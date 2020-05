POSTA! - DATE LO SCUDETTO A CHI HA MENO TIFOSI CONTAGIATI. SOLO COSÌ FARANNO IL TAMPONE A TUTTI - IL PREMIER CONTE CHIEDE DI NON SPECULARE SU SILVIA ROMANO. DOPO AVER ORGANIZZATO IL CIRCO BARNUM ALL'AEROPORTO DI CIAMPINO PER IL RIENTRO DELLA RAGAZZA IN ITALIA?

Lettera 1

Dagovski,

Date lo scudetto a chi ha meno tifosi contagiati. Solo così faranno il tampone a tutti.

Aigor

Lettera 2

Caro Dago, Papa Francesco: "La pandemia di coronavirus è come un diluvio che non aspettavamo ma in ogni caso ci sono altre pandemie e noi non ce ne accorgiamo perché siamo incoscienti di fronte alle tragedie". Bergoglio è una lagna. Già il momento è difficile, in più ci tocca tutti i giorni sorbirci i suoi lamenti e piagnistei sui mali del mondo. Servirebbe un Pontefice che sollevi il morale guardando al futuro con ottimismo, non uno che induca alla depressione.

Lino

Lettera 3

Caro Dagos, a giudicare da quello che fanno i musulmani agli apostati, meglio che Silvia Romano non ci ripensi: mettono a morte i rinnegati di quella che per loro è "la religione naturale" dell'umanità, sicché come siamo considerati da loro noi 'infedeli' va da sé: e a eliminare un apostata l'umanità non perde niente di cui dolersi più di tanto. Per la verità, gliene va dato atto, i musulmani sono tenuti a riservare lo stesso trattamento anche agli 'infedeli' che neghino che Maometto era un profeta. Ma, finché non ci chiedono la nostra opinione in merito, possiamo anche non averne nessuna. Un'idea, però, se vuoi, te la fai lo stesso.

Raider

Lettera 4

Caro Dago, coronavirus, l'allarme dell'Oms: "A rischio anche la salute mentale". Lo dice Devora Kestel, direttrice del dipartimento salute mentale dell'Oms: "L'isolamento, la paura, l'incertezza, le turbolenze economiche: tutti questi elementi causano o potrebbero causare sofferenze psicologiche. E allora per noi italiani tripla preoccupazione. Personale e famigliare, ma anche per chi ci governa. I grillini hanno dimostrato di avere un equilibrio mentale ballerino già prima dell'epidemia, figurarsi cosa potrà accadere adesso.

Antonello Risorta

Lettera 5

Caro Dago, il premier Conte chiede di non speculare su Silvia Romano. Dopo aver organizzato il Circo Barnum all'aeroporto di Ciampino per il rientro della ragazza in Italia?

Leo Eredi

Lettera 6

Caro Dago, Bce: "In Eurozona il Pil può cadere del 12%, ripresa incerta". Allora il -9,1% stimato dal Fmi per l'Italia un mese fa era una barzelletta, visto che noi risultiamo essere sempre e costantemente il fanalino di coda dell'Ue. Come al solito i cosiddetti esperti non ne azzeccano una. Tirano ad indovinare ma vengono comunque profumatamente retribuiti coi soldi dei contribuenti.

Gaetano Lulli

Lettera 7

10 milioni di riscatto per silvia romano? E per aldo moro si è fatta tutta una questione di principio ...incredibili discussioni ,se cedo cosa succede? senso dello stato? etc ......SIGH SIGH SIGH Che tristezza avere sacrificato con tale arroganza quella vita là

andy

Lettera 8

Caro Dago, in merito alla proposta di Colao, di eliminare l'utilizzo totale dei contanti, puoi creare anche tu una task force free, per comunicargli che sono 5 mesi che utilizzo esclusivamente bancomat e carta di credito. Come diceva "Er Pomata", in febbre da cavallo: "gli spicci sono sempre un problema..."

Ossequi e buon task force a tutti.

Von Marcof

Lettera 9

Caro Dago, Carla Vanni si chiede il perché la Gruber si sieda sempre sul bordo della sedia. Non ci vuole molto a capirlo. Essendo piccoletta se dovesse sedersi normalmente, i suoi piedi non toccherebbero in terra, ma penzolerebbero come ai bambini nel seggiolone!

OtContu

Lettera 10

Caro Dago, il premier Conte: "Il Decreto Rilancio di 55 miliardi è pari a due Manovre". Peccato che i danni da coronavirus saranno - bene che vada - 10 volte tanto.

Franco

Lettera 11

Caro Dago, dopo aver definito Silvia Romano "una neoterrorista", il deputato leghista Alessandro Pagano chiede scusa "se ho offeso qualche sensibilità". Quindi non si è scusato con la cooperante ma con le "sensibilità". Il trionfo dell'ipocrisia: e vissero tutti felici e contenti.

Ice Nine 1999

Lettera 12

Caro Dago, il ministro Gualtieri: "Appena dl in Gazzetta arrivano 600 euro agli autonomi". Un'azione diversiva per non parlare di quanti euro arriveranno ai migranti clandestini, ingiustamente graziati da una vergognosa sanatoria. D'altronde la ministra Bellanova è stata chiara: metterli in regola affinché possano avere accesso al reddito di emergenza.

Bobby Canz

Lettera 13

Caro Dago, stavo portando a spasso il cane quando ho sentito la seguente conversazione tra un pensionato e un contadino: "Parlano tanto di fame, ma se abbiamo farne a casa perché dobbiamo dar da mangiare agli altri? E poi l'hai vista quella? Si è messa a piangere come la Fornero...". La gente non è stupida, se ne accorgeranno quando andremo alle urne.

Max A.

Lettera 14

Dago, che delusione hai creato nel farci leggere che i virologi parlanti in TV percepiscono gettoni ( soldi) per le loro presenze. Pensavo che Burioni si accontentasse per celia di far retroceder la AS Roma…. invece girava non per celia il timer di presenza per quantizzare l' importo del gettone.

Saluti - peprig

Lettera 15

Articolo di Veneziani dal morire dal ridere. Insomma chi crea odio non e' Salvini e Meloni. Comunque augura la formazione di in governo dove poi il competente dovrebbe essere uno solo, Draghi, da sbruciacchiare in vista delle future elezioni del capo dello stato.

BennyCross

Lettera 16

Alcune osservazioni (che so bene non saranno pubblicate). Il Presidente della Repubblica Italiana, SOLO con due corazzieri a rendere omaggio al Milite Ignoto: spettacolo commovente. Il ritorno della fanciulla rapita, non voglio neppure nominarla, con un codazzo indegno dietro ai due pagli**** uno con la mascherina tricolore (da circo equestre) e l'altro che sgomitava per stare in prima fila: spettacolo ignobile ed indecente. La convertita quando le hanno chiesto cosa desiderasse, in pieno Ramadan ha chiesto (ottenuto?) una pizza. Si è davvero convertita?

Il riscatto per Aldo Moro no, per lei si. Dimentico che siamo in italia sì con la minuscola.

Metto solo le iniziali tanto non ci sarà pubblicazione.

F.M.

Lettera 17

Raider

Lettera 18

Egregio sig. Dago, A proposito delle ingiurie social a Silvia Romano: ci risiamo. Anche in questo caso abbiamo la conferma che in certi ambienti sembra che il lavoro, quello serio, manchi. Ed ecco allora fior di procure, ris, servizi segreti, forze dell'ordine, che si attivano in massa per indagare sulle minacce e le ingiurie ricevute dalla cooperante.

Minacce di morte, di ogni possibile danno e ingiurie che nel 90 per cento dei casi arrivano dai cosiddetti leoni da tastiera immediatamente identificabili e che alla prima richiesta di chiarimenti ricevuta da qualche poliziotto se la fanno addosso e si mettono a piangere. Per questi soggetti, una sanzione amministrativa da qualche migliaio di euro che si concluda in poco tempo e che non coinvolga procure e tribunali sarebbe più che sufficiente e avrebbe una funzione deterrente molto più ampia di indagini, denunce e rinvii a giudizio che si trascinano per anni e di cui poi nessuno si ricorda più. Un pò come per chi get ta in giro i sacchi della spazzatura. Non sono camorristi o mafiosi. Una bella e salata multa e tranquillo che non lo rifà.

Antonio

Lettera 19

Caro Dago, Il Covid ha colpito i piu' anziani. Sostanzialmente abbiamo distrutto la nostra economia e compromesso il nostro futuro, per varie generazioni, per proteggere i nostri anziani. E va bene. Doveroso, giusto, direi scontato. Ma. Ma tutto il debito che stiamo creando lo pagheranno i piu' giovani. Se mai riusciranno a farlo. Non sarebbe allora piu' giusto studiare una specifica tassa sugli anziani? Noi piu' giovani li abbiamo salvati (o abbiamo provato a farlo), loro ci vengono incontro restituendo qualcosa alla comunita' cercando di dare un futuro migliore ai loro nipoti (e figli).

Francesco Postiglione

Lettera 20

Caro Dago, che genio quel Luciano Campagna che ti rimprovera di stare con il governo che rappresenta tutti (sto cazzo). La perla, però, è sui libri della SPA. Il buon Luciano che capisce di economia quanto un meccanico di ragioneria dovrebbe spiegare (a se stesso) come può andare in default uno Stato che ha un patrimonio immobiliare di quasi 10mila miliardi ed un risparmio privato di oltre 4mila miliardi? Sì, perché quando si parla dell'indebitamento, si fa solo riferimento alle cosiddette "attività", se il buon Luciano sa che cos'è un Bilancio.

Ciò che non sa il buon Luciano è che con la scusa del debito alto voglio mettere le manine nel suo portafoglio per rubare il più possibile e darlo alle banche.

Inoltre, il sempre buon Luciano dovrebbe sapere che uno Stato che ha una propria banca centrale è prestatore di ultima istanza e non può fallire per definizione.

Il nostro problema, o buon Luciano, è proprio questo: entrando nell'UE con la promessa che avremmo lavorato un giorno in meno e guadagnato come se avessimo lavorato un giorno in più, in realtà ci ha privato di questa grande opportunità: cancellare l'eccesso di debito stampando moneta, cosa che non piace agli importatori (quelli che portano le proprie fabbriche nel quinto mondo, dove fanno lavorare i bambini e le donne 18ore al giorno per un tozzo di pane, importando in Europa con la leva dell'Euro).

Capisci Dago perché alla fine ci riusciranno: chissà quanti buon Luciano ci sono in Italia. D'altro canto, non c'è truffa senza polli.

johnkoenig

Lettera 21

Che Travaglio sia diventato critico di questo "criminale" di un D'Agostino ho già detto che a mio avviso trattasi di una specie di lamentela strumentale, volendo il Trav colpire il nostro sciagurato tatuato, solo perchè gli rompe le palle quasi sempre. Però, c'è un però! Il Travaglio, seppur in maliziosa fede, ha colto nel segno, ossia accusa D'Agostino di essere un verminaio di schifezze e di vera perdizione morale. Può dire quello che vuole il Tatuato 72enne, che si fa forte perchè il mondo, ormai dissoluto gira così, ossia è impregnato di ogni schifezza.

Può dire quello che vuole - come la testa di cazzo di uno (non merita la citazione) che ha scritto che sicuramente, e sottolineo sicuramente, chi offende la ragazzotta convertitasi all'islamismo motu proprio o motu altrui, è appunto sicuramente un cristiano, cattolico romano, e soprattutto leghista: di sicuro c'è solo la sua testa di cazzo - sto D'Agostino che si difende dagli sputi travagliati facendo un elenco di cazzate senza succo se non quello che si spreme nei letamai.

La realtà è un'altra - mi meraviglio però sempre di come tanti lettori del sito che vergano cose perfettamente condivisibili, a parte qualche tc, non si ribellino a questo profluvio amorale -, ossia come si può accettare che in qualsiasi momento questo cazzaro sforni il peggio del peggio e lo presenti come fosse la cosa più normale. Non è così, non è così. Il pudore, che è sentimento nobile e alto, e fa parte della natura umana è stato gradualmente scardinato e con esso anche il valore della sessualità.

Mi fermo qui perchè non voglio dare lezioncine, però neanche accettare quello che dice e fa un cazzaro. Il punto grave è che c'è tanta gente che la pensa come me, ma poi si fa sopraffare per paura, per viltà, per comodità. E così ci tocca vedere tali barbaracoste, tali malene e puttanazze varie, che impazzano facendo credere che tutti siano come loro e come D'Agostino.

Quando mai: io non sarò certo il meglio ma questi sono il peggio certamente. Non solo: se una trasmissione come Le jene, poveri noi, arriva a fare un "servizio" come quello che ha fatto con questo idiota di paraculo pseudogiornalista senza onore in casa della supersozzona, una povera ragazza senza dignità, beh allora, non lamentiamoci del virus attuale. Ne sono in arrivo altri e peggiori. Perchè?

Perchè il mondo si sta bacando nell'anima. Del resto, un certo Padre Amorth, tornando a noi, un partigiano valoroso ed esorcista sommo (uno che parlava ai demoni e che quindi potrebbe parlare a distanza anche con D'Agostino) l'ha detto chiaro chiaro, tomo tomo:"La trasmissione delle Jene è un prodotto di Satana". Pochi ci credono, io sì. Non tutti i servizi,certo, ma troppe sì. A fangala D'Agostino insieme alal jene e alle altre belve della televisione.

Luciano