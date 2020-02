POSTA! - MA NEDVED LO SCOPRITE SOLO ADESSO? E PERCHÈ PENSATE CHE LA JUVENTUS LO ABBIA MANTENUTO COME DIRIGENTE?? PERCHÈ È STRUTTURALMENTE E FUNZIONALMENTE AGNELLESCO: SI MUOVE CON LA SOLITA ARROGANZA E CINISMO, ALTRO CHE SIGNORILITÀ - LE SARDINE VANNO DA BENETTON. ATTO COERENTE DI CHI E’ CONTRO I MURI MA PER I PONTI…

Caro Dago, dopo la foto in salsa Benetton, prima scissione tra le Sardine: il gruppo romano rompe coi fondatori di Bologna. Beh, è così anche per il tonno. C'è quello quello al naturale e quello in olio d'oliva.

Dagovski, le Sardine vanno da Benetton. Atto coerente di chi e’ contro i muri ma per i ponti.

Caro Dago, coronavirus, le Borse cinesi "bruciano" 420 miliardi di dollari. Ora Greta Thunberg si lamenterà per l'aumento dell'anidride carbonica?

Caro Dago, foto storica. I quattro fondatori delle Sardine assieme a Luciano Benetton e Oliviero Toscani. Ma cos'è, la nuova squadra che veglierà sulla sicurezza di ponti e viadotti per la società Autostrade?

PAVEL NEDVED COME LUCIANO MOGGI

Caro Dago, Usa 2020, Caporetto Dem nelle primarie in Iowa. Non ci sono i risultati. Quelli che sentivano odor di Russiagate per Donald Trump, non sono nemmeno in grado di garantire lo svolgimento di un voto regolare ai propri elettori.

Gentile Dago, avere a riferimento sulla Juve l'ottimo Ziliani (a proposito, ma ora che in Portgallo lo tassano, torna in Italia?) è come chiedere a Carlo d'Inghilterra di esprimersi sul tema della fedeltà della consorte. Detto questo, sulla polemica Piccinini-Nedved, a proposito del primo e della sua famiglia, mi viene in mente l'abusato paragone con i tuberi, la cui parte migliore, com'è noto, è sotto terra.

Caro Dago, caucus in Iowa, Trump per i repubblicani e Sanders, con il 29,66%, per i democratici. Se il risultato di quest'ultimo sarà confermato, allora Donald ha vinto due volte. Perché Bernie è il Jeremy Corbyn americano.

Caro Dago, coronavirus, i governatori di Veneto, Lombardia, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige hanno scritto una lettera al Ministero della Sanità con cui chiedono che il periodo di isolamento previsto per chi rientra dalla Cina sia applicato anche ai bambini che frequentano le scuole. E difatti sembra incredibile che si sia passati dall'isteria per i non vaccinati contro il morbillo, espulsi dalle classi, al "facciamo finta di nulla per non essere accusati di discriminazione". Chi rientra dalla Cina, bianco, nero o giallo che sia, deve essere tenuto in quarantena. Lo dice il buon senso.

Caro Dago, il sinistrorso Piero Pelù: "Sono stato obiettore di coscienza. Sono pacifista e antimilitarista. Grazie a nonno Mario". Uno sputo in faccia ai partigiani. Che "hanno liberato l'Italia dal nazifascismo" - blablablà, blablablà, blablablà - non di certo impugnando la bandiera arcobaleno. Vorrei proprio vedere se qualcuno gli occupasse la casa e gli portasse via i soldi dal conto in banca per quanti minuti continuerebbe ad essere "pacifista". È una posizione di comodo, per lasciare che il lavoro sporco lo facciano gli altri.

Caro Dago, caucus in Iowa, Democratici nel caos: la app non funziona e i risultati non arrivano. Che imbranati. Non sono capaci di organizzare un voto e vorrebbero governare il Paese.

Caro Dago, Piero Pelù sentenzia che "il fascismo sta tornando, per fortuna ci sono le Sardine, una botta di luce". Lui deve averla presa con tutto il lampadario.

Caro Dago, che dilettanti! In Iowa i dem hanno fatto la caucus fuori dal vaso.

Dagosapiens, Travaglio vuole intitolare una via al Magistrato Borrelli, simbolo si Mani Pulite. E al povero Di Pietro niente? Un carcerino intitolato a lui, no?

Caro Dago, Usa 2020, Elisabeth Warren: «Il ministro dell' Istruzione lo farò esaminare da un adolescente transgender, avrà la nomina solo se passa quell' esame». Ma perché, un transgender ha un cervello diverso dagli altri esseri umani?

Caro Dago, chissà se a Sanremo avranno la genialità - in tempi di coronavirus - di far salire sul palco il rapper Junior Cally bardato con la maschera antigas...

Caro Dago, l'umanità da Einstein alle sardine. Dalla scissione dell'atomo alla scissione del nulla

Caro Dago, pare che causa Coronavirus le borse asiatiche abbiano fatto sparire in un giorno 420 miliardi di dollari. Adesso che lo abbiamo isolato e identificato potremmo approfittarne e addomesticarlo per bruciare i nostri 2300 miliardi di debito pubblico: in neanche una settimana poniamo rimedio a 50 anni di mal... governo.

Caro Dago, l'Associazione nazionale presidi ha risposto alla richiesta dei governatori di Veneto, Lombardia Friuli-Venezia Giulia e Trentino Alto Adige di isolare non solo gli adulti ma anche i bambini che rientrano dalla Cina: «E' corretto attenersi alla circolare del ministero della Salute perché frutto di considerazioni di natura scientifica».

A parte che è alquanto singolare che ci si preoccupi di tutelare solo gli adulti e non le "categorie più deboli", come di solito vengono definiti i bambini. Ma che per il coronavirus vi siano 14 giorni di incubazione asintomatica e al momento non vi sia nessuna cura e nessun vaccino, lo dice Pinco Palla o lo dice la Scienza? E quindi se non vogliamo fare la fine della Cina, con 56 milioni di persone in quarantena, è bene prevenire anziché fare i "buonisti" voltandosi dall'altra parte facendo finta di nulla.

Caro Dago, il ministro Gualtieri: «Con il cuneo fiscale abbiamo fatto un intervento per il lavoro dipendente. Ma cercheremo di fare un intervento anche per gli autonomi». Chissà se sarà un "dare" o un "prendere"...

Caro Dago, Sylvie Brian, direttore per le malattie infettive dell'Oms: "È importante contenere la disinformazione sul coronavirus il prima possibile. Quando c'è qualcosa di ignoto, la gente cerca di riempire il vuoto". Al momento l'ignoto è rappresentato dal modo in cui gli inetti che per giorni hanno negato il pericolo di una pandemia di coronavirus abbiano raggiunto le poltrone ai vertici dell'Organizzazione Mondiale della Sanità.

Caro Dago, chissà se prima o poi le anime belle delle "sardine" si accorgeranno di essere utilizzate dai "poteri forti" e da spregiudicati finanzieri che incoraggiano movimenti simili in vari paesi del mondo per destabilizzarli e fare le loro lucrose speculazioni? Ah saperlo!

Caro Dago, fino a ieri sembrava che tutto è bene quel che finisce bene. Abbiamo quasi trovato il vaccino, dopo aver "miracolosamente" isolato il coronavirus, e la coppia di turisti cinesi ricoverata alla Spallanzani è in ottima forma. Col cavolo, i due stanno morendo. E il guaio è che per diversi giorni sono stati lasciati liberi di girovagare per l'Italia senza controllo alcuno. Chissà in quanti posti, inconsapevolmente, questi due poveretti hanno depositato il virus. E ora, il Governo che abbiamo la sfortuna di avere in sorte non vuole nemmeno tentare di evitare che l'infezione arrivi nelle scuole mettendo in quarantena i bambini in rientro dalla Cina, come suggerito dai governatori delle regioni del Nord. O sono scemi o sono irresponsabili. E per gli italiani, in entrambi i casi, è un grosso guaio.

Caro Dago, i genitori di Regeni: «L'ambasciatore italiano al Cairo non cerca la verità». Cercare la verità in un paese come l'attuale Egitto, è come cercare di porre rimedio alle "storture" del regime a mani nude, cioè quanto tentato dal povero Giulio malamente consigliato non si sa ancora bene da chi. Un esercizio inutile. Che quando c'è di mezzo un privato cittadino, anziché finire nel nulla, finisce in tragedia.

Caro Dago, coronavirus, Oms: "Non siamo ancora in una situazione di pandemia". Però siamo certi che se è quando lo saremo da loro verremo avvisati con qualche settimana di ritardo.

...scusate, ma Nedved lo scoprite solo adesso???...e perchè pensate che la Juve lo abbia mantenuto come dirigente?? Perchè è strutturalmente e funzionalmente agnellesco al 1000%! Cioè con la solita arroganza e cinismo, altro che signorilità, se non solo e soltanto nelle forme....Lupi travestiti da Agnelli!!!! La grande signorilità è dovuta solo all'assunto per cui quanto più si è cattivi dentro tanto più si deve essere carini fuori...

E non ve lo ricordate da giocatore, entrate assassine, continue, e una cattiveria vera, non "di gioco", niente a che fare col fair-play...infatti, appena veniva solo sfiorato, giù capitomboli e deliri di pianto, da consumato attore seppur sempre di quart'ordine...ma rarissimi cartellini, sia in caso di quasi-omicidio sia per quegli atti di simulazione che più palesi non si poteva....ovviamente la sua arroganza (chiamiamola così) esisteva, per l'appunto, solo perchè bambino viziato, ossia perchè sapeva che non sarebbe (quasi) mai stato punito...che carino!!!

