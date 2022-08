30 ago 2022 14:03

POSTA PER DAGO – “COME MAI GAZZETTA E CORRIERE DELLO SPORT NON HANNO PUBBLICATO NULLA SUL CASO NEDVED? ORDINI DALL' ALTO? AUTOCENSURA? PAURA DI DISPIACERE AI TIFOSI? EPPURE SONO VELOCISSIMI A PUBBLICARE NOTIZIE DI GOSSIP QUANDO SI TRATTA DI BELLE RAGAZZE CHE AMOREGGIANO CON QUALCHE CALCIATORE! QUI SI TRATTAVA SOLO DEL VICEPRESIDENTE DELLA JUVE” (IN REALTA’ C'E' UN PEZZO SUL "CORRIERE DELLO SPORT" E UN BOXINO SULLA "GAZZETTA") - VIDEO