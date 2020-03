POSTA! - DOPO LA CHIUSURA DEI TRIBUNALI E LA RIVOLTA DELLE CARCERI, DA CHI VERRÀ GIUDICATO E DOVE VERRÀ INCARCERATO CHI VIOLA I DIVIETI DELLE ZONE ROSSE? - ZAIA: "A SCHIAVONIA PRIMO NATO DOPO LA RIAPERTURA". VISTO? INVECE DI SOCIALIZZARE STATE A CASA A TROMBARE. NON RISCHIATE LA VITA E NASCE QUALCOSA DI BUONO…

Lettera 1

Dagovski,

Dubbio procedurale: dopo la chiusura dei tribunali e la rivolta delle carceri, da chi verrà giudicato e dove verrà incarcerato chi viola i divieti delle zone rosse?

Aigor

Lettera 2

Caro Dago, il premier Conte: «In questi giorni ho ripensato ad alcune vecchie letture, a Winston Churchill. Questa è la nostra 'ora più buia'. Ma ce la faremo». Sì, solo che gli inglesi avevano un faro come guida, mentre noi abbiamo il buco nero "Giuseppi".

Gildo Cervani

Lettera 3

il new yorker si ispira a fontana

Caro Dago, hanno rotto i palloni! Ma c'è bisogno ancora di stare a discutere? Il calcio non è come il tennis, due giocatori ben distanziati e distanti, uno di qua e uno di là. È contatto continuo. Si fa come col ciclismo, il campionato si chiude e basta. Non è che possono continuare a giocare solo perché hanno più soldi.

Ice Nine 1999

Lettera 4

Caro Dago, dopo il governatore della Lombardia Fontana e il segretario Pd Zingaretti,; contagiato dal coronavirus anche il governatore del Piemonte, Cirio. Ci eravamo tanto lamentati e invece siamo circondati da politici "positivi".

Theo Van Buren

CARRI ARMATI A PALERMO PER SEDARE LA RIVOLTA AL CARCERE

Lettera 5

Caro Dago, coronavirus, rivolte è disordini nelle carceri. Altolà! Nessuno tocchi Caino.

E.Moro

Lettera 6

Caro Dago, all'inizio dell'epidemia di coronavirus, al Sud facevano gli spiritosi sui settentrionali. Chissà se ora sono contenti di accogliere i propri corregionali in fuga dalla Lombardia e dal Veneto.

Federico

Lettera 7

Caro Dago, non se ne può più di sentire il premier Conte che ripete come un mantra: ce la faremo. Che vuol dire? E' chiaro che a un certo punto il virus sparirà e che la grande maggioranza degli italiani non morirà. Il problema è un altro: quanti di noi non ce la faranno? E i gli altri, che situazione troveranno? Federico Barbarossa

il carcere di san vittore in fiamme

Lettera 8

Caro Dago, Coronavirus, Renzi: "Tutta Italia diventi zona rossa". Ma dai, col Pd era riuscito a prendere al massimo un po' più del 40%. Non è che ora per farlo contento dobbiamo diventare tutti improvvisamente di sinistra!

Pat O'Brian

Lettera 9

Caro Dago, coronavirus, Zaia: "A Schiavonia primo nato dopo la riapertura". Visto? Invece di socializzare state a casa a trombare. Non rischiate la vita e nasce qualcosa di buono.

Arty

Lettera 10

Caro Dago, coronavirus, Oms: "Misure italiane coraggiose, pieno sostegno". Solo a parole, però. Gli altri Paesi non ci hanno venduto nemmeno una mascherina. Se le sono tenute per sé. Non come noi che, grazie alla felice intuizione del ministro degli Esteri Luigi Di Maio, a metà febbraio abbiamo inviato 2 tonnellate di materiale sanitario in Cina.

Axel

Lettera 11

LUCA ZAIA

Caro Dago, ieri sono andato in due supermercati e in uno di quei market cinesi dove - alimenti esclusi - vendono di tutto, dall'abbigliamento alla ferramenta. Ebbene, solo in quest'ultimo tutti i dipendenti erano dotati di guanti e mascherina e quando andavi alle casse c'era un fortissimo odore di disinfettante. Non credo ci sia bisogno di commentare.

B.Ton

Lettera 12

Caro Dago, Roberto Speranza: «Siamo un Paese di persone che possono avere un senso civico molto alto, che capiscono la necessità di restare uniti e fare fronte comune». Ecco perché molti italiani ieri si sono riversati in bar, spiagge e ristoranti. Hanno preso alla lettera le parole del ministro della Salute: "«restare uniti e far fronte comune» al coronavirus...

La Lega dei Giusti

coronavirus

Lettera 13

Caro Dago, scrivi giustamente "le teste di cazzo vanno arrestate". A parte la carenza di carceri e che avrebbe dovuto essere fatto già da molto tempo, voglio dire: è per fare questo che l'intera magistratura è stata messa subito in quarantena a tempo indeterminato?

Cincinnato 1945

Lettera 14

Caro Dago, cosa succede se un evasore fiscale totale che percepisce illegittimamente il reddito di cittadinanza viene beccato a violare la zona rossa e risulta positivo al coronavirus? Ergastolo?

Pop Cop

Lettera 15

coronavirus iran 3

Caro Dago, l'Iran ha rilasciato con permessi temporanei 70mila detenuti per cercare di contrastare la diffusione dell'epidemia di coronavirus. Speriamo che Pd e 5 Stelle non stiano già trattando a Bruxelles per accogliere tutti questi "poveretti" in Italia in cambio di flessibilità sui conti.

P.T

Lettera 16

Caro Dagovirus, ieri è stata giocata a Lyone (Francia) la finale di tennis femminile tra Sofia Kenin e Anna Lena Friedsam. Il palazzetto dello sport era gremito con gli spettatori gomito-gomito, come verificato nella cronaca live del canale Super Tennis. Allora di qua del confine sta finendo il mondo e dall'altra parte tutto normale?

Max

Lettera 17

fuga da milano dopo il decreto che ha chiuso la lombardia

Caro Dago, visto che a livello di comunicazione la frittata ormai è fatta - all'estero siamo trattati come lebbrosi - tanto vale tentare il tutto per tutto. Le tv mandino in onda non stop le immagini in diretta dagli ospedali dove si stanno esaurendo i posti disponibili in rianimazione per aiutare chi ha avuto conseguenze pesanti in seguito al contagio da Covid-19. Solo così, forse, gli irresponsabili che continuano a fare vita sociale capiranno in quale guaio ci stanno cacciando.

Pino Valle

Lettera 18

Caro Davo, coronavirus, l'Italia seconda per morti dopo la Cina. Spero di cuore di sbagliarmi, ma tra inadeguatezza del Governo e comportamenti scriteriati di un gran numero di nostri connazionali - che continuano a riunirsi in spiagge, bar e ristoranti come nulla fosse - ci stiamo avviando a salire sul gradino più alto del podio in tutte le specialità: sia per numero di contagiati che per numero di morti.

fuga da milano dopo il decreto che ha chiuso la lombardia

Ugo Pinzani

Lettera 19

Caro Dago, posso essere un po' stronzo e, forse, impopolare ma assolutamente sincero? A tutti quei meridionali (perché tali erano) che hanno abbandonato Milano che li ha ospitati e sfamati in questi anni per tornarsene in fretta e furia nelle loro terre (tra l'altro non graditi dai loro stessi conterranei) disattendendo ogni regola e precauzione, gradirei che fosse negata la possibilità di tornare nel capoluogo lombardo una volta finita l'emergenza. Gente così egoista e meschina non merita solidarietà.

Paul

Lettera 20

Caro Dago, la Cnn ha detto di aver ricevuto dalla Regione Lombardia l'anticipazione delle nuove stringenti misure sull'emergenza coronavirus contenute nel DPCM? Ricordiamoci che si tratta di quella tv che - sul Covid-19 - ha messo in giro una carta geografica in cui l'Italia è rappresentata come l'untore del mondo e di quei signori che, con sondaggi taroccati, davano per certa l'elezione di Hillary Clinton alla Casa Bianca nel 2016. Una fucina di fake news.

fuga da milano dopo il decreto che ha chiuso la lombardia

Giuly

Lettera 21

Caro Dago, il segretario del Pd Zingaretti positivo al coronavirus: "Mi sento bene e voglio combattere". Ma ci è o ci fa? Chi vuole combattere che non ci sono medicine per combattere il Covid-19? L'unico rimedio è isolarsi dagli altri per non contagiarsi e non contagiare. Ma lui ha preferito fare lo spavaldo manifestando giorni fa in piazza assieme ad altri imbecilli al grido di "Non abbiamo paura, Milano non si ferma". Può capitare a tutti di rimanere contagiati, ma con simili modalità è da cretini. Ancor più quando si occupano posti di responsabilità e si dovrebbe dare l'esempio con comportamenti responsabili.

Scottie

Lettera 22

NICOLA ZINGARETTI DOPO IL CONTAGIO DA CORONAVIRUS

Caro Dago, si vedono girovagare per le città gruppetti di 10-15 gioiosi adolescenti. Ma se si riuniscono altrove, tanto valeva riunirli a scuola. Non hanno genitori che li erudiscano sulla situazione? Sono tutti figli di nessuno?

Diego Santini

Lettera 23

Caro Dago, coronavirus, a picco i mercati asiatici e il petrolio sprofonda ai minimi dal 1991. Chiudere la Borsa di Milano, com'è stato richiesto anche da alcuni politici, non servirebbe assolutamente ad evitare il crollo dei listini. Lo avevano fatto anche a Wall Street - non ricordo se per 3 o 5 giorni - all'epoca dell'11 settembre. Alla riapertura, dopo varie probabili sospensioni per prezzi teorici troppo bassi, le quotazioni dei titoli azionari si riallineebbero immediatamente ai prezzi di mercato. E poi nessuno ha la sfera di cristallo per sapere se tra una settimana, un mese o un anno la situazione finanziaria sarà migliore o peggiore di adesso. Si naviga a vista.

Dirty Harry

Lettera 24

Caro Dago, abbraccio collettivo dei giocatori della Juventus dopo il gol all'Inter. Che messaggio hanno mandato a chi guardava la partita da casa? Che il coronavirus è una barzelletta e che i provvedimenti appena varati dal Governo si possono tranquillamente ignorare anche sotto lo sguardo della diretta tv. In un paese serio sarebbero stati multati, arrestati - lo prevede il DPCM approvato appena ieri notte - e la partita sarebbe stata sospesa. Un'altra figuraccia di merda davanti al mondo. Fanno bene a non fidarsi di noi, siamo un Paese burletta.

NA.B.

juve inter

Lettera 25

Dago darling, della serie "il buon senso non abita più qua". La sedicente autorevole France24 (campionessa di oscurantismo macronista) segnala che il coronavisurs non si trasmette negli atti sessuali. Ma pensa te, prima ci dicono (tutte le altre fonti) di stare a un metro di distanza dagli altri esseri umani e poi... Molto più saggia, anche se poco misericordiosa, Santa Romana Chiesa che non fa più messe e rosari dal vivo.

Non é che in certe chiese era tornata l'usanza medievale (secoli "bui" ma molto libertini) di approfittare della calca e di certi angoli bui per scambiarsi segni di pace usando parti del corpo che normalmente si tengono nascoste? E a proposito di tamponi, si spera (per non fare arrabbiare Greta e Rep) che siano ecosostenibili, biodegradabili, ecc. Da quanti contagi ci ha salvato la plastica, a insaputa di Sky (e compagnia bella) che ci ha martellato tanto sul fatto che il mare affoga nella plastica? Ovviamente la plastica va smaltita o riclicata in modo corretto e non buttata in acqua o nei boschi. Ossequi

Natalie Paav