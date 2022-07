POSTA! - CARO DAGO, VORREI SAPERE COME AVEVANO FATTO I "GENI" BETTINI, ZINGARETTI E LETTA A VEDERE CONTE COME PUNTO DI RIFERIMENTO DEI PROGRESSISTI E, ADDIRITTURA, FEDERATORE DEL CENTROSINISTRA, VISTO CHE "GIUSEPPI" NON HA SAPUTO..."FEDERARE" NEMMENO I GRILLINI! STARE ZITTI PER SEMBRARE INTELLIGENTI PROPRIO NO?

Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

Zingaretti Bettini

Caro Dago, inflazione, Istat: a giugno schizza all'8%, top da 36 anni. Draghi si è messo in competizione con Biden?

Corda

Lettera 2

Caro Dago, vorrei sapere come avevano fatto i "geni" Bettini, Zingaretti e Letta a vedere Conte come punto di riferimento dei progressisti e, addirittura, federatore del centrosinistra, visto che "Giuseppi" non ha saputo..."federare" nemmeno i grillini! Stare zitti per sembrare intelligenti proprio no?

FB

BEPPE GRILLO - GIUSEPPE CONTE - MARIO DRAGHI - BY EDOARDO BARALDI

Lettera 3

Caro Dago, a te non assale il dubbio che Draghi che smentisce di aver chiesto a Grillo di silurare Conte,alla fine con le sue parole e comportamento, lo confermi? Se la cosa fosse stata campata in aria e del tutto infondata ,egli sarebbe andato su tutte le furie e preso a minacciare sfracelli e dimissioni. Invece ha esibito quella sua tipica espressione gelido -sorniona,con la quale è uso ammantare i suoi limiti ed errori ,supportandola di relativa e inopinata colata di melassa affermando che i 5s sono indispensabili al governo.

Paloma

Lettera 4

Gentile Dago, voglio sperare che anche tu vista la tua vivida immaginazione, abbia pensato a che genere di spettacolini organizzasse per il suo ragazzo ottantenne per fargli avere un minimo di soddisfazione.

Alla prossima

Alberto Gentile

Lettera 5

Giuseppi incontra Draghi. Gli chiederà di cacciare Beppe. La faida dei Peppini.

Signoramia

Lettera 6

giuseppe conte mario draghi

Caro Dago, estate da record, Confturismo: "28 milioni di italiani pronti a partire". Non è che il Governo Draghi avrà "aiutato" le persone sbagliate?

Max A.

Lettera 7

Caro Dago, decisione del comitato straordinario dell'Unesco: «Piatto tipico ucraino "Borscht" è patrimonio dell'umanità». Non sanno più come rendersi ridicoli!

Tas

Lettera 8

Caro Dago, Istat: il Nord traina la crescita del Pil. Sì, però il reddito di cittadinanza è quasi tutto sulle spalle del Sud!

A.B.

PAPA FRANCESCO PUTIN

Lettera 9

Caro Dago, Papa Francesco: "L'Onu è impotente di fronte alla guerra in Ucraina". E verso cosa è "potente"? Nell'assorbire risorse?

A.Sorri

Lettera 10

Caro Dago,

Letta; sullo ius scholae non arretreremo!

Finalmente un leader di partito che ha compreso quali sono aspettative e priorità degli italiani...(e poi ti lamenti se nascono i populismi!)

FB

Lettera 11

Caro Dago,

Tu che sei potente, perché non ci informi di quanto sta succedendo in Olanda con gli agricoltori che sembra stiano rincorrendo il governo coi forconi ?

Verrà ascritto a tuo merito ( di qua e - scongiuri - ...di là)

Paolo Montagnese

Lettera 12

camilla regina elisabetta principe carlo

Caro Dago, Gran Bretagna, spese record per la famiglia reale: oltre 100 milioni di sterline in 12 mesi. E poi hanno il coraggio di criticare e sanzionare gli oligarchi russi! La merda, gli inglesi, ce l'hanno in casa. E anche piuttosto abbondante...

S.L.

Lettera 13

Il segretario di Stato americano, Antony Blinken sui 25 anni dopo il ritorno alla Cina: "Hong Kong privata della sua autonomia". Pensa all'aborto, cretinetti!

Pop Cop

Lettera 14

nancy pelosi

Caro Dago, Nancy Pelosi: "Draghi grande amico degli Usa, grazie per leadership". E infatti. Per come stanno andando le cose da noi, sembra più amico di Joe Biden che degli italiani...

Ugo Pinzani

Lettera 15

Caro Dago,

ma proprio scemi questi M5S… Grillo padre padrone sa benissimo come funziona il suo elettorato e giustamente insiste per la non rielezione.

Quanti sognano di diventare parlamentari, ovvero la vincita della lotteria della vita? Grillo sa benissimo che chi urlava contro le auto blu in realtà le sognava. Se M5S toglie questa possibilità democratica di diventare non servitore dello Stato, ma di asservire lo Stato; M5S perde ogni elettore.

fico grillo di maio

Grillo sa benissimo cosa sta facendo. Sono gli altri ad essere troppo ipocriti per riconoscerlo. Come un Fico qualunque che fece mezzo giro in bus a Roma per andare al lavoro e ora con che gira…?

Saluti dal mezzo giro in bus a Roma,

Lisa

PS Però io attendo ancora uno spettacolo teatrale Grillo e Silvio sulla magistratura con battute e musica live. Io andrei a teatro a vederlo e mi sorbirei pure la musica napoletana suonata da Silvio.

Lettera 16

elodie al gay pride foto di bacco 9

Dago darling, domani 2 luglio 2022 a Milano (tornata a essere la capitale morale?) ci sarà il culmine del Gay Pride con eventi, personalità, ecc. Chissà se Beppe Sala parteciperà all'evento vestito con i colori dell'arcobaleno. E chissà se in qualche parte di Milano (bastioni di Porta Venezia?) ci saranno "happenings" del tipo di quelli della Folsom Street Fair di San Francisco con relativi atti osceni (senza però, pare, "estremi oltraggi) in luogo pubblico. Ossequi

Natalie Paav

Lettera 17

MARIO DRAGHI AL TELEFONO AL MUSEO DEL PRADO DI MADRID

Caro Dago, Draghi: "Il governo si prepara a gestire la crisi idrica più grave degli ultimi 70 anni". Ma come "si prepara"? Doveva essere già pronto! È dal 2015 che rompono i coglioni col riscaldamento globale e gli eventi climatici estremi. Non vorranno mica dirci che non sapevano che prima o poi saremmo arrivati a questo punto? Bastava costruire le strutture per raccogliere e conservare l'acqua quando ne arriva tanta in modo da averla a disposizione per quando non ne arriva affatto. Ma questo esecutivo di incapaci, invece, ha speso miliardi col Superbonus per l'«efficientamento energetico» (che bei paroloni!) degli edifici. A cosa serve se non abbiamo nemmeno l'acqua per i bisogni primari? Bisogna partire dalle cose più importanti non da quelle secondarie.

Pat O'Brian