correa papa bergoglio

Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

Caro Dago, il Papa sui migranti: "Insensato chiudere spazi e negare ospitalità". Da applausi. Ma perché il Vaticano si comporta così?

Pikappa

Lettera 2

Ma quando Zingaretti dice: "Ora basta stagione dell'odio", significa che ha ordinato ai vari Toscani, Saviano, Lerner e soci più o meno noti di stare zitti?

Franco Taverna

Lettera 3

Caro Dago, attacco alle raffinerie di Riad. Ma dopo quanto sta succedendo al Salone dell'auto di Francoforte, sarà "Friday for future" anche questo? L'Iran un covo di "gretini"?

Casty

Lettera 4

gad lerner

Caro Dago, fischi e insulti per Gad Lerner al raduno leghista di Pontida. Ma pensava forse di essere accolto con l'assegnazione del premio "È giornalismo"?

Gaetano Lulli

Lettera 5

Caro Dago, l'attrice Gloria Cuminetti, una che sui social si accaniva contro il decreto sicurezza, è stata presa a pugni in faccia da un 34enne marocchino per strada. Non si preoccupi, noi che siamo per l'immigrazione controllata, difenderemo anche i senza testa come lei.

Bibi

Lettera 6

Caro Dago, venerdì era stato assicurato che i migranti arrivati in Italia sarebbero stati così ripartiti: 25% alla Germania, 25% alla Francia, 40% ai paesi europei che si fossero detti disponibili e il restante 10% rimarrà in Italia. Ieri, appena sbarcati i clandestini della Ocean Viking, è stato annunciato che su 82 migranti 24 rimarranno in Italia. Quindi in 48 ore il 10% è già diventato il 30%. Scommettiamo che alla fine resteranno tutti da noi?

Mich

mario calabresi

Lettera 7

Mi è sembrata Eccessiva la paginata, anzi la....Cazzullata del “Corriere della sera” per ossequiare un tomo, vergato da Mario Calabresi per esternare la sua amarezza dopo il licenziamento, duro ma legittimo, deciso dal figlio di de Benedetti (tesserato numero 1 del PD ) dalla direzione della “Repubblica”, fondato da Scalfari, 95 anni, che verga ancora pesanti, e non sempre lucide, omelie anti-Salvini

Ossequi Pietro Mancini

Lettera 8

Caro Dago, Zingaretti: "Serve un Pd unito, chi lo divide si prenderà la responsabilità". Visto il comune interesse per le poltrone, possono sempre convolare a nozze in un unico partito con i 5 Stelle, per rimpinguare i numeri. Chi si assomiglia si piglia.

Samo Borzek

banane

Lettera 9

Caro Dago, mangiacrauti per i tedeschi, mangiarane per i francesi, mangiafagioli per i messicani e mangiaspaghetti per gli italiani. Tutti i popoli hanno un tipo di alimentazione con cui vengono identificati. Però se si dice "mangiabanane" a un nero (africano), è razzismo. Le banane dove crescono, in Svezia?

Nino

Lettera 10

Sandro Veronesi, chef Rubio, l'on. Marattin: un tris trotto da lotteria, più che di lotta all'improbo Salvini, caro Dagos, in una corsa a chi la spara più grossa. Il primo si rammarica di non essere parlamentare solo perché questo dettaglio meschino da orrida democrazia elettorale, invece che cinematografica come i suoi film mentali, non gli permette di 'spezzare i denti ai leghisti': e non si accorge, intanto, che a lui sono saltati i nervi - per il resto, porti pazienza.

CHEF RUBIO

Il secondo: parla come mangi, recita un vecchio adagio: e quindi, di che grondi e travasi dal pizzo, si è capito: il guaio è che questo, nel caso del radical chef, può significare che parla come cucina: e ora, lo sapete e stateve accuorte sempre. Quanto a Marattin: gli si fa rilevare che definiva miserabili i 5 Stelle grazie a cui è tornato a governare: e l'ingrato dà del miserabile a chi glielo ha fatto notare. Per Marattin è meglio essere miserabili al governo con chi si disprezza che all'opposiz ione per volontà dell'elettorato che lui e il suo Partito e i suoi miserabili benefattori disprezzano ancora di più.

Raider

Lettera 11

sylvie goulard ed emmanuel macron

Caro Dago, Salvini: "Faremo un referendum per abrogare il proporzionale e uno se smantellano il decreto sicurezza". Chissà cosa gli fa pensare che se non ci fanno votare per le politiche lo faranno per i referendum.

Ulisse Greco

Lettera 12

Caro Dago, sarà Emmanuel Macron il primo capo di Stato a essere accolto in Italia dopo la nascita del governo giallo-rosso. È nella logica del nuovo corso. Se si vuole che l'esecutivo nato a Bruxelles inizi ad operare, serve qualcuno che impartisca le consegne. Chi meglio del Presidente francese?

Piero Nuzzo

Lettera 13

Caro Dago, Antonella Tognazzi, vedova di David Rossi responsabile della comunicazione del Monte dei Paschi trovato morto la sera del 6 marzo del 2013 nel vicolo dove affacciava la sua stanza all' interno dell' istituto di credito, è convinta che suo marito non si sia suicidato ma che sia stato ucciso. Non si preoccupi, ora che al governo ci sono i 5 Stelle, il partito antibanche per antonomasia, la verità verrà a galla. Per questo hanno fatto l'alleanza col Pd.

ANTONELLA TOGNAZZI MOGLIE DI DAVID ROSSI

Axel

Lettera 14

Caro Dago, bingo! Nella giornata di ieri, tra gli 82 della Ocean Viking, i 78 del barcone fantasma, i 21 dell'Isola dei Conigli e i 6 sull'isolotto di Lampione, in poche ore M5S e PD sono riusciti a far sbarcare in Italia 177 migranti. Non c'è che dire, sono ripartiti alla grande.

Ettore Banchi

Lettera 15

Caro Dago, vogliono ridurre l'utilizzo dei contanti ai percettori del reddito di cittadinanza da 100 a 50 euro al mese. Allora "regalo" per "regalo". Qualcuno sa spiegare perché invece i cassaintegrati possono spendere in contanti l'intera somma che ricevono - acquistando qualsiasi cosa senza limitazioni - o giocarsela tutta per intero al SuperEnalotto senza che nessuno abbia nulla da ridire? Ci sono cittadini di serie A e di serie B?

F.G.

giuseppe conte gennaro vecchione

Lettera 16

Caro Dago, dopo aver dato vita al governo “contro-natura” Conte-bis, Pd e M5s sembra che stiano valutando la possibilità di un’alleanza anche in vista delle imminenti regionali. L’ultima di Di Maio in ordine di tempo è: “Un patto civico per l'Umbria”. E’ proprio vero che l’amore per le poltrone (oh pardon che malevolo che sono… volevo dire per la patria) compie miracoli!!!!

Gianpaolo Martini

Lettera 17

Caro Dago, al professor Asor Rosa hanno scippato il borsello con dentro la preziosa agenda contenente tutti i numeri di telefono? Bene, così capirà cosa si prova quando vedi gli ultimi arrivati, i clandestini africani, che ti scippano il welfare.

Berto

Lettera 18

ASOR ROSA

Stavolta è toccato ad una impiegata palermitana che lavora a Forlì sorbirsi gli insulti razzisti di compatrioti del nord. Ma non erano "prima gli italiani"? O l'Italia si ferma all'appennino emiliano? Salvini dovrebbe riflettere su tutto il lerciume che ha seminato in questi anni a piene mani, per raccattare un pugno di voti, di cui poi non sa che farsene. Quanto accade sono "Les fleures du mal". Ma forse citazioni che vanno oltre il rutto ed il peto, sono troppo per i leghisti. E soprattutto dovrebbero riflettere i miei conterranei terroni, che con idiota entusiasmo hanno votato Salvini. Ricordate, poveri illusi, che per i leghisti terroni eravate e terroni siete rimasti; se vi fanno un sorriso è per rubarvi il voto, mica vi amano.

Gaetano Il Siciliano

Lettera 19

pierferdinando casini

Mitico Dago, dopo aver visto Casini candidato a Bologna col PD, Grillo fare lingua in bocca con Zingaretti, Renzi appoggiare un governo con i 5S, Berlusconi che ormai è il più a sinistra del suo partito e parla di fare una coalizione con Renzi (presto avremo una autostrada Arcore/Rignano, nonché il volo diretto Alitalia) cosa ci manca?

Manca solo Salvini che candida Saviano come nuovo leader della Lega e la Boldrini alla presidenza della repubblica, e poi possiamo dire di averle viste tutte. Il nostro non è un parlamento, è una variante del Bagaglino, dove gli attori invece che fare ridere ci prendono per il culo!

Stefano55