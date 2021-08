POSTA! - MA I POLITICI OCCIDENTALI CHE PARLANO COSÌ MALE DEI TALEBANI PER IL LORO ESTREMISMO ISLAMICO, NON SONO GLI STESSI POLITICI FAUTORI DELL'ALLEANZA CON L'ARABIA SAUDITA? QUESTA GENTE LO SA CHE LE LAPIDAZIONI, LE ESECUZIONI E IL DISPREZZO VERSO LE DONNE DEI TALEBANI CI SONO ANCHE IN ARABIA SAUDITA E IN OLTRE IL 50% DEI PAESI MUSULMANI ALLEATI DELL'OCCIDENTE?

Lettera 1

KABUL COME SAIGON

Visto quanto accaduto a Saigon ed a Kabul, gli Stati Uniti ora costruiranno piazzole per elicotteri su tutti i tetti delle loro ambasciate?

Saluti Cips.

Lettera 2

Caro Dago, Covid, non è che Biden ha deciso di lasciare l'Afghanistan ai talebani perché pensa che il burqa sia solo una mascherina un po' più grande?

Berto

Lettera 3

Caro Dago, Can Yaman grande assente alla festa con le "donne paralume" per i 30 anni della fidanzata Diletta Leotta. Sarà andato a fare da "candela" per l'addio al nubilato di qualche altra signorina?

Bug

Lettera 4

Caro Dago, Afghanistan, Onu: "Stop ostilità, nuovo governo sia inclusivo". Come no. Per prima cosa organizzeranno un Gay Pride.

Greg

Lettera 5

TALEBANI IN AFGHANISTAN

Dago, parrebbe che 20 anni di guerra e permanenza occidentale in Afghanistan, siano costati oltre i 2 mila miliardi di euro. Ma se avessimo fatto meno guerra e in contemporanea avessimo corrotto meno signori della guerra afgani, forse con un solo quinto dei due mila miliardi: avremmo potuto ricostruire interamente l'Afghanistan.

Se tutti questi denari fossero stati stati spesi in istruzione, sanità e in creazione di posti di lavoro, quasi sicuramente l'Afghanistan lo avremmo lasciato militarmente già da un decennio e di sicuro lo avremmo lasciato non come un paese in rovina, ma come un paese in salute e in pace!

PS d'ora in poi non si mandi più i militari italiani all'estero come addestratori: sono uomini e risorse sprecate!

Francesco Polidori

Lettera 6

Caro Dago,

Quante polemiche per le ragazze lampadario alla festa di compleanno di Diletta Leotta. Le femministe rivendicano la libertà della donna di vestirsi o svestirsi come meglio credono, giusto? E allora dove è il problema se queste ragazze hanno deciso di vestirsi da lampadario?!

Un caro saluto,

Mary

Lettera 7

Dago, va detto chiaramente: non sono Salvini e la Meloni, quelli che vogliono Khaby e le persone di origine straniera, solo per raccogliere i pomodori.

Chi li vuole per quello e per altri lavori simili sono i politici di sinistra, infatti sono quelli di sinistra quelli che dicono che dobbiamo far continuare ad arrivare i migranti, perché ci servono per raccogliere i pomodori e per svolgere tutti gli altri lavori che gli Italiani non vogliono fare più! Ecco chi sono i razzisti e i classisti: sono i sinistri radical chic!

Francesco Polidori

Lettera 8

Caro Dago, Afghanistan, il commissario europeo Paolo Gentiloni: "Penso che l'Ue dovrà attrezzarsi per corridoi umanitari e accoglienze organizzate, per evitare flussi incontrollati di clandestini". Ma certo. E tutti i corridoi portano a Roma...

Jonas Pardi

Lettera 9

Caro Dago, Afghanistan, i talebani hanno preso Kabul senza sparare un colpo. L'aveva detto o no Biden di essere contro le armi?

Federico

Lettera 10

Caro Dago, Kabul, sento dall'inviata Rai Lucia Goracci che "Gli italiani devono portare in Italia ancora centinaia di afghani". Quindi 53 morti, oltre 700 feriti e 8,5 miliardi spesi in 20 anni per avere in "premio" centinaia di profughi? Ma non conveniva aspettare che ce li portassero direttamente a Lampedusa le navi delle Ong di tutto il mondo?

Furio Panetta

Lettera 11

Caro Dago, qualcuno ha criticato Di Maio perché mentre i talebani occupavano Kabul, gli italiani lasciavano il paese, lui era tranquillo al mare. Ma cosa doveva fare questo povero ragazzo, passare la giornata di Ferragosto a studiare l'atlante per capire dove si trova l'Afganistan e se per caso confina con l'Italia? PS ci sarà una nota per informare che il ministro era in costante contatto...bla bla

FB

Lettera 12

Caro Dago, Pfizer, dati sulla terza dose: alta protezione a 6-12 mesi. I ricercatori hanno osservato una "robusta risposta immunitaria" nei test sugli individui che hanno ricevuto il terzo richiamo. Una cosa che di certo non si poteva sapere sei mesi fa, occorre che passi il tempo necessario per poterlo verificare attraverso gli studi. Idem per gli effetti collaterali. Non si può sapere ora quel che succederà - indubbiamente solo ad alcuni soggetti - dopo 3, 5 o 10 anni che si è stati vaccinati. Occorre aspettare che passi il tempo per poter verificare...

Mich

Lettera 13

Dagovski,

Dall’Alba al tramonto, in tacchi a spillo. Perché a 43 anni dovrebbe ritirarsi Buffon, se a 60 la Parietti ancora fa le moine in bikini ?

Aigor

Lettera 14

A Dago, ma che ce frega dell'Afghanistan, noi c'abbiamo i bambini libellulla! Una figura di fango di dimensioni sesquipedali abbiamo fatto, ma questa è la nostra civiltà straparliamo di diritti, siamo così annoiati da trasformare i capricci in diritti, così per ingannare il tempo, ci riempiamo la bocca di democrazia, rispetto, inclusione e poi abbandoniamo al suo destino chi è così allocco da darci credito.

Non è un problema di valori, è un problema di spina dorsale. Invertebrati fummo, all'inizio della vita, invertebrati stiamo tornando ad essere. Ma che morissero questi straccioni Afgani, in fondo neanche si sono mai dichiarati antifascisti, ma che ne sanno loro dei nostri problemi, delle nostre bici elettriche, delle antenne del 5g che ci stanno impiantando sottopelle con i vaccini, ma cosa vogliono, ma quanti follower Hanno?

Max

Lettera 15

Caro Dago,

si chiama "asintomatici" la grande assente del bollettino di guerra con cui tu e tutti gli organi di informazione ci fracassate le palle tutti i giorni. Provo a spiegartelo, oltre l'80% dei contagiati con la "superpericolisissimanonplusultra" variante Delta, è asintomatico.

Poi c'è un buon 15% di ricoveri con sintomi lievi. Un 3% di ricoveri seri, l'1,5% di ricoveri gravi e il resto di decessi (con il Covid e non di Covid). Mi spieghi perché proseguite nel rompere il cazzo alla gente? Non avete nient'altro di cui occuparvi?

Johnkoenig

Lettera 16

Caro Daghissimo,

Beh, c’è poco da dire: l’ Afganistan è lontano dalla spiaggia di Di Maio...

Lui emula il suo compare d’avventura Rocco Ta-rocco che, quando 2 anni fa, mentre crollava il ponte Morandi, ha avuto da ridire perché il crollo aveva disturbato la sua vacanza.

Grillo è stato un buon maestro - del nulla...

Lettera 17

Caro Dago,

Visto e considerato quanto sta accadendo in Afghanistan, quasi, quasi era meglio Trump con il suo fare ruvido e schietto da pistolero del far west, piuttosto che il finto buonista Biden.

Un caro saluto,

Mary

Lettera 18

Si legge di tutto compreso l'articolo di Domenico Quirico. Che dire ? niente a parte che si stanno stracciando le vesti per un popolo che si rifiuta di combattere. Nemmeno uno scolaretto di 2^ elementare crede agli annunci di democrazia. Ma andate a spolverare i panni.

Impeto Grif

Lettera 19

Dago, ma i politici occidentali che parlano così male dei talebani per il loro estremismo islamico, non sono gli stessi politici fautori dell'alleanza con l'Arabia Saudita? Ma questa gente lo sa che: le lapidazioni, le esecuzioni e il disprezzo verso le donne dei talebani ci sono anche in Arabia Saudita e in oltre il 50% dei Paesi musulmani alleati dell'occidente?

Quanta ipocrisia, specialmente a sinistra...

Francesco Polidori

Lettera 20

Dago: i sindaci italiani si dichiarano pronti ad accogliere i profughi afgani. Ma questi sindaci sono tutti del PD vero? Ma questi sindaci lo hanno chiesto ai propri Cittadini cosa ne pensano? Ma questi sindaci lo hanno chiesto ai propri Cittadini se vogliono accogliere nei loro comuni altri stranieri? Ma questi sindaci lo sanno che alle prossime elezioni verranno tutti mandati a casa, perché gli Italiani si sono rotti le palle di essere presi per i fondelli?!

Dago, non so se mi pubblicherai, nel caso dovessi farlo voglio parlare chiaramente: ma la finiscono sì o no questi tristi sinistri di fare i buonisti col culo degli altri?! Col culo degli Italiani, diciamolo chiaramente!!!

I sindaci vogliono accogliere gli afgani? Ok: lo facciano coi loro soldi e nelle loro proprietà private, perché è ora di finirla di parlare e fare a nome degli Italiani, cose di cui gli Italiani non vogliono né parlare e né fare!

Ma non lo capiscono questi tristi sinistri che in Italia non c'entra proprio materialmente tutto il terzo mondo?! E poi perché mai dovremmo portarci la guerra civile in casa?!

E' triste da dire, però la dirò perché è la verità: i musulmani sono i migranti meno integrabili nella nostra cultura, nella nostra società.

Dobbiamo smetterla di farli entrare nel nostro territorio, perché presto o tardi arriveremo a un punto in cui la convivenza diverrà impossibile e quando accadrà i nostri nipoti avranno solo una scelta davanti: la guerra civile!

Dago, questo è, mo se hai le palle pubblicami, se non le hai spero per te che tu non abbia eredi, perché dei loro guai futuri tu ne sarai stato una delle cause!

Francesco Polidori

Lettera 21

Caro Dago,

Il nuovo requisito per fare il Ministro degli Esteri in Italia è quello di avere la pelle che non si scotta sotto al sole, nel caso di eventuali meeting urgenti da svolgere in riva al mare.

Un caro saluto,

Mary

