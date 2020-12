POSTA! - MA NON È CHE ANCHE LA BOSCHI SI ERA UN ATTIMO GONFIATA LE LABBRA? C'ERA QUALCOSA DI NUOVO, FRANGETTA A PARTE – ALLARME PER I GHIACCIAI ITALIANI, LA MARMOLADA POTREBBE SCOMPARIRE IN 20 ANNI. OTTIMO. COSÌ COL CORONAVIRUS DEL 2040 NON SI RIPRESENTERÀ IL PROBLEMA DI CHI CHIEDE DI ANDARE A SCIARE…

Lettera 1

Arcuri Conte

Caro Dago, Covid, per le vaccinazioni via a 16mila assunzioni. I "navigator" con la siringa.

Pikappa

Lettera 2

Caro Dago, Dpcm, il premier Conte starebbe ragionando sullo stop a spostamenti tra Comuni. È una grande notizia! Il fatto che ragioni...

PAOLO ROSSI 5

Fritz

Lettera 3

Caro Dago, Champions League, dopo aver tentato di pararsi il culo dietro agli "insulti razzisti", il Basaksehir non è riuscito a parare i gol del Paris Saint-Germain: 5-1.

Gian Morassi

Lettera 4

maria elena boschi a otto e mezzo 3

Dagovski,

Chissà se in Argentina ricambieranno il favore intitolando uno Stadio a Pablito Rossi.

Aigor

Lettera 5

GIUSEPPE CONTE MEME

Caro Dago, Svezia e Covid, a Stoccolma terapie intensive piene al 99%. Se non riescono a riempire il restante 1% avendo un po' di pazienza forse potremmo aiutarli noi: magari a gennaio in occasione della terza ondata...

Daniele Krumitz

Lettera 6

Caro Dago, comunità cinese in festa: da domenica la Lombardia sarà "zona gialla".

G.S.

Lettera 7

emmanuel macron riceve al sisi all eliseo 4

Caro Dago, la bella Europa. Di giorno la Francia assieme ad altri 24 Paesi preme affinché Ungheria e Polonia accettino la clausola che lega il Recovery Fund ai diritti umani, e di notte Emmanuel Macron e la premiere dame Brigitte premiano con la Gran Croce della Legion d'Onore il presidente egiziano Al Sisi?

Diego Santini

Lettera 8

Caro Dago, Covid, in Germania le vittime superano la soglia di 20 mila. E ieri alla Merkel, parlando al Bundestag, quasi veniva da piangere. Il nostro premier Conte, invece, con 60 mila morti sul groppone è sempre allegro e sorridente.

MARIA ELENA BOSCHI

P.F.V.

Lettera 9

Caro Dago, Hunter, il figlio di Biden, indagato per evasione fiscale e riciclaggio. E meno male che "Sleepy Joe" ha detto di voler far pagare le tasse ai ricchi. Cominci col farle pagare al suo marmocchio!

Scottie

Lettera 10

Caro Dago, allarme per i ghiacciai italiani, la Marmolada potrebbe scomparire in 20 anni. Ottimo. Così col coronavirus del 2040 non si ripresenterà il problema di chi chiede di andare a sciare.

l appello di angela merkel ai tedeschi per il natale

Bobby Canz

Lettera 11

Caro Dago, Joe Biden, dopo che si è saputo dell'indagine per reati fiscali, si è detto orgoglioso del figlio Hunter. Mah, speriamo per lui che i collaboratori che si è scelto per guidare la Casa Bianca non lo rendano altrettanto "orgoglioso".

P.T.

Lettera 12

joe hunter biden

Caro Dago, in Italia ci sono milioni di lavoratori con posto e stipendio fisso, hanno il record di assenteismo, privilegi e tutele. Da un anno "lavorano" da casa (non lo fanno in ufficio!) così evitano pure di timbrare e andarsene...

Poi ci sono milioni di disoccupati, lavoratori saltuari, a chiamata e persone che stanno chiudendo le proprie modeste attività causa covid.

paolo rossi antonio cabrini

E chi scende in piazza a protestare? Naturalmente i fancazzisti statali appoggiati dai sindacati, la cui fiducia degli italiani e del 4% fonte ISTAT. Qualcuno li avverta che se scende in piazza l'altra parte per loro finira' la pacchia....

FB

Lettera 14

Caro Dago,

scazzo tra maria elena boschi e lilli gruber 7

Ma se la Legion d'Onore l'hanno data a Letta la potevano negare ad Al Sisi? E' un po' come il Premio Nobel per la Pace, non si nega a nessuno

Glinder

Lettera 15

Caro Dago,

ma non e' che anche la Boschi si era un attimo gonfiata le labbra? C'era qualcosa di nuovo, frangetta a parte.

Con consolidata stima,

saluti

Veronica

Lettera 16

letta macron

Caro Dago, il razzo Starship di Elon Musk si è schiantato all'atterraggio dopo un breve volo a 12,5 chilometri d'altezza. Il veicolo senza equipaggio era stato lanciato dalla base di Boca Chica, in Texas. Della serie "Tra 6 anni sbarcheremo su Marte". Non era meglio se si teneva le case?

Maury

Lettera 17

elon musk neuralink

Dago darling, "Il Fatto Ufficiale" di Travaglio esulta perchè già alcuni milioni di italiani sono riusciti a iscriversi al Cashback. Altro che "Parole, parole, parole" come nella famosa canzone! Ora siamo al "Carote, carote, carote".

Prima la valanga di bonus (difficilissimi poi da ottenere), ora il carotone del Cashback. Le difficoltà iniziali d'iscrizione saranno superate, ma i ricchi premi e cotillons arriveranno mai? Poco importa, tanto tra 6 mesi, secondo le dure leggi non scritte sia del chiodo scaccia chiodo sia del Menga, si parlerà d'altro ed eventuali lamentele saranno trattate come Spam.

cashback by osho

Ossequi

Natalie Paav

Lettera 18

Caro Dago, Regioni e Covid, ricorso del Governo: "Le misure introdotte dall'Abruzzo anticipano gli eventuali e, al momento non ancora adottati, provvedimenti di riclassificazione della Regione da zona rossa ad arancione e rischiano di portare a un'improvvisa impennata della curva dei contagi e gravissime e incalcolabili conseguenze nella salute delle persone". Ahò, sembra la descrizione di quanto successo in questo autunno dopo le ordinanze primaverili ed estive del premier Conte.

scazzo tra maria elena boschi e lilli gruber 9

Max A..

Lettera 19

Dago colendissimo, il caso PSG-Basaksehir.

La sospensione dell’incontro è l’ennesima dimostrazione di come l’Occidente sia oramai in balia di microscopiche minoranze in grado di imporre le loro (risibili) ideologie. È bastato la parola negru (in rumeno) per scatenare il finimondo.

Pare che la parola suddetta sia sta usata per indicare un membro della squadra ospite (in un avvenimento dove i presenti erano in maggioranza bianchi), ed apparentemente senza alcun intendimento di insulto. La parola negru (e similari) è oggi praticamente equivalente a quelle che una volta erano le bestemmie (queste ultime sono oramai socialmente accettate ed anche apprezzate).

PSG BASAKSEHIR

In Lombardia la situazione potrebbe essere normalizzata a breve, in quanto in dialetto lombardo il colore nero, ad esempio di un gatto, si dice “gatt negher”. E di conseguenza anche un signore di pelle scura potrebbe – a rischio e pericolo del parlatore - essere indicato come negher. Pare che non ci siano alternative in dialetto, e pertanto sarebbe opportuno sostituire il termine con RAL-9005 (vale a dire il codice della scala colori internazionale che identifica il nero). Un gatt RAL-9005? Questione di abitudine!

Saluti da Stregatto

PSG BASAKSEHIR

