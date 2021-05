POSTA! - IMMOBILE È UNA PAROLA CHE NEGLI ULTIMI GIORNI HA PROVOCATO MOLTI PENSIERI A CAIRO – IL MALAWI BRUCIA QUASI 20 MILA DOSI SCADUTE DI ASTRAZENECA. MA COME SCADUTE? È DA 5 MESI CHE SI È INIZIATO A VACCINARE... LE HANNO AVUTE DALLA CINA PRIMA DELL'INIZIO DELLA PANDEMIA? – ENRICO LETTA: "SALVINI È UN FATTORE DI INSTABILITÀ PER IL GOVERNO". E ALLORA DOVRÀ SPIEGARE AI SUOI ELETTORI PERCHÉ HA ACCETTATO DI FARE UN ESECUTIVO CON LA LEGA. AUGURI!

sede del corriere della sera in via solferino a milano 1

Lettera 1

Immobile è una parola che negli ultimi giorni ha provocato molti pensieri a Cairo

Luca

Lettera 2

immobile cairo

Caro Dago, vaccini ai turisti, Veneto e Lazio: "Disponibili a farli se ci sono dosi". Beh, anche noi siamo disposti a fare i turisti "se ci sono soldi"...

Berto

ENRICO LETTA E MATTEO SALVINI

Lettera 3

Caro Dago, RaiNews24: "L'enclave spagnola di Ceuta invasa da oltre 8 mila migranti". Invasa??? Svolta salviniana per la rete all news?

Simon Gorky

Lettera 4

UN NEONATO SALVATO A CEUTA

Caro Dago, Enrico Letta: "Salvini è un fattore di instabilità per il governo". E allora dovrà spiegare ai suoi elettori perché ha accettato di fare un esecutivo con la Lega. Auguri.

Lucio Breve

Lettera 5

enrico letta a in mezzora in piu

Caro Dago, l'ultimo sondaggio di Swg per il Tg La7 evidenzia il sorpasso di Fratelli d'Italia ai danni del Pd. Mentre Enrico Letta tentava maldestramente di manomettere la Lega di Matteo Salvini, il treno di Giorgia Meloni gli è passato sopra.

Luisito Coletti

Lettera 6

Caro Dago, vaccini, perché i migranti di Lampedusa non se li piglia la Toscana a guida Pd che così poi fa su di loro - anziché sulle donne italiane - gli "esperimenti" multidose di Pfizer?

sede del corriere della sera in via solferino a milano 2

L.Abrami

Lettera 7

Dago carissimo,

alla notizia della morte di Battiato c’è stata una vera propria corsa alla commemorazione sui social dei vari Faraoni (il primo in assoluto, mi pare), Renzi, Salvini, Meloni, Conte e chi più ne ha, più ne metta; ma onestamente credi che sia possibile che non si possano essere resi conto che quando scriveva:

Povera patria/Schiacciata dagli abusi del potere/Di gente infame, che non sa cos'è il pudore

franco battiato

Si riferisse (anche) a loro?

Cordialità palomistiche (alla faccia della Murgia)

Ivan Viola

Lettera 8

Porco cane, Dago, in Inghliterra ci sono 6 milioni di cani obesi... E sticazzi, in Africa ci sono decine di milioni di bambini malfamati. Le meraviglie dell'occidente.

Johnkoenig

Franco Battiato

Lettera 9

Fortissimo questo Cairo!

Insulta il sindaco di Torino, insulta Lotito, insulta Immobile...sotto a chi tocca!

Inarrestabile, forse un po’ nervosetto.

Cherchez l’argent!

Giuseppe Tubi

Lettera 10

Dago darling, chissà se quando sarà in vigore la legge Zan, tra la attrazioni turistiche meneghine ci sarà anche (per decreto del podestà arcobaleno Sala) la "transtown" tra Via Padova e Viale Monza? Ovviamente tra le tante attrazioni ci sono anche i grattacieli che crescono come funghi e non mi meraviglierei se, prima o poi, ne sorgesse uno a due passi dal Duomo. Ovviamente sarà ecosostenibile, green, "new-gothic", pieno di spazi cul-turali e magari rifugi per le acquile reali che fuggono dalla Valtellina. Ossequi

Natalie Paav

migranti a ceuta

Lettera 11

Caro Dago, Mattarella: "Io sono vecchio, tra otto mesi mi posso riposare". Pensi a quanti tra i "ragazzi del '99" non hanno potuto pronunciare una simile frase. Quando la Patria chiama il patriota risponde! Concretamente. Perché a spronare gli altri e a pronunciare discorsi retorici sono bravi tutti.

G.S.

Lettera 12

sergio mattarella

Caro Dago, al di là degli aspetti penali per i quali bisogna aspettare il processo, si può già dire che dalle chat di Ciro Grillo e compagni emerge una rozzezza culturale, una mancanza di umanità ed una miseria morale veramente sconcertanti; per non parlare dell'atteggiamento verso le donne, divise in maniera arcaica tra fidanzate da rispettare (forse) e "puttane" da usare senza pietà. E il bello (si fa per dire) è che tra questi campioni dello squallore c'è il figlio di uno che pretendeva di rieducarci tutti... Federico Barbarossa

Lettera 13

Caro Dago, non ti chiedo di sapere come mai quando negli incroci ci sono i vigili si crea sempre tanto traffico, ma mi piacerebbe sapere perché nel regolare un fenomeno, chi ha il potere, non utilizza la ragione: caratteristica peculiarissima dell’uomo.

L’obbligo di prenotazione per visitare i musei nel fine settimana mi sembra un provvedimento ragionevole per evitare la folla nelle sale, ma quando la prenotazione (almeno un giorno prima) diventa l’unico modo per entrare, anche se il museo è vuoto allora è evidente l’irragionevolezza del provvedimento.

#KULTURA

Lettera 14

SPAGNA - MIGRANTI NELL ENCLAVE DI CEUTA

Caro Dago, dopo le titubanze dell'Ue, anche il G20 boccia la proposta di liberalizzare i brevetti dei vaccini. Joe Biden ha fatto una proposta stupida e ha ricevuto dal mondo la risposta che si dà agli idioti: "No".

Sasha

Lettera 15

Caro Dago, Marocco-Ceuta, la vice presidente della Commissione europea, Margaritis Schinas: "L'Europa non si lascerà intimidire da nessuno sul tema migranti. E non sarà vittima di tattiche". Dopo l'infinito silenzio su Lampedusa e l'Italia, per la Spagna si sono svegliati.

Ice Nine 1999

La sede di Pfizer a Puurs in Belgio

Lettera 16

Caro Dago, a Gaza è emergenza umanitaria, mancano medicine e carburante. Sì, però non mancano i razzi: ne hanno già lanciati 3.750!

Diego Santini

Lettera 17

Caro Dago, Covid, Palù (Aifa): "Richiami Pfizer e Moderna ritardabili a 90 giorni". Che spettacolo! Le informazioni sui vaccini sono come le previsioni meteo: cambiano tutti i giorni.

Greg

Lettera 18

israele attacca la striscia di gaza 13

Caro Dago, il ministro Di Maio: "Condanniamo razzi da Gaza ma risposta Israele sia proporzionata". Più che giusto. Se i palestinesi lanciano quasi 4 mila razzi, gli israeliani vadano a bombardarli lo stesso numero di volte.

Tuco

Lettera 19

Dago: dicono che l'ergastolo vada abolito. Dago: dicono che il carcere debba servire per recuperare i detenuti.

Dago: ma questo vale anche per il rumeno che ha prima violentato più volte e poi ucciso la piccola Sharon? Sai che la piccolina aveva solo 18 mesi, quando questa bestia immonda le faceva questo?!

israele attacca la striscia di gaza 12

Davvero dovremmo cercare di recuperare un mostro simile? Davvero dovremo spendere milioni per mantenerlo, controllarlo e pure istruirlo, recuperarlo?

Ma non era più giusto e semplice condannarlo a morte? Io mi sarei offerto volontario e gratuitamente come boia!

Dago, sarò cattivo, ma io per bestie simili non provo davvero nessuna pietà!!!

Francesco Polidori

Lettera 20

Caro Dago, Covid, il "green pass" sarà valido da 15 giorni dopo la prima dose di vaccino e durerà 9 mesi. Una volta le regole erano più semplici: "Dio disse ad Adamo ed Eva: «Potete mangiare i frutti di tutti gli alberi, eccetto uno....»".

gender

Pikappa

Lettera 21

Caro Dago, sono veramente dispiaciuto che l’ufficio scolastico del Lazio abbia ritirato le linee guida sulla varianza di genere. Se non ho capito male, ieri in un TG davano notizia di almeno 58 sottogeneri o, se vuoi, "58 sfumature di genere".

Sarebbe stato utile conoscere queste 58 sfumature, soprattutto per me che appartengo al gruppo dei c.d. "parti anali", gruppo più numeroso di quanto si creda, basta uscire di casa e non guardare troppo il cielo!

PFIZER BIONTECH 1

Regards

GC

Lettera 22

Dago colendissimo,

molte celebrità internazionali, in compagnia di esponenti politici vanesi, si sono dichiarati a favore dei palestinesi. I loro cervellini non hanno compreso che i palestinesi di Gaza sono nella realtà prigionieri di Hamas, che sta portando avanti il programma di sempre: buttare a mare gli ebrei (procedimento simil-Auschwitz).

gender 3

Programma da perseguire soprattutto a spese dei palestinesi non-Hamas. Una delle motivazioni addotte dai cervellini è che la guerra è asimmetrica e troppo sbilanciata a favore di Israele, mantenendo ben calzato il paraocchi sul metodo Hamas. Il metodo consiste nello sparacchiare centinaia (migliaia) di missili sulle aree ad alta densità di abitanti, sperando di ammazzare il maggior numero possibile di civili (ovviamente gli israeliani hanno imparato a difendersi).

vaccino astrazeneca

Anch’io a volte ho il desiderio di assassinare qualche vicino di casa, ma mi trattengo perché il solo eventuale tentativo sarebbe comunque un reato grave. Se invece lo fa Hamas, è la normale manifestazione di un popolo occupato! Il che non è vero, in quanto gli Israeliani sono usciti da Gaza nel 2005. Ma perché i media de’ noantri lasciano così tanto spazio ai cervellini ignoranti? Forse perché ci sono molti giornalisti facenti parte della categoria?

Saluti da Stregatto

Lettera 23

Caro Dago, vaccini, il Malawi brucia quasi 20 mila dosi scadute di AstraZeneca. Ma come scadute? È da 5 mesi che si è iniziato a vaccinare... Le hanno avute dalla Cina prima dell'inizio della pandemia?

E.S.

Lettera 24

ASTRAZENECA UE 2

Caro Dago, aiutaci tu ad interpretare i famosi trattati internazionali che riguardano il soccorso in mare, tanto citati dai vari Paesi Ue(che di migranti non vogliono sentir parlare) e dai buonisti nostrani ,che imporrebbero all'Italia di soccorrere e accogliere tutti i migranti che arrivano via mare sulle nostre coste, sia autonomamente o portati dalle Ong.

Visto quello che sta succedendo a Ceuta, una persona mediamente dotata capisce che la discriminante che obbligherebbe l'Italia ad aprire le braccia è il mezzo con il quale arrivano : se i migranti utilizzano imbarcazioni più o meno sicure, c'è l'obbligo al soccorso , se invece utilizzano la sola forza delle braccia e nuotando approdano sulla terraferma targata Ue, possono essere rispediti indietro senza tanti complimenti. O sbaglio?

mobbing

Paloma Vi

Lettera 25

Ogni sera scorrendo il sito ci sarebbe da fare il controcanto su almeno tre quattro servizi, tanto che se avessi tempo e disponibilità creerei una specie di Contro-Dagospia che sicuramente avrebbe seguito!

Peccato per ora, ma le vie della Provvidenza sono infinite ... Tempo al tempo ! Per oggi coi miei limiti temporali - sempre se non vengo censurato - vorrei sollevare un problema non di poco conto, oggettivamente parlando. Devo dire subito che - almeno stavolta - lo spunto positivo (strano ma vero !) me l’ha offerto il tatuato anziano padrone di questo sito.

Confesso di non aver letto interamente il servizio ma solo in parte, però mi è bastato cogliere la presentazione dagostiniana dello stesso (in genere sbracate e pessime ) per arrivare al nocciolo!

israele attacca la striscia di gaza 10

Questo: il servizio o articolo, non ricordo, parlava di un sodomita o omosessuale che dir si voglia, il quale dopo anni e anni - novello asiatico Argento - si è ricordato di aver subito mobbing perché appunto frocio non gradito nel suo ambiente lavorativo.

Tante parole per fare la vittima di un mobbing speciale che però lo stesso Dagospino (con un incredibile sussulto di brillantezza mentale, straordinario per uno offuscato da tcc come lui) ha scritto: ma non poteva far valere la norma anti mobbing a suo tempo? Già, appunto ! Perché non l’ha fatto?

MOBBING

Semplice:vuole fare propaganda pro Zanzan adesso, ora che il ferro è caldo. Insomma strumentalizza i cacchi suoi per motivi ideologici e politici. Chiaro no? Sì, però c’è un bel però: ossia che sono in parecchi a fare ‘sti giochetti, come successo di recente a Padova, dove un “grave fatto contro i gay” era solo una sporca bufala montata ad arte e ripresa dalla stampa di parte, sozza, anticattolica, di sinistra per portare acqua al mulino dello sciagurato Zan e compagni di merenda. Chiudo, per non essere tagliato, con un messaggio urbi et orbi: attenzione che a mio avviso le forze che sostengono Zan sono disposte a tutto pur di cogliere il loro sinistro obiettivo, ossia imbavagliarci .

ASTRAZENECA UE

Mi appello alla stampa sana, alle forze dell’ordine, ad ogni cittadino affinché questo tentativo venga smascherato in ogni luogo e in ogni momento. Chiedo agli operatori della comunicazione, ancorché schierati, di essere per una volta corretti e di non farsi dettare gli articoli da arcigay e altri similia .

So che è quasi impossibile ottenere quanto chiedo ma almeno voglio dirlo apertis verbis (anche ai latinorum del Vaticano !).

Luciano