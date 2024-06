POSTA! - CARO DAGO, GLI OLANDESI VIRTUOSI ANNI FA RIFIUTARONO DI PAGARE I DANNI CAUSATO DAI LORO TIFOSI ALLA STORICA FONTANA DELLA BARCACCIA. ADESSO DIRANNO CHE LO STRONZO CHE HA SFREGIATO POMPEI, PONENDO LA SUA FIRMA SUL MURO DI UN SITO ARCHEOLOGICO UNICO AL MONDO, ERA UN VIRTUOSO DELLA CALLIGRAFIA?

Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

djokovic e la moglie jelena

Caro Dago, Roland Garros, Djokovic: "Ho chiesto che il campo fosse spazzato più spesso: mi hanno risposto di no". Ma non ha i soldi per comprarsi un aspirapolvere?

John Doe Junior

Lettera 2

Dagovski,

Trump come Berlusconi. La tangente fa perdere voti. La figa li fa guadagnare.

Aigor

Lettera 3

Caro Dago, migranti, Meloni: "Abbattuti del 60% arrivi illegali". Ma è davvero così o quello che una volta era illegale è stato trasformato in legale per avere numeri migliori?

Mich

anant ambani radhika merchant 4

Lettera 4

Non bisogna fare l’indiano con il matrimonio indiano.Ricchezza e cafonaggine sono sorelle e non solo in India. Nell’antica Roma, mentre lo scrittore latino Petronio ci divertiva con i racconti dei banchetti del rozzo e ricchissimo Trimalcione, Marziale scriveva che “fin quando ci sono i Mecenati nasceranno nuovi Virgili”, quindi, più che del mal costume, preoccupiamoci della cultura, della bellezza, di cosa fa la ricca e bella Portofino per le lettere vive, non per le vecchie cartoline.

giovanni negri da brusciano

Lettera 5

Caro Dago,

Gli olandesi virtuosi anni fa rifiutarono di pagare i danni causato dai loro tifosi alla storica fontana della Barcaccia,adesso diranno che lo stronzo che ha sfregiato Pompei ,ponendo la sua firma sul muro di un sito archeologico unico al mondo, era un virtuoso della calligrafia?

Giovanna Maldasia

TIFOSI FEYENOORD DEVASTANO LA BARCACCIA NEL 2015

Lettera 6

Pleclaro Dago,

ma il PD che attacca a testa bassa l'accordo per i migranti con l'Albania per i costi, a detta loro esorbitanti, lo fa per il bene dei conti pubblici o perché vede scippare gli "esorbitanti costi" alle varie "cooperative", tutte targate a vario titolo PD, dove sono abituati e mettere figli, nipoti, mogli, amanti ecc con relativi lauti stipendi... a carico di pantalone... Io opto per la seconda ipotesi....

Asgaqlun

Lettera 7

Caro Dago, Gaza, Biden: "E' credibile che Netanyahu stia prolungando la guerra per motivi politici". Toh, lo stesso motivo per cui Sleepy Joe vorrebbe che terminasse subito: le Presidenziali Usa "incombono" e a lui, da quando sta alla Casa Bianca, del Medio Oriente non gliene è mai fregato nulla.

Simon Gorky

TIFOSI FEYENOORD DEVASTANO LA BARCACCIA NEL 2015

Lettera 8

Caro Dago,

Chiunque sia stato in India sa che i matrimoni, anche poveri, vengono festeggiati con musica a tutto volume, a volte anche per più giorni consecutivi no stop. In certe metropoli questa tradizione è stata "ridimensionata" stabilendo orari restrittivi ,ma non sempre le regole vengono rispettate.

Quindi gli Ambani hanno fatto quello che per loro è normale, cioè fracassare i cabasisi a tutti per dimostrare che il matrimonio rende felici gli sposi, le loro famiglie e gli invitati.

djokovic al roland garros

Stava nelle autorità competenti italiane mettere dei paletti.

Giovanna Maldasia

Lettera 9

Dearest Dago,

La politica diventa sempre più popolare, una volta era in mano prevalentemente a nobili colti che si incontravano e discutevano in sedi appropriate, ora sono cantanti sfiatati e stonati, porno star marchettare che sputtanano presidenti ed elargiscono consigli alle ex First ladies, influencer con le chiappe al vento e altri depositari della nuova corrente di saggezza da bagni pubblici i nuovi esperti del "come risolvere i problemi internazionali".

Giovanna Maldasia

Lettera 10

i vini di bruno vespa

Caro Dago ,

in merito ai vini di bruno Vespa sui treni Frecciarossa di Trenitalia direi che la cosa èscandalosa e inaccettabile : sulle frecce al massimo si possono caricare le biciclette , in questo caso hanno concesso di caricare addirittura le vespe.....

Marco di Gessate

Lettera 11

Caro Dago, Usa 2024, Biden: "Trump vuole essere un dittatore alla Casa Bianca". Ma dai, sembra il titolo di un film! Dovrebbe farsi suggerire le battute da Robert De Niro: questa non fa né ridere né piangere...

Claudio Coretti

anant ambani radhika merchant 5 IL POST DELLA BARCACCIA DI ENRICO STINCHELLI CONTRO GLI SPETTACOLI DELLA SCALA anant ambani radhika merchant 3