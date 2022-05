POSTA! - MOSCA: “NON SAREMO I PRIMI A LANCIARE UN ATTACCO NUCLEARE”. LO SANNO TUTTI: I PRIMI SONO STATI GLI USA A HIROSHIMA! - CONTE: "QUALCUNO CI VUOLE FUORI DAL GOVERNO". GLI ITALIANI, CON MOLTA PROBABILITÀ, VI VORREBBERO ANCHE FUORI DAL PARLAMENTO...

vladimir putin

Lettera 1

Caro Dago, Mosca: "Non saremo i primi a lanciare un attacco nucleare". Lo sanno tutti. I primi sono stati gli Stati Uniti ad Hiroshima!

Arty

Lettera 2

Caro Dago, Giro d'Italia, durante la premiazione il tappo di spumante colpisce l'occhio di Biniam Girmay, primo vincitore nero di una tappa, che è costretto al ritiro. Scommetto che lo spumante era "bianco"!

girmay

Licio Ferdi

Lettera 3

Caro Dago, Draghi: "L'Italia appoggia con convinzione l'adesione della Finlandia alla Nato". E per forza, altrimenti Biden s'incazza!

B.Ton

Lettera 4

Caro Dago, il Comitato interministeriale per la cybersicurezza, presieduto da Mario Draghi, ha approvato la Strategia nazionale 2022-2026. Bene. Così adesso gli hackers russi oltre ai siti di Senato e Difesa potranno attaccare anche tutto il resto?

Ugo Pinzani

Mattarella Draghi

Lettera 5

Caro Dago, Covid, Mattarella: "Sono stati due anni tragici, ma non di paralisi". Il trionfo della menzogna: ci hanno raccontato tutto e il contrario di tutto. Ogni giorno una nuova versione.

P.T.

Lettera 6

christine lagarde 4

Caro Dago, con l'avvento della BCE e delle ulteriori prerogative che assumerà, Bankitalia sta diventando uno dei tanti "enti inutili" del Paese, del resto una delle poche attività rimaste " la vigilanza" non gli è mai riuscita troppo bene!

La cosa sorprendente è che i dipendenti (il doppio di tutti gli altri istituti europei) ancora si sentono indispensabili e per questo avanzano richieste assurde come i buoni pasti ...lavorando da casa (perché no il servizio mensa a domicilio). Invece di queste sciocchezze dovrebbero studiare un pochino per capire che il mondo si è evoluto, ci sono internet, teleconferenza, call, che rendono inutili tutte le costosissime filiali ancora esistenti in Italia e che fanno ridere la BCE.

ignazio visco

Caro Visco avvii un serio programma di razionalizzazione dell' Istituto per il bene e decoro dell'Italia e sfoltisca l'elefantiaco organico!

FB

Lettera 7

Caro Dago, il numero di migranti che ha tentato di entrare illegalmente negli Stati Uniti dal Messico, nel mese di aprile, ha superato tutti i dati precedenti. Nei primi 15 mesi del mandato del presidente Joe Biden alla Casa Bianca, le forze dell'ordine federali hanno fermato più di 2,75 milioni di persone. E meno male che sarebbe la Russia di Vladimir Putin a non rispettare i diritti umani!

Soset

Lettera 8

il collegamento di zelensky con il festival di cannes 9

Preclaro Dago,

ma lo Zelensky che a Cannes fa il suo show (stra)parlando di dittatori è lo stesso che appena 24 ore prima ha messo al bando 11 (undici!!!) partiti d’opposizione compresi quelli regolarmente eletti al parlamento con i relativi deputati e che ha deciso di rendere reato (punito col carcere) chiunque critichi l’operato suo o del governo…

Ma nessuno in quella platea si è alzato a fargli una sonora pernacchia in Totò style quando ha citato il grande Chaplin? Praticamente stava parlando di se stesso… Purtroppo la platea (ed i media ormai monotematici sui russi brutti e cattivi) ha fatto la solita ebete claque conformista senza fargli notare da 24 ore anche lui era diventato un Kim Jong-un qualunque….

Asgaqlun

giuseppe conte

Lettera 9

Conte:"Qualcuno ci vuole fuori dal governo". Gli italiani, con molta probabilità, vi vorrebbero anche fuori dal Parlamento...

Furio Panetta

Lettera 10

Caro Dago, premesso che non ho la benchè minima simpatia per Renzi,mi piacerebbe sapere cosa ne pensa l'ex magistrato Nello Rossi, inorridito dal consolidato e ben remunerato rapporto tra il senatore semplice di Rignano e il Principe ereditario saudita Muhammad bin Salman, dell'incontro che avvenne tra quest'ultimo e il nostro inopinato ministro degli Esteri, Di Maio. L'incontro (almeno quello di cui si ha l'ufficialità, con relativa foto che li immortala insieme) avvenne nel gennaio 2021,nell'ambito della cooperazione bilaterale,in particolare per rafforzare le relazioni economico-commerciali tra l'Italia e l'Arabia Saudita.

matteo renzi 6

Paloma

Lettera 11

Il parlamento, quasi all'unanimità ha deciso, fino al 31.12.2022, di sostenere l'Ucraina, anche con le armi, è risaputo. E pure l'ex pennuto Travaglio continuava a ripetere che "non è il parlamento che deve farsi dire da Draghi quello che deve fare" (Ieri, 17.05.2022, Otto e Mezzo).

E dire che qualche noto giornalista lo aveva perfino strombazzato niente popodimeno che come l'erede di Montanelli, e molti lettori lo hanno preso dannatamente sul serio, benché di fatto non si riesca a capire il motivo.

Impeto Grif

MARCO TRAVAGLIO

Lettera 12

Caro Dago, gli Stati Uniti preparano una nuova mossa per spingere la Russia di Putin verso il default. Facile che ci riescano, dopo tutto l'esercizio che hanno fatto con l'Europa...

Greg

Lettera 13

Caro Dago in questi giorni leggiamo del commissario Calabresi e dei terroristi attesi in Italia. Nessuno quando parla della "elevata" dottrina Mitterrand fa notare il pugno di ferro in Francia usato coi terroristi "locali" !

Amandolfo

GEMMA LUIGI CALABRESI

Lettera 14

Caro Dago, voto al Senato, Conte: "C'è una nuova maggioranza da FdI a Iv, ora tocca a Draghi valutare". E quindi lui, da leader tosto, consegna le dimensioni dei suoi ministri e sottosegretari nelle mani del premier?

Achille Gambini

Lettera 15

Caro Dago, la premier finlandese Sanna Marin: "Il nostro esercito è forte, aiuteremo la sicurezza dell'Ue". Ms certo. Grazie all'esperienza maturata in svariate missioni internazionali!

ovidio bompressi giorgio pietrostefani

Sasha

Lettera 16

Caro Dago, Mariupol, Russia: "959 militari Azov arresi". Altro che "eroi"! Gli eroi non si arrendono, combattono fino alla fine...

Nino

Lettera 17

Caro Dago, migranti al confine col Messico, da quando John Biden è alla Casa Bianca ne sono stati fermati quasi 3 milioni. Che ipocrita imbroglione! In campagna elettorale prometteva che li avrebbe accolti e invece ha riattivato il programma sull’immigrazione di Donald Trump, "Migrant Protection Protocols", meglio noto come "Remain in Mexico".

sanna marin mario draghi 2

P.F.V.

Lettera 18

Caro Dago, peste suina, entro 30 giorni le modalità per gli abbattimenti dei cinghiali. Ma prima di dichiarare guerra agli ungulati, non sarebbe stato meglio provare con le "sanzioni"?

Maxmin

Lettera 19

Caro Dago, gli Stati Uniti preparano un pacchetto di aiuti militari per l'India in funzione anti-Russia. Povero Joe Biden, ormai per lui dev'essere un'ossessione! Chissà se anche quando va al bagno lo fa "in funzione anti-Russia"...

Stef

adriano sofri

Lettera 20

