Lettera 1

mark rutte giuseppe conte

E' un vero peccato che le dighe olandesi che sbarrano l'accesso dell'Oceano Atlantico reggano cosi bene...

giuseppem

Lettera 2

Caro Dago, si concentrano sulla provincia del nord di Heilongjiang i timori su una seconda ondata di Covid-19 in Cina. Seconda??? Per quel che ne sappiamo quella che ci è stata raccontata come la "prima" avrebbe potuto essere già la "terza", vista l'abilità dei cinesi nel nascondere quel che succede a casa propria.

Tom Schusterstich

sassoli

Lettera 3

Caro Dago, videoconferenza Ue di lunedì scorso. Il quotidiano spagnolo El Pais ha raccontato come il presidente dell’Europarlamento, David Sassoli, sia stato escluso dalle discussioni sulla risposta da portare alla crisi sanitaria e economica, su pressione di Germania e Olanda. Fai fai ll'europeista. Che poi gli "amici" ti prendono a calci nel sedere.

Lauro Cornacchia

Lettera 4

Ciao Dago, una notizia per sedare le preoccupazioni dei gretini. L'istituto meteorologico finlandese ha pubblicato il grafico della situazione dell'accumulo di neve, nell'emisfero nord del pianeta, aggiornato al 2 Aprile. Come evidenzia la linea rossa (rilievo Ottobre 2019 - Aprile 2020), quest'anno il valore della massa nevosa è stato sempre sopra il massimo degli accumuli rilevati tra il 1982 ed il 2012. Il dato sconvolgente, però, è che abbiamo iniziato il 2020 con un accumulo di 2400 Gt (2400miliardi di tonnellate) di neve. Ad Aprile, nonostante siamo già abbondantemente nella fase discendente, l'accumulo è al livello di 3100 Gt, ovvero un terzo in più.

MARK RUTTE ANGELA MERKEL

Come al solito, si stanno sciogliendo i polli...

johnkoenig

Lettera 5

Vorrei capire quali siano le proposte alternative alla "Patrimoniale" che auspicano i giornali "La Verità", "Libero Quotidiano" e "il Giornale". Farsi dare i soldi dall'Europa di Merkel e Rutte o chiedere un prestito agli evasori fiscali? Facile dire no alle proposte altrui, più difficile farne di proprie.

Domenico

Lettera 6

Dagosapiens, perché la Botteri ha il solito logoro golfino? Forse la RAI la paga troppo poco? Capiamola: corrispondente da Pechino ma, allargandosi un bel po’, fa servizi su mezzo mondo, USA compresi (dove pure ci sarebbe un altro corrispondente). Ma serve davvero pagare (e quanto???) un corrispondente che, senza muoversi dal suo ufficio, pesca notizie e video in internet? Le stesse cose non potrebbe farle davanti a un computer in Italia uno dei 1760 giornalisti della RAI?

Vittorio RAIquantolapaghi? ExInFeltrito

Giovanna Botteri

Lettera 7

Caro Dago, il Papa: «I discorsi populisti di oggi in Europa ricordano Hitler nel 1933». Ma certo, vuoi mettere coi discorsi "democratici" di Stalin, Castro e Pol Pot...

Bug

Lettera 8

Caro Dago, aiuti per emergenza Covid-19. In Germania fai la domanda di venerdì e martedì ti trovi con 5000 euro accreditati sul conto in banca. Da noi qualcuno ha visto un euro?

Mario Canale

Lettera 9

GALLERA E ATTILIO FONTANA

No caro Dago, non è sanità fai da te, è immunità di gregge non dichiarata, come le visite alle scuole cinesi, i brindisi di Milanononsiferma, i decreti annunciati la notte per far spostare le persone, le partite di coppa e il contrasto ai governatori che invece vogliono proteggere i cittadini, infine niente protezioni e niente controlli e minimizzare il pericolo con è come un'influenza tutti inviti a diffondere.

Roberto

Lettera 10

Adesso ci manca solo che questa maggioranza miserabile, che finora qui si è fatta vedere solo con proibizioni e sanzioni, cerchi di rifarsi una verginità scaricando sulle Regioni del Nord, che hanno fatto quello che potevano con i pochi mezzi che le avevano lasciato quelli di Roma, le sue colpe. ma prima o poi dovranno pur farci votare. saluti dall'inferno della lombardia - Blue Note

Lettera 11

BORIS JOHNSON CORONAVIRUS

Capito perchè Fontana e Gallera, un giorno si e un giorno pure, attaccavano il governo e il Presidente Conte? Perchè avevano la coda di paglia. Perchè, e lo sapevano, avevano gestito "di merda" l'emergenza coronavirus, e giocavano d'anticipo. Come attestato e documentato dalla terribile lettera di accuse della federazione dei medici lombardi. AMEN.

Gaetano il Siciliano

Lettera 12

gentil Dago, giornalisti vil razza dannata: Boris Johnson non è un pirla. Parla il greco antico e ha una laurea a Oxford, mica bibite al San Paolo, e fa politica da 25 anni, né va a bere spriz sui Navigli. Eppure i nostri giornali puntualmente gli sputano addosso, e tu replichi, per quanto divulgato - ad arte - nel famoso discorso. Ebbene, solite fakes distorte: se almeno si capissero i meccanismi del fango si vedrebbe, leggendo l'interezza di quel discorso, che il buffo BoJo aveva fatto un discorso assennato e ampiamente condivisibile oltre che accorato per il proprio popolo. Quanto ai ritardi non mi pare che Francia o Spagna abbiano fatto meglio, la socialdemocratica Svezia poi...

Ossequi. Winston

Lettera 13

BORIS JOHNSON CORONAVIRUS

Caro Dago, dato l'atteggiamento dell'Olanda sarebbe opportuno portare con urgenza all'ordine del giorno del'UE il tema (e l'abolizione) dei paradisi fiscali in Europa (di cui l'Olanda è tra i maggiori beneficiari). In pratica campa su quello. Forse cambierebbero rapidamente opinione in tema di Eurobond ed altri temi.

Pier Alberto Caponera

Lettera 14

Caro Dago, leggo che gli islamisti dell'ISIS avrebbero "arruolato" il Covid19 nella loro guerra all'Occidente. Dal Coronavirus al Coranovirus?

Saluti, Reb.

Lettera 15

wuhan laboratorio

Caro Dago, sono almeno 65mila le persone pronte a lasciare la città cinese di Wuhan nel primo giorno di rimozione del lockdown. Tutti ansiosi di raccontare in giro per il mondo quanto grande sia stata la Cina nell'affrontare l'emergenza?

Salvo Gori

Lettera 16

Caro Dago, "È rischioso allentare le misure prima di fine maggio". Lo ribadisce la Fondazione Gimbe sulla cosiddetta fase 2 allo studio del governo per la progressiva riapertura in seguito all'emergenza coronavirus. Se ieri era "ai primi di maggio" adesso è "alla fine". Ogni volta che qualcuno apre bocca il termine si sposta sempre più in là. A Natale ci diranno che confidano di farci uscire per Pasqua 2021.

Mark Kogan

Lettera 17

hoekstra

Se tanti italiani a vent'anni di distanza, anche purtroppo sui media, continuano a chiamarla "comunità europea", quanti ce ne vorranno perchè tutti si rendano finalmente conto che l'unione europea è il pacco del secolo? Segnali confortanti arrivano dai sondaggi, ma un 30% di utili (per l'UE) idioti resistono, Saluti BLUE NOTE

Lettera 18

Caro Dago, il ministro dell'Economia Wopke Hoekstra: "L'Olanda era e resta contraria agli Eurobond perché aumentano i rischi per l'Europa invece di ridurli". O gli è caduto uno zoccolo in testa o ha fatto un uso troppo disinvolto di quelle sostanze che nei aesi Bassi, a differenza che altrove, sono consentite. Speriamo non si svegli troppo tardi.

Bobby Canz

Lettera 19

Caro Dago

Leggo l’articolo sulla “Te la do io l’eccellenza” con la quale adesso ha aperto il tuo sito.

Attilio Fontana

Premesso che non posso, e non voglio, entrare nel merito delle contestazioni ma ho notato che, negli ultimi tempi, è cominciato un vero e proprio tiro al bersaglio nei confronti della Regione Lombardia da parte di tantissimi soggetti (quotidiani quali Il Fatto, Il Corriere, Repubblica - istituzioni al massimo livello come il Presidente del Consiglio - tutti i partidi di governo più i governatori e i sindaci di centro sinistra) cin un attacco talmente cincentrato e sincrono da far pensare che, più di contestazioni legate all’effettivo merito, siano finalizzate a sputtanare un Regione a guida leghista.

Ripeto, non entro nel merito ma, in un momento così tragico, contestare, insulrare, sminuire chi si trova con un problema terribile, imprevisto e imprevedibile sia nelle dimensioni che nella gravità, mi sembra puro sciacallaggio.

E questo senza arrivare alla punta di carognaggine di Travaglio e della Lucarelli che, su Bertolaso che in 13 giorni é riuscito a metter su la più grande terapia intensiva d’Italia, lo hanno rispettivamente definito Bertoleso (“quello che invece di creare posti letto ne occupa uno”) e il creatore del “prossimo focolaio di infezione milanese”. Non ci facciamo una gran figura, a insultare la Regione Lombardia perché la prossima volta che uno non lombardo avrà bisogno di quel servizio sanitario, se gli verrà detto di rivolgersi alla Campania o alla Puglia, beh, se la sarà cercata.

Con la stima di sempre

Escamillo