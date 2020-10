POSTA! - L'EX SINDACO DI TORINO FASSINO A PROCESSO PER PRESUNTE IRREGOLARITÀ NELLA GESTIONE DEL SALONE DEL LIBRO. DA "ABBIAMO UNA BANCA?" AL PIÙ MODESTO "ABBIAMO UNA LIBRERIA?" – DONALD E MELANIA TRUMP POSITIVI. TOH, È STATO CONTAGIATO DOPO ESSERSI CONVERTITO ALLA MASCHERINA. FINCHÉ NON L’HA USATA È RIMASTO SANO

Riceviamo e pubblichiamo:

melania e donald trupm

Lettera 1

Caro Dago, Donald e Melania Trump positivi al Covid-19. Toh, è stato contagiato dopo essersi convertito alla mascherina. Finché non l'ha usata è rimasto sano.

Greg

Lettera 2

meme su donald trump e il covid

Caro Dago, dopo l'annuncio di Trump positivo al Covid, i futures sul petrolio WTI cedono quasi il 3% a 37,60 dollari circa, mentre il Brent perde il -2,52% a 39,89 dollari. Gli investitori temono una vittoria di Biden che farebbe perdere miliardi di dollari al settore visto che l'ex vice di Obama è ostaggio degli ambientalisti.

Achille Gambini

Lettera 3

sharon stone e robert de niro 7

Caro Dago, il miglior bacio quello con Robert De Niro? Nel 1992, Sharon Stone conquistò il mondo con un accavallo di gambe (Basic Instinct). Oggi, per fare altrettanto, le sarebbe bastato raccontare del bacio con una donna e sarebbe subito diventata virale sugli account social della comunità Lgbt. Ma dove vive?

Arty

Lettera 4

Caro Dago, l'ex sindaco di Torino Piero Fassino a processo per presunte irregolarità nella gestione del Salone del Libro . Chi si accontenta gode? Da "Abbiamo una banca?" al più modesto "Abbiamo una libreria?".

Nereo Villa

FASSINO

Lettera 5

Caro Dago, Donald Trump positivo al Covid perché non usa sempre la mascherina? Avrebbe dovuto fare come la speaker della Camera, la dem Nancy Pelosi, che la usa costantemente in pubblico e poi di nascosto, quando va dal parrucchiere, la toglie?

Scottie

meme su donald trump e il covid 1

Lettera 6

Caro Dago, Usa 2020, sondaggio Cnbc: Biden avanti 13 punti su Donald Trump. Ma saranno anche 26 se continuano ad interpellare solo gli elettori democratici. La realtà, però, dice altro. Se "Sleepy Joe" sta andando così bene, come mai i dem vogliono cambiare le regole dei confronti tv?

Samo Borzek

Lettera 7

Caro Dago, Chiara Ferragni e Fedez - sembra sia suo - stanno aspettando un secondo figlio. Un'altra povera creatura che diventerà mero strumento pubblicitario?

Maxi

Lettera 8

chiara ferragni incinta

Caro Dago, Di Battista: "Qualcuno non vuole che diventi capo politico del M5s". Un fatto positivo. Vuol dire che i grillini non si sono ancora bevuti del tutto il cervello.

Ranio

Lettera 9

Caro Dago, sembra chiaro che in Argentina siano abituati a lavare in piazza i panni sudici di casa; per i verminai la cosa indubbiamente si complica vieppiù.

Cincinnato 1945

Lettera 10

Caro Dago, Recovery Fund, Conte sprona l'Ue: "Non possiamo non andare rapidi". Esige velocità dall'Europa dopo aver riconosciuto che in Italia migliaia di famiglie aspettano da mesi la cassa integrazione?

conte rutte merkel ursula

Sandro Celi

Lettera 11

Caro Dago, il Tar ha annullato l'ordinanza con cui il 17 aprile il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, aveva imposto l'obbligo della vaccinazione antinfluenzale stagionale per tutte le persone al di sopra dei 65 anni di età. Pensava forse di utilizzare gli anziani come cavie per vedere se il vaccino antinfluenzale ha un qualche effetto anche contro il Covid?

Alan Gigante

ARRESTO DI CESARE BATTISTI IN BOLIVIA

Lettera 12

Caro Dago, Corigliano Rossano (Cosenza), l'ex terrorista dei Pac Cesare Battisti minaccia un nuovo sciopero della fame: "In questo carcere condizioni vergognose". No, non ci caschiamo. Non lo scambieremo mai per Marco Pannella.

Bobby Canz

Lettera 13

Dagosapiens, dopo uno pseudo-ultimatum di tre giorni, con relativa figura di cacca, Conte con i Benetton ha deciso di prendersi altri 10 giorni. Con gli Italiani, grazie al Covid nonché ai nostri casinisti, dilettanteschi, brancaleonici partiti politici, quanti mesi (o anni?) di poltrona si sta prendendo 'sto Avvocato del ...popolo?

Vittorio Avvocatodisestesso ExInFeltrito

Lettera 14

giuseppe conte – inaugurazione nuovo ponte di genova 2

Caro Dago, ieri sera guardavo in diretta Piazzapulita. Padellaro non ha fritto lo Spermatozoo d'oro dei Parioli, ma si è fritto da solo. Ha pronunciato una specie di lagna, lamentando quanto il Movimento sia preso di mira (sic) dai media nonostante le buone intenzioni.

La verità è diametralmente opposta a ciò che dice Padellaro: è incredibile come (presunte) autorevoli testate giornalistiche non facciano titoli a caratteri cubitali su come lo Stato sia finito in mano ad una pericolosissima banda di assoluti incompetenti ma con una lucida follia nell'attuare porcate come il Reddito di Cittadinanza, instradando questo Paese verso una deriva venezuelana (ma d'altronde erano fan di Chavez, non stupiamoci).

il Romagnolo

Lettera 15

padellaro calenda

Caro Dago, solo per considerare il livello di decozione anche dell'informazione oltre che della cosa Pubblica. Questa mattina leggendo un quotidiano la notizia di testa è che, prima volta dopo anni e proprio ora, non ci saranno vaccini per tutti per l'influenza. Nessuno con una inquietante omertà chiede PERCHE'?! E a domanda non posta nessuno risponderebbe davvero. Forse si spera in una bella diffusione con confusione statistica tra influenza e Covid,, per legittimare uno stato di emergenza di legislatura.

GIUSEPPE CONTE ALL INAUGURAZIONE DEL PONTE DI GENOVA

Contemporaneamente, però, viene comunicato che lo Stato si farà carico delle cure e operazioni per cambiare sesso. Meraviglioso. Quando si dice prendere per il…Totò diceva per salutare "esequie..."

SDM

giuseppe conte – inaugurazione nuovo ponte di genova 1 sharon stone e robert de niro 6 padellaro calenda