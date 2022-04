POSTA! - CARO DAGO, UCRAINA, SECONDO ZELENSKY, LA RICOSTRUZIONE DEL PAESE COSTERÀ ALMENO 600 MILIARDI DI DOLLARI. INSOMMA, SE SI METTONO ASSIEME ELON MUSK, JEFF BEZOS E QUEL "MORTO DI FAME" DI MARK ZUCKERBERG, CE LA FANNO QUASI DA SOLI - TERMOVALORIZZATORE DI ROMA, IL SINDACO GUALTIERI: “IO PENSO POSSA FARSI MOLTO PIÙ RAPIDAMENTE DEI TEMPI TRADIZIONALI. METTERÒ TUTTA LA MIA DETERMINAZIONE ED ESPERIENZA DI GOVERNO ". ECCO, È QUESTA LA PARTE CHE TERRORIZZA: LA SUA "ESPERIENZA"…

Lettera 1

giuseppe conte a otto e mezzo 2

Caro Dago,

a Lilli Gruber che gli chiedeva chi preferisse tra Macron e Le Pen, Giuseppe Conte Mascetti ha risposto come se fosse antani, indeciso tra la supercazzola prematurata a sinistra e la supercazzola con doppio scappellamento a destra. Ma come si fa a considerarlo "punto fortissimo di riferimento di tutte le forze progressiste"?

Gualtiero Bianco

Lettera 2

Caro Dago, Fmi: "Rischio recessione per Italia, Francia, Germania e Gran Bretagna". Per seguire Biden sull'Ucraina, l'Europa fa harakiri.

Theo

Lettera 3

LE ARMI CHE BIDEN FARA ARRIVARE ALL UCRAINA

Dago darling, Macron ha già programmato il suo "imperial" trionfo nei giardini del Champ-de-Mars ai piedi della torre Eiffel. Riusciranno tutti i suoi sostenitori a stare in un posto che si estende per circa un chilometro in lunghezza e circa 220 metri in larghezza? E indemocraticamente i Vip avranno un posto in prima fila? Chissà dove si rifugerà Marine Le Pen per digerire la sua preannunciatissima sconfitta? Ossequi

Natalie Paav

joe biden incontra i rifugiati ucraini a varsavia 7

Lettera 4

Caro Dago, il prossimo invio di armi in Ucraina da parte degli Usa sarà l'ottava consegna autorizzata dagli Usa dall'agosto del 2021. Dall'agosto 2021? Sei mesi prima della guerra? Allora ecco perché Biden l'ha presa tanto male. Perché Putin, quando ha capito che Sleepy Joe stava ammassando armi in un Paese confinante, lo ha anticipato invadendo l'Ucraina prima che gli americani entrassero in Russia. Poveretto, il Presidente Usa deve lavorare di più sui riflessi: è troppo lento!

M.H.

Lettera 5

bandiere di usa, polonia e ucraina per joe biden

Caro Dago, Ferrari, maxi richiamo mondiale per i modelli 458 e 488 per un problema ai freni. Quisquilie. Se compri la Ferrari per frenare è meglio andare a piedi!

Ezra Martin

Lettera 6

Caro Dago, termovalorizzatore di Roma, il sindaco Gualtieri: ''Due anni sono troppo pochi ma io penso possa farsi molto più rapidamente dei tempi tradizionali. Metterò tutta la mia determinazione ed esperienza di governo per realizzare rapidamente questo piano". Ecco, è questa la parte che terrorizza: la sua "esperienza".

roberto gualtieri foto di bacco

A.B.

Lettera 7

Caro Dago, Ucraina, Kiev: "208 bambini uccisi da inizio guerra". Mai sentito per nessuna guerra, recente o passata, questo tipo di "contabilità". O almeno, mai sentito martellare tutti i giorni con tanta insistenza. La propaganda le studia tutte!

Giacò

Lettera 8

VOLODYMYR ZELENSKY A BUCHA

Caro Dago, Zelensky all'Fmi: "L'Ucraina ha bisogno di 7 miliardi di dollari al mese". Per comprare armi, bombe e missili?

Neal Caffrey

Lettera 9

Caro Dago, Biden: "Vladimir Putin non ha solo invaso l'Ucraina, ma ha fatto molto di più, è un macellaio, è veramente un macellaio". Che faccia tosta! Con le donne afghane praticamente consegnate ai talebani, neanche lui sembra uno da reparto frutta e verdura.

Mark Kogan

Lettera 10

olaf scholz

Caro Dago, Ucraina, il cancelliere Scholz: "Le possibilità dell'esercito tedesco di consegnare armi dal proprio arsenale sono ampiamente esaurite. Quello che può ancora essere messo a disposizione continueremo certamente a consegnarlo". Un discorso lucidissimo: gli ultimi pezzi dopo il tutto esaurito. La logica è andata in ferie?

Simon Gorky

Lettera 11

Dago Europeo,

macron le pen

come è unita la UE ! I tedeschi non danno armi all' Ucraina perché troppo sofisticate e Macron a poche ore dal ballottaggio aumenta la lamentela " dobbiamo parlare con Putin " ... dimenticando di essere andato mesi fa a Mosca. ricevuto all'estremo del tavolone allestito dal cerimoniale del Cremlino per gli incontri con le delegazioni di scarso rilievo.

ACCIAIERIA AZOVSTAL

Con un Putin ghignante che se lo guardava a venti metri di distanza lui che è notoriamente pro Marine Le Pen. Tra meno di 48 ore i franzosi votano e molti indecisi sono pro Russia e Parigi val bene una leccatina a Putin. Dasvidania.-

- peprig -

Lettera 12

Caro Dago, Mariupol perché la Russia non attacca l'acciaieria Azovstal? L'Intelligence Gb: "Decisione presa per limitare perdite". Ma per favore! Ci arrivano anche i bambini quando giocano. Se qualcuno è asserragliato in un complesso di edifici circondati, perché entrare? Prima o poi sarà lui ad essere costretto ad uscire, mica può restare dentro per sempre! Vale davvero la pena far passare i servizi segreti britannici per idioti solo per dare addosso a Putin?

Raphael Colonna

Lettera 13

I SOTTERRANEI DELL ACCIAIERIA AZOVSTAL DI MARIUPOL

Il giustizialismo bolscevico vuole aumentare ancora le tasse sulla casa. E' dovere dei medi prospettare un aumento degli affitti proprio a carico dell'elettorato che li sostiene. Oppure converrebbe non affittare piu. Cio porterebbe alla requisizione degli alloggi in un clima da dopoguerra e di assoluta illegalità. E' questo che vuole il governo dei miracoli ? Gb Oneto

Lettera 14

Caro Dago, Ucraina, secondo Zelensky, la ricostruzione del Paese costerà almeno 600 miliardi di dollari. Insomma, se si mettono assieme Elon Musk, Jeff Bezos e quel "morto di fame" di Mark Zuckerberg, ce la fanno quasi da soli.

MARINE LE PEN CON LA STESSA POSA DI EMMANUEL MACRON

E.Moro