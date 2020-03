POSTA! - UNA CURIOSITÀ: IN QUESTI GIORNI BURRASCOSI PER LE BORSE DI TUTTO IL MONDO, MA COME STANNO I 40 E PASSA MILIARDI DI EURO DI DERIVATI IN PANCIA A DEUTSCHE BANK? - GUARDIAMO I LATI POSITIVI: DA QUANDO È INIZIATA L'EMERGENZA DEL CORONAVIRUS ZERO SBARCHI, ZERO NAUFRAGI, ZERO SCAFISTI…

Riceviamo e pubblichiamo:

licenziamenti a deutsche bank 8

Lettera 1

Caro Dago, Coronavirus, la laurea in Medicina diventa abilitante. Speriamo non diventi "debilitante" per chi dovrà essere curato.

Samo Borzek

Lettera 2

Populista a chi? Noi vogliamo che scenda tra la gente? Lui lo fa. Forse il Papa non è come noi di certo non è come Salvini, Lui è libero di passeggiare per via del Corso con tanto di guardie del corpo.

In bocca al lupo a tutti

A.Pitotti

Lettera 3

Dago insigne, ora però gli scienziati ci devono spiegare, dopo averci rassicurato in merito alla trasmissione per via aerea del virus con annessa distanza di sicurezza a un metro, per quale ragione non si possa manco portare fuori il cane, fare una passeggiata in solitaria o pedalare per strade deserte. Pure i soldi e le suole delle scarpe pare siano contagiosi, non è che non ci capisce un cazzo nessuno? Gianluca

Lettera 4

PAPA FRANCESCO A SAN MARCELLO AL CORSO

Caro Dago, il decreto del governo "Cura Italia", per far fronte all'emergenza coronavirus, stabilisce che la laurea in Medicina diventa abilitante per la professione medica. Avanti di questo passo e troveremo a curarci negli ospedali chi ha frequentato il liceo scientifico?

Gildo Cervani

Lettera 5

Caro Dago, coronavirus, risposta record dei donatori di sangue. In pochi giorni le scorte sono state ricostituite. Si è addirittura creato un surplus di quasi 900 sacche da destinare alle Regioni in difficoltà. Una cosa bellissima che difficilmente potrà avere una replica col pagamento delle tasse.

Sasha

silvio garattini didi leoni

Lettera 6

Caro Dago, ennesima previsione sull'epidemia da coronavirus: "Arrivare, entro sette giorni, ad almeno 40 mila casi". Ne è sicuro Silvio Garattini, fondatore dell'Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri di Milano. Non ci si capisce più nulla. Non potrebbero coordinarsi tra loro anziché dare ognuno i propri numeri? Che senso ha diffondere tutte queste previsioni a casaccio?

Ugo Pinzani

Lettera 7

Caro Dago, una curiosità: in questi giorni burrascosi per le borse di tutto il mondo, ma come stanno i 40 e passa miliardi di euro di derivati in pancia a Deutsche bank?

F.Urban

boris johnson

Lettera 8

Caro Dago, il ministro dell'Università, Gaetano Manfredi: "I diecimila laureati in Medicina che hanno fatto domanda per l'Esame di Stato, fino a ieri necessario per l'abilitazione al mestiere, potranno essere impiegati subito nei servizi territoriali, nelle sostituzioni della Medicina generale, nelle case di riposo. Libereranno diecimila medici che saranno trasferiti nei reparti di corsia per la lotta al coronavirus". Mah, si sarebbe fatto lo stesso coi piloti d'aereo? Alla fine pagheranno tutti quei pazienti che hanno patologie meno gravi ma che magari si aggraveranno perché curate da personale privo delle necessarie competenze.

Elia Fumolo

boris johnson

Lettera 9

Dagovski,

(Lo ha capito anche Boris Johnson). L’immunità di gregge non funziona per il popolo bue.

Aigor

Lettera 10

Caro Dago, Pechino, il portavoce del ministero degli Esteri, Geng Shuang: "Alcuni politici americani cercano di stigmatizzare la Cina con il Covid-19, cosa che la Cina condanna fermamente. Esortiamo la parte americana a fermare questa pratica indegna". Bella pretesa da parte di chi ha messo in giro la voce che sono stati gli Usa a diffondere il coronavirus a Wuhan.

Daniele Krumitz

Lettera 11

Caro Dago, capisco che ai vertici delle istituzioni europee vadano persone " capaci e competenti", ovvero con amici potenti e influenti. Ma per la Lagarde un posto nella portineria o nella lavandaria della BCE proprio non si poteva trovare?

FB

MIGRANTI SCAFISTI ONG

Lettera 12

Caro Dago, il presidente dell'istituto tedesco Robert Koch, Lothar Wieler. "Le pandemie vanno avanti a ondate. Quella da coronavirus, stando alle nostre valutazioni, potrà durare due anni". Quindi i cosiddetti esperti sono passati da "È come una normale influenza" a "Può durare 2 anni". Meglio guardare le comiche di Stanlio e Ollio!

Theo Van Buren

Lettera 13

Caro Dago, guardiamo i lati positivi: da quando è iniziata l'emergenza del coronavirus zero sbarchi (ZERO!), zero naufragi, zero scafisti/ONG che cercano di entrare con la forza e/o col ricatto in Italia. Ma non scappavano perché in imminente pericolo di vita? Fosse vero meglio un virus di una bomba. Delinquenti tutti coloro che sono anni che ammorbano il paese con queste fregnacce, purtroppo si sono ancora allocchi che le credono vere.

Saluti.

Claudio

Lettera 14

attilio fontana

Caro Dago, da Berlusconi 10 milioni di euro alla Regione Lombardia per nuovo ospedale da costruire alla Fiera di Milano. Grande attesa per vedere quanto sgancerà De Benedetti. Per L'Italia, non per la Svizzera...

A.Sorri

Lettera 15

Caro Dago, anch'io sono un po' incavolato per l'uscita della Lagarde ma non capisco il senso di continuare a raccogliere e pubblicare critiche di esperti di ogni materia. La triste realtà è che nessuno a nord delle Alpi ha trovato nulla di sbagliato o di strano nelle dichiarazioni dell'avvocatessa a capo della BCE.

Baci Andy61

Lettera 16

Caro Davo, Silvio Berlusconi ha messo a disposizione della Regione Lombardia, tramite una donazione, la somma di 10 milioni di euro, necessaria per la realizzazione del reparto di 400 posti di terapia intensiva. La Procura di Milano aprirà un'inchiesta?

Nino

silvio berlusconi saluta i giovani di forza italia foto di bacco (2)

Lettera 17

Caro Dago, l'assessore lombardo al Welfare Giulio Gallera. "Noi lavoriamo sulle ore. Ieri eravamo quasi a zero posti letto di terapia intensiva". E non può nemmeno speronare il Ministero della Sanità, come avrebbe fatto Carola Rackete per ottenere l'assistenza necessaria per i suoi adorati migranti.

Saro Liubich

Lettera 18

Dago darling, della serie quando anche le percentuali s'invertono e la democrazia va a farsi friggere. Il 15 marzo, due ore dopo la chiusura dei seggi (ore 20) per le municipali francesi, France24 dava la percentuale PRESUNTA dei NON votanti alle 17: 54%. Poi.silenzio o quasi. Normalmente si dà la percentuale dei votanti. ecc. ecc. Accorgimento macronico che paremi fu praticato anche quando Emanuel 1 fu eletto "imperatore" (per volontà del popolo "sovrano"!) con molto meno del 50% dei pochi votanti. Altro che "millenaria" (Di Maio dixit) democrazia francese. A guardar bene la democrazia in Francia c'é stata solo per pochi decenni, non susseguenti, dal 1871 in poi. Ed é finita con la Quinta Repubblica e un farraginoso sistema elettorale a doppio turno. Solitamente i francesi disprezzano "cette pauvre Italie" confusionaria, ma per le misure contro il coranavirus l'Italia sta diventando maestra nel mondo occidentale. E che il buon Dio ce la mandi buona. Viva l'Italia!

giulio gallera

Natalie Paav

Lettera 19

Caro Dago, a causa del coronavirus, chiude anche il santuario di Lourdes. E quindi la preghiera del Papa - che è addirittura uscito dal Vaticano per aumentarne l'efficacia - non ha avuto un grande ascolto presso il suo Principale. Del resto basta leggere la Bibbia per apprendere che Dio non sempre perdona, a volte castiga. E quando lo fa sono dolori.

Gian Morassi

Lettera 20

Caro Dago, stazioni ferroviarie affollate a Parigi, in molti tentano di lasciare la capitale francese prima dell'entrata in vigore delle misure del blocco della circolazione per Covid-19. Ma è possibile che Macron, e i politici in genere, non imparino nulla dagli sbagli altrui? Fosse stato un tantino accorto era un assembramento/spostamento di massa che poteva tranquillamente evitare, visto che lo stesso errore è stato fatto in Italia. Il blocco alla circolazione non si annuncia, si attua.

emmanuel macron annuncia il lockdown per il coronavirus

Mario Canale

Lettera 21

Caro Dago, coronavirus, nel suo discorso di ieri Conte ha detto - per farla breve - che siamo i migliori, i più veloci e i più efficienti e gli altri devono prendere esempio da noi. Certo, se hanno iniziato ad imitarci dalle misure di prevenzione per evitare l'epidemia - che secondo il premier dovevano essere le migliori al mondo -, tra non molto ci ritroveremo tutti nella stessa fossa comune.

Pop Cop

Lettera 22

Caro Dago, coronavirus, il premier Conte continua a dire che "Nessuno deve sentirsi abbandonato". Si riferisce a quegli anziani che a causa dell'età non vengono intubati per lasciar spazio ai "meno vecchi"?

Vic Laffer

GIUSEPPE CONTE

Lettera 23

Caro Dago, il premier Conte: "Abbiamo approvato il decreto con le misure economiche da 25 miliardi, è una manovra poderosa: si attivano 350 miliardi di flussi". Nei supermercati non sembrano credere tanto alla cosa. Ho appena tentato di pagare la spesa col "flusso" di Giuseppi, ma per portarla a casa è stato necessario tirare fuori il bancomat.

J.R.

Lettera 24

Caro Dago, come gli Alleati ci hanno liberato dal nazismo, così il coronavirus ci libererà dall'Ue, che è sempre la Germania ma con un altro vestitino. Unica nota negativa: in entrambi i casi una "guerra" con morti.

Eli Crunch

Lettera 25

Esimio Dago, Coronavirus: aiuti di stato in Germania, illimitati ma subito 550 miliardi di euro; aiuti di stato in Francia, 300 miliardi di euro (annunciati ieri sera da Micron); aiuti di stato in Italia,….25 miliardi, con molti “se” e molti “ma”, vista la conferenza stampa in merito con 3-giornalisti-3 per 5-minuti-5 a palazzo Chigi ieri pomeriggio.

christine lagarde

Quando venerdì scorso la Lagarde ha detto “La BCE non è qui per abbassare gli spread” intendeva: “La BCE è qui per stampare moneta illimitatamente e metterla a disposizione di Francia e Germania, e non delle altre 25 nazioni paria & feccia, italietta in primis, della NOSTRA europa”.

“50 sfumature di grigio” (non solo sui capelli) a quanto pare non ha perso il suo vizietto fantozziano. Ricordiamo con il batticuore la letterina d’amore a Sarkozy: “Sono al tuo fianco per servire te ed i tuoi progetti per la Francia…usami per il tempo che ti serve…se mi usi, ho bisogno di te come guida e come sostegno”.

La passione di Monsieur Arrogance per le signore attempate probabilmente ha catalizzato una nuova reazione esotermica di Christine. Infatti a noi ha già bruciato 10 anni di guadagni in borsa. Nell’europa orwelliana che dobbiamo mandare giù a forza come olio di ricino (ogni paragone è casuale), sempre di più alcuni stati sono molto più uguali degli altri. E come nella “Fattoria degli animali” alla fine non si riusciva più a distinguere gli uomini dai maiali, quanto tempo deve passare ancora perché gli europei si rendano conto che non è più possibile distinguere questa UE da una dittatura?

Saluti distopici

Timbrius

MEDICI MILITARI

Lettera 26

E' bello (eufemismo) vedere le infinite puttanate che vengono ogni giorno messe in circolazione dalla e sulla gente, presa dalla frenesia del virus cinese. Gente che canta, gente che gioca a racchettone dalle finestre, gente che si inventa patriottica in un paese dove, fino a pochi anni fa, svolgere il servizio militare era considerato tempo perso, ma che invece adesso, con l'avvento delle signorine soldatesse, è diventata una cosa seria. Per forza, ci sono le donne a difenderci!

Come quella dello scorso anno in divisa da artigliera, novella santabarbara che, posta ideologicamente al pezzo per tirare il primo colpo di cannone ad inizio di una cerimonia importante, ha clamorosamente ciccato, come un bambino alle prime arm,i ed è stata fortunatamente rimpiazzata dal più grande e grosso "compagno di batteria", salvando così l'onore artiglieresco). Poverina può capitare mica siamo in guerra col nemico vero! Tornando a noi, c'è tutta una serie di atti e fatti che mostrano di quale e quanta consistenza di fondo circoli nel dna italico, con "illustri" personaggi che, come dicevo ieri, non perdono l'occasione per farsi vedere, sentire, notare e parlare ad canis minchiam.

PRONTO SOCCORSO POLICLINICO ZINGONIA BERGAMO

E' un profluvio di tali scemenze, di spettacoli pure osceni visto il momento che stiamo vivendo, che richiederebbe un pò di misura visto come vanno le cose tra gli amici lombardi e veneti, in particolare della bergamasca e della bresciana, terre di gente valorosa. Vedevo ieri sera, tra un canale e l'altro, l'orgia demenziale di quella trasmissione che vede in prima fila la prezzemola sirenetta pellegrini - un'altra che ha saputo valorizzarsi, altrochè - e la sua compagna di merende dal sorriso avanti con gli anni ma pur sempre sbracato.

Questo, in generale, tanto per dire del clima imperante! Poi però c'è la stampa e qui - virus o non virus - le modalità di sempre fioriscono ogni giorno senza mutamenti di sorta. Per esempio c'è la stampa e tv, con i giornaloni schierati tutti come un sol omo a favore del Trasformista Conte con la scusa dello stato d'emergenza: che bisogna stare uniti, che noi ci crediamo, che insieme vinceremo, etc. etc. Belle parole, bei propositi sulla carta - l'agenzia Ansia in questo senso è impareggiabile, neanche quando c'era Stefani l'adesione al leader era cosi pronta, sicura, implacabile - ma poi all'atto pratico la lillimarlene plastificata - ora a corto di parrucchiera, peraltro - e il filone Formigli e via dicendo cosa fanno?

ospedale papa giovanni bergamo

Sempre tutto uguale, anzi peggio! Lilli unter der Laterne chiama a raccolta sempre i soliti Travaglio (nel ruolo di profeta totale di Conte, una specie di Isaia dall'aria consunta dal troppo pensare per nulla), Giannini (prezzemolo di marca) e udite udite l'astuto Mieli, uno che per vivacizzare le sedute spiritiche incrocia - si fa per dire - le lame con Marcuccio nostro (meglio, vostro), ma alla buona, tanto per gradire. In sostanza, virus o non virus il peggio prosegue sotto le mentite spoglie del falso volemose bene.

Nel suo piccolo basta vedere come le rassegne stampa hanno trattato uno dei pochi giornali che vanno contro il governo, ossia la solita Verità, di Belpietro: scomparsa più e più volte dalla scena (l'ho constatato direttamente e con attenzione). Ieri sera ad esempio il buon Galluzzo di mediaset ha sostato mezz'ora sul Manifesto ma della Verità neanche l'ombra (forse è innamorato dei comunisti, gli piacciono i titoli del manifesto - de gustibus.. mica come il suo padrone).

ospedale papa giovanni bergamo

E per chiudere ci sono anche le notiziole del cazzo, le puttanate totali, come succede in tempi normali.Vedi l'articolo di tale Osmetti che ci fa sapere quanto sono bravi i papà vecchi e magari separati che trovano nuova vita e linfa mettendo al mondo nuovi virgulti cui assicurano tutta la loro bravura di mammi, mentre le loro giovani compagne sono impegnate nel lavoro e a mandare avanti (?) l'Italia. Non è da gentiluomini, però un vaffa accompagnato da un mazzo di fiori lo mando volentieri alla signora Osmetti, che ama i nonni maturi in veste di papini.

Luciano