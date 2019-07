POSTA! - CHRISTINE LAGARDE NEL FEBBRAIO 2016 DA PRESIDENTESSA DEL FMI: "SIA NOI CHE LA UE ABBIAMO SOTTOSTIMATO L'EFFETTO RECESSIVO DI ALCUNE DELLE MISURE IMPOSTE ALLA GRECIA". E QUINDI, GRAZIE ALLA STRAORDINARIA COMPETENZA DIMOSTRATA, HANNO PENSATO BENE CHE MERITASSE DI ESSERE SPOSTATA ALLA GUIDA DELLA BCE? - MA PERCHÉ LE ONG NON SI OCCUPANO DELLA STRAGE NELLO YEMEN?

Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

Rackete in tedesco significa razzo. Che è finito dritto dritto tra le chiappe di Salvini.

Gaetano Il Siciliano

Lettera 2

Caro Dago,, nel discorso dopo essere stato eletto Presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli dice che bisogna "Recuperare lo spirito dei padri fondatori dell'Ue". Quindi niente matrimoni gay?

Casty

Lettera 3

Caro Dago, l'Istat certifica che la popolazione italiana diminuisce. Purtroppo, aumentano, nella stessa, gli stronzi.

BarbaPeru

Lettera 4

Egregio sig. Dago. A proposito di autostrade. Un pendolare che da Varese va a Milano (50 KM) per lavoro spende circa 4 euro al giorno tra andata e ritorno. Per 250 giorni lavorativi all'anno fanno circa 1000 euro all'anno. In svizzera compri il tagliando da 40 euro annui circa e viaggi in autostrada quanto vuoi e dove vuoi. E pensate che autostrade per l'italia molli una gallina del genere???

Vig

Lettera 5

Caro Dago, quasi 2800 bambini uccisi e 4800 feriti. Sono questi i numeri del conflitto nello Yemen. Ciò dimostra che ai buonisti delle Ong e dell'Onu non frega assolutamente nulla di salvare vite umane, tanto meno quelle dei bimbi Non hanno mosso un dito per evitare che ciò accadesse perché erano troppo impegnati a piazzare migranti in Europa e soprattutto Italia.

Mark Kogan

Lettera 6

Caro Dago, è morto il tabaccaio napoletano di 52 anni, preso a pugni da un nigeriano richiedente asilo il 9 giugno nella stazione Chiaiano della metropolitana di Napoli. L'eroica battaglia della sinistra per salvare le vite di m**da di questi assassini. Come se in Italia fossimo carenti in questa categoria.

L.Abrami

Lettera 7

Caro Dago, Edward Luttwak su Carola Rackete: "Questa signora tedesca era lì per caso con la sua barca? O ci è andata deliberatamente per prendere i migranti in pratica alleata coi trafficanti che li hanno messo a bordo delle barche? In tacita alleanza con i futuri sfruttatori di questi immigrati". Dice bene il politologo americano. Le navi delle Ong non si trovano lì per pescare o per svolgere qualche altra attività lavorativa. Ci vanno espressamente per caricare i migranti. È singolare che ciò non sia sufficiente a dimostrare gli accordi esistenti coi trafficanti di carne umana.

Neal Caffrey

Lettera 8

Caro Dago, le due esplosioni che hanno scosso lo Stromboli alle 16:46 di ieri "sono tra le più forti mai registrate da quando è attivo il sistema di monitoraggio del vulcano, cioè dal 1985". Ecco, così dopo i cambiamenti climatici avranno un altro argomento da utilizzare per spaventare la popolazione e tenerla sotto "controllo": «Se non facciamo entro breve tempo questa cosa, succederà chissà quale catastrofe...».

M.H.

Lettera 9

Caro Dago, Di Maio via Facebook: "Oltre 5 mila assunzioni sono in arrivo all'Inps". Tutta Italia sa che per Di Maio la matematica è un'opinione. Tremila navigator invece dei 6 mila annunciati. Quindi anche per l'Inps, bene che vada, gli assunti non saranno più di 2 mila e 500.

Ugo Pinzani

Lettera 10

Caro Dago, lo spread cala, la procedura d'infrazione non ci sarà, l'occupazione è ai massimi dal 1977. Ci manca solo che aumenta il PIL e va a finire che a forza di prendere il culo Conte per l'anno bellissimo, ci prenderà per il culo lui. Ossequi, Giacomo M.

Lettera 11

Caro Dago, Christine Lagarde nel febbraio 2016 da Presidentessa del Fmi: «Sia noi che la Ue abbiamo sottostimato l'effetto recessivo di alcune delle misure imposte alla Grecia». E quindi, grazie alla straordinaria competenza dimostrata, hanno pensato bene che meritasse di essere spostata alla guida della Bce? È come se un grande club di calcio acquistasse come estremo difensore un portiere specialista in autogol. Sentiti complimenti alla "nuova" Europa.

Fabrizio Mayer

Lettera 12

Dago darling, quanti nuovi desaparecidos nella "società globale liquida" di oggi. tanta cara alle "buone" vestali di Largo Fochetti, che ogni giorno confezionano una "bibbia" manicheista che tutto il mondo non ci invidia. Ultima entry il belloccio venezuelano Juan Guadiò, sparito dalle cronache forse per ordine del MinCulPop globale occidentale. E poi si lamentano perché in Russia o in Turchia non c'é libertà di stampa. Non é che per caso si é messo a fare il "corsaro nero" dalle parti di Maracaibo, ma non sta bene dirlo? Ossequi

Natalie Paav

Lettera 13

Caro Dago, Morgan ha presentato una denuncia in Procura a Monza, nei confronti dell'acquirente della sua abitazione, venduta all'asta dopo essere stata pignorata. Secondo quanto afferma il musicista il nuovo proprietario gli avrebbe chiesto oltre il doppio della somma pagata per acquistarla, per rivendergliela. Ha scoperto l'acqua calda. Perché pensa che la gente acquisti cose alle aste giudiziarie se non per spendere meno o specularci sopra? Vive su Marte?

Theo Van Buren

Lettera 14

Caro Dago, il fatto che non ci sarà alcuna procedura d'infrazione per debito eccessivo significa una cosa soltanto. Che anche stavolta, come l'anno scorso sul deficit al 2,4%, l''Italia si è piegata a Bruxelles: inchino con riverenza.

A.B.

Lettera 15

D'Ago, Zingaretti appare talmente ingenuo da fare tenerezza in quel tweet in cui celebra la presidenza al PE di Sassoli come una vittoria. Usa il tono tipico dell'italiano in vacanza che ha appena vinto il torneo di calcetto interbar. La verità è che Sassoli sarà il presidente insignificante della più insignificante delle istituzioni a livello mondiale - essendo seconda solo al novero delle varie agenzie ONU.

Stammi bene,

F. Keller

Lettera 16

Ma che si fuma di avariato la Maglie? Ancora con 'sta storia che la capitana della Sea Watch voleva ammazzare i finanzieri? Ma è peggio di quel deputato leghista che in parlamento ha detto che i parlamentari del PD saliti sulla Sea Watch hanno tentato di coprire l'omicidio dei finanzieri! Non riesco a capire come mai tu continui ad ospitare gli scritti della Maglie. E le dai pure risalto! Dovrebbe invece essere internata e fatta curare, visto il livello degli sproloqui che riesce a mettere insieme. Quando la manderai a fare la calzetta una volta per tutte?

Il segnalatore

Lettera 17

Caro Dago, una francese alla Bce, una tedesca alla guida della Commissione e il Pd David Sassoli presidente del Parlamento. I gialloverdi dicevano che il 26 maggio avrebbero ribaltato l'Europa. Devono averla ribaltata dalla parte sbagliata.

Gian Morassi

Lettera 18

caro Dago, non ne posso più di sentir definire “coraggiosa” Carola Rackete, persino Travaglio paragonando questo caso a quello di Salvini (che si è sottratto ad un processo, chissà perché…) la incensa per l’essersi presa le sue responsabilità. Cioè parliamoci chiaro almeno 50 milioni di italiani potevano immaginare l’esito della storia: Carola scagionata e subito libera, bacio in fronte del GIP e scatola di cioccolatini offerta dal PD. Lei (Carola) lo sapeva che finiva così, ne era certa per questo l’ha fatto e altri capitani tedeschi, francesi, olandesi ecc. ne seguiranno l’esempio.

coraggiosi, si si!

Larry

Lettera 19

Caro Dago, una corte d'appello di San Francisco ha confermato la decisione di congelare i fondi del Pentagono destinati alla lotta antidroga e dirottati con un ordine esecutivo del presidente Usa Donald Trump verso la costruzione della barriera antimigranti. Ormai votare, scegliendo candidato e programma, è diventato un esercizio inutile. Nel mondo i Paesi democratici sono stati sostituiti dalle dittature giudiziarie di sinistra.

Con la scusa che la magistratura è indipendente i giudici possono emettere qualsiasi sentenza - anche la più bizzarra come quella su Carola Rackete - e nessuno può dir nulla. Se non altri giudici che ovviamente, in base al principio del cane non mangia cane, confemeranno. Se la cantano e se la suonano da soli. Urge un cambiamento prima che qualcuno sbrocchi e cominci a sparare.

Tony Gal

Lettera 20

Ciao Dago, viste le recenti vicende che hanno visto protagoniste alcune frange della 'ndrangheta, impegnate nel gestire Onlus per le gestione dei migranti nonché aziende agricole, tutte capaci di intercettare fondi europei oltre che essere molto remunerative, fossi al posto di Di Maio, cercherei di trovare un accordo con loro per acquisire queste capacità, visto che gli amministratori non ne sono capaci. Gli 'ndranghetisti potrebbero inoltre fungere da navigator: con loro al comando, il PIL salirebbe di oltre il 5% l'anno.

Johnkoenig

Lettera 21

Due ragazze aggredite a Brescia e nessuno si è fermato a soccorrerle? è normale ormai gli italiani hanno paura di compromettersi perchè se tocchi un extracomunitario arrapato o che ti deruba o picchia un autista o un controllore FS lo devi lasciar stare altrimenti se ti difendi per te sono guai. I nemici in fondo non sono gli extracomunitari: i nemici li abbiamo tra i nostri connazionali ed i fatti di questi giorni lo stanno a dimostrare. Anch'io ho l'impressione che si stanno creando le condizioni che ci porteranno ad una scazzottata tra di noi come ha ipotizzato un grande personaggio della politica nostrana anche se non è detto che poi finisca come pensa lui.

fine messaggio

giuseppem

Lettera 22

D'Agostino, avendo avuto modo di misurarti a livello personale, ho potuto constatare quanto tu sia persona scorretta. Non solo e non tanto per quello che pubblichi, andando a stuzzicare i bassi istinti di quattro porconi e pervertiti che si beano delle tue sozzerie, ma proprio nel rapporto sito-lettore! Per non parlare del taglio partigiano delle notizie a cui dai un commento che lungi dall'essere obiettivo, come vorresti maldestramente far credere, al contrario è semplicemente anti salviniano, in generale anti centro destra, ma soprattutto anticattolico e in questo caso senza neanche tante remore o pudori.

Come, tanto per fare un esempio, le paracomiche alias Crozza e Gnocchi, che quando si tratta di PD e sinistrati, vellicano, carezzano, tutto sommato ci scherzano su, ma quando si tratta di Salvini fanno sputare dalla loro anima nera, veleno puro, odio represso come la lucarelli ed altre prefiche del nulla. In sostanza ci sei e ci fai, ma intanto vuoi farti passare per guru, per scienziato della comunicazione: molti ti guardano solo per le trojate che pubblichi e scrivi e non per la profondità della tua comunicazione.

Per salvare la faccia pubblichi anche articoli di gente non di sinistra, ma la sostanza è questa. Ciò premesso vengo al dunque: Maria Giovanna Maglie. Ho letto ieri il suo intervento (beata lei che non viene taglieggiata da te!) di ieri era. Sono totalmente d'accordo con lei che oltretutto esprime concetti di peso in maniera semplice, scorrevole e incalzante. E pensare che anni fa non mi piaceva per nulla quando era schierata dalla parte dei fancazzisti di sinistra, dei pirati del mare senza uncino, dei craxiani e dintorni. Lo ammette con grande onestà di aver fatto il salto del fossato e di questo mi complimento per quello che vale la mia parola.

Ultimo tocco, prima che mi tagli: stamane avevo mandato a questo sito il tweet in cui appare Alessandra Vella che supporta la Sea Watch della Rachietta tedesca (a proposito cosa faceva il nonno di lei durante la seconda guerra mondiale? così tanto per curiosità) e tu l'hai pubblicato. Bene, però c'è un però: giusto mettere il condizionale, ossia che potrebbe essere una bufala, però visto come sono andate le cose e quello che fanno i magistrati (ultimo caso segnalato è di uno che pippa a Milano) direi necessario andare a verificare lo cosa. Salvini, Matteo Salvini, se ci si batti un colpo..

Luciano

PS: Ma la sentenza della tale Vella che è considerata da valenti tecnici del diritto semplicemente oscena, perchè non viene impugnata ?? Salvini sveja!!