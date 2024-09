POSTA - CARO DAGO, FISCO, UN CITTADINO SU 2 SCEGLIE LA PRECOMPILATA SEMPLIFICATA. TANTI SEMPLIFICANO ANCORA DI PIÙ, PAGANDO POCO O NULLA – L’ESERCITO DI ISRAELE: "NON POSSIAMO CONFERMARE NÉ SMENTIRE LA MORTE DI SINWAR". NON RISPONDE AL CERCAPERSONE? - PER NASCONDERE I RISULTATI SCIAGURATI DELLA REITERATA CHIRURGIA ANTIESTETICA MADONNA DOVREBBE ISPIRARSI AL PARALUME INTEGRALE DELLE DONNE AFGANE, ALTRO CHE VELO DI PIZZO…

A Musk che prevede scatafasci per il programma spaziale se dovesse essere eletta Kamala Harris io ricorderei che la maggioranza dei votatori americani di trump NON crede nell'allunaggio ed ha forti dubbi sull'esistenza stessa dello spazio!!!!

Caro Dago, Kiev, nuovo sfondamento della brigata d'assalto nel Kursk. Agli "sfondoni" di Zelensky ormai siamo abituati...

Caro Dago, Repubblica : "Il campo largo piace solo agli elettori PD". In gamba! Hanno perso mesi a discutere di una cosa che non garba a mezzo centrosinistra.

Caro Dago, Teheran, "Raid in Libano folli, pericolose conseguenze". Ma certo. Come l'uccisione di Ismail Haniyeh mentre era ospite in Iran...

Caro Dago, come mai a Maria Rosaria Boccia sono stati sequestrati 11 dispositivi ma non è stato congelato l'accesso ai social? Potrebbe aver conservato informazioni e materiale sensibile sul cloud e pubblicare tutto grazie all'acquisto di nuovi smartphone.

Caro Dago, Venezuela, nuova protesta mondiale dell'opposizione in 400 città. Ma chissenefrega! Abbiamo problemi per arrivare a fine mese e dovremmo occuparci di Maduro?

Caro Dago, Esercito Israele: "Non possiamo confermare né smentire la morte di Sinwar". Non risponde al cercapersone?

Caro Dago, il presidente Biden: "Non ho ancora deciso se autorizzare Kiev sui missili a lungo raggio". Ahia, Ahia! L'Ue invece ha già detto "sì" da sola. La solita figura da pirla (per fortuna l'Italia è rimasta fuori): andiamo a far guerra alla Russia senza gli Usa? Poveracci, a Bruxelles sono imbarazzanti...

Caro Dago, l'ultima di Conte; "quando sono andato a Palazzo Chigi, ho nominato persone che non conoscevo". Forse non ricorda che le nomime le facevano Di Maio e Salvini. Tutti ricordiamo che faceva il cartonato e prima di parlare aspettava il permesso di Di Maio, che gli suggeriva le risposte anche davanti alle telecamere. Ma Peppiniello pensa che gli italiani siano tutti grillini che bevono le sue fesserie...

Caro Dago, Medio Oriente, Biden: "Lavoriamo per evitare allargamento del conflitto". E il "cessate il fuoco" che non era "mai stato così vicino"?

Caro Dago, Fisco, un cittadino su 2 sceglie la precompilata semplificata. Tanti semplificano ancora di più, pagando poco o nulla.

Caro Dago, lunghe code di auto in fuga dal sud del Libano. Speriamo almeno siano elettriche: non vorremmo che questo conflitto avesse conseguenze sui cambiamenti climatici.

Caro Dago,

Adesso il femminismo si esprime nella finale di miss Italia con le ragazze che sfilano in camicia bianca e mutande,sembrano appena uscite. dal letto da un dormitorio di collegio per andare a lavarsi I denti. Che trovata straordinaria per contrastare il maschilismo bieco ,che buon gusto,che ideona ! Non l'ho ancora capita.

Caro Dago,

Per nascondere i risultati sciagurati della reiterata chirurgia antiestetica Madonna dovrebbe ispirarsi al paralume integrale delle donne afgane,altro che velo di pizzo!

Dago Superiore,

la strofa della canzone di Antonello " è una questione politica 'na grande presa per c***o " ritorna in mente oggi leggendo il quotidiano di Torino, che si dilunga sul caso Sangiuliano- Boccia. Non è gossip, scrive una primissima penna, ma politica. Beata arroganza del giornalismo dei noti editori, un conferma della presa per il c***o per la platea dei metalmeccanici mandati a casa dalla politica. Quella aziendale in primis.

