Riceviamo e pubblichiamo:

green pass

Lettera 1

Pedersoli Studio Legale, in relazione a quanto pubblicato in data 30 maggio 2021 a firma “Gluk” circa una vicenda giudiziaria a cui siamo estranei, smentisce che un socio dello Studio abbia rilasciato le dichiarazioni che ci sono state invece attribuite.

Lo Studio e i suoi soci non rilasciano dichiarazioni di alcun genere nei confronti di Colleghi men che meno nei confronti di uno studio legale e di un professionista con i quali il nostro Studio intrattiene da sempre rapporti di leale colleganza. Pertanto, vi invitiamo a pubblicare senza indugio l’opportuna rettifica.

green digital pass europeo 3

Lettera 2

Caro Dago, Covid, Bruxelles lancia la piattaforma per il Green pass. Stesso percorso dei razzi di Elon Musk?

Nereo Villa

Lettera 3

esplosione razzo sn10 di elon musk 8

Caro Dago, secondo un gruppo di fisici sulla teoria della relatività Einstein potrebbe essersi sbagliato? Bene. Ma ciò non significa che loro ce la stiano raccontando giusta. Ce lo ha insegnato il Covid. Ogni esperto può avere una sua teoria e tutte possono risultare sbagliate. La scienza è un mezzo bidone. Ma l'unico mezzo bidone al quale possiamo attaccarci per avere qualche risposta parziale.

E.S.

elon musk

Lettera 4

Caro Dago, dopo 36 ore di braccaggio con elicotteri, cani, teste di cuoio, 8 Panzer, trecento gendarmi, agenti del GIGN, Terry Dupin, "il rambo francese", è stato preso in un bosco. Verrebbe da ridere, viste le forze dispiegate per catturare un uomo solo, ma a te, a me e a quelli come noi a cui non "sovvien l’eterno" ma semplicemente la Bassa Bolognese nel 2017, probabilmente viene da piangere: c’erano Custer con il suo 7° Cavalleggeri, Montgomery e la sua VIII Armata Britannica africana, gli Avanti Savoia torinesi e...Igor il Russo era in ferie in Spagna!

una foto di terry dupin

Ça va sans dire!

GC

Lettera 5

Caro Dago, Covid, il ministro Speranza: "Mai più tagli al servizio sanitario". Solo aumenti dell'Iva e tasse sulle bibite zuccherate?

Claudio Coretti

Lettera 6

Caro Dago, Ministero Salute: "Nei bar e ristoranti resta il limite di 4 persone a tavolo". Ma è sempre stato così anche prima del Covid. Se si era in 16 bisognava unire 4 o 5 tavolini...

terry dupin ricercato

Fritz

Lettera 7

Caro Dago, sbagliato il nome sulla targa dedicata all'ex presidente della Repubblica Ciampi che da oggi intitola un largo del lungotevere Aventino a Roma. È stato scritto "Carlo Azelio" anziché "Carlo Azeglio". Il presidente Mattarella e tutte le autorità partecipanti sono stati costretti dunque a lasciare il luogo della cerimonia senza poter di fatto scoprire la targa in attesa di essere sostituita. Così all'estero riusciranno a spiegarsi meglio come mai abbiamo lasciato libero Giovanni Brusca: siamo un Paese da operetta!

targa ciampi

Pop Cop

Lettera 8

Caro Dago, Covid, Draghi: "La crisi ha colpito soprattutto le donne". Visto? Per una volta che le quote rosa sono state scelte senza bisogno di suggerimenti, non va bene comunque.

Bug

Lettera 9

Caro Dago, origine del Covid, cosa farebbero gli Usa se scoprissero che un errore della Cina ha causato 3,5 milioni di morti nel mondo? Per prima cosa dovrebbero svegliare "Sleepy Joe", per avvisarlo!

GIOVANNI BRUSCA

Samo Borzek

Lettera 10

Caro Dago, dopo 25 anni di carcere liberato per fine pena il mafioso pentito Giovanni Brusca, quello che schiacciò il pulsante della strage di Capaci. E domani dovremmo festeggiare la Repubblica?

Theo

Lettera 11

bergoglio con i fedeli brasiliani 4

Caro Dago, Papa Francesco: "Continuiamo a chiedere al Signore che protegga il mondo intero dalla pandemia". Ma una volta appurato che in totale ci sono già stati 170 milioni di contagiati e 3,5 milioni di morti, ha il coraggio di continuare con simili argomenti?

Matt Degani

Lettera 12

Caro Dago, dovevo spiegare al mio nipotino la liberazione di Giovanni Brusca... Gli ho detto che è stato fatto uscire dal carcere per far posto a Nichi Vendola!

G.S.

Lettera 13

GIOVANNI BRUSCA

Dago darling, toh, stando alle news diffuse dal MinCulPop, é spuntato (come per miracolo) un nuovo premier libico: Abdulhamid Al Dabaiba. Dove sono finiti gli altri due e cioé Al Sarraj e Haftar? E chissà se Macron, Johnson, Biden, Putin, Erdogan, Al Sisi ne sono stati informati. Sembrano tornati i tempi di Giolitti, del Banco di Roma e di Tripoli bel suol d'amore. Speriamo bene. Ossequi

Natalie Paav

Lettera 14

Caro Dago, a Norimberga i nazisti condannati a morte, in Italia Giovanni Brusca libero dopo 25 anni di carcere. E questa sarebbe "giustizia"?

MARIO DRAGHI Abdulhamid Al Dabaiba

Leo Eredi

Lettera 15

Caro Dago, il coordinatore del Cts Franco Locatelli ha previsto che potremmo togliere le mascherine - ma solo all'aperto - da metà luglio. Ma non potrebbe coordinarsi meglio? Qualche giorno fa hanno detto che le toglieremo il 21 giugno...

Tas

Lettera 16

Caro Dago, agli studenti che si vaccineranno verrà donata una copia della Costituzione. Ma è come regalare una giornata di sole. Che senso ha dare una cosa che si può trovare gratis su centinaia di siti Internet?

Sandro Celi

franco locatelli

Lettera 17

Caro Dago, la povera Sadam, da quello che è ormai certo, ha pagato con la vita la sua voglia di vivere come un'occidentale. Smettete, allora, di pubblicare quella orrenda foto nella quale è vestita come non voleva vestirsi, la uccidete una seconda volta!

Inoltre vorrei stigmatizzare l'assordante silenzio di tutte quelle prefiche che per settimane hanno (giustamente) pianto per il trattamento subito da un'altra ragazza da parte della propria famiglia (anch'essa musulmana ma su questo molti hanno sorvolato) per il solo fatto di essere lesbica. Firse se anche Sadam lo fosse stata avremmo avuto ben più personaggi politici o dello spettacolo a gridare contro una uccisione che, comunque la si guardi, resta un abominio.

Mario Orlando