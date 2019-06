POSTA! - MICHELE SERRA DEVE SPIEGARE A NOI POVERI ANALFABETI FUNZIONALI PERCHÉ MARINA NALESSO NON POSSA CONDURRE IL TG2 COL CROCIFISSO E INVECE SUMAYA ABDEL QADER POSSA PARTECIPARE AI CONSIGLI COMUNALI DI MILANO COL VELO… - BISOGNA DARE SALARI PIU’ ALTI ALLE DONNE. COSÌ AL DIVORZIO PAGANO LORO GLI ALIMENTI...

stefano feltri

Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

“Se Salvini fosse imbavagliato per una settimana”, “se Salvini stesse zitto per una settimana”...Stefano Feltri, vice direttore de “Il Fatto Quotidiano”, spiega alla radio (RadioUno, ore 8 e 40 del 21.6.2019) come si potrebbe avere fiducia dalla Commissione europea. Dunque, basta togliere twitter et similia a Salvini.

Giuseppe Tubi

Lettera 2

Caro Dago, preoccupa il forte calo di nascite in Italia. Di questo passo, non si potranno più assumere decine di migliaia di insegnanti ogni anno.

BarbaPeru

renzi e agnese landini

Lettera 3

Dagovski, dare i salari piu’ alti alle donne. Così al divorzio pagano loro gli alimenti.

Aigor

Lettera 4

Caro Dago, arguto e ficcante il pezzo di Fabrizio Roncone per il settimanale del Corrierone sui tormenti di Matteo Renzi. Sarebbe stato bello, però, aver avuto qualche articolo del genere negli anni in cui il Bomba era al potere. Adesso è troppo facile. F.Bar.

Lettera 5

E' straordinario ciò che sta succedendo nel mondo giudiziario italiano: i controllori controllati dai controllandi. Quando codesto eccellente modo di autogestione del Potere Giudiziario si sarà perfezionato tanto da portare anche a misure cautelari emesse dai controllati nei confronti dei controllori e si sarò trasferito permanentemente anche nei Settori di Spesa della Pubblica Amministrazione, allora e solo allora i cittadini potrebbero sentirsi veramente garantiti .... forse.

Santilli Edoardo

michele serra (2)

Lettera 6

Dagoski, Michele Serra deve spiegare a noi poveri analfabeti funzionali perché Marina Nalesso non possa condurre il Tg2 col crocifisso e invece Sumaya Abdel Qader possa partecipare ai consigli comunali di Milano col velo. Laicista a religione alternata?

Federico

Lettera 7

Ciao Dago, che mondo splendido quello in cui si può tranquillamente scegliere di cambiare sesso a 12anni, abortire senza interpellare i genitori, ma se per caso ti permetti di rifiutare le cure dello Sburione, i genitori sono barbari cattivi che devono andare subito in prigione. Facciamo così dottor Sburione. La ragazza è morta dopo due anni dal periodo in cui ha rifiutato la chemioterapia. Facciamo che se i genitori di bambini accettano le cure miracolose di Sburione e qualcuno muore prima dei due anni, lo stato paga i danni causati dalla chemio. Così vediamo da che parte gira la roulette...

BARACK E MICHELLE OBAMA

johnkoenig

Lettera 8

Caro Dago, Laglio, Lago di Como. Gli Obama, figlie comprese, saranno ospiti a Villa Oleandra dai Clooney. L' ex first family arriverà dalla Provenza, con volo privato fino a Malpensa. Volo non inquinante, oppure tra gli ecologisti a pigliare il treno è rimasta solo la Gret(in)a Thunberg?

Giacò

Lettera 9

Caro Dago, ma Conte è andato a Bruxelles col cappello in mano? No, il cappello l'ha messo sotto alle ginocchia per non sbucciarsi.

Casty

Lettera 10

giampiero mughini

Caro Dago, sarebbe carino se Mughini e Farina togliessero un po' di tempo alla scrittura e lo dedicassero alla lettura. Apprenderebbero, leggendo i codici civile e penale che gli Amministratori delegati non sono beneficiari di trattamenti economici importanti o faraonici, come nel caso delle ferrovie, semplicemente perchè si suppone che facciano le belle statuine o rappresentino gli interessi unicamente gli interessi dei politici che li hanno cooptati.

Esistono anche responsabilità civili e penali, che fanno si che le responsabilità della gestione ricadano giustamente su chi la società la dirige e non su tecnici, manutentori e operai che portano a casa stipendi miseri o miserrimi e non decidono un bel niente..eseguono! Diversamente, la carica di amministratore delegato deriva, strano ma vero, dal fatto che abbia la delega per amministrare. Altro che capri espiatori..

lotti mattarella

Saluti, GDA

Lettera 11

Caro Dago, Mattarella al Plenum del Csm: "Oggi si volta pagina nella vita del Consiglio superiore della magistratura". Voltare pagina è un gesto delicato. E visto ciò che è successo la delicatezza è l'ultimo riguardo da avere nei confronti di questi signori.

Gregorio Massini

Lettera 12

Caro Dago, un "tesoretto" di circa 5 miliardi di euro, composto da entrate maggiori rispetto al previsto, da risparmi da reddito di cittadinanza e Quota 100 e dai due miliardi "congelati" nella legge di bilancio. E' questa la cifra sulla quale il governo sta lavorando nell'ambito della trattativa con l'Ue. Ma quale "tesoretto"! Se ci sono 5 miliardi apparsi all'improvviso perché i conti erano stati fatti male - ma non stavano a Bruxelles quelli che non conoscono la matematica? - allora sono soldi di chi ci finanzia il debito. È come se il cantante Morgan, con la casa venduta all'asta in seguito a pignoramento, dicesse di sentirsi ricco dopo aver trovato mille euro.

Fritz

CONTE SALVINI DI MAIO MOAVERO MATTARELLA

Lettera 13

Caro Dago, Salvini: "Giù le tasse di 10 miliardi o lascio". A Di Maio sarà venuta la tremarella. Se Matteo lo lascia, Giggino chi se lo piglia?

Leo Eredi

Lettera 14

Caro Davo, Lampedusa, nelle ultime ore sbarcati 100 migranti. Come hanno fatto a sbarcare se i porti sono chiusi? Coi dischi volanti?

Sasha

Lettera 15

GIUSEPPE CONTE MATTEO SALVINI LUIGI DI MAIO CHERNOBYL BY LUGHINO

Caro Dago, Agnese e Matteo Renzi hanno dato incarico all'avvocato Lorenzo Pellegrini di agire in giudizio civile contro Roberto D'Agostino e il sito Dagospia per le foto e le notizie rilanciate dal sito dal giugno 2014 al giugno 2019, chiedendo un risarcimento danni di 500.000 euro. A giugno il sole picchia forte. In più Renzi è nervoso per come vengono trattati i suoi soldatini dal Pd di Zingaretti. Ecco il perché di una castroneria che un ex premier serio non commetterebbe mai.

Stef

Lettera 16

alessandro di battista

Caro Dago, "Questo è il momento di riprendere il controllo delle Autostrade, la battaglia non è semplice. Ovviamente se la Lega decidesse di combatterla sarebbe tutto più facile, invece tace". Proprio si vede che Di Battista non sa come passare il tempo. Ogni giorno una sparata contro la Lega e Salvini. Perché invece non scrive un bel libro così non glielo legge nessuno?

Lucio Breve

Lettera 17

Dago darling, a proposito di querele, richieste di risarcimento (ecc.) per chi diffonde notizie. Voltaire era andato ad abitare nella francese Ferney a due passi da Ginevra per rifugiarsi in Svizzera in caso di bisogno (querele, imbastigliamenti, ecc.). Meno male che tu sei a due passi dal Vaticano, dove suppongo saresti bene accolto. Data la tua estrema romanità, non credo che l'italiana Ponte Chiasso ti sarebbe gradita. E poi anche la svizzera Chiasso é cambiata e non é più quella cantata da Arbasino tanto tempo fa. Mi verrebbe di dire che siamo tutti con te, se non fosse che il successo del tuo utilissimo sito (fra tanti media velinati) provoca molte invidie e quindi.. Ossequi

Natalie Paav

Lettera 18

Caro Dago, qual è il metodo utilizzato dai catastrofisti del clima per prevedere l'aumento delle temperature nei prossimi anni? Proiettare l'aumento degli ultimi 20, 30, 40 anni fino al 2050 e oltre. Benissimo. Seguendo lo stesso metodo si potrebbe fare la previsione sui prossimi mesi estivi basandosi sul clima che c'è stato a maggio, un clima freddo e piovoso. Se il metodo è attendibile per il lungo periodo nel breve dovrebbe funzionare ancora meglio. Ahinoi si nota subito che il metodo non funziona perché già i primi 20 giorni di giugno sono stati l'esatto posto climatico del mese precedente. Da ciò se ne ricava che le previsioni di questi signori sul riscaldamento globale sono un'autentica buffonata.

Berto

valentina nappi instagram (2)

Lettera 19

Dagosapiens, dì la verità: ce la propini così spesso che viene da pensare che ci sia del tenero (o del duro) tra te e Valentina Nappi.

Vittorio Dagopassion ExInFeltrito

Lettera 20

Oxford e il mondo intero ringraziano di cuore Stephen Schwarzman per la generosa donazione ricevuta. Oxford, culla della cultura e dell’istruzione. Da noi lasciano gli immobili ai preti che ne fanno alberghi per i ricchi. Domando: ma c’è o no qualcosa che non va? Ps.: se espropriassimo tutti i beni della chiesa azzereremmo il nostro debito, preghiamo che qualcuno lo faccia.

Ottavio Beccegato

Lettera 21

Ciao Roberto, troppi incidenti stradali dovuti al fatto che ormai la gente scrive e legge allo smartphone invece di guidare. Perché no rendere obbligatoria su tutte le auto, moto, furgoni, camion ecc...l'installazione di un dispositivo che inibisce le funzioni di scrittura al telefono consentendone solo l'utilizzo audio a mezzo bluetooth? Quanti incoscienti dovranno ancora morire o faranno morire altri prima che a qualcuno dei geni che ci governano venga in mente di introdurre questo obbligo?

Tanti saluti

Tomaso Montanari

Luca

Lettera 22

Caro Dagos, Tomaso Montanari, non pago delle soporifere lezioni di storia dell'arte ammannite dagli schermi televisivi, cerca di farsi notare tramite polemiche contro morti e vivi, ancorché, questi ultimi, passibili di da eliminazione fisica, come da più parti invocato per il Ministro Salvini: e siccome non lo si nota abbastanza, Montanari fa la vittima, come se sciacalli fossero gli altri.

Parlare male di Zeffirelli anche nel giorno delle esequie, come se in precedenza fosse stato vietato o praticato in modo e misura insufficiente e in seguito il vezzo sarebbe venuto meno; e dare dell'"orrenda" alla Fallaci, erano ancora poca cosa, per la sensibilità raffinata dello storico dell'arte ipnotica: e dunque, ecco Montanari evocare la "Firenze in orbace": e cosa strana, per non dire eversiva, di fronte a un defunto in chiesa, Firenze ha messo il lutto, addirittura!, per un morto così dappocco - dove andrà mai a finire la Firenze a capo scoperto con quello che ci cova dentro. Per giunta, Montanari se la prende con Salvini che gli dà dello snob: e lui, in contrappasso, evoca Costituzione e Inquisizione in un colpo solo.

anna falcone tomaso montanari

Basterebbero questi appelli, fra spettrale e onirico, per rendersi conto delle enormità di scuola e fuori registro del prof. Montanari: ma il prof., che evoca tutto come non gli riesce di fare con l'interesse per le cose che spiega, sente il bisogno di allegare la didascalia: Zeffirelli era "un insopportabile mediocre": di mediocrità, Montanari ritiene sopportabile solo la sua. E così, sbaglia anche su quel che gli è più proprio: ritenendo di parlare di gente morta da molto prima di Zeffirelli meglio di quanto onori sia il regista che la Fallaci.

Raider