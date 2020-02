POSTA! - CHISSÀ LE LAVORATRICI DEL SESSO CHE OPERANO A MILANO (ANCHE LE TRANS DI VIA PADOVA E VIALE MONZA) SI METTONO LA MASCHERINA, I GUANTI E LO SCAFANDRO? E CHISSÀ SE SONO ANCORA MOLTI GLI ELVETICI CHE VENGONO A MILANO PER I LORO "PUTTAN TOUR". SI PREANNUNCIANO SERRATE PER I LOMBARDI CHE DESIDERANO VISITARE GLI ASETTCI E LEGALI BORDELLI TICINESI?

tom cruise 6

Lettera 1

Caro Dago, coronavirus, Tom Cruise "prigioniero" a Venezia: stava girando il nuovo "Mission Impossible”. Hai visto Conte! Per sconfiggere Covid-19 ha ingaggiato Ethan Hunt. Naturalmente se anche lui dovesse morire o finire all'ospedale contagiato, il primo ministro negherà di conoscerlo... Ma è ovvio: tipico comportamento alla Giuseppi.

John Doe Junior

Lettera 2

Caro Dago, i morti da coronavirus sono tutti anziani. Chissà se all'Inps hanno già cominciato a calcolare - facendo le proiezioni - quali potrebbero essere i risparmi sulle pensioni se il virus durasse qualche mese.

Piero Nuzzo

GIUSEPPE CONTE E ROCCO CASALINO IN CONFERENZA STAMPA

Lettera 3

Caro Dago, coronavirus, aumentano i casi: italiani positivi in Spagna, Algeria e Austria. Beh, anche per quel che riguarda i "ricollocamenti", stiamo andando forte.

Bug

Lettera 4

Caro Dago, coronavirus, scuole chiuse a Palermo. Vediamo di indirizzarlo verso i mafiosi, eh!

Soset

Lettera 5

Ma i due deputati con la mascherina Maria Teresa Baldini e Matteo dall'Osso si rendono conto dell'immagine che hanno fornito all'estero e ai media? Se fossimo un paese normale la Camera dovrebbe dichiararli incompatibili con la loro carica (art. 66 Cost.) con un sonoro vaffanculo!

Carlo Bo

conte casalino 1

Lettera 6

Caro Dago, durante la riunione dei coinvolti nell'emergenza coronavirus - che ha avuto luogo nella sede della Protezione civile - tra il governatore della Lombardia Fontana e il premier Conte sono volati gli stracci. Un momento: hanno usato guanti e mascherina?

Claudio Coretti

Lettera 7

Caro Dago, Asia Argento commenta il verdetto di condanna nei confronti di Harvey Weinstein: "Dopo 23 anni non vivrò più nel terrore". E infatti si vede dalle numerose foto dell'epoca, in cui si metteva in posa abbracciata e sorridente al potente produttore hollywoodiano, quanto doveva essere "terrorizzata".

Arty

escort

Lettera 8

Dago darling, chissà se le/i lavora-trici/tori del sesso che operano a Milano (anche nella transtown delle vie Padova/Monza) si mettono la mascherina, i guanti e lo scafandro? E chissà se sono ancora molti gli elvetici che vengono a Milano per i loro "puttan tour", mentre si preannunciano serrate per i lombardi che desiderano visitare gli asettci e legali bordelli ticinesi? Ovviamente qualcuno starà già scrivendo un "instant book" dal titolo "L'amore ai tempi del tampone". Ossequi

Natalie Paav

Lettera 9

escort cinese

Caro Dago, India, al momento 20 morti e quasi 200 feriti il bilancio dei violenti scontri a Nuova Delhi causati dalla controversa legge sulla cittadinanza. Questi si ammazzano tra loro senza nemmeno il bisogno di aspettare che arrivi coronavirus. Poi magari chiederanno aiuti internazionali per limitare il numero dei morti da Civid-19.

EPA

Lettera 10

Caro Dago, gira voce che in altre nazioni europee il numero di contagiati dal COVID19 dipenda dall'assenza della ricerca. Ma va anche considerato che in Italia la ricerca è limitata a 2 regioni, o meglio ad una macroarea di quelle 2 regioni. Per estensione del ragionamento non solo Francia e Germania sono pieni di contagiati ignari di esserlo, ma lo sarebbe anche la parte restante del belpaese.

Cordiali saluti, Dr. Khru.

CAROLA RACKETE

Lettera 11

Caro Dago, naviga verso Messina la Sea Watch 3 con a bordo 194 clandestini salvati in tre operazioni. Dopo l'assegnazione del "porto sicuro", la nave della Ong tedesca dovrebbe arrivare domani mattina nel porto della città dello stretto. Ma ci prendono per il culo? L'Italia con l'epidemia di Covid-19 in piena espansione e con le scuole, gli stadi, i cinema e tutti i luoghi di assembramento chiusi sarebbe un "porto sicuro"? Tutti gli stati del mondo consigliano di evitare il Belpaese però i migranti clandestini dobbiamo pigliarceli lo stesso?

P.T.

Lettera 12

Caro Dago, l’avvocato degli italiani-Conte, nei troppi interventi televisivi sulla la peste Coronaca, farebbe meglio a lasciare la parola ai virologi degli italiani. Via la toga e largo al camice.

Saluti, Labond

milano bloccata emergenza coronavirus 4

Lettera 13

Caro Dago, anche 7 minorenni tra i positivi al coronavirus. Eh sì, ma l'importante era non dimostrarsi "razzisti" verso gli studenti che rientravano dalla Cina... Qualcuno sente il bisogno di chiedere scusa agli italiani?

P.F.V.

Lettera 14

Caro Dago, Usa 2020, nuovo dibattito tv tra i candidati per la nomination democratica. Ormai lo schema è collaudato. Chi è in vantaggio nei sondaggi a livello nazionale - stavolta è toccato a Bernie Sanders - viene attaccato ferocemente da tutti gli altri che gli scatenano contro il proprio odio strappandogli le carni con i denti. E questi sarebbero i pacifisti portatori dell'amore universale.

Licio Ferdi

Lettera 15

GIUSEPPE CONTE ROBERTO SPERANZA

Caro Dago, "Mantenere i confini aperti perché chiuderli sarebbe una misura sproporzionata ed inefficace in questo momento». È l'impresa(?) riuscita al nostro ministro della Salute, Roberto Speranza, dopo che i suoi colleghi europei di Francia, Germania, Croazia, Austria, Svizzera, Slovenia e San Marino, oltre che l'Europa, si erano presentati al tavolo con la volontà di sbarrarci il passo chiudendo tutte le frontiere.

E visto che nessuno fa qualcosa per nulla, è già chiara quale sarà la contropartita. La stessa per la flessibilità ai tempi di Renzi. Ossia che l'Italia continui ad accogliere masse gigantesche di migranti clandestini e li accudisca barba e capelli senza fiatare. E infatti ne sono già annunciati in arrivo a Messina ben 194.

Daniele Krumitz

Lettera 16

meghan markle e justin trudeau 1

Ma Tony Capuozzo, c'è o ci fa? A proposito del corona virus tuona contro l'allarmismo del governo italiano, mentre i primi a fare casino sono stati i suoi governatori leghisti di Friuli, Lombardia e Veneto ed il suo adorato Matteo Salvini. Ma possibile che in Italia la partigianeria fa dire, senza arrossire, che il sole sorge ad ovest? Tony! Ma torna nell'ombra dove sei stato per un pò di anni, per favore. Appena hai messo la testa fuori, l'hai di nuovo "scafazzata" (cioè hai pestato un merdone).

Gaetano il Siciliano

Lettera 17

Caro Dago, alcune decine di premi Nobel hanno firmato una lettera per chiedere al premier canadese Justin Trudeau di fermare l’ennesimo progetto di estrazione di combustibili fossili. Il "Teck frontier", un piano di estrazione di petrolio da sabbie bitumose a 16 miglia dai confini del Wood Buffalo national park, il più grande parco canadese nel nord dello stato di Alberta. Ma scherziamo? Il meraviglioso progressista canadese, l'idolo delle signore radical-chic, che va in cerca del petrolio? Ma i coniugi Obama gli rivolgeranno ancora la parola?

Leo Eredi

Lettera 18

CORONAVIRUS

Caro Dago, mi occupo di numeri e di statistiche e per questo vorrei provare a spazzare il campo dalle tante notizie parziali o date a casaccio (anche da pseudo-esperti del settore) in queste ore sul Covid-19. Facciamo assieme un semplice calcolo. Supponiamo che la percentuale di contagiati sia simile a quella di un “normale” virus influenzale, cioè il 10% della popolazione (nel 99,9% dei casi chi si ammala non è vaccinato). Su 60 milioni di italiani se ne ammaleranno circa 6 milioni. Il tasso di letalità (cosa ben differente dal tasso di mortalità!) è tra il 3 e il 5%. Diciamo il 3% per evitare polemiche e accuse di catastrofismo. Su 6 milioni ne moriranno circa 180 mila. Ogni anno, per l'influenza "comune" muoiono 7-8000 persone, cioè lo 0,13% degli infettati. In pratica il Covid-19 ha un tasso di letalità 25 volte più alto della “comune” influenza stagionale. La differenza è lampante senza per forza essere un epidemiologo con cattedra universitaria.

Ora penso siano chiaro a tutti le motivazioni di preoccupazione e di quarantena.

L'unica cosa che c'è da augurarsi è che il Covid-19 abbia un tasso d'infezione più basso rispetto a un'influenza "normale" di almeno 10 o 20 volte.

[Il Gatto Giacomino]