stata registrata una concentrazione record di gas serra nell'atmosfera, con un tasso di incremento annuo superiore alla media del periodo 2011-2020, e la tendenza è proseguita nel 2021".

Come volevasi dimostrare anche se fermi tutto, come è successo nel 2020 a causa del lockdown per Covid, l'incidenza sul riscaldamento globale è pari a zero. Quindi la tanto sbandierata transizione verde avrà quale unico effetto quello di arricchire gli imprenditori della Green economy, amici dei soliti noti.

Tommy Prim

Lettera 13

Caro Dago, leggo che Di Maio ha scritto un libro (incredibile!) Mi chiedo come abbia trovato il tempo visto i gravosi impegni come ministro di ben tre diversi governi consecutivi. Forse lo ha fatto a bordo degli aerei di stato, oppure durante i trasferimenti sulle auto blu. Due privilegi della casta che i grillini volevano togliere...agli altri per tenerseli tutti per loro!

FB

Lettera 14

Draghi non si distrae mai, neppure nei festivi: oro nel mondiale corpo libero, dopo 55 anni…e poi, tanto per gradire, oro nella gara maschile eliminazione… Bravo Mario!

Giuseppe Tubi

Lettera 15

Caro Dago, clima, Onu: "Nel 2020 concentrazione record di gas serra nell'atmosfera". Il segretario dell'Organizzazione meteorologica mondiale dell'Onu, Petteri Taalas, spiega che "L'ultima volta che la Terra ha sperimentato una concentrazione simile di Co2 è stato 3-5 milioni di anni fa, quando la temperatura era di 2-3 gradi centigradi più calda e il livello del mare era di 10-20 metri più alto di adesso. Allora non c'erano 7,8 miliardi di persone". Quindi avvisare i "gretini" che il riscaldamento globale non dipende da noi: la Terra ce la fa benissimo da sola!

Mich

Lettera 16

Egregio Dago,

nessuno discute sul fatto che chi versa in precarie condizioni economiche debba essere aiutato. Il problema è come. Negli anni 50/60 del secolo scorso c'erano i "cantieri dei disoccupati". Un modo pratico e dignitoso per dare un lavoro remunerato regolarmente a chi ne era privo. Questo in attesa che l'individuo trovasse un impiego adeguato alle sue competenze.

Basta guardare questo zozzissimo paese per vedere tutti i lavori che richiedono con urgenza attenzione. Questo però, con l'attuale burocrazia, sarebbe utopistico. Corsi di formazione, sicurezza sul lavoro, responsabilità di preposti e via discorrendo. Molto più facile elargire un elemosina e addebitarla a chi il lavoro al presente ha la fortuna di averlo. Tipico di un paese che ha perso da tempo la dignità.

Cordialità

Sanvic

Lettera 17

Caro Dago, assicurazioni, polizza obbligatoria anche per chi non usa l’auto. Lo stabilisce una direttiva Ue: le macchine lasciate su un terreno privato, in cortile, in garage o comunque ferme dovranno avere Rc-auto. E poi non dovremmo tifare per la Polonia? Cosa avranno ricevuto i signori di Bruxelles per fare un simile regalo alle Assicurazioni?

Ricky

Lettera 18

Caro Dago, le prime scarpe Nike indossate da Michael Jordan nel lontano 1984, acquisite all'asta per 1,472 milioni di dollari dal collezionista Nick Fiorella. Ma per i gesti di autolesionismo non c'è il Tso?

Pino Valle

Lettera 19

Caro Dago, parafrasando Moretti, con questi dirigenti la destra non vincerà mai, e dovremo sopportare il PD al governo per altri 20 anni...

Lettera 20

Caro Dago,

Gli ultras denotano spesso una furibonda ignoranza.

Non fanno eccezione gli unni giallorossi, i quali, analfabeti come sono, in nome dell'attuale asso degli spot pubblicitari, Francesco Totti, offendono Luciano Spalletti, che alla Roma ha regalato gioco, successi e coppe.

Giancarlo Lehner

Lettera 21

Caro Dago, i carabinieri del nucleo investigativo di Palermo hanno arrestato 9 persone accusate di associazione mafiosa, estorsione aggravata dal metodo mafioso, cessione di sostanze stupefacenti e accesso abusivo al sistema informatico. Mafiosi dove, non hanno nemmeno il reddito di cittadinanza!

Lucio Breve

Lettera 22

Amnesty International chiude uffici di Hong Kong: "Troppi rischi". Grazie! Stessa cosa potrebbero dire medici e infermieri col Covid. Bisogna decidere se si vuole aiutare gli altri veramente o solo per fini propagandistici, per poterlo andare a raccontare nei talk-show tv e nei salotti buoni.

P.T.

Lettera 23

Dago darling, molti sostengono che Draghi potrebbe prendere il posto della Merkel come leader più importante tra i paesi UE. Ci sono due problemi: 1) la Markel é una politica nata (per giunta nella DDR, che era tanta cara a Bersani!), mentre Draghi é solo un banchiere nato. 2) Anche Macron é un banchiere e per giunta governa imperialmente il secondo paese più importante della UE, dotato tra l'altro di armi atomiche ufficiali e vari "mandati" in paesi extraeuropei. Per giunta l'Italia ha storicamente fama di essere un po' troppo velocemente "ballerina" nelle sue scelte e alleanze. Oggi qui, domani là. Ossequi

Natalie Paav

Lettera 24

Caro Dago, tragedia sul set del film western "Rust", dove la direttrice della fotografia è rimasta uccisa da un proiettile vero sparato da una pistola di scena. Come mai i Democratici non chiedono di bandire le armi dai set cinematografici? Forse perché tutta la Hollywood che li finanzia verrebbe assai limitata dal punto di vista degli incassi a girare film privi di violenza e odio entrambi "vittime", invece, di una feroce censura buonista sui social?

Leo Eredi

Lettera 24

Caro Dago, corteo no Green pass a Milano, tra i denunciati anche un ex brigatista. Letta cosa dice? Un ex br di "matrice fascista"?

Rob Perini

Lettera 25

Qualche notazione sulla vicenda che sta infiammando i novelli costituzionalisti de social: Covid a parte, non credo proprio che la produzione butti in pista Memo Remigi, Valeria Fabrizi e gli altri senza avere la certezza che siano in grado di sostenere certi ritmi, è una questione di tutela assicurativa...ergo, le questioni di salute di cui parla Mietta per giustificare il suo mancato vaccino sono note e sono state vagliate per essere sicuri che non costituissero un problema per la gara, che non è proprio una passeggiata. Abbiamo mai fatto rivolte per il certificato di sana e robusta costituzione che ci chiedevano in palestra per il corso di zumba e in piscina per l'acquagym? Non mi pare.

