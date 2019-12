POSTA! - PER DI MAIO IL PASSAGGIO DI TRE GRILLINI ALLA LEGA E’ "INDEGNA COMPRAVENDITA". LUI CHE PER AVERE LA POLTRONA DA MINISTRO DEGLI ESTERI HA FATTO UN GOVERNO COL PD… - UN ABBRACCIO A QUELLI CHE SOSTENEVANO CHE “GLI INGLESI SI SONO PENTITI DELLA BREXIT, CI VUOLE UN SECONDO REFERENDUM”

Lettera 1

Caro Dago, voto in Gb, Jeremy Corbyn dopo la disfatta: "Non guiderò il partito in altre elezioni". Un vero peccato. Con tanti leader di sinistra come lui sparsi qua e là, il mondo sarebbe un luogo migliore.

Daniele Krumitz

Lettera 2

Caro Dago, passaggio di tre grillini alla Lega. "Indegna compravendita", disse Di Maio che per avere la poltrona da ministro degli Esteri ha fatto un governo col Pd.

Vic Laffer

Lettera 3

Caro Dago, elezioni in Gran Bretagna, Boris Johnson asfalta i laburisti di Jeremy Corbyn. E meno male che secondo i sondaggi su Brexit gli inglesi avevano cambiato idea.

Ugo Pinzani

Lettera 4

Dagovski,

Quelli che “gli inglesi si pentono della Brexit, ci vuole un secondo referendum”. Un commento sulla vittoria schiacciante di Johnson, please.

Aigor

Lettera 5

Caro Dago, a Giampiero Mughini si rizzano i capelli in testa perché negli ultimi cinque anni sono spariti 2332 punti vendita di libri. Ma se si possono scaricare gratuitamente da Internet, perché bisogna andare a comperarli? È come per i dischi, uno va su YouTube e ascolta tutto gratis.

Salvo Gori

Lettera 6

Caro Dago, Salvini avrebbe abusato dei voli di Stato perché abbinava sempre a un evento istituzionale una raffica di comizi. Quindi, se uno assolve più compiti in un solo viaggio, non va bene. Bisogna spostarsi più volte e inquinare di più. Ma a Repubblica non erano ambientalisti?

Giacò

Lettera 7

Caro Dago, Matilde Gioli, Nilufar Addati e Nina Sophie Rima. Più volte al giorno Olaz ci bombarda dalla tv con la pubblicità delle modelle "fearless". Ma perché, se una è paurosa deve buttarsi dalla finestra? I politicamente corretti non hanno nulla da dire in proposito?

Max A.

Lettera 8

Caro Dago, incidente di caccia mortale a Molinella (Bologna). Un pensionato di 81 anni, impugnando il fucile carico, sarebbe inciampato facendo partire un colpo fatale. Inciampato in una lepre o in un fagiano?

Lidiano Pretto

Lettera 9

Caro Dago, ArcelorMittal, il giudice ordina lo spegnimento dell'Altoforno 2. Dunque è partito il countdown. Il 2, l'1 e poi la chiusura?

Licio Ferdi

Lettera 10

Caro Dago, nella prossima Manovra è prevista la legalizzazione della cannabis con THC sotto lo 0,5%. Chissà... Forse se cominciano ad utilizzarla anche i ministri, poi diventano creativi e compongono qualche bella canzone, invece di cantarci sempre "Bella ciao".

John Doe Junior

Lettera 11

Caro Dago, gli inglesi non hanno il bidet, hanno una cucina da far schifo, hanno persino la moquette in bagno! Però hanno una grandissima qualità che (forse) noi non abbiamo: se ne strasbattono il cazzo delle minacce dell'Unione Europea.

Pau

Lettera 12

Caro Dago, con Greta Thunberg a Torino - ma anche in tutta Italia - arriva il maltempo e la neve. Non poteva tornarsene in Svezia senza passare da noi?

Berto

Lettera 13

Caro Dago, il Consiglio europeo ha adottato le conclusioni sul clima. Lo ha reso noto il presidente Charles Michel aggiungendo che i leader Ue hanno trovato un accordo sull'importante obiettivo "emissioni zero" entro il 2050. Ma povere piante! Senza anidride carbonica come faranno a sopravvivere?

Baldassarre Chilmeni

Lettera 14

Caro Dago, il premier Conte con borse della spesa e la sua Olivia fotografato da "Chi". Avrà almeno pagato col bancomat?

Theo Van Buren

Lettera 15

Caro Dago, al Comune di Catanzaro indagati per truffa 29 consiglieri su 32. È la prova che basta poco per dimostrarsi uniti e far contento il presidente Mattarella.

Jantra

Lettera 16

Caro Dago, dopo il voto in Gran Bretagna, Johnson incontra la regina Elisabetta II a Buckingham Palace per ottenere l'incarico ufficiale di formare un nuovo governo. Jeremy Corbyn, invece, potrebbe farsi ricevere da Meghan Markle. La duchessa di Sussex non deve aver preso troppo bene la vittoria del biondo Boris.

Pino Valle

Lettera 17

Caro Dago, la gattina di mia sorella - ne ha tre oltre a una cagnolina - ha avuto un problema di cistite. Siccome in seguito ad una operazione a un piede mia sorella è impossibilitata ad uscire di casa, ho dovuto provvedere io alla bisogna. Sette euro il kit per la raccolta dell'urina, 75 euro per la veterinaria - la mia congiunta ha esclamato "Che onesta!" - e 18 euro per la medicina. Totale, 100 euro. E per un problema di salute assai lieve. Poi dicono "Adottate un animale". Ma con costi simili bisogna essere, non dico ricchi, ma almeno benestanti per poter garantire alla bestiola un'assistenza adeguata. Non so come facciano i pensionati con la minima. Forse, se non si vuole stare soli, la soluzione migliore è adottare un migrante: i costi sono tutti a carico dello Stato.

F.G.

Lettera 18

Caro Dago, "La diversità di Greta Thunberg sta nel fatto che lei ha preso sul serio una cosa terribilmente seria. Costringendo tanti adulti, campioni nell’arte della rimozione, ad accorgersi finalmente dello stato influenzale in cui versa il pianeta. Non ci saremmo arrivati senza di lei? Forse sì, ma per raggiungere lo stesso livello di consapevolezza sarebbe servita una serie ravvicinata di cataclismi epocali". Ma Gramellini ha ascoltato cosa ha detto la sedicenne svedese durante la Cop25 di Madrid? Che nell'ultimo anno, nonostante tutte le manifestazioni contro i cambiamenti climatici, "le emissioni di anidride carbonica sono aumentate dello 0,6%". E quindi dov'è tutta questa consapevolezza ravvisata dal vicedirettore ed editorialista del Corriere della Sera?

Nick Morsi

Lettera 19

Dago Europeo, ci sono un portoghese, un lettone ed uno di Foggia. Non è una barzelletta ma di più, il portoghese ci ammonisce che il MES si deve firmare prima della Befana il lettone ci minaccia ogni giorno sul rispetto dei vincoli europei ed il signore di Foggia, non eletto da nessuno, costretto a rispondere ai due. Quando si formava l' Europa libera, gli Stati dei due censori erano uno colonialista salazariano l' altro sovietizzato con gioia. Poi dicono che gli inglesi erano pentiti sulla Brexit.

Saluti . peprig

Lettera 20

Dago darling, riducendo tutto ai minimi termni, vien da dire che un tempo c'erano i padroni delle ferriere ad affamare il popolo. Ora che il ferro e l'acciaio non danno più tanti profitti (vedi caso Ilva), chissà chi affamerà il popolo? Saranno mica i "buoni" padroni dei tanti "incoming" business collegati al mitologico surriscaldamento globale? A giudicare dallo spazio dedicato da Mediaset al surriscaldamento (anche la Marmolada si scioglie in tutta fretta!), viene da pensare che anche l'arabo-fenice di Arcore abbia interessi in questi ricchi business. Ossequi

Natalie Paav

Lettera 21

Caro Dago, elezioni in Gran Bretagna con trionfo di Boris Johnson e disfatta per Jeremy Corbyn. Ennesima figurona di merda per i giornaloni italiani, che parlavano di “recupero” Labour e di elettori che avevano deciso per il “voto tattico” nei collegi in bilico in modo da far perdere i Conservatori. Da tenere a mente quando ci raccontano dell'impeachment per Donald Trump.

Alan Gigante