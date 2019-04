POSTA! - IL MINISTRO TRIA È FIDUCIOSO CHE IL DEF SUPERERÀ LA VERIFICA DELLA COMMISSIONE EUROPEA SUL NODO DEL DEBITO PUBBLICO. E CHI GLIEL'HA DATA QUESTA CERTEZZA? LE PREVISIONI DELLE AGENZIE DI RATING E DEL FMI O I COMMENTI DI JUNCKER E MOSCOVICI?

Lettera 1

Caro Dago, "In Europa il gruppo M5s non starà né con le destre populiste, quelle che ci hanno detto di tenerci i migranti, né con i tifosi dell'austerity, i corrispondenti del Pd e di Fi europei". Di certo non per le scelte di Di Maio, ma perché a Strasburgo di "macchiarsi" con i 5 Stelle non ne vuol saper nessuno.

Diego Santini

LIBIA - MILIZIE DI HAFTAR

Lettera 2

Caro Dago, Libia, l'appello dell'Ue: "Stop a tutte le operazioni militari". Ridicoli. L'Europa che non riesce a farsi rispettare dai propri Stati membri (redistribuzione dei migranti), pretende di dare ordini in Africa?

Fritz

Lettera 3

Caro Dago, se gli inglesi con la Brexit la tirano tanto per le lunghe, c'è il rischio che l'Europa, per mano di cinesi e Islam, non ci sia più, ma che loro vi si trovino ancora dentro.

Gildo Cervani

Lettera 4

pamela prati intervista live non e la d urso 2

Caro Dago, reddito di cittadinanza. Pare che in Veneto abbiano fatto domanda in pochi perché "ci si si vergogna". E magari a Napoli è uguale: la domanda l'hanno fatta in tanti per non vergognarsi.

Jantra

Lettera 5

Oh Dago Sputafuoco, matrimonio finto, affido finto, sposino inesistente. Forse alla fine di questa storia si confermerà un sospetto che ho da più di venti anni: PP, profonda voce roca e mascella volitiva, è una donna ma tiene il bagaglino. GGG

Lettera 6

Caro Dago, Di Battista: "Governo sostenga Assange o sarà come gli scendiletto degli Usa". Insiste? Non gli è bastato aver trascinato il M5S sotto al 10% nelle regionali abruzzesi?

ANELLO PISCATORIO DI RATZINGER

Benlil Marduk

Lettera 7

Caro Dago, il testo di Benedetto XVI sulla pedofilia nella Chiesa non è stato gradito da Papa Bergoglio. Basta "poco" per far uscire il gesuita che c'è in lui.

Soset

Lettera 8

Caro Dago, Zingaretti: «I candidati per il Pd alle Europee sono 76, di cui 39 donne e 37 uomini, un terzo non iscritti al partito». Nella foga di non sgarrare dal "politicamente corretto", il segretario Pd si è dimenticato dei gay? Speriamo che qualcuno sia riuscito a intrufolarsi clandestinamente...

Simon Gorky

Lettera 9

Caro Dago, con la destituzione di Omar al-Bashir una nuova primavera araba è sbocciata in Sudan. Attendiamo fiduciosi il nostro solito carico di rami secchi.

Claudio Coretti

awad ibn auf

Lettera 10

Caro Dago, e quel tizio tutto storto, con la barba bianca che non riesce neanche a camminare, arrestato di peso a Londra sarebbe il 47enne Julian Assange, l'ometto che piace all'ex bagnina di "Baywatch" Pamela Anderson?

Flavio

Lettera 11

Dago darling, che tempi, che tempi! Ai tempi di Baudelaire (circa un secolo e mezzo fa) c'erano i paradisi artificiali per pochi, ora ci sono gli inferni artificiali (ma spesso realmente letali in vari modi) per milioni di esseri umani. Quando si dice la democrazia delle "sostanze proibite" per tutti! E il va dove ti porta il vento dello spirito del tempo. Ossequi

Natalie Paav

sea eye

Lettera 12

Caro Dago, Sea Eye, Francia: "Pronti ad accogliere 20 migranti a bordo della Alan Kurdi". Addirittura 20! Non vorremmo che ciò creasse uno sconquasso nei conti rendendo il Paese di Macron insolvente.

Axel

Lettera 13

Caro Dago, un articolo sulle vicende di Emiliano cita politici messi fuori causa da inchieste giudiziarie e poi assolti come Cota, Mastella, Del Turco e Ignazio Marino. Mi si lasci ricordarne un altro, anche se a me antipatico: Graziano Cioni, detto lo sceriffo di Firenze, destinato a diventare sindaco ma azzoppato da un’incriminazione per corruzione, lasciando il posto a Matteo Renzi, e poi prosciolto da ogni accusa.

Nieuport

Lettera 14

Caro Dago, la bambina honduregna che piange al confine col Messico, mentre sua madre è detenuta dal Border Patrol degli Stati Uniti, è la "Foto dell'Anno" per la World Press Photo. Al solito non riescono ad assegnare un premio senza fare propaganda contro Trump.

moscovici

Theo Van Buren

Lettera 15

Caro Dago, scoperto traffico di clandestini a Pordenone. Un cittadino ghanese faceva arrivare in Italia e in Europa cittadini africani per la modica cifra di seimila euro. Ma non avevano detto che scappano da fame, carestie e povertà? Seimila euro in un Paese africano sono un piccolo tesoro.

Cocit

Lettera 16

Caro Dago, il ministro Tria è fiducioso che il Def supererà la verifica della commissione europea sul nodo del debito pubblico. E chi gliel'ha data questa certezza? Le previsioni delle Agenzie di rating e del Fmi o i commenti di Juncker e Moscovici?

Jack Noto

KHALIFA HAFTAR

Lettera 17

Caro Dago, convocato per oggi pomeriggio a Palazzo Chigi un vertice sulla Libia. Oltre al premier Conte ci saranno il ministro degli Esteri Moavero e la ministra della Difesa Trenta. La miglior cosa che possono fare assieme questi tre è una partita a briscola.

Gripp

Lettera 18

Sono commosso e ringrazio la Divina Provvidenza! Uno dei miei sette lettori (grande numero, il 7) dirà certamente: "Chi se ne frega!" oppure "E lo vieni dire qui in questo sito?". E' vero, non è il posto più appropriato però questo orribile scantinato amorale pubblica oggi due articoli, ma uno soprattutto a firma di Giorgio Gandola, che salvano la stampa italiana dalla definizione di "totalmente venduta".

Lo è solo per la gran parte, per fortuna nostra, ma non tutta! Al dunque: Papa Ratzinger, definito giustamente Emerito perchè è uno dei più grandi della storia della Chiesa, dice tanto e dice meravigliosamente bene! Per noi cattolici è una medicina che fà bene alla coronarie, allo spirito e alla nostra Fede. Papa Ratzinger dice pane al pane e vino al vino, come Cristo comanda (e non è una battuta!).

UN GIOVANE RATZINGER

Rimando a Lui per chi ne è interessato, ma voglio dire che tocca i tasti della Verità Divina parlando di omosessualità dei preti (finalmente vista come un male del la Chiesa) e della pedofilia, vera piaga purulenta. Cause, colpe, vigliaccherie varie, nomi e cognomi: grazie Joseph Ratzinger!

I cattolici hanno di che sostenersi, di che fortificarsi, di che ammantarsi. Grazie Papa Ratzinger! Ci voleva, ci voleva proprio! La risposta della stampa italiota dimostra lo statu quo attuale: 95% contro i cattolici veri. Avvenire è da considerare organo ufficiale del PD, gli altri li conosciamo. Falasca (?) e Mancuso (?) sono i botoli insulsi e rabbiosi che abbaiano alla luna per dire che il colpo di cannone di Ratzinger ha colpito al cuore! Finalmente. Adesso vivremo meglio la Settimana Santa anche senza Dagospia. Che però ha pubblicato e quindi è meglio di Avvenire. E' grossa ma è così!

Chiara ex Luciano