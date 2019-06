POSTA! - LA GRILLINA LAURA CASTELLI DICE "FACCIAMO UNA TAV LEGGERA". MA CHE VUOL DIRE? LA FACCIAMO COI BINARI DI PLASTICA E LE GALLERIE DI CARTONE? - RESPINTA RICHIESTA DELLA SEA WATCH DA PARTE DELLA CORTE DI STRASBURGO. DOVE, PROBABILMENTE, NON C'È UN CSM…

Caro Dago, Stati Uniti, il Democratico Beto O'Rourke posta la foto di due migranti morti: "Trump è il responsabile". In realtà i responsabili sono i suoi amici che recandosi fin sul posto li convincono a partire facendogli credere che negli Usa troveranno l'Edorado. Non è così.

Caro Dago, respinta richiesta della Sea Watch da parte della Corte di Strasburgo. Dove, probabilmente, non c'è un CSM.

Caro Dago, Di Maio: "Tav e Olimpiadi hanno un elemento in comune: il solito partito del cemento". Sì, perché Grillo, invece, vive in una capanna di paglia.

Caro Dago, la grillina Laura Castelli, sottosegretario al Ministero dell'economia: "Facciamo una Tav leggera". Ma che cos'è, un tè? La facciamo coi binari di plastica e le gallerie di cartone?

Caro Dago, la Corte europea per i diritti umani ha bocciato il ricorso di Sea Watch. No Watch.

Caro Dago, da bambino non avrei mai immaginato di vedere un giorno Milano aggiudicarsi l'organizzazione delle Olimpiadi invernali. È come se Aosta organizzasse l'America's Cup di vela.

Dalla grande bellezza alla grande monnezza il passo è breve : no la colpa non è solo della Raggi, che non ha saputo dove mettere le mani, ma di chi negli ultimi 40 anni ha "amministrato" la capitale lasciando incancrenire i problemi come quello dei rifiuti.

Mi raccomando non fate i termovalorizzatori cosi vi tenete i rifiuti che sono un bello spettacolo per voi e per i turisti che ancora vengono a vedere Roma.

Caro Dago, Fico ai colleghi di partito: "Torniamo a parlarci per non finire calpestati". A giudicare dalle ultime consultazioni, non solo i grillini sono stati calpestati, ma gli ex elettori si sono anche già ripuliti le scarpe votando gli altri.

Caro Dago, Olimpiadi, Sala risponde al vicepremier grillino: "Cementificazione? Di Maio non sa nemmeno di cosa parla". Il sindaco di Milano ha già cominciato a fare i conti di quanti migranti si potranno sistemare nelle nuove strutture una volta terminati i Giochi invernali 2026?

Caro Dago, al "truce" Salvini piacciono i treni che corrono, però non mette piede su quelli di Trenord nella "sua" Lombardia, altrimenti per lui finisce male...

Caro Dago, l'Ue avverte: "Nell'ultimo decennio è raddoppiato il principio attivo nella marijuana e nell'hashish". Ecco, gli scoccia che i consumatori ottengano lo stesso effetto spendendo la metà...

Caro Dago, crac finanziario del Gay Village, e conseguente suo fallimento. Senza gli sghei, chi rimane in vita è il Village.

Dopo aver assistito alla scaramuccia fra Bianca Berlinguer e Sallusti, ieri sera a Cartabianca, Rai3 (what else?), si impone il neologismo che sancisce il galateo televisivo politicamente corretto: Savianeggiare, dicesi della supponente arroganza di chi pontifica senza contraddittorio nell'assenza di controparte e repliche: e per converso, di deferente funzione di supporto e di ossequio da condiscendente a servizievole e complice in chi passivamente ascolta e attivamente fornisce occasione all'omaggiato la possibilità dispiegare incontestato l'intero arsenale polemico e repertorio retorico di cui dispone. Che Corona sia espulso per bere in diretta e fuori onda è meno grave di chi vorrebbe darla a bere all'utenza radiotelevisiva canonizzata.

Vi pregherei di dare risalto alla notizia per la quale lo stazionamento nel porto di Napoli delle due navi da crociera come alberghi per gli atleti delle universiadi produrra' un impatto ambientale devastante dal momento che le navi saranno accese h24 producendo un inquinamento esagerato. Ormai tutto ruota intorno a questo evento e l'arpac non dice niente?

Grazie.

Caro Dago, i consigli del ministero della Salute per affrontare il caldo: "Vestire comodi e leggeri, con indumenti di cotone, lino o fibre naturali (evitare le fibre sintetiche)". E allora come mai l'abbigliamento tecnico per ciclisti e podisti - ma per gli sportivi in genere - è fatto tutto con fibre sintetiche? Per farli sudare di più? O vogliono forse che qualche ciclista collassi al Tour de France sul Mont Ventoux come è successo in passato? Questa delle fibre naturali è una cosa che mi diceva mia nonna 40 anni fa. Si pensava che al Ministero si fossero aggiornati.

Caro Dago, la Corte europea dei diritti umani respinge il ricorso presentato dai migranti salvati dalla Sea Watch per chiedere all'Italia di consentire lo sbarco. Per i loro traffici quelli delle Ong continuano a fare i furbi sulla pelle degli esseri umani. Ma stavolta hanno trovato la porta chiusa anche da parte di chi di solito in Europa li appoggiava. Speriamo serva loro da lezione.

Caro Dago, nota del Quirinale dopo la riunione del Consiglio Supremo di Difesa: "Il terrorismo internazionale continua a costituire una minaccia preoccupante e l'Italia deve contribuire alle iniziative tese a contrastare le molteplici forme in cui esso si manifesta". La soluzione potrebbe essere accogliere più migranti clandestini senza documenti dopo i 700 mila fatti venire negli anni scorsi dal Pd?

Caro Dago, tariffe, dal 1° luglio aumenta bolletta della luce. Ringraziamo gli illuminati del "no" al nucleare.

Caro Dago, la Corte di Strasburgo ha rigettato la richiesta del governo italiano di pronunciarsi di nuovo sul caso di Amanda Knox. L'Italia era stata condannata a gennaio per aver violato il diritto alla difesa dell'imputata, che è stata definitivamente assolta per il delitto di Meredith Kercher a Perugia. Un'altra conferma che i migranti della Sea Watch non possono sbarcare: da noi, come Libia, non si rispettano i diritti umani.

Dago darling, milioni di oche giulive (più o meno le stesse che avevano esultato per le micidiali "primavere arabe") ora si sono commosse per la foto della Groenlandia (Terra verde). Potrebbero averla scattata in Irlanda o anche sul Trasimeno. O persino sul lago di Como poco prima che il lago venisse "sequestrato" dal virile nipote di Rosemary Clooney e dagli Obama. Comunque, meglio accontentare subito Greta (pagando poi il conto nelle bollette energetiche "as usual") e i suoi potentissimi consigliori, sennò sarà una continua rottura di balle e di tette. Che strano mondo, i "buoni" prima esultano per le "primavere arabe" e poi si lamentano se in Egitto rimpiangono Mubarak e in Libia Gheddafi. Ossequi

Caro Dago, vorrei, tuo tramite, scrivere una lettera aperta alla Sea Watch 3. Innanzi tutto usiamo i giusti termini, naufrago e' colui che va' per mare per lavoro o per diletto e a seguito di un incidente, affondamento, incendio ecc..e' costretto ad abbandonare la nave, chi, invece, si mette volontariamente su un gommone senza motore o su una carretta che non e' neppure in grado di attraversare l'Idroscalo di Milano in attesa che qualcuno lo recuperi non so come definirlo ma certo non naufrago e quindi cadono tutte le leggi e normative a tutela di questi ultimi.

L'Italia ha annunciato urbi et orbi che i suoi porti sono chiusi, non ha firmato il global compact ma i nostri "eroi" insistono a voler portare sempre, solo e comunque i clandestini da noi. Qualcuno ha gia' fatto notare che la Tunisia e' sicura per 8 milioni di turisti ma non per i clandestini, che dal tempo del recupero ad oggi la nave poteva gia' aver raggiunto l'Olanda o la Germania vista la bandiera di nave e ONG, ma nulla, ora la soluzione e' semplice, la Corsica e' 24-36 ore di navigazione, e' un paese della UE, la Francia ha firmato il Global Compact e Macron ha sempre usato parole molto dure nei confronti della politica anti-immigrati dell'Italia, per cui in poche ore di navigazione si puo' raggiungere la Francia ove saranno tutti accolti a braccia aperte e festegeranno l'evento con ludi e giochi, caro comandante Carola, si affretti e la smetta di romperci i cosidetti.

Caro Dago, ma l'ONG che ha armato la Sea Watch, se ci tiene tanto a far venire i migranti in Italia, non potrebbe impiantare degli ufficetti in Africa e assisterli nelle pratiche per richiedere i visti d'ingresso (gratis, naturalmente)? Se non sbaglio, parecchi di loro, se non la maggior parte, vengono da Paesi non privi di una certa ossatura burocratica e non per forza in guerra. LeoSclavo

Dottor D'Agostino, al Sindaco di Varazze voglio fare solo una domanda: come mai a fare questo lavoro sono solo degli stranieri? Cosa facciamo razzismo al contrario? Scommetto la casa che un sacco di Italiani avrebbero svolto la stessa occupazione, ma voi siete del pd e non sia mai che siano dei bianchi italici a cacciare i vu cumprà dalle spiagge: meglio farlo fare a dei neri, così almeno l'accusa di razzismo è scampata...IPOCRITI!

A Varazze non tornerò mai più in vita mia, a me gli ipocriti come certi sindaci del pd non piacciono proprio!

Caro d'Ago, Michele Serra definisce la destra italiana terrificante, aggressiva, incolta e non so che... Forse ce l'ha con una certa insignificante 'destra politica' - che non è affatto destra. Considerato il panorama culturale dello scorso secolo, capeggiato da Croce, Gentile ed Evola - tutti spiritualmente 'di destra' - le sue parole suonano, come al solito, deliranti.

fa veramente sorridere l'appello firmato dal "filantropo" Soros e dai suoi compagni di merende, contro l'infame Trump, per aumentare le tasse ai poveri ricchi, che non riescono a pagarne come vorrebbero... Poveretti, loro ne pagherebbero volentieri tante, ma le leggi del cattivone Donald non permettono loro di farlo! Infatti, per pagare più tasse, ne escogitano di tutti i colori.

Il filantropo, ad esempio, ha dirottato 20 miliardi di dollari nella sua fondazione Open Society, quella che piace tanto a Boldrini, Bonini, Radicali, PiùEuropa e a Gad Lerner... Così facendo, su questa vera e propria "manovra economica" ha pagato ben il 5% di tasse. Se avesse fatto come vuole la legge di Trump, il cattivone, avrebbe dovuto pagarne il 25%. Un vero affronto, per il filantropo: si sa, 1 miliardo di tasse è molto di più di 5 miliardi.

Anche i compagni di merende se la cavano niente male, sempre costituendo fondazioni o, ancora meglio, trust nei cosiddetti paradisi fiscali, dove i buoni ricchi sono liberi di poter pagare tantissime tasse: 0,1% -:- 0,5% invece del 30 -:- 50%.

Ha ragione Lerner, questi filantropi sono troppi buoni e, semmai, siamo noi troppo diffidenti e malpensanti. Ce ne vorrebbero di più di questi campioni di democrazia!

