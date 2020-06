POSTA! CARO DAGO, MA SE I BIANCHI SONO TANTO CATTIVI E RAZZISTI, CHE CACCHIO VENGONO A FARE IN EUROPA CENTINAIA DI MIGLIAIA DI NERI CHE SCAPPANO DALL'AFRICA GOVERNATA DAI LORO SIMILI? – DOMANI PARTONO GLI STATI GENERALI DI ‘GIUSEPPI’. OGGI I PM DI BERGAMO LO AIUTANO CON LA CERIMONIA DI APERTURA…

Riceviamo e pubblichiamo:

churchill statua

Lettera 1

Caro Dago, furia iconoclasta. Come insegna Newton, "Ad ogni azione corrisponde una reazione uguale e contraria". Quindi se i manifestanti contro il razzismo non la smettono di tirare giù le statue dei bianchi, prima o poi qualcuno farà lo stesso con quelle di Martin Luther King, Nelson Mandela ed altri. Sono troppo ottusi per arrivarci da soli?

Luisito Coletti

Lettera 2

Caro Dago, coronavirus, Conte: "Su Alzano Lombardo e Nembro rifarei tutto. Ho agito in scienza e coscienza". Lo prendiamo in parola: con la seconda ondata in autunno.

Pat O'Brian

Lettera 3

Caro Dago, Covid-19, il sindaco di Bergamo Giorgio Gori accusa la Regione Lombardia: "Le vittime sono più del doppio". Ma dai, non si sarà mica messo a contare i morti cinesi? Non lo fa nemmeno Xi Jinping!

Dirty Harry

Lettera 4

cristina parodi giorgio goripremio e' giornalismo 2018 11

Caro Dago, fregandosene altamente della morte di Regeni, il Consiglio dei ministri del Governo 5 Stelle-Pd ha dato il via libera al dossier relativo alla vendita delle fregate Fremm all'Egitto. Forse perché Giulio non era nero come George Floyd?

F.G.

Lettera 5

Caro Dago, dopo la rivolta nel carcere di S. Maria Capua Vetere (Ce), quarantaquattro avvisi di garanzia sono stati notificati dai carabinieri agli agenti di polizia penitenziaria responsabili del grave crimine di sedazione della sedizione.

Giorgio Colomba

Lettera 6

giulio regeni

Caro Dago, Thomas Lane, uno dei 4 ex poliziotti coinvolti nella morte di George Floyd, è stato rilasciato su cauzione: 750 mila dollari! La maggioranza silenziosa ha fatto una colletta?

Vic Laffer

Lettera 7

Caro Dago, mai visto. Sui quotidiani italiani di oggi, ben 6 interviste al premier Giuseppe Conte. "La libertà delle idee".

Maury

Lettera 8

GIUSEPPE CONTE MEME

Caro Dago, il Consiglio dei ministri ha approvato il Family act, un meraviglioso disegno di legge che prevede incentivi per rafforzare il lavoro delle donne, un assegno unico universale e contributi per gli asili nido. Peccato manchino le coperture. Ma il premier Conte ci ha abituato a questo tipo di exploits.

Di Pasquale

Lettera 9

Caro Dago, domani partono gli Stati Generali di Giuseppi. Oggi i pm di Bergamo lo aiutano con la cerimonia di apertura?

Pikappa

elena bonetti foto di bacco (2)

Lettera 10

gentil Dago, pur con tutto l'amore per la civiltà british... è ora finirla: voluntary disclosure...(!), election day (!!) e adesso FAMILY ACT !!!??? stiamo impazzendo? anzi, are we going crazy?

Ossequi, Winston

Lettera 11

Caro Dago, ma se i bianchi sono tanto cattivi e razzisti, che cacchio vengono a fare in Europa centinaia di migliaia di neri che scappano dall'Africa governata dai loro simili?

Antonello Risorta

DAVIDE CASALEGGIO OSPITE DI PORTA A PORTA

Lettera 12

Caro Dago, M5s, Davide Casaleggio: «Il limite dei due mandati venga rispettato». Anche dalla piattaforma Rousseau? Due legislature e via? Oppure può continuare a succhiare i soldi dei parlamentari grillini in eterno?

Furio Panetta

Lettera 13

Caro Dago, nelle interviste sui giornali il premier Conte dice che riguardo la mancata istituzione della zona rossa di Alzano e Nembro "rifarebbe tutto". Meglio di una confessione. Adesso i pm di Bergamo hanno la risposta che volevano: ha deciso tutto lui.

Fabrizio Mayer

Lettera 14

PAPA BERGOGLIO E GIUSEPPE CONTE

Caro DAGO, ma questo inutile cartonato di democrazia degli stati generali a Villa Pamphilj chi lo paga? Sponsor privati? lo Stato? le già sgangherarte casse di Roma Capitale che non c'ha i soldi manco per tappare due buche? A me sembra lo spot di un film già visto, un probabile flop...

COFSKY

Lettera 15

Ciao Dago, potresti girare a er Papa il video della vicenda messicana relativa al mancato pagamento del pizzo, chiedendogli se la responsabilità è dell'Italia, visto che si tratta di mafia!?

Grazie,

Johnkoenig

Lettera 16

LAURA BOLDRINI SI INGINOCCHIA IN PARLAMENTO PER GEORGE FLOYD

Caro Dago, Canada, Justin Trudeau:"C'è razzismo sistemico nelle nostre istituzioni". Sì, soprattutto quando c'è un premier che in gioventù si presentava alle feste in costume con la faccia dipinta di nero.

Kevin DiMaggio

Lettera 17

justin trudeau con brownface

Uno dei poliziotti americani coinvolti nella morte di George Floyd ha versato una cauzione di 750.000 dollari per uscire di prigione. Un poliziotto, 750.000 dollari, capito? E dove li ha trovati, chi glie l'ha dati? In America non c'è l'antiriciclaggio?

Se io in Italia porto in banca 20.000 euro in contanti dopo un secondo arriva polizia, guardia di finanza e carabinieri e mi sbattono in gattabuia in attesa di chiarimenti. In America invece un morto di fame (nel senso buono della parola, senza offesa) mette su in tre giorni 750.000 dollari e lo liberano, invece di tenerlo in galera a maggior ragione.

derek chauvin

Ma questa è l'America, la grande patria della democrazia della libertà del lavoro dei diritti e .... del malaffare, altro che Italia. Viva l'Italia!!

Gaetano il Siciliano

Lettera 18

Dago darling, in Belgio hanno fatto bene a imbrattare una statua di Leopoldo II (1835/1909) e a chiedere che altre sue statue vengano gettate al macero. Il razzismo ha una storia lunghissima e colpevoli ce ne sono tanti (anche Santa Romana Chiesa e certi "spiriti del tempo"), ma il caso di Leopoldo II è molto grave.

Leopoldo II

In un'epoca in cui c'era già il telegrafo e iniziava il telefono, lui non poteva non sapere come venivano sterminati milioni di nativi congolesi nella sua ricchissima proprietà privata africana (poi Congo Belga). Certo era sempre molto impegnato a usare il suo reale membro virile.

Pare anche con l'attrice e cortigiana parigina Cleo de Merode (per cui fu chiamato Cleopoldo). Da vecchio riuscì ad avere due figli da una francesina conosciuta nella hall di un grande albergo parigino.

P.S. Circola una Faq. Come finirà l'assalto dei "buoni" di ogni ordine e grado (non si capisce da che parte sta Comunione & Liberazione) al Pirellone? E con che nome passerà alla storia la loro eventuale vittoria. Ossequi

Natalie Paav