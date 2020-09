POSTA! MI RICORDO PERFETTAMENTE GLI INGENEROSI E VERGOGNOSI ATTACCHI ALLA SANITÀ LOMBARDA FATTI DURANTE IL LOCKDOWN IN PRIMIS DAL M5S E NON SOLO. MA QUANDO GLI ESPONENTI DEL M5S SI AMMALANO, COME È SUCCESSO A CASALINO, PREFERISCONO VENIRE A FARSI CURARE DALLA VITUPERATA SANITÀ LOMBARDA, EVIDENTEMENTE PERCHÉ NON RITENGONO CHE IN ITALIA CI SIA UNA SANITÀ MIGLIORE…

Lettera 1

Caro Dago, Covid. Stavolta nessuno può criticare il quasi 84enne Berlusconi se si comporta da quarantena.

Giacò

Dagovski,

Lettera 2

Anche Navalny sopravissuto al Novichok,

E’ più letale la zuppa di mia suocera.

Non lascia scampo né tracce.

Aigor

Lettera 3

Caro Dago,

l’ho letto che Casalino, il portavoce di Conte, è stato ricoverato al San Raffaele per un intervento di asportazione di una ciste alla mandibola.

Mi ricordo perfettamente gli ingenerosi e vergognosi attacchi alla sanità lombarda fatti durante il lockdown in primis dal M5S e non solo.

Ma quando gli esponenti del M5S si ammalano, come è successo a Casalino, preferiscono venire a farsi curare dalla vituperata sanità lombarda evidentemente perché non ritengono che in Italia ci sia una sanità migliore.

Evidentemente, anche per Casalino, non è per nulla vero il famoso dogma del M5S secondo il quale “Uno vale uno”.

Pietro Volpi

Lettera 4

Caro Dago, chissà come mai nei tg Rai hanno "dimenticato" di dire che la tanto scrupolosa e ligia alle regole Nancy Pelosi è andata dal parrucchiere senza mascherina...

L,Abrami

Lettera 5

Caro Dago il governo ha promesso smart working o congedo parentale ne caso un figlio sia positivo al coronavirus a scuola. Forse si è dimenticato che non tutti i genitori sono lavoratori statali che se lo possono permettere.

Pietro

Lettera 6

Caro Dago, Usa 2020, Facebook impone il "silenzio elettorale" prima del voto.

I candidati non potranno pubblicare annunci la settimana prima del 3 novembre. Quando il social venne sfruttato da Barack Obama, tutto ok. Ora che potrebbe essere sfruttato da Donald Trump, allora meglio vietare.

E.S.

Lettera 7

Caro Dago, per coerenza con i bonus governativi il ponte sullo stretto dovrebbe essere previsto monopattinabile più che ciclabile. Cincinnato 1945

Lettera 8

Venezia con pochi turisti. Che bellezza! I veneziani si lamentano da anni dell'invasione turistica ma hanno trasformato la città in un B&B, chiedono 7,50 euro per una corsa di vaporetto (senza posto per le valige e senza aria condizionata) ma hanno la precedenza di salita loro che ne pagano 1,50 , ne chiedono 1.50 se devi fare la pipì, 5 euro per mezza minerale ... ma ora si lamentano che non arrivano turisti.

Neanche con le crociere, che però hanno fatto di tutto per allontanare.

Forse è la volta buona che troveranno la strada giusta per valorizzare la loro città senza maltrattare chi da loro lavoro.

Lo speriamo, per loro e per Venezia!

Paolo

Dago,

Lettera 9

Raffaele Simone scrisse anni fa un saggio dal titolo " forme del sapere che stiamo perdendo ". Oggi dichiara che il covid a Berlusca faccia

" sperare che sia la volta buona " . Evidentemente non ha letto il suo saggio perché alla sfiga credono ormai in pochissimi, restano i cronici sfigati ed i porta sfiga rancorosi.

- peprig -

Lettera 10

Caro Dago,

ma perché Barbara si vergogna di aver preso parte ad un programma davvero originale come Stryx da giovane? Una di quelle chicche RAI anni '70 dove c'era il cambiamento hippie perfino nell'imbalsamata prima rete di Stato?

Poi ha ragione Barbara: a Mediaset non avrebbero mai mandato in onda un topless, ma ogni giorno in pieno daytime mandano tette coperte (mi raccomando!) ma strizzatissime e ben inquadrate! Per una volta citerò il Signor Ferragni, neé Fedez, che cantava a Barbara (Due senza trash): ma io vedo solo tette-te-te-tettte!

Saluti dalle tette in tv,

Lisa

Lettera 11

Caro Dago, non passa giorno in cui autorevoli costituzionalisti, politologi, esperti ex parlamentari, non mettano in evidenza che l'azione del governo Conte non ha rispettato la Costituzione né le più elementari regole della democrazia parlamentare.

Aggiungiamo poi le critiche degli economisti e delle categorie produttive, alle (poche) misure varate in materia, prive di qualsiasi azione di sviluppo e di visione, abbiamo un quadro del nostro governo deprimente.

Nei paesi "non democratici" come Germania, Francia, Inghilterra, un governo così incapace e dannoso per i cittadini sarebbe già stato sostituito. Come mai da noi non accade? Siamo diventati uno stato totalitario a nostra insaputa?

FB

Lettera 12

Riguardo alla bellissima intervista su Federico Felini, o meglio la sua cartomante, nulla da dire. Solo un appunto .Com' era il suo quadro astrale?

«Capricorno in Saturno. Molto malinconico, ma dotato di una personalità fortissima».

Al massimo Saturno in Capricorno....forse ottima cartomante ma come astrologa....

Non esiste una posizione del genere.

Lettera 13

Caro Dago, referendum taglio parlamentari, Di Maio: "Le ragioni del 'no' sono deboli e strumentali". Come le sue nel formare un governo prima con la Lega e poi col Pd?

Furio Panetta

Lettera 14

Caro Dago, Papa Francesco: "Dall'esperienza della pandemia tutti stiamo imparando che nessuno si salva da solo". Ma cosa dice? Un sacco di malati lievi e asintomatici guariscono da sé, senza bisogno dell'aiuto di nessuno né di alcuna cura. Potrebbe almeno informarsi prima di diffondere fake news?

Ezra Martin

Lettera 15

Caro DAGO,

pare che Meghan e Harry abbiano stretto un accordo da 150 milioni con il colosso streaming Netflix per produrre "contenuti che informano, ma danno anche speranza...e in quanto neo genitori, programmi di ispirazione per le famiglie".

Sicuramente tutta questa 'meritocrazia' darà speranza in tutto il mondo a molti, specie coloro che in questi giorni chiedono uguaglianza e pari opportunità o che stentano a causa della crisi covid-19. Ora sanno che anche loro possono ottenere milioni di dollari per un lavoro mai fatto prima.

D'altra parte poi lei, tranne che con la madre. non ha più rapporti con nessun membro della sua famiglia. Lui grazie a lei praticamente altrettanto ed ha lasciato pure il suo Paese: decisamente delle fonti ideali d'ispirazione per tutte le famiglie!

COFSKY

Lettera 16

ho passato 10 gg in agosto a Tolone. Ogni giorno una 15a di aspiranti vigili del fuoco arrivavano in spiaggia a Le Mourillon e "baci e abbracci" uomini e donne. Senza mascherina. Poi leggo di 3-5-7000 contagi al dì! Ho filmati..

Lettera 17

Dago darling, ma perche Rainer Werner Fassbinder é "proibito"? Perché fumava 100 sigarette al giorno, beveva almeno un litro di superalcolici al giorno, usava droghe anche pesanti e faceva instancabilmente sesso con tutti i sessi? Oggigiorno dovrebbe essere un "eroe" (sigarette a parte) e invece é persino difficile trovare un suo film in DVD.

Impensabile vedere un suo film nella TVtrash che é sorta dal potentissimo duopolio Rai-Mediaset, che non trasmette che trash, Pub (vergognosamente anche la Rai!) e notizie pilotate dal MinCulPop multipartisan. Non conosco Sky a pagamento a quindi non ne parlo. Ma non é solo Fassbinder. Anche tanti altri film memorabili del passato sono quasi introvabili. Largo ai giovani e alle tante cazzate prodotte da Rai e Medusa?

O le vie dell'Oscurantismo sono infinite? Sarebbe come se per promuovere nuovi scrittori, non ristampassero più i capolavori letterari del passato. Al rogo, al rogo anche Stendhal, Tolstoj, ecc. ecc. E anche lo splendido "La maison Tellier" di Guy de Maupassant e quel bellissimo episodio di un film di Max Ophuls di tanti anni fa, tratto appunto dal racconto di Maupassant. Povero Guy morto così giovane di "mal di Napoli" o "mal francese" che dir si voglia, malattia che fortunatamente non sembra esistere più. Ossequi

Natalie Paav

Lettera 18

Caro Dago, di Daverio tutti ora ricordano il programma televisivo Passpartout, come miglior trasmissione sull'arte e la cultura visiva mai prodotta dalla televisione italiana. Ma la migliore di gran lunga fu un'altra, che andò in onda sulla RAI per soli due anni, se non sbaglio nel 1985 e 86 (!): "Imagina" del geniale Paolo Giaccio.

Forse tu la ricordi (solo per le sigle di coda meriterebbe di essere vista e rivista), peccato che non ce ne sia traccia, su Raiplay e nemmeno su you tube. Ancora oggi è ineguagliata, e non solo in Italia. Saluti, Gianni Mercurio

Lettera 19

Caro Dago, il grillino Toninelli sul Ponte dello Stretto. "La Sicilia ha pochissime centinaia di chilometri di autostrade gestite da un consorzio regionale e sono pessime. L'idea è fare un ponte in cui un automobile e un tir che attraversa lo stretto a 100, 300 chilometri all'ora e poi arriva in Sicilia e sale su un mulo?". Giammai. Meglio far impiegare alle persone 12 ore per l'attraversamento così quando arrivano dall'altra parte sono già abituate ai disagi?

Arty

Lettera 20

Il 16 agosto 2020 un italiano è stato arrestato a Dresda per "comportamento violento", ed è morto nel commissariato. L'autopsia era attesa pochi giorni dopo, l'ambasciata italiana aveva detto di voler "seguire" il caso, ma siamo al 3 settembre e non ne abbiamo più sentito parlare.

Lettera 21

Caro Dago, scuola, Save The Children: "La ripresa preoccupa 7 genitori su 10". Normalissimo. Una volta i banchi erano statici. Adesso, con i banchi a rotelle, ogni genitore non sa dove dovrà andare a recuperare il proprio figlio.

Gripp

Lettera 22

Caro Dago, Joe Biden e la moglie Jill hanno incontrato in un edificio dell'aeroporto di Milwaukee la famiglia di Jacob Blake, l'afroamericano ferito alla schiena da un poliziotto e rimasto paralizzato. E meno male che il padre del giovane aveva detto di non voler utilizzare la vicenda del figlio per far politica.

Di Pasquale

Lettera 23

Caro Dago,

leggo che l'influencer/modella/cestista/gieffina Vignali ha denunciato lo skipper, reo di averla fotografata senza permesso. Basta con queste forme di violenza alle donne. Se non sapete usare photoshop non dovete fare foto!

By Ingirumimusnocteecceetconsumimurigni

Lettera 24

Caro Dago,

I servizi segreti russi sono talmente avanti da riuscire a farsi passare da idioti pur di raggiungere l’obiettivo. A Skripal gli avrebbero potuto tirare una sassata in testa in qualsiasi momento e farlo sembrare un incidente.

Oppure fargli fare la fine di Udo Ulfkottee facendola sembrare una disgrazia, ma poi qualcuno avrebbe detto: “sembra una disgrazia, saranno stati i servizi russi”.

Allora hanno pensato bene di avvelenare una mezza cittadina inglese (per altro a pochi chilometri di distanza dal più noto sito di produzioni di armi chimiche del Regno Unito), per mancare l’obiettivo e solo spaventarlo. In questo modo tutti avrebbero scritto – “sono stati i russi”, ma nessuno ci avrebbe creduto sul serio perché troppo scema come idea.

Fallita volutamente quella, avrebbero poi usato lo stesso agente nervino, che ovviamente producono solo loro, per infestare anche Navalny, in Occidente conosciuto come ‘Leader dell’opposizione’, in Russia meglio noto come ‘Mr 0,2% scarso’.

La cosa sarebbe sembrata agli occhi di tutti talmente cretina che nessuno avrebbe mai potuto sospettare l’avessero fatto loro sul serio. Una volta pubblicata in prima pagina da Repubblica sarebbe poi parsa come la solita russofobata isterica utile solo ad accattivare ulteriormente le simpatie dei più svegli alla causa russa.

Adesso che tutti sanno che l’unica cosa che non avrebbe senso utilizzare da parte dei servizi russi è il novichok, a maggior ragione i servizi utilizzeranno ancora il novichok.

Al prossimo lo terrorizzeranno con delle supposte al novichok che faranno cacare tutti dal ridere.

Geniali, semplicemente geniali, calcolano sempre tutto con almeno tre mosse d’anticipo e noi ci caschiamo sempre.

