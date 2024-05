GOFFREDO BETTINI METTE IN CAMPO TUTTE LE FORZE PER RISPEDIRE ELLY SCHLEIN IN SVIZZERA:

goffredo bettini foto mezzelani gmt021

DAGOREPORT

Non ci stancheremo mai di ripeterlo: se la bersagliera Melona si può permettere di imprimere la sua svolta destrorsa al Paese e alla politica italiana, è merito soprattutto dell’assenza di opposizione, a partire dal Pd.

Elly Schlein, quando si riesce a capire che cazzo farfuglia, non ascolta nessuno, non condivide le sue scelte, non cerca il dialogo con le correnti e commette errori grossolani.

Con lei al comando, è sostanzialmente sparita la segreteria, quel piccolo politburo nel quale le correnti discutevano, scontrandosi fino a trovare, con l’intervento del leader, una sintesi o un compromesso tra le varie posizioni.

Dotata di tre passaporti, la Sinistr-Elly si limita a fare la pappagalla dell’ideologia woke: un surrogato della Ocasio-Cortes tra diritti Lgbt, migrazioni, battaglie femministe e identitarie.

elly schlein al salone del libro

Risultato: il principale partito del centrosinistra è in confusione totale, diviso tra varie anime e potentati che dopo decenni di potere sono sostanzialmente incapaci di assolvere all’unica vera missione che gli spetta: fare opposizione al governo di destra-destra con un piccolo centro, che ha una insostenibile idea della democrazia in modalità “Qui comando io!’’.

Se c’è una personalità politica che sta provando a rimettere insieme i cocci della sinistra è Goffredo Bettini.

giuseppe conte goffredo bettini francesco rutelli roberto gualtieri ritanna armeni foto mezzelani gmt025

Ieri sera, alla presentazione del suo libro, “Attraversamenti”, alla sala Petrassi dell’Auditorium Parco della Musica, il “Corpaccione Dem” ha provato a tratteggiare il futuro dell’area riformista e progressista.

A fargli da spalla, non a caso, c’erano il già “punto di riferimento fortissimo” Giuseppe Conte, l’attuale sindaco di Roma, Roberto Gualtieri e l’ex primo cittadino della Capitale, Francesco Rutelli.

francesco rutelli roberto gualtieri foto mezzelani gmt069

Come unire le diversità di Pd, Movimento 5 Stelle e sinistrati come Bonelli e Fratoianni in modo tale da contendere al centrodestra Palazzo Chigi?

A che serve autocompiacersi della propria diversità e superiorità antropologica da “happy few”, gongolarsi tra buone letture e snobismi di sorta per poi ritrovarsi sconfitti e governati da un manipolo di nostalgici dei pellegrinaggio a Predappio, scappati dall’esame di terza media?

L’intellighenzia non mostra molta intelligenza se non riesce a costruire un progetto unitario, hanno sottolineato i nostri eroi convocati da Bettini, da Rutelli a Conte.

Come dimostrato da Berlusconi con Fini e Bossi, e da Prodi con Mastella e Turigliatto, e oggi dalla coalizione dei fratellini del Colle Oppio insieme ai leghisti e berlusconiani, vince la real-politik che impone di unire le diversità. E’ l’unico modo per vincere. Poi ci pensa il collante del potere per sistemare scazzi e contrasti.

giuseppe conte francesco rutelli roberto gualtieri goffredo bettini agnese pini ritanna armeni

Aspettando l’implosione del governo Meloni e quella di Salvini con la Lega fuori dall'esecutivo, il leitmotiv di Goffredone è stato: davanti al nemico dobbiamo stare insieme.

A partire dal campo moderato-riformista-liberale, visto che persino i gemellini Renzi e Calenda, che insistono sullo stesso elettorato e hanno una comune visione, riescono a tirarsi un vaffanculo dopo l’altro, fino ai Cinquestelle di Conte.

La chiamata all’unità di Bettini è stata rivolta innanzitutto a coloro che vogliono rispedire in Svizzera da mamma e papà la signorina Elly Schlein.

lorenzo guerini foto di bacco (2)

Difatti, la segreteria multigender ha disertato la presentazione, e con lei non si sono presentati neppure il fedelissimo Boccia e il suo consigliori Marco Damilano, di solito sempre in prima fila agli eventi culturali della Capitale.

C’era invece, in rappresentanza della segreteria, ma in fondo alla sala, il numero due di Elly, Marta Bonafoni. L’altro portaborsette della Schlein, il sereno-variabile Nicola Zingaretti si è appalesato, ha sbaciucchiato il suo “inventore”, Bettini, e poi si è nascosto in fondo alla sala e dopo dieci minuti si è dato alla macchia.

Le correnti erano ben rappresentate: c’erano Area Dem con Daniele Leodori (Dario Franceschini era assente ieri ma presenterà il libro con Bettini a Frascati giovedì 23 maggio).

Ha timbrato il cartellino anche il “Giovane turco”, Matteo Orfini. Andrea Orlando, assente ieri, si farà “perdonare” con due presentazioni, una a Milano l’altra a Sanremo. Anche Cuperlo presterà il suo pensiero lungo, e la bionda chioma, per una presentazione del libro di Bettini.

MEME SU MATTEO RENZI CARLO CALENDA 4

Assente invece quello che resta della corrente di Base riformista, Lorenzo Guerini in testa. Una incomprensibile diserzione, visto che all’Auditorium si è discusso anche del destino dell’area di centro cattolico-liberale.

La presenza di Francesco Rutelli ha ringalluzzito gli ex della Margherita rimasti senza casa e senza rappresentanza. Che l’ex sindaco di Roma possa scendere nuovamente in campo dopo 12 anni di assenza dalla scena politica, al momento non è solo una suggestione.

giuseppe conte francesco rutelli goffredi bettini roberto gualtieri foto mezzelani gmt

Lo scorso anno la pubblicazione del libro “Il secolo verde” è stato il primo avviso. Oggi, “depurato” da un decennio di sparizione dalla politica, con un Pd privi di personalità e carisma che riescano ad aggregare la sinistra e il centro armati di forte leadership, Rutelli è la soluzione (sempre nel caso che Elly venisse sfiduciata dopo le europee).

Dal palco del Petrassi, Bettini ha lanciato il suo pupillo, il vispo sindaco di Pesaro Matteo Ricci, che appare al momento troppo acerbo, mentre le ambizioni di aggregatore da “sinistra” di Maurizio Landini e da “destra” di Beppe Sala non hanno mai entusiasmato.

platea foto mezzelani gmt065

Ps. Come mai il “Corriere della Sera” ha snobbato totalmente l’evento, non dedicandogli mezza riga e “Repubblica” ha riservato alla presentazione solo un pezzullo nelle pagine della cronaca romana? Ah, non saperlo…

IL PD E CONTE A RAPPORTO DA GOFFREDO BETTINI. IL GURU DEM TRA CAMPO LARGO ED EUROPEE: "TARQUINIO OTTIMA CANDIDATURA"

Estratto dell’articolo di Gabriella Cerami per “La Repubblica – Edizione Roma”

C’è spazio per tutti alla corte di Re Goffredo. Nella sala Petrassi dell’Auditorium Parco della Musica, luogo simbolo del Pd romano e della sinistra, Bettini […] ha chiamato a raccolta il suo partito e il campo larghissimo per presentare “Attraversamenti”.

carlo fuortes foto mezzelani gmt044

È il suo ultimo libro, composto di storie e di incontri, di amicizia e di politica. Così lo descrive Roberto Gualtieri, ospite sul palco insieme all’ex premier Giuseppe Conte, di cui il sindaco è stato ministro dell’Economia in quell’esecutivo che, per Bettini, era «una sintesi felice, il governo più di sinistra nella storia del nostro Paese. E farlo cadere è stato un delitto politico».

Parole chiarissime rivolte a chi oggi mette in dubbio l’alleanza a sinistra e un avvertimento affinché […] «non si vada oltre l’asprezza perché può diventare una ferita non rimarginabile». Il filo conduttore è quindi l’auspicio di un ritorno di quella coalizione che ha funzionato alle elezioni regionali in Sardegna.

giampaolo letta alessandro onorato claudio mancini foto mezzelani gmt074

Per l’occasione, perfino l’ex primo cittadino Francesco Rutelli […] è tornato a parlare di politica davanti a una platea che vede in prima fila Gianni Letta, […] la persona più legata a Silvio Berlusconi, ma anche amico personale di Bettini.

A due poltrone di distanza c’è Massimiliano Smeriglio, che — dice il festeggiato — «avrei voluto ancora con noi» e «spero che il suo partito», Avs, superi la soglia di sbarramento.

Ad ascoltare ci sono assessori capitolini, consiglieri comunali e regionali, deputati come Claudio Mancini e Roberto Morassut, arriva anche Pier Ferdinando Casini.

Nelle ultime file c’è Marco Tarquinio, l’ex direttore di Avvenire in corsa alle Europee: «La sua candidatura non è un problema, ma un fiore all’occhiello», dice Bettini in un endorsement, salutando anche Matteo Ricci. Assente la segretaria Elly Schlein, c’è invece in fondo alla sala Marta Bonafoni della segreteria dem.

roberto d agostino e barbara palombelli foto mezzelani gmt042

[…] Rutelli veste i panni che furono suoi da leader. In più occasioni viene anche invocato dai presenti il “Modello Roma”, che lui insieme a Bettini ha incarnato. «Bisogna avere la consapevolezza che i progressisti non sono autosufficienti. Cos’è […] che non abbiamo imparato? L’eredità politica di Berlusconi, che ha tenuto insieme una coalizione con differenze profondissime, […] senza mettere mai in discussione la stessa coalizione».

E ancora, l’ex sindaco, insiste sul valore dell’unità nella diversità. Come vera chiave, e in questo Rutelli è bettiniano e Bettini è rutelliano […].

