POSTA! - CONTE: "NON FARE LA TAV COSTEREBBE MOLTO DI PIÙ". SÌ, MA FARLA, QUANTO COSTERÀ AI 5 STELLE? - FIRMATO NELLA NOTTE IL NUOVO CONTRATTO DEI MEDICI DOPO UNA TRATTATIVA DURATA 10 ANNI. PIÙ O MENO IL TEMPO CHE BISOGNA ASPETTARE PER FARSI CURARE

Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

jennifer lopez

Caro Dago, lanciando "mandato zero" probabilmente Di Maio si é fatto influenzare dal numero di neuroni di molti dei suoi.

BarbaPeru

Lettera 2

Caro Dago, Jennifer Lopez compie 50 anni. A vederla si direbbe che 25 li ha passati al centro estetico e in palestra.

John Doe Junior

Lettera 3

Caro Dago, ora che in un video su Facebook il premier Conte ha annunciato il sì alla Tav, Toninelli andrà a nascondersi nel "tunnel del Brennero"?

Mark Kogan

jennifer lopez 9

Lettera 4

Caro Dago, firmato nella notte il nuovo contratto dei medici dopo una trattativa durata 10 anni. Più o meno il tempo che bisogna aspettare per farsi curare.

Camillo Geronimus

Lettera 5

Caro Dago, la vicenda di Calogero Mannino, ben descritta da Vittorio Feltri, è uguale a quella di migliaia di italiani di cui nessuno parla. Si impone una immediata riforma di civiltà che il "governo del cambiamento" dovrebbe e può fare immediatamente e a costo zero: togliere alle procure il diritto di appellare le sentenze di assoluzione. I magistrati hanno avuto tempo, soldi, mezzi, intercettazioni per dimostrare una consapevolezza. Non ci sono riusciti? Il cittadino è innocente, lo hanno detto altri magistrati, e va lasciato in pace.

Nieuport

Lettera 6

pietrangelo buttafuoco calogero mannino

Caro DAGO, vedendo le foto in barca della nuova compagna del Tronchetti Provera, si nota che la biondina si è subito ben adeguata ai pneumatici Pirelli. Lo ha "cinturato".

Saluti, Labond

Lettera 7

Caro Dago, Tav, Conte: "Non farla costerebbe molto di più". Sì, ma farla, quanto costerà ai 5 Stelle?

Bobby Canz

Lettera 8

Dago darling, quanto mi manca "Il barbiere della sera"! Adesso ci sei quasi solo tu a rovistare un tantino e con cautela (fin troppa) nei back-stage delle redazioni dei "liberi" giornalisti del Far West Italia. T'immagini che fine farebbero oggi Matilde Serao e Edoardo Scarfoglio che su "Il Mattino" di Napoli osarono criticare aspramente il Quirinale (ora diventato luogo di culto come il Santo Sepolcro di Gerusalemme) per il matrimonio tra Vittorio Emanuele III e la "bergère" Elena di Montenegro. Non so molto, ma ho l'impressione che ci fosse più libertà di stampa nell'Italia "liberale" pre-fascista che ora. Ossequi

navalny

Natalie Paav

Lettera 9

Caro Dago, l'oppositore russo di Putin Alexiei Navalny è stato fermato dalle forze speciali di polizia sotto la sua abitazione a Mosca: lo riferisce lo stesso dissidente con un post su Instagram. Ormai è chiaro l'obiettivo di tutte queste proteste. Riuscire a farsi tot giorni a sbafo di carcere all'anno a spese dei contribuenti russi. Ognuno si arrangia come può.

Gaetano Lulli

Lettera 10

Caro Dago, l'ad di Unicredit Jean Pierre Mustier si prepara a tagliare 10mila posti di lavoro su 86mila. Saranno contenti i sindacati. Favorevoli alla globalizzazione, all'assenza di confini e all'arrivo di tanti migranti. Non avranno pensato che mettendosi tutti assieme, grazie all'assenza di barriere fisiche e finanziarie, i grandi gruppi avessero in mente di annunciare nuove assunzioni. Più si diventa grandi più si può risparmiare, soprattutto nel comparto risorse umane. Tutti a casa.

Yu.Key

salvini mattarella

Lettera 11

Caro Dago, dopo il "via libera" del premier Conte alla Torino-Lione, arrivano dal web i messaggi di avvertimento dei No Tav: "Conte dimostra di non conoscere la nostra determinazione". Poveretto. Già deve vedersela tutti i giorni coi due vice "Scilla" e "Cariddi" e ora anche questa. Ma chi glielo fa fare?

Bug

Lettera 12

caro Dago , ti prego , tieni a bada il tuo Marco Antonellis . Ogni giorno ne inventa una nuova , che puntualmente viene smentita dai fatti . Millanta inoltre il pensiero e la volontà di Mattarella , distorcendo a suo uso e consumo alcune situazioni nelle quali Mattarella è lontano mille miglia . Le invenzioni di Antonellis sono ormai diventate industrialmente consistenti . Verifica tu stesso se mi sbaglio. Con sempre immutata simpatia e stima . Fradinoi

raffaele cantone firma la locandina dello spettacolo

Lettera 13

Caro Dago, secondo il capo dell' Fbi "Mosca è decisa a interferire ancora nelle elezioni statunitensi, nonostante le sanzioni e gli sforzi di dissuasione". Male, assai male. È una cosa che gli Stati Uniti non hanno mai fatto. Al massimo hanno delegato la Cia.

E.Moro

Lettera 14

Caro Dago, dopo oltre cinque anni alla presidenza dell’Anticorruzione, Raffaele Cantone lascia l’Anac: "È cambiato il clima". E già, ormai è sempre colpa dell'anidride carbonica.

Nereo Villa

Lettera 15

Maestro Dagonov,

La TAV si fara’. Naturale, per chi e’ passato da Movimento a Resort 5 stelle.

Aigor

tav lavori linea torino lione

Lettera 16

Caro Dago, Istat, aumentano i centenari e raddoppiano gli over 110 anni. L'Italia è il Paese più longevo d'Europa. Sarà per il fatto che da noi si sta sempre in ansia perché non sai mai come andrà a finire. Così la gente stenta a crepare per paura di perdersi qualcosa.

Benlil Marduk

Lettera 17

Caro Dago, Travaglio: "L'annuncio del premier Conte che dà il via libera alle gare d' appalto per il Tav Torino-Lione è la più cocente sconfitta mai subìta dai 5 Stelle in dieci anni di vita". Succede quando metti un ex bibitaro alla guida del partito. E fortuna che non sono riusciti a piazzare una casalinga al ministero dell'Economia, come avrebbe voluto Grillo. Perché ora avremmo dovuto (s)vendere il Colosseo e tutti gli altri monumenti.

stazione di grugliasco

Max A.

Lettera 18

Caro Dago, tutte con Carola Rackete senza reggiseno. La singolare manifestazione, indetta da due ragazze di Torino, è stata lanciata per dimostrare solidarietà alla capitana criticata, appunto, per essersi presentata in Procura senza il sopracitato indumento intimo. Di certo non m'importa difenderla, ma se non ha nulla da reggere che se lo mette a fare? Sarebbe come criticare l'ex ministro Minniti perché non usa il pettine.

Frankie Catrame

Lettera 19

SALVINI A BIBBIANO

Caro Dago, a Jesolo una coppia che si era fermata a fare l'aperitivo in spiaggia si è vista addebitare sullo scontrino 30 centesimi per l'acqua data al cane. Probabilmente perché è stata presa da una pozzanghera. Una bottiglietta di minerale sarebbero stati minimo 3 euro.

Saro Liubich

Lettera 20

Non sia mai, caro Dagos, che il buon nome del Pd esca male dallo scandalo di portata meta-storica di Bibbiano! Per carità! Come se la lotta all'omofobia, alla transfobia, alla famiglia etero come luogo della repressione sessuale non fossero parte del bagaglio 'valoriale' del Pd della Cirinnà, del Renzi pro-matrimoni e family gay, della diffusione della cultura gender nelle scuole come pedagogia unica funzionale al va' Pensiero Unico, non solo sventurate coincidenze occorse nell'esercizio di uno strapotere tanto più capillare nelle regioni rosse!

SALVINI A BIBBIANO

Dopo il Forteto, Bibbiano, che apre uno squarcio su migliaia di bambini sottratti alla famiglia naturale per darli a chi offre di più, coppie lesbo-gay o disastrate, dovrebbe essere un punto di ritorno alla realtà: ma il Pd, Cirinnà in testa, diffida da ogni accostamento di responsabilità penali a quelle ideologiche e così, e non riavvia un bel nulla: e insomma, sempre più diritti per i gay, più bambini per coppie gay, più uteri in affitto estero su estero per bambini da riconoscere a coppie gay da compiacenti funzionari comunali: e più immigrazione e più Europa...

Raider

vladimir putin brinda con giuseppe conte e salvini con savoini sullo sfondo

Lettera 21

Tutti, ma proprio tutti, TV in doppio petto, giornalini e giornaloni, cardinali e papi, preoccupati per la deriva populista e sovranista presa dagli italiani. Ci siamo isolati in Europa, abbiamo perso credibilità internazionale (ce l'abbiamo mai avuta?), proviamo a stare con un piede in due staffe o anche tre, facendo incazzare tutti; ora stiamo anche provando con l'autonomia rafforzata a disintegrare quel poco di unità nazionale che restava. Insomma un disastro.

E allora? Il governo continua a viaggiare con un gradimento oltre il 50% e Salvini più ne fa più guadagna in voti (reali e potenziali). Agli italiani tutto sto bordello sta bene, piace anzi. Noi non siamo nè pro nè contro l'Europa, nè pro nè contro l'America, nè pro nè contro la Russia, nè pro nè contro la Cina; siamo per i cazzi nostri.

matteo salvini come donald trump

Abituati per secoli ad essere dominati dagli stranieri e sfruttati dal potere, non ci pare vero di poterci rifare intrallazzando, truffando, corrompendo, arraffando, barcamenandoci insomma tra i marosi della storia. Finiremo col culo per terra? Probabilmente si, ma non è gran danno. Ci rialzeremo con una risata, basta che ce sta o sole che ce rimasto o mare..... chi ha avuto ha avuto ha avuto, chi ha rato ha rato ha rato, scurdammece o passato, simmo italiani, paisà.

Gaetano Il Siciliano

Lettera 22

Nel deserto dei vari talk show per via delle vacanze estive (per fortuna! e qui sono d’accordo in pieno con Vittorio Feltri) vengono talora riportate in video alcune trasmissioni antiche, o originali, di indubbio valore. Neglette, perché ritenute superate o non troppo in linea con le avanguardie moderniste, in realtà offrono momenti di spettacolo buono ( vedi Rai Storia, etc.). Purtroppo però rimangono - come foruncoli inestirpabili - alcuni residui estivi di trasmissioni “alla sinistrata” , come “in Onda”.

luca telese

Qui la coppia cicciotelese/sorcettoparenzo imperversa. Pare una coppia di bambini scemi, quelli con il lecca lecca in bocca, che si divertono a parlare, dire ogni cazzata che gli passa per la zucca, fare domande apparentemente profonde, far finta di essere neutrali quando in realtà - lo si vede proprio in faccia - se “interrogano” un sinistrato è tutto rose e fiori e le domande sono retoriche. Se invece è qualche sfigato governativo allora le domande del duo sono precise, pretenziose, esigono risposte perfette.

Quando poi si aggiunge al tavolo un altro fenomeno - che fa salire la coppia a trio - beh, allora si raggiunge la perfezione ... del peggio! Del resto 3 è il numero perfetto: il terzo del gruppuscolo è tale De Angelis. Il terzetto di comunisti-progressisti- radical chic è così perfetto, un unicum nella sua miserevole unicità.

DAVID PARENZO

Diciamo che, visto con l’occhio giusto lo spettacolo, offerto da La7 può essere divertente, soprattutto quando, al di là dei temi trattati, si vedono le facce di cicciotelese, con le sue espressioni da simpatico nipotino di Aldo Fabrizi, e di Parenzo con quel musetto da roditore delle alture del Golan.

Spaziano da Carolina Racchietta alla Ursula europea, da Salvini a Di Maio che è un piacere: magari di dimenticano di Bibbiano per diversi giorni, ma poi visto che la bomba è uscita sui giornali allora si mettono in vetrina e hanno il coraggio di dire: “Vedete che noi non nascondiamo nulla?”. Insomma sono una prosecuzione della Gruber in salsa borgatari, ma tutto sommato meno fanatici della profuga sudtirolese che sicuramente rosica e non vede l’ora di tornare in onda. Però meglio Ciccio e Sorcetto perché fanno ridere o sorridere. E non è poco! La Gruberplastik, invece, più che altro fa

humour rosso che fa ...., piangere!

Luciano