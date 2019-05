POSTA! - CARO DAGO, PERVENUTA ALL'INPS, NELLA NOTTE, LA DOMANDA DI REDDITO DI CITTADINANZA DA PARTE DI DI MAIO - OGGI IL #METOO PER IL PALADINO DEI NERI (E SOPRATTUTTO DELLE NERE) SUONEREBBE COSÌ: MARTIN L'UTER KING - ANCHE ALLA FERRARI SI ATTUA IL "METODO MONCHI": IN PISTA FANNO SCENDERE DUE DUNA, MENTRE AL BOX STRIDONO LE RIDENTI SEGHE A DUE MANI

luigi di maio matteo salvini

- Caro Dago, Europee: Lega 34%, M5S 17%. Come aveva scritto "Il Fatto Quotidiano" due giorni prima del voto? "Nei sondaggi la distanza tra Lega e 5 Stelle si sta accorciando". E invece era il naso di Marco Travaglio che si stava allungando, nel tentativo patetico di aiutare Di Maio. Poveraccio, che figura del cavolo.

Pino Valle

- Caro Dago, e ora Conte come farà a governare? Farà votare dai 5 Stelle le proposte della Lega, tipo Tav, abolizione dell'abuso d'ufficio e flat tax? Sembra una barzelletta. Due terzi dei ministri sono in mano ad un partito che ha preso il 17% dei consensi tra il 56 per cento degli elettori. Siamo su "Scherzi a parte"?

E.Moro

di maio zingaretti salvini

- Caro Dago, elezioni Europee in Francia. Dopo i gilet gialli, Macron ha preso Le Pen in quel posto. Gli sarà sufficiente per capire?

Giuly

- Caro Dago, Rosa Maria Dell'Aria, la docente di Palermo sospesa per due settimane per non aver vigilato su una ricerca dei propri alunni che hanno accostato le leggi razziali del '38 al decreto sicurezza, è rientrata a scuola. Giusto in tempo per festeggiare con la classe la vittoria di Salvini alle Europee!

Corda

MATTEO SALVINI LUIGI DI MAIO COME BUD SPENCER E TERENCE HILL

- Caro Dago, europee, Di Maio: «Siamo stati penalizzati dall'astensione al Sud». Eh sì, gli elettori grillini invece che votare sono andati per negozi a spendere i "780 euro" del reddito di cittadinanza.

- Caro Dago, anche per Macron vale il detto: "Ogni giorno ha la sua Le Pen".

BarbaPeru

- Caro Dago, pervenuta all' INPS, nella notte, la domanda di reddito di cittadinanza da parte di Di Maio.

BarbaPeru

JOHN ELKANN - MONTEZEMOLO - SERGIO MARCHIONNE

- Caro Dago, come mai tutti gli urlatori del made in Italy come della Valle, Berlusconi, Elkann, Montezemolo vendono l'Italia a stranieri?

- D'Agostino che in tv fai il bullo con la pastica tirolese e poi cestini le mie mail che parlano di suore martiri..

Sono un povero peccatore e ti dico a pieni polmoni: fai schifoooo... sei un povero coglioneeee...

Sempre da povero peccatore poi ti dico (ti prego di riferirlo alla quella grandissima troja schifosa di Barbara Costa (sembra incredibile possa esserci una donna così depravata e spudorata, bacata e e senza moralità): a me e a tantissimi come me di Paolo Poli - a parte la pietà cristiana dovuta e sperando che sia accolto dal Padre - non frega nulla. proprio nulla. Sono tutte stronzate quelle che scrive la Costa, una scrittrice del cazzo (in senso letterale).

PAOLO POLI

Scusa la sincerità ma il tuo livello è questo.

Altro che guru e gura.

L

- Caro Roberto,

anche alla Ferrari si attua il "metodo Monchi": in pista fanno scendere due Duna, mentre al box stridono le ridenti seghe a due mani.

Giancarlo Lehner

- Buonasera,

tifosi ferrari

Sono un compaesano di Pamela Perricciolo. Volevo informarvi che questi “giochetti” Pamela li ha sempre fatti. Ricordo bene quando una mia amica intratteneva una relazione via sms con un ragazzo bellissimo segnalatogli da Pamela.

La nostra amica ha cambiato compagnia e quasi non ci rivolgeva più la parola, inutile dirvi come è andata a finire. Per fortuna questa farsa è durata solo il tempo di un estate.

- Caro Dago, oltre a Di Maio, al fantasma del Berlusca e - come ha detto il tuo Marco Antonellis - alla Cei, c'è un altro sconfitto di queste elezioni, anche se non vi ha partecipato: è Matteo Renzi, che, dopo il buon risultato di Zingaretti, ha perso ogni possibilità di andarsene dal Pd portandosi via un po' di gente, e quindi è destinato a restarsene nel partito dove conterà sempre di meno. E così il Bomba si aggiunge a Mariotto Segni nella breve lista di quelli che hanno vinto l'Italia alla lotteria del potere ma che poi hanno gettato via il biglietto, restando con poco o niente in mano. A proposito di Marco Antonellis, non è esatto che, come lui ha scritto, il Popolo della Famiglia di Mario Adinolfi con il suo 0,43% abbia vinto almeno il "derby dei partitini": è finito terzo, dietro il Partito Animalista (!) e, soprattutto, il Partito Comunista di Marco Rizzo, un serissimo marxista vecchio stampo che ritiene, alla faccia della gauche caviar, che lo sfruttamento dei lavoratori sia più importante del MeToo, e che, forse per questo, si è preso un dignitoso 0,9%. Federico Barbarossa

emma bonino foto di bacco

- Caro Dago, malino, per Bonino, ne? LeoSclavo

- Ciao Dago,

oggi il #metoo per il paladino dei neri (e sopratutto delle nere) suonerebbe così: martin, l'uter king.

Rob

- Caro Dago, fantastico Gad Lerner! Parla di "classi subalterne" con una deliziosa leggerezza da ricco radical comunista quale è, rivelandosi il più convincente imitatore e seguace del fantozziano "Mega-Direttore Galattico, il potente Duca Conte Balabam"

Gad Lerner

- Cacciari, (te lo scrivo per la 5a volta) rimarrà nella memoria collettiva per il disastro del Ponte di Calatrava, per l'incendio della Fenice e per aver litigato con i turisti che davano da mangiare ai piccioni.

Ciao Analfabeta

Cyber

- Caro Dago, attentato a Lione. Fermato uno studente, il fratello e la madre. Chissà come mai si tratta di algerini. Che c'entri qualcosa l’Islam?

Dario Tigor

- Caro Dago, visto che probabilmente Conte sarà il nuovo allenatore dell'Inter chi avremo come prossimo presidente del consiglio?

- Caro Dago, Salvini: "Al premier Conte ho ribadito la fedeltà della Lega". A uno che non è stato votato da nessuno ma indicato dal suo alleato di governo che ora ha dimezzato i voti? Forse sarebbe più opportuno il contrario.

MASSIMO CACCIARI GIULIA BONGIORNO

Vic Laffer

- Ciao Dago,

dopo l'incontestabile verdetto degli italiani, consiglio da Della Vedova e alla Bonini di sperimentare ciò per cui hanno lottato per decenni: l'eutanasia, quanto meno dai media e dalla scena politica.

johnkoenig

- travaglio e' il degno erede di eugenio scalfari. succede sempre il contrario di quello che pensa, dice e scrive.

- Ciao Dago,

BERGOGLIO SALUTA RATZINGER AL SUO ARRIVO AL CONVENTO MATER ECCLESIAE DIETRO GEORG GANSWEIN

il Papa dice che il motto del vero cristiano è: "prima gli ultimi", mentre mi sembra che Gesù, riassumendo i dieci comandamenti, dovrebbe aver detto: "ama il tuo prossimo come te stesso".

Ora, non vorrei sbagliare, ma per gli italiani, gli italiani sono più prossimi dei migranti.

johnkoenig

- Caro Dago,

sarà la mia impressione, ma la nuova maglia della AS Roma, a firma Nike, ha qualcosa di inquietante.

addio daniele de rossi foto mezzelani gmt49

I nomi dei giocatori, sul retro della maglia, sono scritti con un carattere che richiama le rune celtiche ed i fulmini sul colletto potrebbero ricordare una ripetizione della runa Siegrune, che, raddoppiata da un designer dell'epoca, diede origine allo stemma delle famigerate SS.

Mi sembra strano che, sotto il dominio della dittatura del politicamente corretto, una multinazionale come la Nike ed una società con sede effettiva a Boston come la AS Roma, non abbiano nei propri organici qualcuno che non abbia notato il pericolo di un'interpretazione "nostalgica" della nuova divisa. O forse a Trigoria hanno voluto fare un dispetto a quella parte dei tifosi della Lazio che vengono associati all'estrema destra.

DI MAIO E TRAVAGLIO

- Caro Dago, è sempre più emergenza inquinamento da antibiotici nei fiumi di tutto il mondo. In qualche caso superano i livelli di sicurezza di oltre 300 volte. Lo afferma uno studio dell'università di New York. Testati i fiumi di 72 Paesi in 6 Continenti e gli antibiotici sono stati trovati nel 65% dei siti monitorati, compresi fiumi storici come il Mekong o il Tamigi. Cittadini avvisati: se vi sentite male buttatevi nei fiumi.

Leo Eredi

- Profeta Dago,

ancora una volta hai azzeccato la tranvata in arrivo al M5S dopo l' endorsement di Travaglio. Rimane la bruma minacciosa di Greter e i Verdi europei sono avvisati, il divino li cura verso il prossimo baratro venturo.

BEPPE GRILLO

Non sarà vero ma accade.

Saluti - peprig

- Caro Dago, il Papa: "Esclusione verso migranti è segno di declino morale". E invece rubare l'energia elettrica, con milioni di italiani che fanno i salti mortali per riuscire pagare la bolletta, che cos'è?

Mario Canale

-Caro Dago , tra " Dagonota " e " Antonellis " che , come il mago Otelma , prevedono il futuro del governo e le mosse del quirinale consultando la palla di cristallo , di figure di M ..... ne hanno fatte a sufficienza . Se puoi , cerca di evitare che continuino a fantasticare minchiate che poi , regolarmente , non si avverano mai , ma soprattutto levano credibilità al tuo sito .Ti ringrazio anticipatamente .

BEPPE GRILLO

Fradinoi

- Caro Dago, gli adepti di Beppe Grillo, come il loro guru, eccellevano nell'arte di insultare l'avversario di turno. Berlusconi, Renzi, il Pd, Salvini... Ma di fronte alla manifesta incapacità di governare del M5S, stavolta anche l'insulto ha fatto cilecca.

Bobby Canz

- Caro Dago,

Di Maio da pessimo chierichetto si è voluto far male da solo. Avendo una paura fottuta di Salvini, ha iniziato

ad attaccarlo in ogni occasione e negli ultimi venti giorni non aveva altri oppositori politici che il leader della Lega.

salvini

E’ stato poco accorto e non ha capito che il successo del movimento alle politiche del 2018 era dovuto alla rabbia ed

al malcontento degli elettori nei confronti di Renzi e del PD. Si è seduto, impropriamente, sugli allori e con il suo

comportamento nei confronti dell’alleato di governo, si è alienato la fiducia di milioni di elettori che hanno constatato

la sua inaffidabilità e la sua scorrettezza politica verso un alleato. Molti sono rientrati all’ovile del Pd, gli altri hanno preferito

Salvini che, anche se ruspante secondo alcuni, è leale e sincero. Adesso ne pagherà le conseguenze.

Annibale Antonelli

- VELTRONI COMMENTA IL VOTO EUROPEO A ‘CIRCO MASSIMO’: ...

Il circo è l' unico posto dove l' africano può commentare, subito dopo l' intervento dei pagliacci, tanto per rispettare le entrate in scena.

Umba Dumba

matteo salvini umberto bossi

- dago io 24 ore senza gossip su pamela prati non riesco a starci ahahaha

- il presidente della nuova commissione europea dovrà essere uno della LEGA o del Front National della Le Pen cosi anche del Parlamento europeo. Nessuno dovrà più rappresentare in questi scranni la Merkel o Macron che al più potranno nominare qualche come fattorino o un usciere di palazzo. Se cosi non sarà bisognerà promuovere una raccolta delle firme per uscire dalla UE a guida franco tedesca. La Germania ha causato e perso 2 guerre bisogna farle capire che se vuole stare nella UE deve contare uno e non uno x per tutti.

FORZA SALVINI FORZA LE PEN forza ORBAN buttate giù le facce di bronzo che hanno distrutto l'Europa !

walter veltroni e figlia foto mezzelani gmt001

fine messaggio

GiuseppeM

- " Di Maio impanato e fritto" stira con un ferro Rowenta. La pubblicità diceva: "ROWENTA per chi non si accontenta!" . si sarà accontentato?

- Caro Dago, Zingaretti: "Il Pd torna centrale". Di Maio: "M5S resta ago della bilancia". Ma col maltempo di maggio, come hanno fatto a beccarsi il colpo di sole?

Nereo Villa