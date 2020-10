POSTA! - CARO DAGO, NOBEL PER LA MEDICINA AGLI SCOPRITORI DEL VIRUS CHE CAUSA L'EPATITE C. PERCHÉ NON ASSEGNARLO INVECE AI CINESI CHE HANNO INVENTATO IL CORONAVIRUS CHE CAUSA IL COVID-19? – AZZOLINA: “"SU SICUREZZA, DOCENTI STANNO FACENDO UN OTTIMO LAVORO". SOPPERISCONO A QUELLO PESSIMO DELLA MINISTRA DELL'ISTRUZIONE”

roberto speranza

Caro Dago, coronavirus, il ministro Speranza: "Lavoriamo giorno e notte per evitare un nuovo lockdown". Sì, ma nell'oscurità, più che altro, lavorano per conservare le poltrone.

Gian Morassi

Caro Dago, coronavirus, Trump. I medici: "Migliora, ma ha avuto carenze di ossigeno". Logico. Chiunque al pensiero che Biden possa diventare Presidente avrebbe avuto un mancamento.

Piero Nuzzo

Caro Dago, Usa 2020, sondaggio Nbc-Wall Street Journal: Biden avanti di 14 punti a livello nazionale, 53,% a 39%. Ben lontano quindi dall'exploit di Hillary Clinton 2016, che il giorno delle elezioni veniva data 92 a 8 contro Donald Trump.

donald trump saluta i fan fuori dall ospedale

Caro Dago, Nobel per la medicina agli scopritori del virus che causa l'epatite C. Perché non assegnarlo invece ai cinesi che hanno inventato il coronavirus che causa il Covid-19?

Corda

primo sollevamento del mose 7

Caro Dago, Venezia, il Mose con le sue paratoie funziona. Riesce a fermare l'acqua alta. Quindi i turisti che arrivavano numerosi da tutto il mondo nella speranza di vedere Piazza San Marco allagata, anche dopo il Covid potranno restarsene tranquillamente a casa.

Maxmin

FULVIO ABBATE

Caro Dago, i contributi del marchese Fulvio Abbate sono travolgenti, compreso quello di oggi sul GFVip. Però, cavoli, fu Pietro a tradire Gesù, non Paolo che, peraltro, non incontrò mai Gesù.

Buon lavoro a entrambi

Pierluigi De Biasi

Caro Dago, allora com'è sta storia? Il presidente dell'Inps si aumenta di oltre il 140% lo stipendio (da 62 mila a 150 mila non è raddoppio!!!) e ai percettori del reddito di cittadinanza l'anno prossimo verrà tagliato il sussidio perché non ci sono soldi? Che welfare è quello che taglia l'assistenza ai bisognosi (si facciano controlli serrati per smascherare i furbi!) per aumentare i compensi ai dirigenti?

Maury

GIUSEPPE CONTE IN UN MOMENTO DI PAUSA DURANTE LE TRATTATIVE SUL RECOVERY FUND

Caro Dago, il ministro Gualtieri: "Fiducioso sul Recovery Plan operativo a inizio 2021". Finalmente ha imparato a raccontare le barzellette!

Frankie

Caro Dago, a rischio le ricariche dei beneficiari del reddito di cittadinanza. Dal 2021 importi più bassi per i percettori se il Governo non troverà due miliardi di euro per aumentare il limite di spesa autorizzato per l' anno prossimo. Se si spendono miliardi per accogliere e accudire gratis migliaia di migranti - adesso oltre a tutto il resto pure per le navi per la quarantena - è ovvio che poi non si riescono a trovare per aiutare gli italiani. Ma noi siamo Italia o una dependance dell'Africa?

primo sollevamento del mose 5

Marella

Caro Dago, Il fatto Quotidiano: "Casaleggio minaccia di fuggire col pallone". Non è vero. Non ha mai nemmeno accennato al premier Conte!

Jantra

Caro Dago, scuola e coronavirus, Azzolina: "Su sicurezza, docenti stanno facendo un ottimo lavoro". Sopperiscono a quello pessimo della ministra dell'Istruzione.

Oreste Grante

GIOVANNI TOTI SIRIA MAGRI

Caro Dago, il governatore della Liguria Toti: "L'obbligo di indossare la mascherina ovunque in Italia anche all'aperto? Ritengo che un provvedimento universale e identico per tutto il Paese senza tenere conto delle varie situazioni sia un passo indietro".

Ha ragione. Si metta l'obbligo nelle vie del centro delle città. Ma se uno cammina da solo su uno stradone periferico, in campagna o nei boschi che senso ha obbligarlo ad indossare la mascherina?

SANCHEZ CONTE RUTTE ALLA DISCUSSIONE SUL RECOVERY FUND

In estate Governo ed istituzioni hanno lasciato che ognuno facesse come gli pareva, coi risultati che ora stiamo vedendo, e adesso si vorrebbe tornare all'estremo opposto? Ma non conoscono le vie di mezzo?

A.B.

Dago Eminente, i Papa laici boys, chiederanno dopo la pubblicazione dell' ultima Social Enciclica di cambiare l' attuale inno dello SCV con l' inno della Internazionale Socialista ? Lo conoscono da decenni in tanti, sarebbe una vera prova di radicamento alla realtà del ( fu ) mondo reale.

Saluti - peprig

Il cadavere di una donna sulla nave Gregoretti

Caro Dago, processo Gregoretti, Roberto Saviano: «Salvini organizza uno show a Catania per rivendicare il diritto a privare migranti della loro libertà senza alcun motivo, se non quello di salvare una carriera politica già finita». Un commento tutta farina del suo sacco o è un copia e incolla come usa fare per alcune parti dei suoi libri?

Federico

Caro Dago, il Guatemala ha espulso 3.384 migranti honduregni che volevano recarsi negli Stati Uniti. Lo ha detto in tv il presidente guatemalteco Alejandro Giammattei: "La carovana di migranti rappresentava anche un fattore di rischio per la diffusione del Covid-19".

joe biden donald trump dibattito

Nel mondo c'è qualche leader responsabile che pensa alla salute dei propri cittadini. Da noi, invece, si parla di rendere obbligatorie le mascherine all'aperto ma si continuano ad accogliere orde di migranti che - non bastassero quelli italiani - com'è nell'evidenze dei fatti sono allergici al rispetto delle regole e alla convivenza civile.

Lucio Breve

de laurentiis agnelli

Caro Dago, il Napoli nella persona del presidente De Laurentiis non ha fatto altro che prestarsi a un chiaro disegno politico: chiudere il calcio per poi chiudere (di nuovo) il Paese. Prepariamoci a un nuovo lockdown

Paul

Caro Dago, Usa 2020, Joe Biden negativo all'ultimo test sul coronavirus. Ma allora com'è che sembra più malato lui di Donald Trump che è positivo?

Tuco

NICOLA ZINGARETTI E GIUSEPPE CONTE

Caro Dago, ieri ho sentito dire in tv che a causa dei comportamenti umani stanno scomparendo un numero così elevato di specie animali come non si vedeva dai tempi dei dinosauri. Ma allora se è già successo ai tempi dei dinosauri i comportamenti umani - l'inquinamento, la plastica etc. - che cosa c'entrano?

Ezra Martin

Caro Dago, la narrazione di sinistra ci dice che gli odiatori, i violenti , i fascisti, si trovano tra il popolo della famigerata destra. Sto osservando da mesi quello che in verità accade in Italia, le violenze verbali, feroci e continue vengono quasi esclusivamente dal " democratico" popolo di sinistra, ad iniziare da Zingaretti che ha difficoltà a mettere in fila tre parole ma quando si tratta di offendere pesantemente si scioglie, e cosa dire dell' odiatore seriale Fiano?

giuseppe conte meme

E ieri Mariotto, oggi Liverani, e poi giornalisti, cuochi, attori, amministratori locali che fanno a gara per vincere con la frase o foto più truce, tra le quali le immancabili appesi a testa in giù (probabilmente un marchio di fabbrica).

A questi signori vorrei ricordare che dalla violenza verbale della sinistra nacque anni fa il terrorismo rosso...vogliono questo, alimentare la nascita di altro terrorismo?

FB

Dago darling, delle serie "Le vite degli altri" e "Privacy adieu". Stasi e Securitate forever! Quando tutti i controlli anticovid (Immuni, Stop Covid, ecc.) funzioneranno a pieno Regime, i contagiati saranno trattati (de facto) ) come i lebbrosi d'un tempo?

Migranti scendono dalla nave Gregoretti

Con campanacci vaselinati (e benedetti in nome di San Padre Pio) al collo se escono dai loro lazzaretti privati o collettivi? Certo, i contagiati potrebbero pur sempre darsi alla pazza gioia sessuale tra loro, come facevano (o fanno) certi sieropositivi Hiv.

Chissà comunque se sono già pronti i nuovi tamponi "bisex", quelli cioé che potranno rivelare un contagio sia da Covid sia dal "normale" virus influenzale stagionale. Sarò gomblottista, ma se negli anni scorsi avessero fatto milioni di tamponi per l'influenza stagionale quante centinaia di migliaia di positivi ci sarebbero stati?

Il futuro è mascherine, tamponi e "democratici" conducator. E chissà, se prima o poi, faranno anche tamponi orali, vaginali, anali e penali (da pene) per combattere le creste di gallo, che qualcuno crede siano edibili come le lingue di canarino? Riverenze

Natalie Paav

Caro Dago,

PM RAFFAELE GUARINIELLO

che nazione la nostra, un Paese per allocchi! Il motivo per cui il calcio non può fermarsi lo spiegò bene il procuratore Raffaele Guariniello: si chiama "plus-valenze", ovvero il sistema mediante il quale il capitale italiano riesce a pagare meno tasse. In pratica (vale per tutti gli sport professionistici), si gonfiano i prezzi degli acquisti (giocatori, pubblicità ecc.) e si sgonfiano quelli dei ricavi (cessioni, vendite ecc.).

Si creano così degli ammanchi artificiali (chiamati plus-valenze), che difatti non esistono ma che le società proprietarie devono comunque ripianare con soldi veri. Questa operazione permette alle grandi società di decurtare dagli utili ingenti somme di denaro, con il risultato di pagare meno tasse. Che fine facciano questi soldi te lo lascio immaginare. C'è un problema, però: questo sistema ha un costo che si paga in anticipo. Ed ecco il motivo per cui non si può rinunciare al campionato. Il prezzo è stato pagato e la lavanderia deve girare...

johnkoenig