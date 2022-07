POSTA! - CARO DAGO, NIENTE RINNOVO PER IL CONTRATTO DI ROCCO CASALINO COI 5 STELLE. ORA GLI DARANNO IL REDDITO DI CITTADINANZA? – L'ENI AVVIA LA PRODUZIONE DI OLIO DI RICINO IN KENYA. EVIDENTEMENTE DANNO PER SCONTATA LA VITTORIA ALLE PROSSIME ELEZIONI DI GIORGIA MELONI...

Riceviamo e pubblichiamo:

david rossi

Lettera 1

Caro Dago, David Rossi, superperizia del Ris: "Si è lasciato cadere". E dopo che lo hanno spinto cosa doveva fare? L'Uomo Ragno?

Diego Santini

Lettera 2

Caro Dago, il centrodestra, riunito per un vertice a Villa Grande, non ha formulato richieste per un confronto con Draghi. Magari Berlusconi, Salvini e Meloni hanno utilizzato quella nuova diavoleria che si chiama telefono?

SALVINI MELONI BERLUSCONI

Max A.

Lettera 3

Governo, Di Maio: "Il Direttivo della Camera del M5s vuole votare la fiducia a Draghi". Ah, la magia del vitalizio...

L.Abrami

Lettera 4

la strana caduta di david rossi 3

Dagovski (polacco),

Più che delle liste dei pro-putiniani a Roma mi preoccuperei di quelle degli anti-putiniani a Mosca.

Aigor

Lettera 5

manifestazione pro draghi 6

Caro Dago, inflazione, livello record a giugno per i Paesi dell'Eurozona: 8,6%. La guerra (alla Russia) paga. Putin vorrebbe metterci in ginocchio ma siamo bravi anche da soli, grazie al genio di chi ci governa.

Maxmin

Lettera 6

Caro Dago,

le confesso che mi sembrano poco serie tutte quelle iniziative pubbliche mai viste in precedenza cui assistiamo in questi per convincere Draghi a restare a Palazzo Chigi. Mi riferisco in particolare alla lettera firmata da migliaia di sindaci, alle pagine comperate sui più importanti quotidiani, alle manifestazioni ‘spontanee’ di cittadini accuratamente organizzate con la presenza dei media, alle dichiarazioni pro Draghi di ignoti cittadini trasmesse nei più importanti tg nazionali, ai felpati inviti indirizzati a Draghi dalle gerarchie ecclesiastiche, etc, etc.

MANIFESTAZIONE PRO DRAGHI A PIAZZA SAN SILVESTRO - ROMA

Tutto questo mi sembra poco serio ed anche ridicolo. Questo continuo tirare pubblicamente Draghi per la giacchetta mi sembra anche offensivo per il presidente del consiglio che di certo saprà ben cosa fare senza bisogno di consigli interessati.

Pietro Volpi

Lovere (Bg)

Lettera 7

Caro Dago, gli entusiasti di Draghi si preparino. Se resta a Palazzo Chigi, adesso battono le mani ma quest'inverno senza gas batteranno i denti.

Nino

Lettera 8

ondata di caldo a Londra

Caro Dago, carburanti, sconto di 30 centesimi esteso al 21 agosto. Governo schizofrenico. Col Superbonus invita gli italiani a mettere il cappotto agli edifici per non inquinare con il riscaldamento e poi fa lo sconto perché continuino ad utilizzare le automobili inquinanti?

Marino Pascolo

Lettera 9

Caro Dago, record di temperatura in Gran Bretagna: 39,1 gradi a Charlwood. Il precedente record nazionale era di 38,7 gradi centigradi, ed era stato registrato a Cambridge nel luglio 2019. Non è che hanno barato solo per finire in prima pagina?

Jantra

boschi calenda della vedova magi rosato marattin manifestazione pro draghi

Lettera 10

Caro Dago, agricoltura, in Italia 10mila lavoratori migranti senza alcun diritto. Si lamentino con la sinistra che li fa venire qui promettendo loro mari, monti, ius soli, ius scholae e cannabis libera.

Oreste Grante

Lettera 11

Caro Dago, Amazon ha avviato un'azione legale contro gli amministratori di oltre 10mila gruppi Facebook che tentano di orchestrare false recensioni sul sito di e-commerce in cambio di denaro o prodotti gratuiti. Ma dai! Adesso resta di capire cosa si aspettano da Mario Draghi tutti quelli che in questi giorni fanno "recensioni" positive in suo favore affinché rimanga premier.

VIGNETTA DI ALTAN SULLA CRISI DI GOVERNO

Fabrizio Mayer

Lettera 12

Caro Dago, Fitch avverte: "Senza Draghi risanamento del bilancio più difficile". Peggio di Putin col gas. Utilizzano il rating come un'arma di ricatto.

Sergio Tafi

Lettera 13

Caro Dago, le piazze si mobilitano per Draghi: manifestazioni a Roma, Milano, Torino e Firenze. Manca solo la famigliola ucraina che, prima di scappare dalla guerra, si informa se Super Mario ha deciso di restare.

Claudio Coretti

MARIO DRAGHI

Lettera 14

Caro Dago, Draghi vede Letta e poi sale al Quirinale. Da qui si vede la tempra dell'uomo. Qualsiasi essere umano dopo un simile incontro sarebbe corso al bagno!

Berto

Lettera 15

Caro Dago, siccità, il governatore Fontana: "In Lombardia sta finendo l'acqua per l'agricoltura". E allora? Potevano usare di meno l'auto, tenere spenti riscaldamento e aria condizionata così non avrebbero buttato per aria il clima. Non è che non si sapesse, lo dicono tutti i giorni!

J.R.

Lettera 16

eugenio scalfari 4

Caro Dago, caldo record, settimana rovente: mercoledì in Italia 9 città da bollino rosso. Allora, in un secolo le temperature medie sono aumentate di un grado, però, dall'enfasi con cui danno l'allarme, sembra di capire che nei prossimi giorni le massime raggiungeranno "valori mai visti", 5-10 gradi in più degli anni scorsi. Giusto?

Saro Liubich

Lettera 17

Già me lo pregusto!

Immagino Giuseppe Fiorello come Scalfari, e poi ci saranno di sicuro altri grandi attori -che alcuni, poveracci, malignano come miracolati- come Giuseppe Convertini, e poi quell’altro convinto di avere una voce inimitabile, come si chiama?, e poi magari Valeria Marini, Alba Parietti, Flavio Insinna, insomma la crema dei nostri artisti recitanti.

Sarà un grande successo, la fiction sul più grande giornalista di tutti i tempi!

Spero la RAI ci pensi e lo vari in fretta.

Giuseppe Tubi

manifestazione pro draghi 1

Lettera 18

Caro Dago, niente rinnovo per il contratto di Rocco Casalino coi 5 Stelle. Ora gli daranno il reddito di cittadinanza?

SdA

Lettera 19

Caro Dago, non ci posso credere, IV protesta davanti alle vetrine di Louis Vuitton, l’Adnkronos che intervista un barbone che si sente meglio con Mario Draghi, Bruno Tabacci(chi?) che dopo l’evaporazione dei 5 stelle vorrebbe la divisione della lega.

ROCCO CASALINO MEME

L’appello dei famigliari degli industriali, della finanza e degli alimentari che intervengono pubblicamente per il sostegno a Draghi (altro aumento prezzi). Ma al mondo del lavoro, dei pensionati e alle famiglie in difficoltà non interessano proprio a nessuno?....Bobilduroù

Lettera 20

Caro Dago,

l'Eni avvia la produzione di olio di ricino in Kenya. Evidentemente danno per scontata la vittoria alle prossime elezioni di Giorgia Meloni...

ROCCO CASALINO AL MARE

Gualtiero Bianco