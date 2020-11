POSTA! - CARO DAGO, MA DAVVERO SIAMO ARRIVATI AL PUNTO DI INDIGNARCI PER UN INNOCUO SIPARIETTO TELEVISIVO, IL CUI TONO IRONICO ERA COSÌ EVIDENTE CHE SOLO LA MURGIA, DALL’ALTO DELLA PROPRIA INTRANSIGENTE ALTERIGIA, POTEVA CONSIDERARLO UN ATTACCO ALLA DIGNITÀ FEMMINILE? SOLO IO PENSO CHE CI SIAMO AVVIATI VERSO UNA DERIVA PERBENISTICA SECONDA SOLO A QUELLA INTRAPRESA NEL 1620 DAI PURITANI DELLA MAYFLOWER?

Lettera 1

Dagovski,

Quanta ipocrisia. Da anni Maradona era trattato da morto.

Aigor

Lettera 2

Caro Dago, se si fa un bilancio tra ciò che è stato Maradona sui campi di calcio e fuori da essi, meglio non toccar mai palla.

Camillo Geronimus

BEATRICE LORENZIN

Lettera 3

Dago, i creativi delle candidature a sindaco di Roma lanciano il nome della Lorenzin già onorevole di FI, poi del Nuovo Centro Destra, ora del PD che sarebbe l' ideale suggello del nuovo scenario dei rapporti tra PD e FI. Siamo in attesa di un ulteriore ipotesi creativa: Alessandra Mussolini podestà.

Saluti - peprig

Lettera 4

Caro Dago, morte di Maradona, feretro coperto da bandiera argentina e maglia n. 10. E il gagliardetto del Napoli?

Ice Nine 1999

Lettera 5

Un nuovo commissario in Calabria? Calma, per il momento Mostarda impallinato dai veti incrociati di PD e M5S, non resta che sperare nella marmellata

Franco G

Lettera6

Tunisia, scontri tra le forze dell'ordine e i manifestanti che assaltano la sede dell'Agenzia delle entrate. Ma perché non vengono a protestare qui da noi? Abbiamo il premier Conte, la ministra Lamorgese e la sinistra tutta che sarebbero ben felici di accoglierli.

R.Porfiri

Lettera 7

Caro Dago, morte di Maradona, il sindaco di Napoli De Magistris: "Partito l'iter per dedicargli lo stadio". Se c'è da fare qualche cazzata i politici sono sempre lestissimi a mettersi in moto. Per le cose serie invece - tipo la nomina del commissario alla Sanità in Calabria - ci vogliono secoli.

J.N.

Lettera 8

Caro Dago, Covid, pressioni di Berlino perché l'Ue vieti lo sci fino al 10 gennaio. Qualcuno spieghi alla Merkel che finché non ci sarà l'Anschluss di tutte le nazioni europee alla Germania, ogni Paese è libero di decidere come gli pare.

Baldassarre Chilmeni

Lettera 9

Caro Dago, Pordenone, 34enne uccide a coltellate la compagna e poi si costituisce. A quanto pare "La Giornata contro la violenza sulle donne" ha fatto cilecca. Bisognerà studiare qualcosa di più concreto. Pensare che il colore rosso abbia una funzione deterrente contro stupri e femminicidi è una cosa da idioti radical chic.

Berto

Lettera 10

Caro Dago, Covid, oltre 1,4 milioni di morti a livello globale. C'è ancora tanto da fare per sfoltire la popolazione mondiale.

Yu.Key

Lettera 11

Caro Dago, Covid, gli assessori delle Regioni alpine: "Con stop sci perdiamo 20 miliardi". Sì, ma se si riaprono gli impianti poi va a finire che a febbraio, con la terza ondata Covid, sanità ed economia ne perderanno molti di più.

A.Reale

Lettera 12

Caro Dago, "Il mondo in lutto per la morte di Maradona". Come no. In Africa tanti bimbi hanno perso l'appetito.

Frankie

Lettera 13

Caro Dago, Maradona grande fino in fondo: dribbla il Covid e muore per infarto. Tiè!

Fritz

Lettera 14

Caro Dago, Gualtieri: "Impegno comune con la Francia per fondo di sostegno a settori più colpiti". Bravo ministro. Dopo che i francesi ci hanno tanto aiutato coi migranti perché non fare il bis col Covid?

Licio Ferdi

Lettera 15

Caro Dago, il primo ministro etiope, Abiy Ahmed, ha ordinato all'esercito federale di lanciare l'«offensiva finale» contro le forze separatiste della regione autonoma del Tigrè. Secondo Nobel per la Pace in arrivo?

Alan Gigante

Lettera 16

Caro Dago, il presidente cinese Xi Jinping ha ordinato alle Forze Armate di rafforzare l'addestramento in condizioni di combattimento reali e di "aumentare la capacità di vincere le guerre". Dopo le congratulazioni un pacco regalo per Joe Biden. Buon Natale!

John Reese

Lettera 17

Caro Dago, ci sono giornalisti (Sallusti, Facci e compagnia bella) che per anni ci hanno spiegato, riferito al loro padrone, che non bisognava giudicare la vita privata ma solo il suo operato in quella pubblica: perché questo non vale anche per Maradona che tra l'altro non era neppure un politico pagato con i soldi pubblici?

Domenico

Lettera 18

Caro Dago, ma davvero siamo arrivati al punto di indignarci per un innocuo siparietto televisivo, il cui tono ironico era così evidente che solo la Murgia, dall’alto della propria intransigente alterigia, poteva considerarlo un attacco alla dignità femminile? Solo io penso che ci siamo avviati verso una deriva perbenistica seconda solo a quella intrapresa nel 1620 dai puritani della Mayflower? Saluti, Reb.

Lettera 19

Caro Dago, Covid, la Merkel: "Possibile che ci sia il vaccino prima di Natale". Mai vista una tale rapidità sui vaccini. Se fossi anziano e con varie patologie mi fiderei di più di una pastiglietta di cianuro.

Luca Fiori

Lettera 20

Caro Dago, Covid e Natale, oggi si decide su quante persone al cenone. Per riuscire a vedere tutti i parenti si dovrà stare un'ora qua, un'ora là, un'ora altrove?

Theo Van Buren

Lettera 21

Caro Dago, pure la Gruber, benchè innamorata di Conte e del suo governo, ho visto che ha tirato fuori il tutt'altro che innominabile e, anzi, il nominabilissimo Maro Draghi.

A prescindere dal fatto che, per come la vedo io e trovo personalmente difficile non accorgersi, Draghi nella sua lunga carriera ha fatto bene ma ha fatto anche male, c'è un solo motivo per il quale potrebbe risultare indispensabile: si vogliono, per caso, evitare per l'ennesima volta governi tanto fastidiosamente eletti dal popolo? La domanda è puramente retorica. Come la Costituzione, pare.

FB

Lettera 22

Il pallino del pallone, caro Dagos, come occasione per digressioni socio-politiche manda in orbita giornalisti come Gianni Minà, tifoso di Maradona e di Fidel Castro, bifronti dioscuri, magari, perché campioni a tutto campo e a ruoli invertiti, sconfinando (anche loro) nella politica, il primo, nella grande sportività che notoriamente lo caratterizzava, il leader maxìmo. Maradona, sostiene Minà, accettava domande scabrose, da lui.

E Fidel, pure, si capisce. Ma di quelle che non accettava e di chi gliele poneva, le domande scabrose: e obiezioni e contestazioni e dissenso: su questo, anche Minà tace, per tenersi rispettosamente all'altezza del genio politico-calcistico.

Scansando, così, la "logica per cui Maradona fu criminalizzato": come uno qualunque degli oppositori di Fidél, cioè. Con nessuno dei quali Minà parlò mai di calcio. E non fu perché glielo proibisse Fidél, che le parole in libertà non le amava - e qui sta la differenza: taciuta - quanto le ama Gianni Minà.

Raider

Lettera 23

Caro Dago, Pordenone, avvocatessa rinuncia a difendere uomo che ha ucciso la compagna. Guarda caso proprio il giorno successivo alla Giornata contro la violenza sulle donne. Cosa non si è disposti a fare per avere un po' di pubblicità!

M.H.

Lettera 24

Caro Dago, Usa 2020, per Biden 80 milioni di voti: record nella storia americana. Abbiamo capito che la posta è molto alta. Ma davvero qualcuno pensa che sia credibile che per la sinistra "Sleepy Joe" valga 11 milioni di voti più di Barack Obama?

B.Ton

Lettera 25

Caro Dago, voglio farti una domanda retorica da girare agli espertologi di Covid e ai politici, giornalisti ed altri pseudo intellettuali che vogliono il vaccino obbligatorio, andando contro tutto quanto prevede la carta costituzionale sul diritto alla salute.

Supponiamo che il 70% si faccia il vaccino e che il restante 30% mantenga un regime di contenimento (mascherina e tutto ciò che serve...) diciamo per un mese. La domanda è: ma sto cazzo di virus quanto dura? Come fa a sopravvivere e a trasmettersi dopo 2 mesi di isolamento?

Vive nell'aria? Si annida tra le piante? Oppure dobbiamo pensare che la vaccinazione era già prevista dapprima dell'annuncio della pandemia (vedi Bill Gates) e che è l'unico obiettivo mal celato del lockdown? Ma la gente è veramente cogliona fino a questo punto?

Johnkoenig

Lettera 26

A seguito di quanto ho scritto di recente, sono stato chiamato da uno dei miei sparuti sublettori, il quale mi ha fatto presente che il famoso Eures, ossia il fornitore di montagne di dati su omicidi vari, non è che rilasci solo dati riferiti alla violenza sulle donne.

No, mi assicura - avendone parlato direttamente con l'Eures - che i dati prodotti sono molto più ampi e completi. Si riferiscono a tutta la gamma di uccisioni varie, con quasi sempre vittime gli uomini, ammazzati tranquillamente anche da donne, da cui si staglia chiara e indiscutibile la constatazione che il dato sugli omicidi perpetrati contro le donne risulta minoritario.

Epperò, sempre all'Eures, hanno fatto sapere all'amico sublettore, che è proprio la stampa italiana che poi li utilizza ad libitum. Soprattutto le giornaliste femministe che hanno gran peso sugli ominicchi giornalisti e li condizionano a scrivere, anzi a urlare sulle violenze contro le donne. Che ci sono, per carità, e vanno censurate e combattute. Ma qui la certezza netta e chiara è che sia soprattutto l'ideologia femminista contra familias a sovrapporsi a tutto e a tutti.

Tanto per dire, ieri in pausa pranzo, ho seguito il Tg3, e come un po’ mi aspettavo, le erinni femministe hanno sparato ad alzo zero contro gli uomini rei di violenza contro le donne, oscurando ogni altro problema.

Sembrava quasi sbavassero dalla smania di dare la notizia (tragica!) dei due omicidi di donne avvenuti in queste ore: una di queste prefiche dalla parlantina insopportabile ha fatto addirittura l'elenco - come una venditrice porta a porta - di tutti gli strumenti di cucina con cui i compagni o i mariti uccidono le disgraziate loro conviventi.

Una vera e propria caccia all'untore maschio assurda e vergognosa. Quante parole ideologiche sprecate. Ma vengo agli interventi moralizzanti del duo romano Bergoglio-Mattarella, un po’ compagni di partito. Dice Sua Santità:"Troppo spesso le donne sono maltrattate, violentate e indotte a prostituirsi... dobbiamo tutti fare molto di più per la dignità di ogni donna!"

Ma, mi scusi Santità:" A chi si rivolge? A me e ai tantissimi come me che non hanno mai mancato di rispetto alle donne? Oppure voleva richiamare all'ordine i veri violenti, i sopraffattori, i lenoni che costringono le donne a prostituirsi e, dulcis in fondo, i milioni e milioni di frequentatori delle prostitute (in Italia decine di milioni) che alimentano questo turpe mercato?”

Beh! allora questo giusto messaggio lo indirizzi a loro, come faceva Cristo quanto sparava a zero contro scribi e farisei, presenti anche oggi più che mai a tutti i livelli. Mattarella? eccoci a Lui. Dice nel suo messaggio - l'ultimo di una serie infinita che qualifica la presidenza della repubblica anche come la Casa del messaggio - che: "alla base di tutte le forme di violenza contro le donne vi è l'idea inaccettabile che il rapporto tra uomini e donne non debba essere basato su di un reciproco riconoscimento di parità....".

Presidente, La prego, cosa vuol dire? Che uno uccide la moglie perchè non la considera pari a lui? Ma cosa c'entra? C'è chi uccide - anche la donna lo fa e sono molte - perchè gelosa, perchè non vuol perdere il partner, maschio o femmina che sia. E poi, e qui chiudo:" Egregio Presidente ( visto oltrettutto che uno dei due omicidi di ieri è stato compiuto da un marocchino - ndr) Lei dovrebbe conoscere il Corano, libro sacro dei musulmani anche italiani. Dice il Corano che la donna è subordinata all'uomo. Non va bene a quanto pare, ma allora perchè non indirizza il suo paterno rimprovero ai musulmani, Per noi cattolici la donna è mamma, moglie, figlia ossia un pò tutto, uguale uguale al papy. E allora? Cosa aspetta? Grazie!

Luciano