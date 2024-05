16 mag 2024 11:29

POSTA! - MARCO DAMILANO: "CARO DAGO, IL TUO REPORT SUGLI ATTRAVERSAMENTI DI GOFFREDO BETTINI È MOLTO ISTRUTTIVO, MA PER QUEL CHE RIGUARDA ME CONTIENE DUE ERRORI. NON SONO IL CONSIGLIERE DI ELLY SCHLEIN. LEI NON HA BISOGNO DI CONSIGLI, IO FACCIO UN ALTRO MESTIERE. CHI SOFFRE UNA SINDROME DA ESCLUSIONE SI CONSOLI IN MODO MENO RISIBILE - DA QUINDICI ANNI NON VADO ALLA PRESENTAZIONE DI UN LIBRO DI BETTINI. È UN RITO ROMANO CUI NON SONO AFFILIATO..."