POSTA! - L'ONU RICONOSCE LA CANNABIS COME SOSTANZA TERAPEUTICA. E INFATTI DA ANNI SI AVEVA L'IMPRESSIONE CHE FOSSE LA "TERAPIA" PIÙ POPOLARE TRA I RAPPRESENTANTI DEL PALAZZO DI VETRO! – CONTRARIAMENTE A QUANTO RICHIESTO DALLA TITOLARE DELL'ISTRUZIONE, CHE PREMEVA PER IL 14 DICEMBRE, STOP ALLE LEZIONI IN PRESENZA ALLE SUPERIORI FINO AL 7 GENNAIO. LA AZZOLINA SEMPRE PIÙ MINISTRA DEL NULLA...

Riceviamo e pubblichiamo:

MARIA ELENA BOSCHI E GIULIO BERRUTI

Lettera 1

POI SALGONO SULLA MITICA MERCEDES PAGODA DEGLI ANNI SETTANTA CHE APPARTENEVA AL NONNO MATERNO DI BERRUTI…” Di fake ce ne sono già troppe in giro, una piccola precisazione, che la Boschi abbia deciso di buttare alle ortiche, una carriera politica già ballerina, sono affari suoi e senz'altro tanto di guadagnato per questo popolo di sfigati, che siamo.

Però confondere una Mercedes Pagoda, con una Mercedes qualunque, questo no, sarebbe come confondere Marylin Monroe con la Boschi, non si fa.

MARIA ELENA BOSCHI E GIULIO BERRUTI

Le parole sono importanti, cosi come il loro significato, altrettanto vale per gli oggetti e le categorie alle quali appartengono. Ditelo alla giornalista che ha scritto il pezzo.

Paolo Robaudi

Lettera2

Caro Dago, l'Onu riconosce la cannabis come sostanza terapeutica. E infatti da anni si aveva l'impressione che fosse la "terapia" più popolare tra i rappresentanti del Palazzo di Vetro!

Matt Degani

Lettera 3

appello di scarlett johansson per patrick george zaki

Caro Dago, Scarlett Johansson invita il governo egiziano a liberare Patrick Zaky e altri tre attivisti: "Contro di loro accuse false", dice l'attrice. Il cinema è fermo causa Covid e lei cerca disperatamente di farsi pubblicità per raggranellare qualche dollaro per gonfiarsi ancora di più i labbroni?

Fabrizio Mayer

Lettera 4

Carol Dago, Covid, gli Stati Uniti segnano un nuovo record. Nelle ultime 24 ore 2.731 morti per coronavirus. Un mese fa sarebbero stati tutti voti per Biden.

Pino Valle

Lettera 5

BORIS JOHNSON E IL VACCINO

Caro Dago, Covid, con notevole anticipo sugli altri, la Gran Bretagna sarà il primo Paese europeo a vaccinare i propri cittadini. E meno male che era sbagliato uscire dall'Europa e che la Brexit avrebbe dovuto portarli alla rovina.

Diego Santini

Lettera 6

casa di emanuele dessi' a frascati 2

Caro Dago, per capire inconsistenza e incapacità governativa di Conte bastano tre dati; organizzazione di pomposi "Stati Generali" (risultati zero), un esercito di 450 consulenti non si sa per cosa, cui si aggiungeranno altri 300 per il Recovery Fund, che poi diventeranno il doppio...Ma è degno di un paese serio tutto questo?...prima vanno a casa meglio è.

FB

Lettera 7

emanuele dessi'

"Chiuso Frascati!": i Romani conoscono bene il significato e la storia di questa bella espressione popolare che mi è sgorgata spontanea nel momento in cui il Comune di Frascati ha deciso lo sfratto dall'alloggio popolare a 7euro/mese per il senatore Dessì pentastellato. Il giorno in cui gli Italiani si accorgeranno della sola che i grillini, comici portabandiera dell'Onestà, gli hanno rifilato, sarà fin troppo tardi.

Antonio Pochesci

Lettera 8

JOE BIDEN CON CANE PASTORE TEDESCO

Caro Dago, Joe Biden: "Non c'è alcuna ragione per cui l'aliquota fiscale più alta non debba essere il 39,6%, com'era all'inizio dell'amministrazione Bush. E non c'è motivo per cui 91 delle 500 società più ricche della classifica di Fortune debbano pagare zero tasse". Se comincia così non saranno solo i cani a spezzargli le ossa!

P.F.V.

Lettera 9

Dagovski, Maria Elena Boschi farà la fine di Irene Pivetti.

maria elena boschi giulio berruti da chi 5

Amen.

Aigor

Lettera 10

Caro Dago, il ministro Gualtieri: "Il 2021 sarà un anno storico perché vedrà il varo del più grande piano di rilancio della crescita e degli investimenti con Next Generation Eu". Avremmo preferito non vederlo pur di evitare lo "storico" anno 2020 con il Covid!

Ugo Pinzani

Lettera 11

MARIA ELENA BOSCHI E GIULIO BERRUTI

Caro Dago, Meb la "gatta con gli stivali" e senza mascherina. Non si segnalano droni, pizzardoni e contravvenzioni. Come per l'attovagliamento di Conte e signora al ristorante dopo le 18. La legge è uguale per tutti i fessi che ci credono.

Giorgio Colomba

Lettera 12

frappart

Caro Dago, Stéphanie Frappart, prima arbitro donna in un incontro di Champions League. Ma accidenti, non si era mai visto un maschio sculettare così in campo!

A.B.

Lettera 13

Caro Dago, l'europarlamentare ungherese si è battuto con ragione di causa affinché il matrimonio sia tra persone di sesso diverso. Prima tutti vogliono che di sanità parli un politico medico, o di ricerca, un politico scienziato.

jozsef szajer

Poi dicono che la Bindi non va bene per il ministero della Famiglia. Poi quando il politico ungherese vuole normare cose che conosce bene, lo attaccano perché non è lo stereotipo gay e non è allineato al politicamente corretto. Siamo molto vicini al ritorno dei mutandoni nella Cappella sistina.

ilm'ot

Lettera 14

Caro Dago, contrariamente a quanto richiesto dalla titolare dell'Istruzione, che premeva per il 14 dicembre, stop alle lezioni in presenza alle superiori fino al 7 gennaio. La Azzolina sempre più ministra del nulla.

Gildo Cervani

LUCIA AZZOLINA

Lettera 15

Caro Dago, Covid: Obama, Bush e Clinton si vaccineranno in tv. Bugia! Si faranno iniettare qualcosa in tv. Che si tratti del vaccino è tutto da dimostrare. Un po' come Arafat che si fece fotografare mentre donava il suo sangue marcio, stracolmo di medicinali e quindi inutilizzabile, dopo l'attentato alle Torri Gemelle. Alcuni politici hanno la passione per le sceneggiate.

Theo

Lettera 16

david manzheley

Caro Dago, coronavirus, il consigliere del ministro della Salute, Walter Ricciardi: "Non sappiamo quanti dovranno vaccinarsi". Non è certo una novità. Come al solito il Governo procede a tentoni.

Lucio Breve

Lettera 17

Dago darling, allora da lunedì prossimo i sudditi della sua grazioza maestà Elisabetta II e quelli del "piccolo padre" Putin potranno vaccinarsi conto il Covid. Speriamo che da noi, il Governo Conte-Casalino nomini subito un supercommissario (data la notoria "carenza" di commissari speciali!) per accelerare le pratiche per rendere possibile al più presto possibile la somministrazione di questo o quel vaccino. Ossequi

GEORGE W BUSH E BILL CLINTON ALL'INAUGURAZIONE DELLA GEORGE W BUSH LIBRARY

Natalie Paav

Lettera 18

Caro Dago, beccato un deputato del partito di Orban, "I politici polacchi e ungheresi, per mantenere le loro posizioni, devono fingere di essere d'accordo con i loro leader sulle posizioni contro la comunità Lgbt".

E chi l'ha detto che devono fingere? Uno pur essendo gay non può dirsi contrario ai matrimoni e alle adozioni omosessuali? E allora uno che ama il calcio, il basket o il ciclismo non può dirsi contrario alla pratica sportiva e restare sedentario e obeso? La sinistra ha i suoi schemini e chi non li segue deve essere subito messo all'indice. È questo il vero odio.

G.S.

Lettera 19

jozsef szajer

Caro Dago,

ho già scritto contro la deificazione di Maradona. Ma leggendo l'aberrante articolo, da te rilanciato, di tal Battistini sul Corsera, mi punge vaghezza di difendere il pover'uomo. Ma che minchia di senso ha descrivere la stanza dove dormiva Maradona? Ma non lo sentite anche voi la goduria di Battistini nel definire "tugurio" l'ultimo letto del calciatore? E l'abbiamo capito che un giornalista del Corriere ha una casetta più dignitosa di Maradona. Ma chi se ne fotte del gusto arredativo di 'sto Battistini. Thoureau dormì per un anno in una capanna e faceva i bisognini all'aperto. Ma davvero siamo arrivati a un tale punto di borghesume?

Ottavio Cappellani

Lettera 20

conte babbo natale ansa 1

Caro Dago qualcuno vorrebbe anticipare di 2 ore la messa di Natale....ottima idea io anticipo di 2 giorni le festività, festeggio il natale il 23 e s. stefano il 24 così posso muovermi dove voglio e da chi voglio. Poi il 25 a casa a digerire cenoni e pranzi fatti in anticipo.

p.s. io penso di avere studiato qualcosa nella vita e avere un certo QI, non mi faccio dare le regole da un branco di analfabeti ovvero persone che non sanno nè leggere nè scrivere.

Lorenzo B.

Lettera 21

Caro Dago, attenzione. Il videomessaggio di Scarlett Johansson in merito alla vicenda di Patrick Zaki, per quanto fosse giusto, fa presagire a nuovi bombardamenti democratici statunitensi nel nord Africa e non solo. Sappiamo quanto il mondo di Hollywood sia vicino alle amministrazioni di sinistra americane. Il problema è che le conseguenze di quei bombardamenti le pagheremo noi italiani.

PATRICK GEORGE ZAKI

Paul

Lettera 22

Gentile Direttore Dagostino, l'indirizzo della sua testata è ad impronta satirica non è assolutamente mia intenzione dirle cosa o non cosa pubblicare ma, non è che faccia proprio bene ai giovani, in special modo vedere persone come la signora Valentina Nappi dare consigli su cosa piace o non piace alle donne ed agli uomini. Perché giustamente lei ci starebbe nel letto con la sua ragazza e un nero con una minchia di un metro? e smettiamola..."

Giuseppe Faso