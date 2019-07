POSTA! - PER CASO LA NUOVA PRESIDENTE DELLA BCE È LA STESSA CHE SCRIVEVA QUELLE BELLISSIME LETTERE, PIENE DI LECCA LECCA, PER ENTRARE NELLE GRAZIE DI SARKOZY!? VISTE, INOLTRE, LE SUE LACRIME DI COCCODRILLO, DA PRESIDENTE DEL FMI, SUGLI ERRORI COMMESSI NEI CONFRONTI DELLA GRECIA, PER "ECCESSO DI AMORE" NEI CONFRONTI DELL'EURO, SIAMO SICURI CHE…

Lettera 1

CAROLA RACKETE

Caro Dago, la comandante tedesca non andava arrestata, dice il G.I.P. (Giudice Impegnato Politicamente).

BarbaPeru

Lettera 2

Avete mai sentito da parte dei cari corrispondenti tedeschi in Italia..i vari e simpaticissimi Udo Gumpel, Tobias Piller, Constanze Reuscher una qualche minima, seppur parziale, critica, non dico al loro paese (che qualche piccola colpa pure ha...o no??) ma al governo, che per forza di cosa non rappresenta tutti e non sempre, comunque....la risposta la conoscete, e la forza della Germania (o anche della Francia ecc) è tutta lì rappresentata...big kisses

Pier Breda

Lettera 3

luciano benetton

Caro Dago, Di Maio. "Il Partito dei Benetton non ci fa paura. Noi andiamo avanti per difendere gli interessi dei cittadini". È dal 15 agosto 2018, il giorno dopo il crollo del Ponte Morandi, che lui e Toninelli dicono che avrebbero ritirato le concessioni ad Autostrade. Promesse a vuoto. Nel frattempo gli elettori hanno ritirato al M5S la metà dei voti.

Bobby Canz

Lettera 4

Caro Dago, Oliver Stone: «Le guerre sono sempre un disastro, il mio Paese non lo capisce e non fa nulla per cercare di evitarle". La cosa che più gli deve rodere, però, è che tutti i film da lui girati con l'intento propagandistico di educare gli americani sull'argomento, hanno quindi fatto cilecca. Fa nulla. Potrà continuare a speculare sulla guerra con nuovi film, dicendosi pacifista. Proprio come piace a Hollywood.

U.Novecento

Lettera 5

Caro Dago, dall’equipaggio - a bordo, all’ancoraggio - al porto, a Patronaggio - in Procura. La storia della piratella Carola, tiene aggio assai.

carola rackete

Saluti, Labond

Lettera 6

Caro Dago, Istat, popolazione ancora in calo: meno 124mila in un anno. Forse quella italiana. Perché i clandestini sono sempre di più. Da ultimo i 42 sbarcati dalla Sea Watch che, c'è da giurarci, resteranno qui. Altro che ricollocati in Europa!

Ice Nine 1999

Lettera 7

Caro Dago, la capitana Carola ha commesso una sfilza di reati nazionali e internazionali eppure un giudice l'ha ritenuta...innocente. In Francia, per dire, non sarebbe mai successo. Subito dopo il gradimento per Salvini è schizzato al 50%, se continuano così arriva all'80%.

FB

Lettera 8

MEME SU CAROLA RACKETE

Caro Dago, "Se l'Europa non agirà in tempo contro le sanzioni americane, da domenica l'Iran riprenderà l'arricchimento dell'uranio". Ma a Rohani è sceso il turbante sugli occhi? Questi erano giochetti che poteva fare ai tempi di Obama. Ora c'è Trump, che l'ha già avvisato di non scherzare col fuoco. Segua l'esempio di Kim Jong-un. Ne avrà tutto da guadagnare.

Giacò

Lettera 9

Caro Dago, ormai è tutto chiaro. La giudice di Agrigento aveva deciso sin dall'inizio di scarcerare Carola Rackete. Si è presa oltre 24 ore di tempo perché non sapeva come arrampicarsi sugli specchi per motivare l'oscena decisione. Cosa aspetta il dormiente ministro della Giustizia Bonafede a mandare gli ispettori per dare almeno una vaga parvenza che a fare le leggi in Italia è ancora il Parlamento - democraticamente eletto dal popolo - e non una magistratura "deviata" a tutti i livelli, dal singolo giudice, all'Anm al Csm?

B.Ton

Lettera 10

luca palamara

Caro Dago, nella memoria difensiva Luca Palamara scrive che "sicuramente sono stati commessi degli errori". Si riferisce ai reati per cui è indagato o al fatto di essersi fatto intercettare (da magistrato qual è) come un pollo? Se dessimo retta al giudizio sul personaggio del compianto Presidente Francesco Cossiga, sicuramente la seconda.

Antonello Risorta

Lettera 11

Caro Dago, Woody Allen alla Scala per la regia del Gianni Schicchi di Puccini. Che c'entra il regista è attore americano con l'opera? Nulla. Ma siccome in patria a causa delle accuse per molestie non lo fanno lavorare, ecco che subito arriva il soccorso rosso degli utili idioti della sinistra che (s)governa Milano. Dobbiamo sempre farci notare per stupidità e ignoranza.

E.Moro

Lettera 12

Caro Dago, la polizia ha arrestato un giudice del Tribunale di Napoli, il gip di Ischia Alberto Capuano, e altre quattro persone nell'ambito di un'indagine per corruzione. Ormai in Italia per trovare magistrati onesti ci vuole il lanternino. Non si capisce come mai i Tribunali rimangano aperti e operanti. Che valore hanno le sentenze emesse da questa gente qui? Sono tutte decisioni pilotate, tanto vale fare testa o croce.

trump putin

Tom Schusterstich

Lettera 13

Egregio Dago, in sintesi: un procuratore capo sulla base di referti della sua polizia giudiziaria e non solo contesta reati ben precisi ad una imputata, arrestata il flagranza di reato. Il pm capo illustra e documenta la sua accusa avanti al gip che dopo 24 ore rigetta le accuse e annulla sia l' arresto che i reati contestati dalla polizia giudiziaria. Siamo tutti sicuri che la giustizia italiana funzioni bene, che la legge si applica a tutti e non dobbiamo pensare altro. Buon riposo tra poco inizia la sessione feriale e le cause si fermano.

Peprig

Lettera 14

Caro Dago, domani arriva Vladimir Putin e Roma si prepara a diventare una città blindata. Sarà interessante vedere come faranno a controllare che in una delle migliaia di buche - ma forse il termine più giusto sarebbe "crateri - che ci sono per strada, qualcuno non abbia infilato dell'esposivo.

MEME - CAROLA RACKETE COME LA ISOARDI IN BRACCIO A SALVINI

Flavio

Lettera 15

Caro Dago, ti leggo dal primo giorno 8 ed ho anche rosicato quando hai chiuso la app, ma è un'alytra storia). Sono stato deriso da chi ti credeva simile ad una Novella 2000 online specie agli inizi, Ed invece ti devo fare i complimenti, quali che siano le tue idee ( perchè le hai, ed io lo so) sei sempre equilibrato ed equidistante in ogni tema anche quelli più spinosi. Ti dovessi dire che sei l'unica informazione imparziale d'italia fore esagererei (l'esagerazione è ovviamente sul concetto di informazione, l'unicità dela tua 'imparzialità in Italia non si discute) ma non mi allontanerei di molto dalla realtà. Ci ho rifelttuto oggi, leggendo sul sito in un secondo tutte le diverse posizioni e versioni sul caso Carola, su Palamara su Renzi, Tutte le diverse sfaccettature. e lo fai dall'inizio. Ma davvero, complimenti, cazzo!

Old Silver surfer

Lettera 16

CHRISTINE LAGARDE

Ciao Dago, per caso la nuova presidente della BCE è la stessa che scriveva quelle bellissime lettere, piene di lecca lecca, per entrare nelle grazie di Sarkozy!?

Viste, inoltre, le sue lacrime di coccodrillo, da presidente del FMI, sugli errori commessi nei confronti della Grecia, per "eccesso di amore" nei confronti dell'Euro, siamo sicuri che sia le persona giusta per prendere decisioni pacate, adesso che sarà presidente della Banca che conia la moneta di cui è innamorata.Mi sembra che le persone, specie in Italia, abbiano la memoria corta...

Johnkoenig

Lettera 17

Caro Dago, caso Carola Rackete, l''Anm contro il vicepremier Salvini: "Ancora una volta ha proferito commenti sprezzanti verso una decisione giudiziaria, disancorati da qualsiasi riferimento ai suoi contenuti tecnico-giuridici, che rischiano di alimentare un clima di odio e avversione". Ma è una nota che hanno scritto da soli oppure gli è stata passata dal facente funzioni Luca Lotti nel Pd?

Leo Eredi

la foto di carola rackete nell'hotspot della polizia a lampedusa

Lettera 18

Caro Dago, l'Ama dice che Roma supererà la crisi dei rifiuti solo a Natale. Quindi con la monnezza ci faranno i panettoni?

Eli Crunch

Lettera 19

Caro Dago, dopo che sia il Tar che la Corte europea le avevano dato torto, ha violato un lungo elenco di leggi italiane ed internazionali. Ma oggi, grazie alla gip Alessandra di Agrigento e senza nemmeno una lavata di capo, Carola Rackete è "Libera e Vella".

Ezra Martin

Lettera 20

Dago darling, mi pare di capire che dal prossimo anno nelle "colonie" africane del Terzo Impero francese non ci sarà più il franco CFA ma una nuova moneta chiamata Eco. Ovviamente oltre che eco sarà anche bio e plastic-free, così si scioglierà (o si bucherà) in un baleno nelle tasche dei "fortunati" sudditi africani di Sua Maestà Imperiale Emmanuel I. Come fanno chez noantri i sacchettini di plastica biodegradabile che costano ben 10 centesimi l'uno e sembrano fatti di aria fritta. E non sia mai detto di produrre meno rifuti nella società "liquida e aperta" (tanto cara Rep) e nel mondo usa e getta di oggi! Riverenze

Natalie Paav

Lettera 21

ursula von der leyen 4

Dago, sono rimasto molto impressionato dalla lettura del cursus del nuovo presidente della commissione 'europea'. Lascia a perplimere soprattutto il tono ammirato delle varie articolesse - soprattutto quando a scrivere è una donna. Nessuno ha riflettuto su questo. Nella sua vita perfettamente pianificata, bilanciata tra lauree, ministeri e famiglia, probabilmente la signora Leyen non ha mai avuto il tempo per pensare, impegnata in un frenetico darsi da fare che alla fine genera solo vuoto e nullità. Più che una persona sembrerebbe essere una perfetta macchina funzionale, che nell'assetto nichilistico di questa cosa vomitevole che si vorrebbe spacciare per Europa trova il suo inquadramento naturale. In fin dei conti quale idea di civiltà può avere una laureata in economia?

Saluti,

F. Keller

Lettera 22

Caro Dago, il presidente della repubblica ha detto in una recente conferenza stampa di avere molta fiducia nella magistratura. Ma Mattarella in questi tempi è stato per lungo tempo assente dall’italia o dormiva. Non ha avuto occasione di leggere le intercettazioni che dimostrano senza ombra di dubbio come non ci sia da fare alcun affidamento sulla Magistratura?

mattarella

Peraltro mi sembra che il presidente nulla abbia fatto affinché in futuro le cose possano cambiare in futuro. Per cui di certo, quello che è risultato evidente in questi giorni, si ripeterà sicuramente anche in futuro anche se non è detto che venga alla luce.

Non sembra proprio che i magistrati, come orgogliosamente ripetono, siano soggetti soltanto alla legge e che la Giustizia sia il fine cui mirino.

Pietro Volpi

Lettera 23

Non ci posso credere: ma allora è vero!! 17 lesbiche in campo nelle partite finali di calcio femminile in Francia. 5 Usa, 3 Inghilterra, 4 Svezia e 5 Olanda. Una cosa da pazzi: e in Italia si erano scandalizzati, e avevano silurato seduta stante quel dirigente disgraziato che aveva detto la verità. Nient'altro che la verità. Questa sbruffoncella di Emanuela Audisio, forte del vento in poppa che spinge le vele del peggio e del degrado sociale, sapeva certo ben prima di adesso che la truppa lesbica pallonara femminile era di tale portata, ma si è guardata bene da scriverlo prima.

inghilterra mondiali di calcio femminile

Lo fa adesso con la scusa della ragazzetta anti Trump. Cioè questa, come la Rachietta tetesca, spara sul Presidente degli Stati Uniti, l'uomo più potente della terra che, siccome sta sui cog*** ai sinistrati e ai pervertiti, allora va tutto bene. Approfitta da lesbica del pallone del momento! Chi se ne frega se Trump rappresenta la maggioranza degli americani che lo hanno eletto.

Come Rachietta tetesca le varie audisio di turno la mettono sulle stesso piano. Chi se ne frega della forma e della sostanza. L'importante è colpire e, come al colosseo, scannare il potente di turno.. Il bello è che le varie audisio o lucarelle si lamentano degli haters. Chi più di loro? Dice la sbrufoncella targata pd/repubblica - che scriv, e lo si capisce bene, con una finta scioltezza, quasi che tutto quello che fa conoscere sia normalissimo: "Affari loro!". Mica tanto dico io.

NAZIONALE FEMMINILE DI CALCIO USA

Il calcio femminile doveva essere sport per ragazze mica per lesbiche. Ecco perchè l'intemerata di Checchi Paone è stata bellamente silenziata dalla stampa. E te pareva. .,Capito mi hai ? 17 lesbiche che giocano a calcio nelle finali mondiali. Che figata, che modernità, che progresso. che civiltà! E allora torna imperiosa una domanda: ma Checchi Paone ha ragione? Dobbiamo saperlo prima che Mummia (lo chiami tu così Dagospino) Mattarella le premi. Per l'audisio è lo stesso ma per milioni di italiani retrogradi e trogloditi come me, mica tanto. Sono un covo di lesbiche anche le italiane o no?

Luciano