POSTA! - DUNQUE, FATEMI CAPIRE: I TURCHI SI SON PRESI IL MERITO, GLI ISLAMISTI SI SON PRESI LA GLORIA, I TERRORISTI SI SON PRESI I SOLDI, GLI ITALIANI SI SON PRESI 'STO CAZZO - A GIUDICARE DAI TONI AGGRESSIVI, VOLGARI, MINACCIOSI, RIVOLTI A SILVIA ROMANO, DA PARTE DI MOLTI CRISTIANI, APOSTOLICI, ROMANI, FORSE SILVIA HA FATTO BENE A CONVERTIRSI, SE QUESTO È IL CRISTIANESIMO…

SILVIA ROMANO

Lettera 1

Dagovski,

(Pensierino cattivo). Se il virologo ottiene fama e denaro grazie al virus; in cuor suo spera che la pandemia finisca prima o dopo?

Aigor

Lettera 2

Bar e ristoranti potranno riaprire, a patto di rimanere mezzi chiusi.

Valter Coazze

Lettera 3

A giudicare dai toni aggressivi, volgari, minacciosi, rivolti a Silvia Romano, da parte di molti nostri connazionali, sicuramente cristiani, apostolici, romani e leghisti, forse forse Silvia ha fatto bene a convertirsi, se questo è il cristianesimo.

Gaetano il Siciliano

SILVIA ROMANO

Lettera 4

Caro Dago, vedendo il teatrino dei politici presenti all'arrivo di una cittadina italana liberata sembra che il fondo non lo tocchiamo mai. Forse perchè abbiamo comici e tutti pensano che si tratta sempre di uno scherzo. Di Maio ministro degli esteri con la mascherina tricolore, roba da circo.

Davide Lucidi

Lettera 5

Dunque, fatemi capire: i turchi si son presi il merito, gli islamisti si son presi la gloria, i terroristi si son presi i soldi, gli italiani si son presi 'sto cazzo.

Saluti

Ross

Lettera 6

Il 'culo a pizzo' di Lilly Gruber era una posizione fortemente raccomandata da Licio Gelli, in un libro-intervista di qualche anno fa. "Seduti in questo modo - 'a pizzo' per l'appunto - si trasmette dinamismo, attenzione, cose che giovano sia da intervistato che da intervistatore. Questo il consiglio venerabile di un Venerabile, accolto 'in toto' da Gruber Alles.

P.Piazzardi

SILVIA ROMANO CON LA MADRE

Lettera 7

Caro Dago, Di Maio si domanda perché, se un terrorista dichiara di aver preteso e ottenuto un riscatto, bisogni credergli e non allo Stato che lo nega. La risposta è semplice: il terrorista è sì un criminale, ma non è un buffone.

Edoardo D.

Lettera 8

Dear Dago, la fine del "distanziamento sociale" non significa che l'epidemia è finita, ma che si sono liberati posti in terapia intensiva. Inoltre, vedere tutti questi miliardari che spingono ossessivamente il prossimo a tornare al lavoro il prima possibile dimostra una cosa sola, ovvero che essi non fanno il proprio denaro : siamo tu ed io che glielo facciamo.

Boanerges

Lettera 9

berlusconi Mattarella gentiloni

Caro Dago, Ue, il commissario agli Affari economici Paolo Gentiloni: "Serve Recovery Found da almeno 1.000 miliardi". Assolutamente. Peccato che la sua faccia non sia tra quelle che decidono.

Casty

Lettera 10

Caro Dago, Lucia Azzolina: "Niente 6 politico, se lo studente è carente sarà possibile bocciare". La ministra dell'Istruzione abbia pazienza, ma se non c'è stata la possibilità di chiudere l'anno scolastico, tutti quanti avranno delle lacune pazzesche, non ci saranno allunghi pronti per l'anno successivo. Manderebbe in giro con l'auto uno che ha frequentato solo la metà delle lezioni di scuola guida?

Maxi

Lettera 11

Caro Dago, l'Ue sulla ripresa della libertà di movimento: "Le restrizioni ai viaggi ed i controlli alle frontiere dovrebbero essere revocati per le regioni, le aree e gli Stati membri con un'evoluzione positiva ed una situazione epidemiologica abbastanza simile". Una panzana assoluta. Dove sta scritto che se si aprono le frontiere tra due Paesi con l'andamento epidemiologico all'incirca simile esso continuerà a rimanere tale? In uno potrebbero scoppiare centinaia di nuovi focolai mentre nell'altro essi potrebbero rimanere uguali o addirittura diminuire. In questa teoria campata in aria non vi è assolutamente nulla di scientifico, visto che ci invitano sempre a seguire e applicare l'«evidenza scientifica».

enrico mentana

Kevin DiMaggio

Lettera 12

Caro Dago, Enrico Mentana, coraggiosamente strappando il velo dell’ipocrisia, ha voluto “ricordare che il campo di Auschwitz sorgeva nella cattolicissima Polonia”. Bravo, e doveva anche aggiungere: “le Fosse Ardeatine sono successe nella cattolicissima Roma”.

Nieuport

Lettera 13

Caro Dago, Fase 2, le imprese al Governo: "Le linee guida Inail-Iss sono insostenibili, ridurrebbero di un terzo i posti al ristorante e ancora di più negli stabilimenti balneari, provocando gravi danni a tutto il settore". È infatti sa tanto di presa in giro. Lo capisce chiunque che se dici a uno che può riprendere la sua attività ma con un terzo dei clienti di prima è come invitarlo a chiudere.

Max A.

Lettera 14

Caro Dago, sono tornati in piazza i ristoratori di Milano multati la settimana scorsa perché avevano provocato un assembramento mentre protestavano contro il governo per le regole sulla riapertura. E chissà perché, invece, all'assembramento provocato da Conte e Di Mario per accogliere Silvia Romano al suo rientro in Italia, non è stato multato nessuno.

anthony fauci

Scottie

Lettera 15

Caro Dago, coronavirus, il virologo Anthony Fauci al Senato: "Morte e sofferenze se riapriremo Usa troppo presto". Ma c'è da fidarsi di uno che ha dovuto mettere se stesso in isolamento dopo essere venuto a conoscenza di aver avuto un contatto a "basso rischio" con un infetto? Se non sa badare a se stesso - ci sta se succede a chiunque ma non ad uno scienziato - su quali basi dispensa consigli?

Di Pasquale

Lettera 16

Dago darling, della serie cose mai viste. Un paese riesce ad abolire i più elementari diritti civili dei suoi sudditi e quasi nessuno se ne lamenta, almeno stando a quello che riferiscono i media (specie quelli televisivi) velinati dal MinCulPop. Lo stesso paese impone l'obbligo di portare le mascherine quasi dappertutto, ma non riesce a fornirle al prezzo calmierato e molto bizantino di 61 centesimi. Adesso molti utenti finali sperano nel senso dell'onore dei tabaccai che dovrebbero venderle a quel prezzo con zero guadagno. Che il buon Dio ce la mandi buona! Ossequi

Consiglio Superiore della Magistratura

Natalie Paav

Lettera 17

Caro Dago, come sempre tempi lunghissimi... un anno e mezzo per nominare il procuratore di Bergamo Antonio Chiappani... Sì perché ogni volta che al CSM devono fare una nomina ci sono intense trattative tra correnti questo a me questo a te va bene non va bene? Ne parliamo poi a cena no a pranzo... insomma come i politici anzi decisamente peggio.... del resto basta ricordarsi del caso Palamara annessi e connessi... caso silenziato dai giornaloni... le carriere da separare sono anche anzi soprattutto

quelle tra magistrati e giornalisti.

Frank Cimini

IL PADRE ENZO E SILVIA ROMANO

Lettera 18

Dagosapiens, una domanda ad Aisha, se e quando vorrà rispondere. Libera di scegliere la religione che preferisci, Aisha: è una scelta e un fatto personale. Tu però al tuo ritorno hai deciso di rendere pubblica quella scelta; e lo hai fatto in modo plateale. In quei tuoi lunghi mesi avrai riflettuto sulle conseguenze che avrebbe avuto quel tuo gesto. Al fatto che facevi un favore alle mele marce della tua nuova religione, ai terroristi e alla loro propaganda, ci avevi pensato?

Vittorio Auguridivitaserena ExInFeltrito

Lettera 19

Caro Dago, da sempre vantiamo nei confronti degli altri Paesi della UE alcuni non invidiabili primati; tasse, disoccupazione, debito pubblico, evasione fiscale...tutti ai massimi livelli! Ora con la pandemia ne abbiamo aggiunti altri due, inattaccabili, le Task Force più numerose e inutili, e un governo incapace, pressapochista e... indeciso su tutto!

Gli alti Paesi già stanno pensando alle riaperture, alla gestione del dopo, noi stiamo ancora arrancando e farfugliando sul ...ieri.

vittorio colao aldo bisio

FB

Lettera 20

Caro Dago, "Coronavirus, in Brasile record di morti: 881 in 24 ore". Ma che cos'è, la 24 Ore di Le Mans? Tutti i giorni le classifiche coi record. Ormai i media trattano i decessi per Covid-19 come se si trattasse di una competizione sportiva. Un po' di rispetto per le vittime non guasterebbe.

Giacomo

SILVIA ROMANO E GIUSEPPE CONTE

Lettera 21

Caro Dago, la "parata" allestita da Farnesina e Palazzo Chigi all'aeroporto di Ciampino per l'arrivo di Silvia Romano in Italia non è stata per niente apprezzata al Quirinale dove si è preferito di gran lunga l'understatement del Ministro della Difesa Guerini. Ma certo. Rocco Casalino, ex gieffino e factotum del premier, organizzando il tutto - forse a causa del taglio di capelli - deve aver scambiato Sergio Mattarella per Daria Bignardi.

A.B.

Lettera 22

Il circo mediatico 100% di sinistra ha bisogno a cadenza regolare di una nuova comparsa di cui parlare ossessivamente, finchè ci si accorge che ha stufato; e sostituirla prontamente con un'altra. Ci avete fatto caso? L'ultima era Liliana Segre, una brava signora la cui unica qualità mediatica era essere una sopravvissuta; è stata travolta dal coronavirus, ora in due mesi sa già di superato, e ce ne vuole un'altra, e salta fuori Aisha. Fra un mese ci si renderà conto dell'autogol formidabile (un'insopportabile nullità, 4 milioni per riscattarla, di fronte a un paese allo stremo) , e ne tireranno fuori un'altra ancora. Purchè la giostra giri ancora un po'. Saluti BLUE NOTE

Lettera 23

SILVIA ROMANO

Salvini era in calo di consensi e i geni al governo cosa fanno: danno milioni delle tasse degli italiani a dei terroristi maomettani. Per di più quella che riportano a casa è oramai una maomettana pure lei e una maomettana di quelle serie, infatti appena sbarcata dichiara che i suoi rapitori sono buoni e che lei vuole tornare in quei posti!

E poi, i sinistri kamikaze al governo cosa fanno: fanno un altro regalo a Salvini con la sanatoria di almeno mezzo milione di clandestini! Ora abbiamo un'estate di sbarchi che sta per arrivare, quando sarà passata Salvini sarà al 51% dei consensi da solo e di questo dovrà ringraziare solo gli idioti attualmente al potere!

Francesco Polidori

Lettera 24

SILVIA ROMANO

Dago, la mamma di Silvia/Aisha non dovrebbe sbottare dicendo provate voi a stare….. NO, provi lei a comprendere la rabbia dei genitori di molti giovani italiani che oggi falliscono perché non hanno la disponibilità di 20-30 mila Euro per far ripartire l'attività dei propri ragazzi mentre vedono lo Stato spendere la grossa cifra del riscatto e in più le spese per il lavoro di un anno e mezzo di professionisti impegnati per la liberazione di una ragazza di 23 anni, la cui famiglia, prima della partenza, non provvede a effettuare un controllino sulla Onlus che promuove l'avventura, Signora si calmi e accetti anche le conseguenze, e provi lei a mettersi al posto dei genitori arrabbiati, o volete togliere anche il diritto di critica?

Roberto

Lettera 25

Caro Dago, perdonami se continuo a battere su questo tasto, ma sono sicuro di ciò che sostengo. Le varie sindromi di Stoccolma c'entrano ben poco con la conversione all'Islam di Silvia Romano. Ieri, sotto il portone d'ingresso della sua abitazione, c'era uno striscione in suo onore firmato dalle sedicenti "Brigate volontarie" alias Brigate di solidarietà.

GIUSEPPE CONTE - SILVIA ROMANO CON I GENITORI - LUIGI DI MAIO

Ti invito, come invito tutti, a vedere su Google chi sono costoro, anche cliccando sul tasto immagini. Al di là del fatto che chiamare un gruppo di volontariato col nome di "Brigate" è a dir poco di cattivo gusto, ma questo è un movimento antagonista a tutti gli effetti. E Silvia ne faceva parte. Non è un caso la sua adesione alla ong come non lo è la sua conversione (volontaria) all'Islam. Qualsiasi movimento politico, sociale o religioso, che viene vissuto come anti occidentale, costoro vi aderiscono. Speriamo che la ragazza rinsavisca nel frattempo. Ma sia chiara una cosa: il lavaggio del cervello gli è stato fatto in Italia. E non dall'Islam ma dal comunismo.

Paul

Lettera 26

Buongiorno a tutti, solo per segnalare la vergogna da parte dell'INPS che, non credo solo nel mio caso, nonostante la mia domanda dei 600€ sia stata accolta da più di un mese non solo non ho ancora ricevuto i soldi ma il numero verde risulta da giorni sempre occupato, mentre inizialmente si inventavano le risposte più strane e basicamente dicevano di aspettare che "tra 2 giorni" o simili arrivavano i soldi....se mi dite come posso mandarvi la schermata dal mio sportello virtuale INPS che testimonia quanto affermo.

Grazie per quello che fate e come lo fate!

Marcello

Lettera 27

Gentile Redazione, noto da qualche mese una vs. linea editoriale di particolare avversione contro l'attuale compagine governativa. Voi avete capito bene in che razza di caos è questo Paese ? Immagino di sì. Non condividete che l'attuale compagine governativa (ma anche le prossime), sta lavorando in regime di default ? Qual è il vs. valore aggiunto di riportare continue polemiche, se permettete strumentali e pretestuose, contro Palazzo Chigi e dintorni? Non pensate di disgregare ulteriormente l'unità d'intenti (questo volere a noi sconosciuto), del ns. governo già di per sé modesto.

Dico Nostro governo, perché rappresenta tutti, anche quelli a cui non piace, perché è quello che ci possiamo permettere, ora, in questo momento storico che stiamo vivendo, perché non è intelligente picchettare un premier nella sua credibilità, nella sua leadership, ripeto per altro già deboli di suo.

Piuttosto perché non contribuire a spiegare bene agli italiani, nei vs. report, facendo informazione e dicendo la verità, con unità d'intenti, che se fossimo una s.p.a. saremmo coi libri in tribunale, invece siamo una nazione che di fatto opera in regime di default, quindi siamo? Spiegate questo agli italiani, anziché insistere con la vs. linea inutile e neanche più provocatoria.

Forza Dago, facciamo un salto di qualità.

Buon lavoro, cordialmente

Luciano Campagna

FRANCESCA FUMAGALLI MADRE DI SILVIA ROMANO

Lettera 28

Caro Dago, siamo al terzo giorno dopo la venuta di Silvia e le cose vanno sempre peggio.

Ti confesso che, all’inizio, mi ero un po’ incazzato con Lei e la famiglia. Non per l’abito o la conversione (fatti suoi...), ma perché non ho sentito uscire dalle loro labbra, una parola, ormai dimenticata dalla comunità: Grazie! Un grazie diretto a tutti coloro che hanno contribuito a liberarla.

Poi ci ho riflettuto su... E ho detto ma da questa povera ragazza di 23 anni (e cavolo se non si può essere inconsapevoli e irruenti a quell’età), che è andata in una delle zone più pericolose della Africa sorretta da motivazioni onorevoli (anche se forse il suo apporto li sarà stato un po’ inutile) e si è trovata a passare 18 mesi in compagnia di membri di una delle organizzazioni terroristiche più sanguinarie e spietate che esistano (e chissà che le hanno potuto fare, le parole dello zio sono un po’ indicative al riguardo), cosa pretendiamo?

silvia romano meme 19

Lasciamola stare ed evitiamo di farla assurgere, a seconda dello schieramento, ad emblema del femminismo e del multiculturalismo, oppure a simbolo dell’ingratitudine che preferisce il cattivo. Capisco che la telecronaca, minuto per minuto, della sua vita fa audience e il diritto di cronaca è sacro... ma poniamoci dei limiti, soprattutto se questo provoca esagerate reazioni in ambedue i citati schieramenti.

Dai la butto lì... giornalisti e commentatori potrebbero occuparsi di tante tematiche di assoluto rilievo:

1) una qualsiasi ONG, soprattutto senza un’adeguata struttura, può inviare ragazzi inesperti in zone a rischio? Serve una regolamentazione?

2) come agire in casi futuri e analoghi e quali conseguenze sulla sicurezza degli italiani all’estero e nei rapporti con altri Paesi si hanno all’atto del pagamento di un riscatto?

3) come gestire il ritorno a casa dei rapiti? E qui mi taccio...

Così forse gli italiani seguirebbero discussioni che potrebbero farli ragionare, riflettere e magari genererebbero meno odio, rispetto a vedere o leggere delle zuffe dei vari schieramenti. Speriamo bene Dago, che il futuro italiano lo vedo abbastanza black...

Pep

Lettera 29

Ciao Dago, vorrei segnalare alcune incongruenze sulle riaperture : riapre tutto palestre ristoranti parrucchieri bar ecc ecc , e nn si permette a una famigliola, chiusa da mesi dentro la propria principale abitazione, di spostarsi presso una seconda casa di proprietà, rispettando tutti i criteri di prevenzione covid. Questo x me è altamento lesivo delle libertà individuali e non tutelando in alcun modo la proprietà privata in linea con l'utilità sociale ex art. 42 Cost.

La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti in qualsiasi momento. Non appare, in alcun modo, garantita la nostra posizione di cittadini, fruitori dei diritti costituzionalmente garantiti e di cui il governo ci sta totalmente privando senza alcun motivo. Mi farebbe piacere sapere dove il governo troverà i soldi per risarcire tutti i ricorsi sulle multe illegittimamente elevate ai contribuenti, causando disagi economici e psicologici ai cittadini/contribuenti. Spero di aver espresso un concetto basato su una ' Democrazia '.

Saluti Paolo