Lettera 1

Dagovski,

Avere Speranza e Boccia in un Governo Draghi sarebbe come bere un Dom Perignon mangiando le Fonzies.

Aigor

Lettera 2

Caro Dago, cosa credi, in Italia i miracoli avvengono davvero! Hai visto con quale eroismo, pur se paralizzati dal terrore di elezioni, i Nostri hanno trovato slancio e agilità per un felino balzo sul carro di Draghi?

Mikkke19990

Lettera 3

Caro Dago, consultazioni Draghi, Leu: "Noi incompatibili con Lega e sovranisti". Nemmeno per il bene del Paese?

A.Sorri

Lettera 4

Caro Dago, qual è lo stato d'animo di Travaglio dopo il conferimento dell'incarico a Draghi? "Assolutamente imperturbabile". Ma certo, a parte il volto che mentre rispondeva gli è entrato in zona rossa, è tutto ok.

Marino Pascolo

Lettera 5

Caro Dago

Già il fatto che Renzi fosse riuscito a mandare a casa Conte, Di Maio e Zingaretti è stato un autentico sollievo ma, se si conferma la querela a Casalino penso proprio di votarlo alle prossime elezioni

Roberto

Lettera 6

Dice che in Portogallo i contagiati sono molti perchè hanno a votato. In Brasile non si vota ma i contagiati e i morti sono esplosi piu che in Portogallo. Allora se non si vota l'epidemia aumenta. GB Oneto

Lettera 7

Caro Dago, mi auguro che tra i primi ministri ad essere nominati da Draghi ci sia quello dell'interno. L'attuale, forse troppo impegnato nell'emergenza Covid, non si accorge che le "famose " Ong che partono da ogni dove, hanno ripreso il trasporto dei migranti dall'Africa ai nostri porti, ben aperti, contrariamente a quelle delle altre nazioni cattivone.

FB

Lettera 8

D(r)agosapiens,”Ci sono e ci sarò” dice Conte ai grillini, dei quali pensa di mettersi a capo. Ma dopo anni insieme a quei casinisti -che tutti quelli con un po’ di sale in zucca stanno lasciando- ancora non ha capito che è meglio perderli che trovarli?

Vittorio Adentistrettigrazierenzi ExInFeltrito

Lettera 9

...se Renzi & Salvini non riescono a fare in modo che il M5S non entra nella "coalizione" sarà una vittoria a metà, se non di Pirro (e anche di caxxo)! Non sarà servito a nulla. Anche perchè la salvezza dell'Italia (se qualsosa davvero gli interessa di questo piccolo argomento) passa innanzitutto (cioè non è fatto accessorio) dal distruggere "l'incompetenza al potere" (anche da lontano...è un virus!) e la sinistra al potere (totale e totalitaria) targata Bersani...ecc ecc

Lettera 10

Caro Dago,

al di là di Arsenico & Vecchi Ricatti, la fine per Putin è segnata. Dipende se più o meno accelerata, se e quando Biden intimerà alla Turchia (dicendo ad Erdogan che altrimenti farà, per l'appunto la fine dell'amichetto) di rientrare nei ranghi (anche perchè Papa Francesco e tutti quanti noi non possiamo più tollerare la situazione siriana, che va, una volta per tutte, ricomposta) e alla Cina di non rompere le palle, salvo riaprire tutte le cosette aperte da Trump con in più Tibet ed Hong Kong.

Lettera 11

Sleepy Joe le palle ce l'ha (la cattiveria più che altro, tipica dei catto-comunisti...ohhh scusa Michele Serra, so che starai inorridendo a questa parolina.. ahahahah) basta aspettare. Spero non troppo. Così (ed anche questo "a latere"), ci togliamo dalle palle anche il Consiglio di Sicurezza...se con tutto il resto del Palazzo (di Vetro) anche meglio!

Lettera 12

Caro Dago, Tajani: "Mattarella chiaro, il governo non può avere perimetri politici". E infatti Zingaretti, con la lucidità mentale che lo contraddistingue, ha detto subito: "Draghi dovrà delimitare il perimetro della maggioranza".

R.R.

Lettera 13

Caro Dago, sfrattato da Palazzo Chigi, Giuseppi è finito subito in strada. Non ha nemmeno un posto al coperto per fare una conferenza stampa. Ieri ha dovuto improvvisarne una all'aperto. Speriamo non si lasci andare.

G.S.

Lettera 14

Caro Dago, Salvini: "Draghi dovrà scegliere tra Grillo e la Lega". Come quando lui scelse tra Grillo e l'unità del centrodestra?

S.d.A.

Lettera 14

Caro Dago, nelle cause di beatificazione c'era sempre l'avvocato del diavolo. Possibile che in quella di Draghi non ne spunti uno che magari lo tenga con i piedi per terra? Anche per non dimenticare mai che SIC TRANSIT GLORIA MUNDI..

Antonio Pochesci

Lettera 15

Mitico Dago, una considerazione su un personaggio del panorama della politica su carta stampata, Marco Travaglio: Le ha cannate tutte, dalla sponsorizzazione dell’inciucio fra M5S e PD, che ha portato il movimento da oltre il 30% ad un probabile 5%, da allora si è sempre più incartato, ad ogni giravolta per cercare di nascondere l’errore madornale, si è reso sempre più ridicolo, fino alla situazione attuale dove si è ridotto ad essere la macchietta di sé stesso. Il suo stato non capisco se mi induce più senso di giustizia (gli errori si pagano), o di compassione. Forse il suo giornale, finiti i finanziamenti dello sponsor, verrà assorbito dal suo compare Urbanetto, o più probabilmente scomparirà, come la pochette a tre punte!

Stefano55

Lettera 16

Caro Dago, per quale motivo nessuno ha il coraggio o l'onestà intellettuale di dire che Aleksej Naval'nyj, il cui partitino ha meno del 2% di consensi tra la popolazione russa, è un razzista, iper-nazionalista e con idee nazistoidi?

Credimi: Putin, a confronto, può essere considerato un fine intellettuale liberal.

[Il Gatto Giacomino].

Lettera 17

Caro Dago,

dovevi vedere Migliore dalla Merlini: che pena faceva, a difendere lo "scorpione" con argomenti come un Capezzone qualsiasi...

Recondite Armonie

Lettera 18

Caro Dago, Mattarella non ha dato indicazioni temporali a Draghi, non ha imposto un timing, né un metodo e tantomeno un perimetro politico all' interno del quale muoversi. Ma se gli ha dato "Carta Bianca", come alla Berlinguer, non è che poi ci ritroviamo ministro Mauro Corona?

Casty

Lettera 19

Caro Dago, il capogruppo Dem al Senato, Andrea Marcucci: "Il Pd appoggia all'unanimità il tentativo di Mario Draghi di formare il nuovo governo perché adeguato all'emergenza che il Paese sta attraversando. Non ci sono le condizioni per un eventuale appoggio della Lega". La sinistra non perde il vizio di farsi i c*zzi altrui. Saranno magari i leghisti a dover decidere cosa farà il loro partito?

EPA

Lettera 20

Caro Dago,

sulla battuta che gira: Draghi, super iper "the best" mega star dell'Economia, parla con il bibitaro & co è come Michelangelo che consulta chi disegna le strisce pedonali per il Giudizio Universale.

Beh, informo i Lor Signori che la democrazia è proprio questo. Parla la lavandaia, l'accademico, il meccanico, la scienziata, il notaio, il tassista, la fruttivendola etc. Questo è normale e porta anche diverse competenze assieme.

Semmai il problema, quello che non hanno capito i M5S, che la politica la fanno i professionisti. Quindi puoi anche partire giovane inesperto pirla (o bibitaro della situazione), ma qualcosa imparerai lungo la via? D'altronde tu stesso che sei giornalista di lungo corso potresti paragonarti al tuo primo giorno di lavoro?

I M5S si sono vantati della loro incompetenza e totale inesperienza. E ora ne hanno pagato il fio. E noi con loro.

Saluti dal primo giorno di lavoro,

Lisa

Lettera 21

Caro Dago, il consigliere del Ministero della Salute, Walter Ricciardi: "L' ho scritto anche su Twitter: dal Regno Unito mi confermano che la variante inglese si diffonde nei giovani più che la precedente". E noi ci inchiniamo davanti a Twitter! Però per confermare le evidenze scientifiche è necessaria la pubblicazione anche su Facebook e TiK Tok.

Samo Borzek

Lettera 22

Caro Dago,

possiamo dire che Di Maio, a cui Draghi aveva fatto una buona impressione, '' è rimasto sott'a botta 'mpressiunat.. ''.

Saluti.

Lettera 23

Dago darling, nel circo mediatico i "change" e gli "update" sono così veloci che non si capisce più niente. Tempo fa, pensare che in Italia avrebbe potuto arrivare la troika incuoteva terrore da lastrico ("finire sul lastrico"). Ora che sta davvero arrivando, parrebbe che sia cosa buona e bella. Fino a pochi giorni fa, quasi tutti davano addosso a Renzi, ora parrebbe che stia diventando un salvatore della patria. Persino "Il Fatto quotidiano" non sa più che pesci pigliare. E meno male che Draghi é certamente persona seria e sobria, sennò potrebbe atteggiarsi a uomo della provvidenza e pretendere di fare miracoli. Ossequi

Natalie Paav

Lettera 24

Caro Dago, Navalny, l'Ue alla Russia: "Le nostre relazioni sono a un punto critico". Serve un vaccino?

Kyle Butler

Lettera 25

Dago colendissimo,

scodinzolamento, peculiarità professionale del giornalismo chez noantri. Mai un attimo di riposo. Dopo un intensissimo (e prolungato) periodo di scodinzolamento per la sgangherata banda giallorossa, voilà, si prosegue – senza interruzione - con Draghi. Speriamo che con tutto questo movimento d’aria, Draghi non prenda il raffreddore!

Saluti da Stregatto

Lettera 26

Caro Dago, Sergey Maximishin, il medico russo che ha curato Alexey Navalny dopo l'avvelenamento da Novichok, la scorsa estate, all'ospedale di Omsk, è morto improvvisamente a 55 anni. Di sicuro sarà stato Putin! Ora per completare l'opera farà fuori anche i medici e le infermiere che hanno curato Alexei in Germania? E Angela Merkel, che ha mandato un aereo a prendere l'oppostore russo moribondo? Riuscirà a godersi la pensione o Vladimir ha già messo nel mirino anche lei?

Tony Gal

Lettera 27

Caro Dagos, ieri sera ho assistito all'ennesimo scontro televisivo a proposito di utero in affitto e fecondazione eterologa, soluzioni tecniche per l'omogenitorialità che - veniva detto con un argomento ripetuto da quanti la difendono come diritto - sono utilizzate anche dalle coppie etero quando uno dei due è sterile.

Si dimentica che, a parte le violazioni di legge, gli etero rimediano a un impedimento tecnico che non viola, ma ristabilisce quanto la natura esige per la riproduzione. Nel caso delle coppie gay, viceversa, la tecnica non rimedia a una difficoltà, ma viola le leggi naturali, che escludono possano generare coppie omosessuali. L'argomento mi sembra, perciò, non solo sbagliato, ma anche stravagante e un tantino subdolo, perché la differenza è lampante e inoppugnabile. Una bella differenza: la vedrebbe anche un bambino.

Raider