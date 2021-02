POSTA! - DOPO MILLE TWEET DI PIERLUIGI BATTISTA SU COME È BRAVO ISRAELE, DOPO LE LODI DEI GIORNALISTI SU COME È STATO BRAVO ISRAELE NEL VACCINARE LA POPOLAZIONE MENTRE NOI NON ABBIAMO I VACCINI (LORO SONO CAPACI E NOI NO), DOPO L’ARTICOLO SUL “CORRIERE” DEL SEDICENTE GRUPPO “SCIENZIATE PER LA SOCIETÀ”... NON È CHE A QUALCUNO VENGA UN MISERABILE SOSPETTO DI COME MAI ISRAELE HA AVITO DALLA PFIZER COSÌ TANTI VACCINI? NO? NON È CHE IL N.1 DELLA PFIZER SI CHIAMI ALBERT BOURLA, SIA UN EBREO SEFARDITA DI TESSALONICA DA FAMIGLIA SOPRAVVISSUTA ALL’OLOCAUSTO ECC. ECC.?

ARTICOLO SUI VACCINI IN ISRAELE DEL GRUPPO SCIENZIATE PER LA SOCIETA'

Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

Dopo mille tweet di Pierluigi Battista su come è bravo Israele, dopo le lodi dei giornalisti su come è stato bravo Israele nel vaccinare la popolazione mentre noi non abbiamo i vaccini (loro sono capaci e noi no), dopo l’articolo sul “Corriere” del sedicente gruppo “Scienziate per la società” su cosa dobbiamo imparare da Israele… non è che a qualcuno venga un miserabile sospetto di come mai Israele ha avito dalla Pfizer così tanti vaccini?

No? Non è che il n.1 della Pfizer si chiami Albert Bourla, sia un ebreo sefardita di Tessalonica da famiglia sopravvissuta all’Olocausto ecc. ecc.?

Lettera firmata

Lettera 2

albert bourla

Caro Dago, Usa, naufraga in Senato la proposta Dem per l'aumento del salario minimo. E poi Joe Biden fa bombardare una struttura legata ad una milizia filo iraniana in Siria: 17 morti. Cosa possono volere di più gli elettori di sinistra?

Stef

PIERCAMILLO DAVIGO

Lettera 3

Dagovski,

Solo in Italia i Garantisti vogliono più Giustizia.

E i Giustizialisti più Avvisi di Garanzia.

vaccinazioni al bar in israele 5

Aigor

Lettera 4

Dago Ottico,

gli ultimi seminoti anti Meloni a pena di querela portano tutti spesse lenti (Gozzini, Van Staten, Vauro ) sicuramente per vederci bene.

A Roma dicono: " ce vedi bene, allora cerca d' andà a .. l' ex grido di battaglia grillesco ". Della serie ortolani, pesciaroli, caciottari e non solo comme on dit, alla Garbatella zona nativa della sunnominata. Speriamo che se la piantino, se semo rotti.

asia argento e fabrizio corona 7

Saluti - peprig -

Lettera 5

Caro Dago, Fabrizio Corona paparazzato a baciarsi in strada con Asia Argento. Non teme un’accusa di molestie nel 2041?

Ricky

Lettera 6

Caro Dago, al governo con Lega, Pd e Berlusconi tutti assieme. I 5 Stelle sono passati dallo "Psiconano" al "Grillo psicotico": Che cosa sta passando per la testa del comico?

Mark Kogan

Lettera 7

PIERLUIGI PIGI BATTISTA

Caro Dago, il grillino Fraccaro ha dichiarato che "Conte è l'uomo giusto per la trasformazione del M5S", un'altra? Ormai gli italiani hanno perso il conto delle "trasformazioni" grilline e a giudicare dalla confusione che regna nel movimento...anche loro.

FB

Lettera 8

Caro Dago, Navalny, la Russia conferma: "È stato trasferito in una colonia penale". Ha voluto fare l'«eroe» tornando in Russia per farsi incarcerare anziché restare in Germania? Bene, a quanto pare ha centrato l'obiettivo alla grande. Complimenti!

Ugo Pinzani

GIANNI CUPERLO BARBARA D'URSO

Lettera 9

Caro Dago, la foto d'antan scovata da Claudio Velardi ci mostra una scoperta scientifica fenomenale: anche Gianni Cuperlo è stato giovane!

Paul

Lettera 10

Caro Dago, il commissario Ue all'Economia, Paolo Gentiloni, sui ritardi nelle forniture di vaccini: "Noi dobbiamo esigere che le case farmaceutiche rispettino quanto avevano promesso". Ma ha scambiato l'Ue per il suo Pd? Dove tutti dicono a voce alta quel che bisogna fare e poi fanno l'esatto contrario?

Fabrizio Mayer

GIUSEPPE CONTE PAOLO GENTILONI ROBERTO GUALTIERI

Lettera 11

Caro Dago,

possibile che nessuno prenda provvedimenti nei confronti delle moltissime associazioni sportive che, per aggirare le chiusure delle proprie attività stabilite per legge per contenere il diffondersi del contagio, stanno tesserando a tappeto TUTTI quanti come atleti professionisti ?

Nella mia zona anche i bambini di 8 anni sono diventati professionisti: ma ci prendiamo in giro ?

Una vergogna assoluta che merita un controllo serio delle autorità preposte, ma anche da parte del CONI.

Recondite Armonie

Lettera 12

GIUSEPPE CONTE RICARDO MERLO RICCARDO FRACCARO

Caro Dago, Usa, la Food and Drug Administration ha approvato la conservazione e il trasporto del vaccino Pfizer contro il Covid-19 alle normali temperature del frigorifero, dai -25 ai -15 gradi, anziché a temperature ultra fredde, tra i -80 e i -60 gradi. Figli di putt**a! I Paesi che lo hanno acquistato hanno speso cifre enormi - tra refrigeratori ed energia - per mantenerli a -80 gradi e adesso vien fuori che bastavano i normali frigoriferi? Chi lucra in questa maniera sulla salute va arrestato. Speriamo che la magistratura apra un'inchiesta. Non dobbiamo farci prendere per i fondelli dagli Stati Uniti del signor Joe Biden!

tankoa solo s701 il nuovo yacht di carlo de benedetti 16

U.Delmal

Lettera 13

Che vergogna il vostro articolo contro DeBenedetti che acquista un nuovo yacht. Non pensavo che anche su Dagospia regnasse sovrana l’invidia sociale. Sapete qual’e l’indotto della cantieristica italiana? Sapere la costruzione di uno yacht di quelle dimensioni, a quante famiglie da da mangiare?

albert bourla 12

O forse preferiamo tenere tutti a casa a farsi sfamare dai sussidi?!

Di solito vi stimo, ma in questo caso VERGOGNATEVI.

LA RIVOLTA DELLE PARTITE IVA

Lettera 14

Caro Dago, come mai si parla sempre e solo di vaccini e mai di cure per il Covid? Non è che coi vaccini si guadagna 100 mentre con la cura solo 1? A pensar male si fa peccato ma...... Massimino da Pistoia

Lettera 15

Caro Dago, è troppo pretendere un briciolo di pudore ai quaresimalisti che con la panza piena del 27 sicuro indossano il saio di Savonarola alla rovescia per imperversare dai pulpiti TV e sciropparci i loro rancidi predicozzi?

tankoa solo s701 il nuovo yacht di carlo de benedetti 8

E che, nel superiore interesse della salute ( la propria ), invocano il digiuno ( per gli altri ) cioè per commercianti, autonomi, partite IVA, ecc.? E, mentre il gap che continua ad allargarsi a dismisura tra le panze piene e le panze vuote, sancisce che il coronavirus non è uguale per tutti, penso come sia ancora attuale il monito di don Lorenzo Milani che anni fa osservava che "non c'è nulla che sia più ingiusto quanto far parti uguali fra disuguali".

Antonio Pochesci

Lettera 16

lady gaga con i cani koji e gustav

Caro Dago, Lady Gaga ha offerto mezzo milione di dollari per riavere i suoi due bulldog francesi che le sono stati rapiti a Los Angeles. Per una cifra simile milioni di esseri umani pronti a prendere il posto dei cagnolini!

Mario Canale

Lettera 17

Caro Dago, Covid, per Salvini decidere già adesso il lockdown per Pasqua sarebbe "irrispettoso per gli italiani". Ribatte Zingaretti: "Irrispettoso per gli italiani è mettere in pericolo le loro vite". Quello che hanno fatto assieme a Conte negli ultimi 11 mesi, con 100 mila morti?

Tuco

Lettera 18

Caro Dago,

bourla

Ho sentito che Morata ha un virus intestinale che potrebbe debilitarlo a vita, ma sui quotidiani italiani non trovo nulla...

Ciao,

Cino

Lettera 19

Caro Dago, rapporto Onu sui cambiamenti climatici: "Ben 75 Paesi al mondo, che producono il 30% delle emissioni globali di gas serra, hanno preso impegni che porteranno nel 2030 a un taglio complessivo di appena l'1% rispetto al 2010.

Ma per mantenere l'aumento delle temperature entro 1,5 gradi dai livelli pre-industriali servirebbe un taglio del 45%". Che intelligenti! Adesso chiudiamo per Covid, poi chiuderemo per il Global warming, e così nel 2030 saremo tutti a respirare aria pura al cimitero.

E.Moro

MARIO BENOTTI 1

Lettera 20

Dicono che il movimento 5S sarà sponsorizzato da Poltrone & Sofa.... Dicono...

Lettera 21

Caro Dago, per Di Maio il M5S è "cresciuto e maturato". Cresciuto perdendo più di metà dell'elettorato?

Ezra Martin

Lettera 22

joe biden donald trump

Caro Dago, Joe Biden: "50 milioni di vaccinazioni in 37 giorni, siamo in anticipo di settimane". Per forza. Ha trattenuto negli Stati Uniti tutti i vaccini che erano già stati acquistati e pagati dall'Europa. "Rubando" le dosi altrui son capaci tutti. Naturalmente l'Europa tace, visto che alla Casa Bianca non c'è più Donald Trump ma un Democratico.

Corda

Lettera 23

Caro Dago,

Mi sembra assodato che tutte le misure sinora adotta per combattere il cornovirus come ad es. il distanziamento, le mascherine, la chiusura dei locali pubblici e dei negozi, le limitazioni imposte alle scuole ed ai trasporti, i limiti agli spostamenti, ecc. ecc. non siano servite a nulla in quanto il COVID-19 continua ad imperversare incontrollato.

vaccinazione da ikea in israele 7

E quindi evidente che proseguire sulla stessa strada avrà solo conseguenze negative di ordine sociale ed economico su tutti noi senza raggiungere l’obiettivo di sconfiggere il virus.

L’unica vera alternativa, come si è visto in altri paesi, è il vaccino.

Tutte gli sforzi del governo dovrebbero essere rivolti alla ricerca dei vaccini necessari senza aspettare che un simile vitale dovere sia posto esclusivamente a carico dell’Europa.

Pietro Volpi

trump biden

Lettera 24

Dago darling, per combattere il patriarcato e il sessismo, nel Parlamento francese si sta discutendo sulla "scrittura inclusiva", già applicata in alcuni dipartimenti parastatali periferici o scuole. In base a detta scrittura bisognerà scrivere cose del genere "Cher.e.s étudiant.e.s, vous êtes convoqué.e.s...", ecc. ecc. Complicatissimo! Mai come ora vien da dire "la follia é non fare follie". Vedrai che prima o poi si arriverà a proibire la cerniera o i bottoni nella patta dei "maschi" per far sì che finalmente sia effettiva la parità di genere anche nella minzione. Praticamente il pene sarà imprigionato e tutt.i.e dovranno scoprire l'inguine e abbassarsi per compierla. E sarà condannata anche l'invidia del pene? Ossequi

mario benotti 4

Natalie Paav

Lettera 25

Caro Dago, sempre in tv come ai tempi del Grande Fratello. La modalità "Gioco dell'Oca" di Rocco Casalino: vent'anni di "carriera" per tornare alla casella di partenza.

Marino Pascolo