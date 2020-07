POSTA! - CINA, SCOPERTO NUOVO VIRUS INFLUENZALE POTENZIALMENTE PANDEMICO. BENE, COSÌ ADESSO CHE L'UE HA TUTTA QUESTA FRETTA DI SPALANCARE LORO I CONFINI, POTRANNO PRESENTARCELO SUBITO – SUL CORRIERE SPIEGANO COME SEI PAESI EUROPEI SOTTRAGGONO ALL'ITALIA 6,5 MILIARDI DI EURO. DETTA COSÌ SEMBRA CHE NOI SIAMO VITTIME DEI "CATTIVONI". NON SARÀ INVECE CHE GLI ALTRI SONO GOVERNATI DA PERSONE SCALTRE E NOI DA PERSONE STUPIDE?

MARIO CENTENO

Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

Caro Dago, Eurogruppo, Centeno: "Presto tornerà il Patto di Stabilità, ma con cautela". E il premier Conte sta ancora a discutere coi grillini Mes sì, Mes no.

Bibi

Lettera 2

Caro Dago, sentenza Berlusconi, la Cassazione: "Pieno rispetto della legge". La legge Palamara? Quella sulle correnti?

Tommy Prim

luca palamara

Lettera 3

Caro Dago, coronavirus, invece di ricostruire l'economia dalle fondamenta, hanno messo il tetto al contante. Che governo d'incapaci!

Dirty Harry

Lettera 4

Caro Dago, Cina, scoperto nuovo virus influenzale potenzialmente pandemico. Bene, così adesso che l'Ue ha tutta questa fretta di spalancare loro i confini, potranno presentarcelo subito.

Salvo Gori

gli italiani amano i contanti 5

Lettera 5

Caro Dago, scuola, oltre 85mila cattedre vacanti per il prossimo anno, 20mila in più rispetto al 2019-20. Non sarebbe male se qualcuna di queste cattedre "vaganti" finisse sulla testa della ministra Lucia Azzolina, così magari avrebbe una scossa ad agire.

Edy Pucci

Lettera 6

Caro Dago, da oggi è possibile richiedere il bonus vacanze. Un meccanismo scientemente studiato per rovinare le vacanze agli italiani.

Pikappa

LUCIA AZZOLINA AL MARE

Lettera 7

Caro Dago, Giuseppe Conte ha ricevuto una telefonata da Angela Merkel, per illustrare le priorità del programma della Presidenza tedesca di turno del Consiglio dell'Ue che inizia oggi. Gli avrà cambiato anche le "regole d'ingaggio" in materia d'economia?

Corda

Lettera 8

Caro Dago, Massimo Gaggi che sul Corriere della Sera si domanda "E se Trump dovesse ritirarsi dalla corsa per la riconferma alla Casa Bianca?", ricorda Gianni Riotta che qualche giorno prima delle Presidenziali 2016 - non ricordo se in un post o in un editoriale - spiegava perché quell'idiota mentecatto e babbeo di "The Donald" avesse perso la corsa alla Casa Bianca in favore di Hillary Clinton. Quando si tratta di rimediare figuracce sparlando di Trump i nostri giornalisti sono impareggiabili.

Maxmin

Lettera 9

giuseppe conte angela merkel

Dago darling, ogni paese ha le statue sbullonabili o imbrattabili che merita. L'Italia ha una statua vivente che nessuno oserebbe toccare o sfiorare. Ovviamente si tratta del premier Conte che é talmente e solidamente saldato alla sua poltrona che nessuno si sognerebbe mai nemmeno di metterlo in un museo con tutte gli onori. Tanto più ora che vanno di moda gli inciuci più strani "per il bene del Paese". Ossequi

Natalie Paav

Lettera 10

donald trump si toglie la mascherina 1

Czro Dago, in Mississippi il governatore repubblicano Tate Reeves ha firmato la legge che cancella i simboli confederati dalla storica bandiera dello Stato. Era l'unica bandiera degli Stati Uniti in cui figuravano gli emblemi di un passato considerato razzista e legato all'oppressione dell'epoca della schiavitù. Però a giudicare da quello che hanno combinato i neri nell'ultimo mese in varie città americane - saccheggi, violenze, incendi e devastazioni - viene il dubbio che all'epoca li trattarono anche troppo bene.

Gildo Cervani

tedros adhanom ghebreyesus

Lettera 11

Caro Dago, "Il peggio deve ancora arrivare. Mi dispiace dirlo ma con questo ambiente e in queste condizioni, noi temiamo il peggio. Un mondo diviso aiuta il coronavirus a diffondersi". Lo ha detto il direttore generale dell'Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Finalmente una luce in fondo al tunnel. Quando apre la bocca questo signore, pronostica sempre il contrario di ciò che succederà.

Lauro Cornacchia

Lettera 12

donald trump

Caro Dago, coronavirus, il virologo Anthony Fauci al Congresso americano: "Gli Usa rischiano centomila nuovi casi al giorno". Su quali basi scientifiche ha fatto questa sparata? Il sensazionalismo non è d'aiuto né per combattere il virus né per la scienza, che così perde credibilità.

Piero Nuzzo

Lettera 13

Caro Dago, cristallino l'editoriale di oggi di Marco Travaglio riguardo la "condanna pilotata" nel processo a Silvio Berlusconi. Il direttore de "Il Fatto Quotidiano" mette subito le mani avanti facendo l'elenco di quel che sa riguardo la Giustizia "uno studente al primo giorno di Giurisprudenza". E lasciando quindi intendere che chi come lui ha una laurea in Lettere Moderne, della materia in questione non capisce una beata mazza. Chapeau.

donald trump e anthony fauci

A.B.

Lettera 14

Caro Dago, coronavirus, il governatore di New York, Andrew Cuomo, estende la quarantena ai cittadini di 16 Stati. Oh, my God. Tra gli appe-Stati anche la democraticissima California!

Daniele Krumitz

Lettera 15

Caro Dago, tasse, sul Corriere spiegano come sei Paesi europei sottraggono all'Italia 6,5 miliardi di euro. Detta così sembra che noi siamo vittime dei "cattivoni". Non sarà invece che gli altri sono governati da persone scaltre e noi da persone stupide?

RUTTE KURZ MERKEL

Theo Van Buren

Lettera 16

Caro Dago, spiagge, presenze a giugno a picco per coronavirus e maltempo. E anche se a luglio e agosto aumenteranno, pochi soldi potranno essere spesi, perché la maggior parte delle famiglie è spiaggiata economicamente.

Nino

XI JINPING

Lettera 17

Caro Dago, l'Unione europea riapre le sue frontiere esterne a 15 Paesi terzi: Algeria, Australia, Canada, Georgia, Giappone, Montenegro, Marocco, Nuova Zelanda, Ruanda, Serbia, Corea del Sud, Thailandia, Tunisia, Uruguay e Cina. Quest'ultima a condizione di reciprocità.

No invece a Usa e Russia. Cioè con il paese guidato da Xi Jinping va bene se ci infettiamo a vicenda mentre con quelli guidati da Donald Tramp e Vladimir Putin - perché è questa la discriminante - no?

Samo Borzek

Lettera 18

pier paolo pandolfi

Vogliamo farci una risata? Amara però ... Detto fatto. Basta prendere in esame la vicenda di tale Pier Paolo Pandolfi, di professione luminare, genetista italiano di fama mondiale il quale si è trovata sbarrata la strada alla guida scientifica del Vimm di Padova, ossia la Fondazione Ricerca Biomedica Avanzata, istituto ospedaliero di ricerca di grande livello. Il nostro Pier Paolo proprio nei giorni del suo onomastico si è visto prendere a scarpate in culo per via delle solite molestie ad una donna.

Molestie - diciamo subito - che si sostanziano in troppe email inviate ad una sua ricercatrice nel 2018. Insomma lo scienziato aveva perso la testa per la ragazza e la tampinava. Brutta cosa? Sì certo, però tutto sommato contrastabile, con la denuncia della ragazza e provvedimenti acconci dei responsabili del Beth Israele di Harvard dove il nostro era direttore del cancer center. Bastava sputtanarlo, dirgli di finirla, e penso sarebbe bastato.

E invece ...Già il nome Israel fa rizzare le orecchie al giorno d’oggi perché da un lato raccoglie entro se’ in senso lato personaggi alla Weinstein e Allen e dall’altra tipini amorosi alla Soros, l’ungherese amico di Orban e del dollaro. Sia come sia i signori del pensiero unico del Beth Israel hanno deciso di radiare il povero Pier Paolo che così aveva cercato di tornare in Italia come direttore scientifico del Vimm.

veronesi pier paolo pandolfi giorgio napolitano

Pareva tutto concluso nel senso a lui favorevole, quando la stampa locale ( sempre formidabile, coraggiosa a cazzo, indagatrice somma quando non si rischia nulla) fa ricerche e “scopre” il malfatto. Apriti cielo: tutti i cazzoni del pensiero unico padovani e extra si guardano in faccia e cambiano idea. “ ma scherziamo, questo molesta le donne e viene cacciato da Israel e noi che figura retrograda ci facciamo?”

Detto fatto tutto cambia come l’8 settembre 43: lo scienziato viene bollato -novello Galilei - per fornicazione pensata e scaricato con disonore. Non sia mai che uno che ha “molestato” una ricercatrice con email possa sporcare Padova e la sua università.

E invece io da ex studente del Bo dico: “ Disgraziati avete rovinato un uomo per un errore, ma avete privato il Vimm di una guida sapiente!” Avete insomma fatto prevalere la sporca ideologia attuale femminista come la Chiesa dell’epoca ha massacrato Galileo Galilei.

pier paolo pandolfi

Complimenti a questi eroici giudici del cazzo ai quali va scudisciata in faccia la celebre frase evangelica:”sepolcri imbiancati chi di voi è senza peccato scagli la prima pietra”. E parlo anche delle donne di oggi, che hanno perso in gran parte la bussola, e stanno facendo danni soprattutto a loro stesse nel medio periodo!

PS: Se un giorno il nostro scienziato sputtanato inventasse qualche ritrovato straordinario che salva vite umane a gogo (vds anti virus cinesi di tutti i tipi ) i sepolcri imbiancati israelopadovani non li utilizzerebbero perche’ inquinati dal “porcone molestatore “?

Luciano