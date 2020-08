POSTA! - CARO DAGO, DISCOTECHE CHIUSE FINO AL 7 SETTEMBRE. L'8 SI FIRMERÀ L'ARMISTIZIO? – QUANDO VEDO LE FOTO DEL MIO QUASI COETANEO JEFF BEZOS UN PO’ MI SPAVENTO. SARÀ PERCHÉ È IDENTICO SPUTATO A UN PERSONAGGIO CRIMINALE DEI FILM DELLA MIA INFANZIA DI NOME FANTOMAS?

Riceviamo e pubblichiamo:

manifestazione di protesta a minsk contro lukashenko 1

Lettera 1

Caro Dago, Bielorussia, Merkel: "Il nostro cuore batte con i dimostranti". Sì, però quando non ci si occupa dei cazzi propri, la cosa più difficile è trovare un Mario Monti.

M.H.

Merkel e Monti

Lettera 2

Caro Dago, discoteche chiuse fino al 7 settembre. L'8 si firmerà l'armistizio?

Maxi

Lettera 3

FANTOMAS

Caro Dago, io compro tantissime cose Amazon. Però quando vedo la foto del quasi mio coetaneo Jeff Bezos, un po' mi spavento. Sarà perché è identico sputato a un personaggio criminale dei film della mia infanzia di nome Fantomas?

A.B.

lamorgese

Lettera 4

Caro Dago, Luciana Lamorgese: "L'Italia è sempre in prima linea nel sostenere la Tunisia con azioni concrete, ma per contrastare il traffico di migranti serve uno sforzo in più". Ok. Però faccia attenzione. Non vorremmo che nello sforzarsi tanto per contrastare l'immigrazione clandestina, la ministra dell'Interno se la facesse sotto.

JEFF BEZOS COME FANTOMAS

Leo Eredi

Lettera 5

Caro Dago, a Portland, una folla di manifestanti "Black Lives Matter" e Antifa ha massacrato un uomo bianco che aveva impedito un furto. Naturalmente adesso il video farà per giorni il giro dei tg di tutto il globo come quello su George Floyd...

manifestanti blm picchiano un uomo 3

Ranio

Lettera 6

Caro Dago, clandestini, conclusa la regolarizzazione di oltre 207mila domande. Cioè nel nostro Paese c'è una nuova città di medie dimensioni - popolata tutta da migranti venuti qui a far la Bella(nova) vita - pronta a sottrarre welfare agli italiani finiti in disgrazia a causa dell'inconpetenza del Governo nel gestire il coronavirus. Una cosa di cui proprio non si sentiva il bisogno.

Coccolino

Lettera 7

manifestanti blm picchiano un uomo 1

Caro Dago, coronavirus, Walter Ricciardi: "Riapertura delle scuole a settembre non è scontata. Dipenderà dal comportamento responsabile delle persone".Povera Lucia Azzolina, lei che si è tanto adoperata... D'altra parte chi meglio della ministra può sapere che riaprire senza sicurezza sarebbe un'«effrazione» alle regole?

L.V.

LUCIA AZZOLINA

Lettera 8

Caro Dago, Usa 2020, Joe Biden: "Se eletto voglio unire, non dividere". S'intende. Come ha fatto da vice di Barack Obama alla Casa Bianca tirando la volata a Donald Trump per l'elezione del 2016.

Dirty Harry

JOE BIDEN E KAMALA HARRIS

Lettera 9

Caro Dago, Usa 2020, Bernie Sanders: "E' l'elezione più importante della storia moderna". Ma non avevano detto che lo era quella del 2004 con George W. Bush uscente e anche quella del 1984 contro la riconferma di Ronald Reagan? Ah già, i Dem hanno bisogno di un nemico da odiare.

E.Moro

Lettera 10

bernie sanders convention dem milwuakee

Caro Dago, nella Death Valley, in California, la colonnina di mercurio ha toccato i 54,4 gradi Celsius, la temperatura più alta osservata sulla Terra in quasi un secolo. Diceva Vujadin Boškov: "È rigore quando arbitro fischia". Idem per la temperatura: "È record quando uomo misura". Dipende tutto da dove si decide di mettere il termometro...

Claudio Coretti

Lettera 11

La Febbre del Sabato Sera - Giuseppe Conte e le discoteche by GianBoy

Caro Dago, parliamo di migranti; l'Inghilterra li respinge verso la Francia, la Francia li manda in Italia, la Spagna a Melilla usa le armi, la Grecia li rimette in mare, gli altri paesi non li fanno nemmeno avvicinare ai confini!

L'unico paese che li fa entrare tranquillamente è l'Italia dove qualcuno vuole addirittura "rivedere le regole dell'accoglienza" del resto il business dei migranti è fiorente ed è l'unica attività con fatturati e utili in crescita perchè interromperla?

FB

Lettera 12

Caro Dago, Michelle Obama: "Trump ha minimizzato il virus". Invece la California, a guida dem, che lo ha preso fin da subito sul serio 4 giorni fa è stata il primo Stato degli Usa a superare quota 600 mila contagi. Sempre informatissima la moglie di Barack.

aleksandr lukashenko in piazza 5

Mauro Soffianopulo

Lettera 13

Dago darling, non se ne può più dei "déja vu" e degli "one more time" del "grande gioco" mondiale. Dopo le tragiche primavere arabe (e quelle ucraine, georgiane, ecc.), ora é in ballo la Bielorussia (o Russia Bianca).

E tutti i media velinati dal MinCulpPop globale occidentale tuonano contro il presidente Lukachensko (o come diavolo si scrive). Che a governare gli States ci sia Obama o Trump poco cambia: bisogna esportare la democrazia, a costo di provocare milioni di morti (vedi Siria, ecc.).

la marina militare britannica respinge i migranti

A quando una primavera kamchatka per togliere alla Russia l'immensa penisola asiatica, piena di vulcani ma anche di favolose risorse naturali? E speriamo che a nessuno venga in mente di ripetere l'errore di Carlo XII di Svezia, Napoleone I e Hitler, tanto più che in Bielorussia c'é Brest-Litovosk di sinistra memoria.

Chissà perché a nessun "buono" frega niente della democrazia (e della situazione delle donne e degli "schiavi" importati dall'Asia) nelle ricche monarchie del Golfo? Ossequi

Natalie Paav

Lettera 14

neonato in una borsa arrivato con una barca di migranti nel regno unito

Caro Dago, in Sicilia numerosi commercianti sono costretti a pagare il "pizzo" alla mafia per poter esercitare la propria attività senza spiacevoli incidenti. Il Governo M5s-Pd-Leu-Iv, invece, darà 11 milioni di euro alla Tunisia per fermare gli sbarchi dei clandestini a Lampedusa. Qualcuno sa spiegare la differenza?

la piramide della luce

Fabrizio Mayer

Lettera 15

Caro Dago, dj Viviana Parisi morta nel Messinese, un testimone: "Gioele era vivo dopo l'incidente". È la prima notizia certa che abbiamo dopo giorni di indagini inconcludenti. Gli investigatori sembrano provenire dallo stesso ceppo degli "esperti" sul Covid-19. Non sanno che pesci prendere.

daniele mondello viviana parisi

Si limitano a fare un elenco di ipotesi e possibilità di tutto quello che potrebbe essere successo. Così se un giorno dovesse presentarsi un testimone oculare in grado di raccontare quel che è realmente accaduto, loro potranno dire: "Visto? È andata esattamente come avevamo ipotizzato".

GIAN MARIO MERCORELLI

Nereo Villa

Lettera 16

Caro Dago, Gian Mario Mercorelli, candidato M5S nelle Marche, non ne vuole sapere di ritirarsi per favorire un accordo con i Dem. Finalmente un grillino con gli attributi. Beppe Grillo e Luigi Di Maio ormai possono tranquillamente indossare gli slip delle rispettive compagne: politicamente sono degli eunuchi.

Ezra Martin

Lettera 17

daniela santanche' protesta contro conte ballando al twiga 2

Contribuente Dago, la signora Santanchè è capofila di un mondo che non vuol vedere il Covid, soprattutto quando confligge con il proprio business o la propria libertà personale. Avvalendosi della incapacità dell’attuale governo, la buttano in caciara parlando di terrore, restrizione dei diritti politici, etc.

Si guardano bene dal rispondere alla domanda “Ma il Covid esiste, si o no”? Ma veniamo pure incontro alle esigenze della discoteca Santanchè, suggerendo quanto segue. All’ingresso, gli smaniosi ragazzotti devono solo farsi registrare con la tessera sanitaria.

Se nelle successive settimane dovessero risultare contagiati, bene, si accolleranno i costi delle terapie, che a questo punto non saranno a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Volete la libertà? Pagatevela!

santanchè 3 daniela santanche' protesta contro conte ballando al twiga 3

Saluti dal contribuente Stregatto.

la marina militare britannica respinge i migranti