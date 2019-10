POSTA! - CHEF RUBIO NON PERDE OCCASIONE PER INSULTARE SALVINI SUI SOCIAL. AD OCCHIO E CROCE SI DIREBBE CHE CONOSCE PIÙ INSULTI CHE RICETTE - FRANK CIMINI: “NELL’AUGURARE LUNGA VITA E TANTA SERENITÀ ALLA SENATRICE LILIANA SEGRE, RESTO DELLA MIA IDEA: LE COMMISSIONI PARLAMENTARI DI INCHIESTA SONO INUTILI E CONTROPRODUCENTI…”

Caro Dago, Chef Rubio non perde occasione per insultare Salvini sui social. Ad occhio e croce si direbbe che conosce più insulti che ricette.

Fabrizio Mayer

Caro Dago, ma com'è che Cristiano Ronaldo quando si mette in posa è tutto muscoloso come un culturista, mentre quando viene fotografato con la fidanzata in barca è tutto moscio?

Greg

nuovo video di al baghdadi 1

Caro Dago, un cane eroe di nome Conan è stato tra i protagonisti del blitz che ha portato all'uccisione di Al Baghdadi. Peccato che non si sia potuto usare anche un maialino, così per il Califfo l'umiliazione sarebbe stata ancora più cocente.

Federico V.

Caro Dago, anziché indignarsi con chi al voto sulla "commissione contro l'odio" si è bonariamente astenuto, Mughini avrebbe dovuto prendersela con quanti hanno irretito la signora Segre ad avallare un'iniziativa che l'odio serve solo a rinfocolarlo.

Giorgio Colomba

Caro Dago, il premier Conte: "Ho letto molte ricostruzioni non corrispondenti alla realtà sulla Manovra, sul fatto che aumenta la pressione fiscale complessiva. Le bugie hanno le gambe corte". Bene, così lui risparmierà sui pantaloni.

Stef

I MEME SULLE REGIONALI IN UMBRIA - DI MAIO - CONTE - SALVINI

Caro Dago, Di Maio starebbe lavorando ad un progetto politico tutto suo distinto dai 5 Stelle. Visti i risultati elettorali delle ultime consultazioni, il nome sembra già in essere: Movimento 5 Stracci.

J.R.

Caro Dago, 46 morti e 42 feriti in un incendio scoppiato su un treno passeggeri pakistano. Il rogo sarebbe stato causato dall'esplosione di un cucinino a gas che alcuni passeggeri stavano usando impropriamente per prepararsi la colazione a bordo. Certo che se i numerosi pakistani arrivati in Italia dovessero far lo stesso sui nostri treni non gli si potrebbe dir nulla. È la loro "cultura", come fare il bucato o lavarsi alla prima fontanella che trovano per strada.

Piero Nuzzo

fca melfi

Caro Dago, vorrei sommessamente ricordare ai tifosi del Napoli che si lamentano sempre ed agli antijuventini in genere, il rigore inesistente con tuffo carpiato di Mertens dato ai napoletani nella partita contro la Fiorentina. Quanto a Ronaldo, in più di un episodio in area di rigore non è stata concessa la massima punizione nonostante abbracci, cinture e trattenute abbastanza evidenti. Spero pubblicherai anche se, come antijuventini, non avete molti rivali.

MMagliola

JOKER INFILTRATO NELLA FOTO DI NARNI

Spett.le Dago, incredibile la consonanza di vedute e di titoli del vescovile Avvenire e dell'ultimo rimasuglio della grande stampa comunista, il Manifesto. Sono talmente intercambiabili che la rassegna stampa di Rai News apre una volta con l'uno e una con l'altro e nessuno nota la differenza. Gianluca

Caro Dago, Fca-Psa, annunciato l'accordo. Nasce il quarto costruttore mondiale di automobili. Bene, allora il primo nuovo modello che uscirà dalla fabbrica dopo l'intesa venga dedicato a Greta Thunberg.

Achille Gambini

roberto speranza nicola zingaretti luigi di maio giuseppe conte 4

Caro Dago, già in estate Di Maio aveva esaminato lo studio scientifico di un istituto internazionale di ricerca che indicava i Cinque Stelle ben al di sotto della quota accreditata dai sondaggi: non il 17% ma il 10% con trend negativo. E quindi s'è dato da fare per sbugiardare tutti con un bel 7%?

Ricky

Caro DAGO, la meritatissima tranvata presa dai clericali in Umbria si puo' forse spiegare anche così: San Francesco non era solo "il piu' santo degli Italiani" ma anche "il piu' italiano dei Santi". E forse, a vedere cosa ci minaccia alle frontiere, avrebbe votato Lega pure lui. saluti BLUE NOTE

MARIO DRAGHI.

Bella operazione con Draghi, Uomo di Grande valore e serietà personale. E' importante non perdere tempo potrebbe ripetersi quanto già accaduto dopo le elezioni europee che con tanta sicurezza la Lega pensava di aspettare tempi migliori e dopo invece. Attenzione !!! Per la migliore e sicura garanzia di riuscita della operazione, per numerosi motivi politici, è indispensabile l' intervento del Presidente Berlusconi. A Salvini un suggerimento, non perdere l'occasione, affidati alla esperienza ed al buon senso. ap

Caro Dago, ma perché su Facebook e sugli altri social non si dovrebbero poter scrivere cose false mentre in un film, una serie tv, un libro, un articolo o un'intervista si possono raccontare tranquillamente un sacco di falsità non corrispondenti alla realtà ma distorte dall'ideologia? Forse perché cinema, tv, letteratura e giornalismo sono campi tradizionalmente a dominio progressista mentre sui social scrivono liberamente tutti?

Tommy Prim

liliana segre

Caro Dago, rivendico il mio diritto a odiare! L'odio è un sentimento, uguale e contrario all'amore. E i sentimenti non si possono sopprimere. Da ieri odio pure Liliana Segre. Ma non perché è ebrea o donna o bianca o anziana. Solo gli imbecilli odiano per questi motivi. Odio la Segre perché è lo strumento inconsapevole di una nuova censura e di un nuovo fascismo. Che poi è proprio quello che l'anziana senatrice vorrebbe combattere.

[Il Gatto Giacomino]

Caro dago, Repubblica ci dice che rinascerà a breve, dopo l’esperienza della DC, con la benedizione del Vaticano, il partito dei cattolici. Scommettiamo saranno più le sigle aderenti al nuovo soggetto che i voti nelle urne?

Saluti

Aldo

greta thunberg 5

Carola Dago, Greta Thunberg: «Ho ricevuto il Nordic Council environmental award 2019 e ho deciso di non ritirare questo premio. Lo considero un grande onore, ma il movimento contro il cambiamento climatico non ha bisogno di ulteriori premi. Quello di cui abbiamo bisogno è che i nostri politici ascoltino gli scienziati». E quali scienziati dovrebbero ascoltare visto che - al netto del conformismo, dell'andare a rimorchio e della propaganda - non c'è un pensiero univoco?

Diego Santini

Caro Dago, Istat, a settembre la disoccupazione sale dello 0,3% su agosto, al 9,9%. Disoccupazione giovani al 28,7%, +1,1% su agosto. Naturalmente da Bruxelles non diranno nulla. Sono rimasti zitti per il debito schizzato al 138% del Pil, perché mai dovrebbero preoccuparsi per la disoccupazione? L'importante è che l'Italia accolga tanti migranti...

Neal Caffrey

matteo salvini balla al papeete

Caro Dago, chi beve Mojito e chi si è bevuto il cervello. All'indomani dell'ubriacatura elettorale avevo invitato Salvini a brindare con un fiasco di Sagrantino di Montefalco alla salute del fratello di Montalbano. Il segretario ( a sua insaputa ) del PD deve però aver preso una sbornia: infatti, invece di mettersi in cammino per redimere i tanti e tanti ex suoi elettori riparati in partibus infidelium, continua a farneticare ossessionato da Salvini accusandolo di essere " xenofobo, razzista, autoritario, ecc". A questo punto si invita qualche anima pia a togliergli il fiasco. Antonio Pochesci

Caro Dago, nell'intervista sul Venerdì di Repubblica, Carola Rackete cita il pamphlet "Deep Adaptation", nel quale il professor Jem Bendell spiega perché, a causa del riscaldamento globale, l'estinzione dell' umanità sia diventata possibile. Ma se è l'uomo la causa dell'aumento delle temperature, il metodo più veloce per porre rimedio al problema non dovrebbe essere l'autoeliminazione? Se gli ambientalisti cominciano chissà quanti, poi, sono disposti a seguirli. Il tutto in nome del bene del Pianeta, s'intende.

CAROLA RACKETE

Fritz

Caro Dagospia, nell’augurare lunga vita e tanta serenità alla senatrice Liliana Segre personaggio straordinario io resto della mia idea. Eccezion fatta per la prima commissione antimafia negli anni ‘60 che fu fondamentale per sensibilizzare su un problema di cui allora si negava persino l’esistenza penso che le commissioni parlamentari di inchiesta siano inutili e controproducenti a cominciare da quella sulla P2 un’operazione di potere che criminalizzando oltremisura una lobby tendeva a dimostrare la bontà e la trasparenza di chi governava e occupava posti di comando. Per finire alle innumerevoli commissioni sul caso Moro nate allo scopo di depistare nascondere la verità scatenando la caccia a misteri inesistenti. Il tutto per non prendere atto che i fatti di via Fani e del ‘68 più lungo del mondo stavano tutti nella guerra civile in cui sfociò un durissimo scontro sociale e politico...

Frank Cimini

jack dorsey

Caro Dago, il ceo Jack Dorsey: "Dal 22 novembre Twitter metterà al bando gli spot politici". Gli spot "politici" o gli spot "dei politici"? Perché mettendo al bando i secondi è il miglior modo per far piazza pulita di chi la pensa in maniera non conforme al pensiero unico collettivo. Si può fare politica surrettiziamente anche mostrando in una pubblicità quanto sia piacevole cucinarsi una pastasciutta tra gay o che la propria linea di abbigliamento è indossata con entusiasmo anche dai migranti.

Mario Canale

Caro Dago, scrive Mughini: «Ieri, in un’aula del Parlamento italiano c’era solo da esprimere la solidarietà e l’affetto più totale del popolo italiano alla ex quattordicenne scampata ad Auschwitz. Solo quello. Alcuni parlamentari, quelli del cosiddetto “centro-destra”, si sono astenuti dal farlo. In questo modo hanno insultato Liliana Segre e quelli che sul Convoglio numero 6 pregavano piangendo. E c’erano molti bimbi fra loro. Vergogna vergogna vergogna».

Eh no. Se l'intento fosse stato questo si sarebbe votata una mozione di condanna contro chi quotidianamente insulta la senatrice a vita. E invece si è optato per una "Commissione contro l'odio" a cui mancava solo l'ambigua formula "salvo intese", tanto cara a chi sta abusivamente (dal punto di vista morale) governando adesso. Spiace che Mughini interpreti - si spera inconsapevolmente - la parte dell'utile idiota per questa combriccola.

Nino Pecchiari