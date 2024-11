POSTA - GIORGIA L’AVEVA DETTO: “IL MIO È IL GOVERNO DEL MERITO. BASTA CON L’AMICHETTISMO”. SUL MERITO NON CI SIAMO, MA SULL'AMICHETTISMO C'HA AVUTO RAGIONE: SORELLE, COGNATI, AMANTI, FIGLI, COGNATI DI SECONDE MOGLI; EFFETTIVAMENTE, NEMMENO UN AMICO - GASPARRI: “FI RESTA CONTRARIA AL TAGLIO DEL CANONE RAI”. GIUSTO, VA ABOLITO DEL TUTTO!

BEPPE GRILLO - GIUSEPPE CONTE - MEME BY USBERGO

Caro Dago, M5s, ma Toninelli non potrebbe far da pacere tra Grillo e Conte? Magari mettendo a disposizione, quale sede di un nuovo eventuale partito dell'ex premier, il tunnel del Brennero...

Caro Dago, M5S, Grillo chiede la ripetizione del voto? Forse dovrebbe andare a ripetizioni di democrazia!

DANILO TONINELLI MOSTRA GLI ADDOMINALI

Caro Dago, Gasparri: "FI resta contraria al taglio del canone Rai". Giusto, va abolito del tutto!

Caro Dago, no di Bpm a Unicredit: "È un’offerta ostile". Bisognerebbe dare l'esempio e non vedere la cattiveria ovunque!

Caro Dago, Usa, assalto al Congresso: archiviato caso contro Trump. Idem per i documenti trovati a Mar-a-Lago. La conferma che non erano inchieste giudiziarie ma di lotta politica.

Caro Dago, Milano a ferro e fuoco per un egiziano. Nooo, Netanyahu non c'entra...

fiorella mannoia 3

Caro Dago, Fiorella Mannoia e l'elezione di Trump: "Gli artisti non hanno mai smosso niente. La gente è presa dai problemi quotidiani e non vota se glielo dico io". Cioè, lei pensa di essere come Taylor Swift o Julia Roberts? O forse Oprah Winfrey visti i capelli ricci?

da Wikipedia si apprende che Andrea Orcel si è laureato, cum laude, alla Sapienza di Roma con una tesi sulle "acquisizioni ostili". Poi dicono che gli studi non servono a niente...

Saluti per nulla ostili

FILIPPO TURETTA IN AULA - 3

Caro Dago, si allarga il fronte dei Paesi Ue che chiede di anticipare la revisione delle norme europee sulle emissioni di CO2 delle auto, che prevedono lo stop dei motori a benzina e a diesel nel 2035. A Italia e Repubblica Ceca si aggiungono Austria, Bulgaria, Romania, Slovacchia e Polonia. Com'è che dicevano? "Non c'è più tempo". Sì, di prenderci per il culo!

Caro Dago, ci siamo arrivati! A Milano immigrati di seconda generazione, delinquenti abituali, hanno messo a fuoco e fuoco un quartiere per difendere loro sodali già schedati. Chissà cosa diranno le anime belle che predicano ingressi liberi a tutti senza vedere i rischi potenziali che comporta, o forse è proprio per questo che li vogliono? Ah saperlo!

il travestimento di ben gvir

Caro Dago, altro che ergastolo. Per certi soggetti ci vorrebbe "er gas"!

Caro Dago, Ucraina, Parigi e Londra non escludono l'invio di truppe. Scommetto che saranno tutti parenti e amici di Macron e Starmer...

LA REAZIONE DI GRILLO ALLA COSTITUENTE M5S - VIGNETTA BY ELLEKAPPA

Caro Dago, Ben Gvir: l'accordo per la tregua in Libano è "un errore storico". Ha ragione, con gli arabi non bisogna fermarsi come fece George Bush alle porte di Bagdad nella Guerra del Gilfo nel 1991 pentendosi poi amaramente. La conferma dell'errore arriva pure da Hamas: "Sosterremo la tregua tra Hezbollah e Israele". Se va bene a loro non può andar bene a Israele.

Giorgia l'aveva detto: "Il mio è il Governo del merito. Basta con l'amichettismo". Sul merito non ci siamo, ma sull'amichettismo c'ha avuto ragione: Sorelle, cognati, amanti, figli, cognati di seconde mogli; effettivamente, nemmeno un amico. Dai Giorgia, uno su due non è male, si aspetta con ansia l'abolizione delle accise sulla benzina e la riduzione delle tasse (anche qui, delle due, me ne basterebbe almeno una).

VOLODYMYR ZELENSKY VLADIMIR PUTIN

Caro Dago, finché si continuerà a parlare di "pace giusta" in Ucraina, non ci sarà alcuna pace. La pace si fa in due e se è "giusta" per uno è sbagliata per l'altro. La pace ci sarà quando sentiremo parlare di "pace possibile", una pace che media tra le richieste di entrambe le parti.

DA FRANCESCANI A GESUITI - LO STATO WHATSAPP DI BEPPE GRILLO

Rivolta urbana a Milano, per un rapper morto a Milano alle 4 di notte, mentre fuggiva dai carabinieri. La celere è dovuta intervenire per riportare la calma. Le teste vuote non sono solo quelle di questi delinquenti in erba, ma di chi permette loro di fare come vogliono, giustificando tutto, parlando di accoglienza, integrazione, percorsi di inserimento, centri di ascolto e cazzate varie. Non si rendono conto che stanno portando una nazione allo sfascio sociale. Complimenti vivissimi.

