POSTA! - HANNO FATTO BENE A CANCELLARE LA MARATONA DI NEW YORK: È UNA CORSA RAZZISTA, VINCONO SEMPRE GLI AFRICANI. L'ULTIMO BIANCO A VINCERE È STATO IL NOSTRO GIACOMO LEONE NEL 1996 - SALVINI DICE: "SE PORTANO IN PARLAMENTO UN TAGLIO DELLE TASSE LA LEGA LO VOTA IN UN MINUTO". MA A CONTE NON INTERESSA PORTARLO IN PARLAMENTO: VUOLE PORTARLO IN TV!

1996 - GIACOMO LEONE VINCE LA MARATONA DI NEW YORK

Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

Dagovski,

Onesta’ o Sobrietà. (Dite ai Grillini che) nella Fase 3 danno più fastidio i privilegi della corruzione.

Aigor

Lettera 2

Caro Dago, Novak Djokovic ha fatto l'imbecille e si è beccato il coronavirus. La versione tennistica di Nicola Zingaretti.

John Reese

Lettera 3

Caro Dago, pare che Renzi non gradisca che la Boschi appaia di continuo con il fidanzatino sui giornali di gossip. Ma certo, era serio lui quando da premier si faceva fotografare un giorno sì e l'altro pure con la PlayStation in mano!

Lauro Cornacchia

djokovic meme

Lettera 4

Caro Dago, Stati Uniti, 27enne di origine ispanica ucciso dalla polizia durante l'arresto: gli agenti sopra di lui per 12 minuti. Perfetto. Adesso servono le uccisioni di un bianco e di un asiatico - probabilmente già ci sono, ma non le fanno vedere - e poi nessuno potrà più accusare i poliziotti di razzismo.

Matt Degani

Lettera 5

Ma il famoso INPS che funziona bene come un telesondaggio o una televendita ha controllato che il proprio sito funzioni? Provo a fare l'ISEE precompilato ma "the page is not working". Non voglio immaginare per cose più serie!!!Sigh

B.C.

mario sconcerti foto di bacco

Lettera 6

Caro Dago, certo che tra un "la Lazio vincerà a Bergamo" e un "Cristiano Ronaldo farebbe panchina nella Juventus" (maggio 2017), il buon Mario Sconcerti sono tre anni che non ne azzecca più una

Paul

Lettera 7

Caro Dago, Salvini: "Se portano in Parlamento dopo quattro mesi di chiacchiere un taglio delle tasse - Iva, Irpef, Imu, Ires - la Lega lo vota in un minuto". Ma a Conte non interessa portarlo in Parlamento... Interessa portarlo in tv!

Mario Canale

Lettera 8

bill de blasio

Caro Dago, coronavirus, cancellata la maratona di New York. Ben fatto, tiè! È una maratona razzista, vincono sempre gli africani. L'ultimo bianco a vincere è stato il nostro Giacomo Leone nel 1996.

Fritz

Lettera 9

Caro Dago, Barack Obama: "Oltre 120mila americani hanno perso la vita nella pandemia, ma chi governa agisce come se non fosse successo". Tirata d'orecchie a Bill De Blasio che nella sola New York, di cui è sindaco, ne conta 25mila?

Tommy Prim

Lettera 10

marijuana

Caro Dago, Sconcerti immancabilmente scrive una cosa e avviene esattamente il contrario. Le sue previsioni sono sempre farlocche. Ultime perle: Ha detto che a Bergamo la Lazio avrebbe preso il la per lo scudetto. La Lazio ha perso e addio, probabilmente, sogni di tricolore. Ha detto che l’Inter, con un calendario comodo,poteva fare filotto e avvicinarsi alla Juve. Pareggia con il Sassuolo a San Siro e, come sopra, addio sogni di gloria. Forse il sig.Sconcerti deve occuparsi di ippica anziche’ di calcio. Cordiali saluti.

Piero Casati

Lettera 11

Ciao Dago, ma gli ottusangoli parlamentari che un giorno sì e l'altro pure promuovono la legalizzazione della cannabis le hanno lette le statistiche sul naturale passaggio a droghe più pesanti? Se non l'hanno fatto sarebbe gravissimo, ma se l'hanno fatto, la cosa è ancora più inquietante: come possono ritenersi moralmente non colpevoli per le vittime della droga? Se ci fosse un po' di giustizia, dovrebbero essere processate, altro che novax.

SEA WATCH

johnkoenig

Lettera 12

Caro Dago, "due papà" - formula inesistente, per la Scienza esiste un solo papà - hanno chiesto lo sconto all'acquapark ma si sono sentiti rispondere che loro non sono una famiglia. Pienamente d'accordo. Ma perché non hanno tirato fuori un documento che attesti questa loro condizione? Se uno chiede lo sconto in quanto anziano, esibisce la carta d'identità. Per i gay dovrebbe bastare la parola?

Stef

Lettera 13

Caro Dago, ma le ong che scaricano persone infette sul territorio italiano non hanno commesso almeno un paio di reati? Possibile che non ci sia un magistrato libero da impegni che possa aprire un fascicolo?

FB

giuseppe conte rocco casalino emmanuel macron

Lettera 14

Caro Dago, il premier Conte: "Con spinta pagamenti digitali in un anno possibile taglio tasse". Come no. Questa è come quella che col reddito di cittadinanza avrebbero dovuto trovare lavoro tante persone. Una teoria bislacca.

Fabrizio Mayer

Lettera 15

Caro Dago, cancellato causa Covid 19 a Roma, Torino, Parma, Vicenza, persino a Cuba ed in altre 200 località del globo, il Gay Pride 2020 resiste, resiste, resiste a Bologna e sfilerà domenica prossima nella turrita città degli illuminati Merola e Bonaccini, ben lieti di ergersi a risolutori dei veri problemi di una comunità prostrata dal virus. Contribuzioni economiche incluse, va da sé, che per il blasfemo ed anche quest'anno confermato Gender Bender stavano sui 100.000 euro. Bologna “sazia e disperata” (copy: card. Biffi) ed inchiap.....ta

cannabis

Giorgio Colomba

Lettera 16

Dago darling, in Italia é stato proibito il bocca a bocca negli interventi di pronto soccorso, specie per malori sulle spiagge. Se ne deduce che, prima del coronavirus, non c'erano malattie infettive! Archiviati Hiv, epatiti, ecc. ecc. E poi vi lamentate perché una/o diventa gomplottista.Tanto più ora che ha cominciato a farsi sentire per presto battere cassa il famigerato FMI. Finiremo come la Grecia o, uscendo dall'Euro, come l'Argentina? Ossequi gomblottisti

Natalie Paav

Lettera 17

Caro Dago, Di Battista: "Legalizzare la cannabis vale tra l'1,2 e il 2,34% del Pil e 350mila posti di lavoro". "Cuore di panna" posi la canna e si pigli un caffè. Che forse si sveglia e torna nel mondo reale. Stiamo ancora aspettando i meravigliosi effetti del reddito di cittadinanza e lui già tira fuori un nuovo gioco di prestigio?

E.S.

BIBBIANO

Lettera 18

DagoSatan, DagoSatan aleppe!

Oggi registro con favore una buona notizia! Dirai: cosa avrà mai in testa sto lettore del c...? E invece caro il mio DagoSatan è una buona notizia sul serio. Una di quelle che fanno ancora sperare che l’Italia non sia definitivamente perduta, anche se è molto, mooolto difficile sperare. È una notizia che getta una luce benefica su una categoria oggi praticamente disonorata per colpa dei soliti sinistri e affini! Già i sinistri!

Qualsiasi danno inferto al nostro Paese viene infatti da loro, dal PCI, Pds, Pd e compagni di merende. Sono loro i killer della nostra Patria!

Ma andiamo all’oggi: dicevo appunto che in qualsiasi plaga purulenta c’è la mano e la testa della sinistra. Parlo ora della Magistratura, del caso Palamara e delle orribili cose che sono state scoperte dal coraggioso Giacomo Amadori: basta leggere i messaggi tra Palamara e i suoi adepti per inorridire. Per rimanere fulminati! Ogni italiano moralmente sano, di quelli che lavorano, imprendono, esportano, fanno crescere la ricchezza del Paese nonostante i tanti cialtroni che la dilapidano sfruttando posizioni di rendita, ebbene questo italiano onesto non può che pretendere un vero e proprio bagno di sangue per questa Magistratura politicizzata, vergognosa fino al midollo.

sardine in piazza a bibbiano 6

Magistrati che si muovono con finalità politiche per abbattere un ministro dell’interno: cose da golpe sudamericano. E invece tutto tace, o quasi! La stampa italiota venduta fino al midollo si limita a cazzeggiare proprio perché non scrivere qualcosa sarebbe come essere complici di Palamara e sodali vergognosi. Lo stesso Mattarella che interviene sempre quando non serve e poco quando serve dovrebbe dimettersi: non può essere a capo di una simile congrega!

E invece continuerà a fare salmoni ovvi da buon cattocomunista che tanto piace al Pd e simili. In realtà questo quadretto d’insieme, laido, ecco spuntare come un fiore la buona novella. Si chiama BIBBIANO!

Non ci si può credere ma è proprio così: 24 rinvii a giudizi per la vicenda dei bimbi allontanati dalle loro famiglie e diabolicamente affidati pure ad accoppiate lesbiche, etc..

Sembrava che tutto fosse passato in cavalleria, il Pd pareva essersela cavata senza passare sotto la scure della Giustizia con la g maiuscola. E invece... invece ci sarà il sacrosanto processo! Alla facciaccia da sberle da rifilargli h24 di un tale Nicolino Zingaretti, quello che dopo aver spergiurato di schifare le 5 stalle ora li cerca e li blandisce come una meretrice virtuale per governare insieme nelle periferie ...

Forza BIBBIANO !

Luciano