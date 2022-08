POSTA! - CARO DAGO, PETROLIO, LA RUSSIA SOSPENDE L'EXPORT VERSO L'EUROPA TRAMITE L'OLEODOTTO DRUZHBA. FINALMENTE QUALCOSA CONTRO I CAMBIAMENTI CLIMATICI! - DOPO SINISTRA ITALIANA E VERDI MANCA L'ACCORDO DEM CON M5S...POI CI SONO GLI ANTAGONISTI, I COLLETTIVI, GLI OCCUPATORI DI CASE, PARCHEGGIATORI ABUSIVI, EVASORI FISCALI...NE HA DEL LAVORO DA FARE LETTA PRIMA DI PRESENTARE LE LISTE E...TORNARE A PARIGI!

Lettera 1:

Caro Dago, Letta si metta il cuore in pace. Se Putin ha mandato a casa Draghi, di sicuro il 25 settembre non farà vincere lui e Fratoianni!

John Reese

Lettera 2

Caro Dago, M5s, Di Battista: "Tanti non mi vogliono, niente candidatura". Provato con Letta-prende-tutti?

Antonello Risorta

Lettera 3

Caro Dago, scoperto un nuovo virus di origine animale in Cina: 35 persone contagiate. Ormai escono più virus che modelli di smartphone!

F.T.

Lettera 4

Caro Dago, Covid, la commissaria Ue alla Salute, Stella Kyriakides: "In autunno i vaccini adattati alle varianti". Si potrà scegliere anche la lingua?

Fabrizio Mayer

Lettera 5

Caro Dago, petrolio, la Russia sospende l'export verso l'Europa tramite l'oleodotto Druzhba. Finalmente qualcosa contro i cambiamenti climatici!

Pat O'Brian

Lettera 6

Caro dago,

L' annuncio dell'alleanza tra di Maio e il partito degli animalisti è una scelta scontata, dopo che lo stesso giggino ha dato dell'animale a Putin..

Gaetano

da Zurigo.

Lettera 7

Caro Dago, dopo Sinistra Italiana e Verdi manca l'accordo Dem con M5S...poi ci sono gli antagonisti, i collettivi, gli occupatori di case, parcheggiatori abusivi, evasori fiscali...ne ha del lavoro da fare Letta prima di presentare le liste e...tornare a Parigi!

FB

Lettera 8

Davvero inqualificabile, oltreché offensivo e da bulletto, il comportamento di Enrico Letta. D’accordo, ora che si sente Rocky ha acquistato fiducia, probabilmente si tatuerà come uno yakuza, ma dare il diritto di tribuna a Di Maio suona come uno sberleffo: vai a vendere bibite sugli spalti.

Giuseppe Tubi

Lettera 9

Caro Dago, non riesco a spiegarmi come mai che all’inizio della guerra RUSSIA-UCRAINA con le sanzioni e le armi che l’UE aveva adottato per mandare in crisi il popolo russo, oggi il rublo sta guadagnando su tutte le altre monete rafforzandosi del 40% sul dollaro e euro.

Evidentemente Politici ed Esperti della Finanza (sono come i meteorologi) non ne indovinano una. Una recessione in tutta Europa, in Italia in particolare, ci porterà alla bancarotta e la pagheranno i ceti medi che si aggiungeranno ai livelli di povertà di cui tante persone già soffrono…..Bobilduro

Lettera 10

Caro Dago, Parlamentarie M5s, Di Battista e Casalino non saranno candidati. I grillini vogliono evitare nuove figuracce?

Ferguson

Lettera 11

Caro Dago, Taipei: "La Cina prepara l'invasione e il cambio di status quo di Taiwan". E tutto grazie alla gentile "collaborazione" di Nancy Pelosi... Ha ragione Donald Trump: la speaker dei Dem alla Camera ha fornito a Pechino un assist favoloso per andare a rete.

Arty

Lettera 12

Caro Dago,

vladimir putin

Letta, dopo aver firmato il patto elettorale con Verdi e Sinistra Italiana, confessa candidamente che quello “non è un accordo per governare”. Ma come ? Le coalizioni si fanno apposta per governare. Gli italiani votano alle elezioni politiche proprio al fine di eleggere il governo del paese. Letta invece non vuole che gli italiani scelgano chi li deve governare. Lui vuole che votino per una coalizione che non ha lo scopo di governare (che scopo avrà allora ?). Ottenuti i voti degli italiani ci penserà poi lui a decidere chi deve governare.

Pietro Volpi

Lovere (Bg)

Lettera 13

Caro Dago, Ucraina, Mosca: "Gli Usa non vogliono una soluzione negoziale". Logico. Perché Biden vuole inviare ancora tante armi affinché vengano testate sul campo per vedere se risultano affidabili.

Piero Nuzzo

Lettera 14

Caro Dago, sindaggi, da una ricerca di Alessandra Ghisleri risulta che una quantità di persone superiore alle aspettative è contraria alla quarta dose di vaccino anti Covid di queste settimane. Ovvio. Gli italiani pensano: "Se dopo tre dosi ancora non sono immunizzato al virus, devo continuare all'infinito solo per arrichire Big Pharma?". Buonsenso vorrebbe che ci dicessero la verità, finalmente.

Tas

Lettera 15

Il ritorno del grano ukraino puo essere frutto di uno scaltro accordo con Putin per meritare alla Turchia il suo pericoloso ingresso in EU. A sua volta traghetto dell'islam per il declino occidentale a cui la Russia aspira da secoli.

Ci sono in Europa paesi che hanno subìto gli attacchi dell' islam ed hanno l'esperienza per temerli ancora. Come l'Ungheria, la Bulgaria e l'Austria e la stessa Ukraina sul Mar nero. E' il momento di cominciare con questi paesi un fronte di resistenza contro i costanti multisecolari tentativi di infiltrarsi nell'Occidente per colonizzarlo come la Spagna dei Visigoti. Da Bisanzio in poi questa é l'aspirazione maomettana sin dagli inizi di quel sistema religioso. E la via passa certamente dalla Turchia. Gb Oneto

Lettera 16

Il ricordo, l’estate e il mare di Napoli mi hanno spinto a rileggere “Ferito a Morte” di Raffaele La Capria, che, come ogni capolavoro, è un portento di nuovi piaceri e impensate riflessioni.

Nel 1954, anno in cui è ambientato, i giovanissimi protagonisti del romanzo, vincendo timidezza e imbarazzo di esser nati poveri, ostentavano ambizione e sfrontatezza per conquistare principesse e donne bellissime in vacanza tra le isole del golfo di Napoli. Accesi dalla voglia di scoprire quel mondo elitario a loro precluso.

Oggi invece è consuetudine ostentare per ostentare, per fare invidia e non per conquistare, si è invertito il paradigma. La ricchezza vera è stare lontani da posti esclusivi, prenotazioni e pantomime social per non perdere tempo con la cultura del lusso, ma scoprire il lusso della cultura.

Qantas

Giovanni Negri Brusciano

Lettera 17

Caro Dago, se Qantas usa dirigenti e manager a fare i facchini non prendertela con i nostri sindacati . Sono gli australiani a essere dei cazzoni mica gli italiani...

Cordialità.

Phantomas.

Lettera 18

ciao dago,

un tritadocumenti su amazon costa poche centinaia di euro, dici che trump non se lo poteva permettere e doveva buttare le carte nel cesso?

bella la foto dove si leggono addirittura i nomi, scattata da poco perché l'inchiostro non ha cominciato a slavarsi stando in acqua, chi l'ha scattata? trump ha scattato le foto per documentare che stava distruggendo i documenti?

anche se sei zecca ti voglio bene

baci

Lettera 19

Caro Dago,

solo perché tu l'hai menzionata (e pure messa in home): Aurora Ramazzotti sgrida le donne che non guidano gli uomini sotto le lenzuola, perché se i maschietti non sanno dove è il clitoride sta alle donne spiegarlo.

A parte che non ho capito perché diventa sempre colpa delle donne, ma una fulminante battuta di Verdone nel film "Viaggio di nozze" recitava: "Sei vaginale o clitoridea?" La povera sposa presa un po' contropiede Fosca (Irene Pivetti) rispondeva che non lo sapeva e non le interessava nemmeno perché non ha molto senso chiederlo. (Segue un amplesso in cui il marito promette alla sposa che “nn sentirà nulla”… Per la logica della rampolla colpa della sposa.)

Ma lo sa Aurora che esiste anche l'orgasmo vaginale? E lo sa che esistono 7 orgasmi diversi? Così si dice. La tua Barbara Costa saprà spiegarlo meglio di me...

Saluti dal Viaggio di nozze di Verdone,

Lisa

Lettera 20

Esimio Dago,

Carlo Calenda: "Se gli italiani vogliono una persona che risolve i problemi votassero me, se vogliono uno che fa sceneggiate votassero Salvini."

Io spero che gli Italiani vogliano una persona che "risolva" i problemi e che "votino" qualcuno che conosca l'uso corretto del congiuntivo e del congiuntivo esortativo in particolare. Altrimenti, che lo "imparasse"!

Bobo

Lettera 21

Caro Dago,

non avete menzionato il fatto che Taiwan è il paese più importante del mondo per le economie.

La società Taiwan Semiconductors produce circa il 55% dei semiconduttori mondiali e un altro 10% e prodotto da altre imprese locali.

I semiconduttori entrano in una quantità di beni sofisticati o banali. Se, in caso di guerra o di blocco, l’isola smettesse di esportare sarebbero numerosissime le industrie occidentali obbligate a fermarsi.

La Pelosi ha incontrato a Taipei Mark Liu, presidente della Taiwan Semi, per convincerlo a impiantare fabbriche negli USA

Saluti RF