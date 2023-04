POSTA! - CARO DAGO, A PROPOSITO DELLA VOLGARE VIGNETTA DEL “FATTO QUOTIDIANO”, MI CHIEDO DOVE SONO FINITE LE BOLDRINI, LE MURGIA E LE ALTRE VERGINELLE DEL POLITICAMENTE CORRETTO, SEMPRE PRONTE A DIFENDERE L'ONORE DELLE DONNE. SOLO DI SINISTRA PERÒ… - ONU: "LO SCIOGLIMENTO DEI GHIACCIAI BATTE OGNI RECORD NEL 2022". MA NON SI ERANO GIÀ SCIOLTI DEL TUTTO? NON È CHE LI FANNO SCIOGLIERE UN PO' ALLA VOLTA?

Lettera 1

ghiacciai scioglimento

Caro Dago, Onu: "Lo scioglimento dei ghiacciai batte ogni record nel 2022". Ma non si erano già sciolti del tutto? Non è che li fanno sciogliere un po' alla volta per poter tenere alto l'allarme?

Mauro Soffianopulo

Lettera 2

Caro Dago Domani ha scoperto che il ministro Valditara ha assunto un consulente a 60.000 € l'anno: ma questo è dumping contro i consulenti degli altri!

Amandolfo

Lettera 3

Dago,

giuseppe valditara

Che un incidente a firenze blocchi il traffico ferroviario di una nazione e' l'evidente segno di un paese arretrato che si balocca nelle chiacchiere di tanti con pochi che fanno qualcosa.

Il boom economico che ci hanno regalato i nostri nonni e padri negli anni sessanta non e' stato gestito da nessuno, noi, politici, industriali, ma solo usato per i propri tornaconti. Non lamentiamoci se stiamo decadendo.

ELLY SCHLEIN MEME BY DEMARCO

MP

Lettera 4

Caro Dago, Elly Schlein: "Il presidente del Senato Ignazio La Russa ha detto che l'antifascismo non è in Costituzione, noi diciamo che l'antifascismo è la nostra Costituzione". Appunto, lo dice il Pd, ma non i Padri Costituenti, che non hanno scritto "antifascismo" in nessuno dei ben 139 articoli. Una scelta ben precisa ...

F.T.

Lettera 5

il supplizio di Marcantonio Bragadin in una illustrazione del 1846

Caro Dago, "la temperatura media globale nel 2022 è stata di 1,15 gradi sopra la media del 1850-1900 e gli anni dal 2015 al 2022 sono stati gli otto più caldi dall'inizio della registrazione strumentale nel 1850". La Terra ha 4,54 miliardi di anni e questi ne prendono 50 come termine di paragone per denunciare una "anomalia" delle temperature? Ma hanno bevuto?

Maury

Lettera 6

Caro Dago, Mykola Solskij, ministro delle politiche agrarie dell'Ucraina: "Azioni unilaterali dei Paesi dell'Unione europea riguardanti l'importazione del grano e altri prodotti agricoli ucraini non sono accettabili. In tempi così difficili, è estremamente importante coordinare e armonizzare tutte le decisioni nell'Unione europea".

marcoantonio bragadin

Benissimo. Quindi non solo da Bruxelles! Adesso ci arrivano le direttive anche da un Paese che con l'Ue c'entra zero e quindi non ha alcun titolo per dirci cosa dobbiamo e cosa non dobbiamo fare. Povero Vecchio Continente, ridotto a zerbino del mondo... .

Giacò

Lettera 7

Dago, Carissimo,

Bragadin: scorticato vivo dai Turchi in 1571, Cosa aspetta Venezia a chiedere ai Turchi delle scuse ufficiali e il pagamento di compensazioni per tutti i discendenti di Bragadin e dei Veneziani trucidati a Famagosta? Queste richieste vanno di modo ai nostri giorni ( vedi de colonizzazione) e soprattutto in California (compensazioni)

A,M

Lettera 8

jens stoltenberg volodymyr zelensky

Caro Dago, sondaggio condotto tra circa 850 insegnanti su tutto il territorio nazionale: "Le nuove generazioni prestano sempre più attenzione al futuro del Pianeta e credono che agire insieme sia la soluzione". Lo deducono da quel che lasciano sul posto i giovani dopo qualche radumo o concerto?

Claudio Coretti

Lettera 9

VIGNETTA DI NATANGELO SUL FATTO QUOTIDIANO SU ARIANNA MELONI E FRANCESCO LOLLOBRIGIDA

Caro Dago, Ucraina, Stoltenberg: "A Ramstein discuteremo la fornitura di aerei". Ah, bene... Cioè, male! Siccome le cose non stanno andando esattamente come previsto da Biden si pensa di buttare tutto per aria? Tanto poi a subirne le conseguenze non sarà certo il suo "capo" Sleepy Joe, che sta dall'altra parte dell'oceano, ma noi europei direttamente...

Oreste Grante

Lettera 10

Caro Dago,

non si può giustificare la vignetta della sorella della Meloni che, oltre a non essere satira, è volgare ed offensiva. Ho un libro delle vignette di Forattini, bravissimo a fare satira, ma sempre corretto. La vignetta pubblicata sul Fatto è da querela. Se si voleva colpire il politico, dopo le sue errate parole, non era necessario tirare in ballo la consorte in quel modo indegno. Su Lollobrigida la satira sarebbe stata giustificata ed appropriata.

arianna meloni francesco lollobrigida

Annibale Antonelli

Lettera 11

Caro Dago, «Il trust di cervelli che sgoverna l’Italia o finge di opporsi si straccia le vesti per una presunta “vignetta sessista contro Arianna Meloni”, sorella della premier e moglie del ministro Lollobrigida. Ma il bersaglio era il marito, il Cognato d’Italia...». Ma Marco Travaglio non aveva detto che non avrebbe perso tempo a spiegare la vignetta a chi non la capiva?

Neal Caffrey

Lettera 12

Ursula Von Der Leyen Joe Biden

Caro Dago, a proposito della volgare vignetta dell'ex giornalista Travaglio, mi chiedo dove sono finite le Boldrini le Murgia e le altre verginelle del politicamente corretto, sempre pronte a difendere l'onore delle donne, solo di sinistra però...

FB

Lettera 13

Caro Dago, Biden-von der Leyen: "Mantenere la pace a Taiwan". Allora bisognerà mandare tante armi?

Nino

carlo nordio alla camera 4

Lettera 14

caro Dago,

in questa Italia destrorsa che guarda al passato, forse siamo tutti impauriti da quel che accadrà. Rimpianti, risentimenti e desideri di riscatto tardivo... vecchi repubblichini, nostagici del buon cibo, di lambrette e 600 multiple piene di ragazzini.

Marco Giusti rimpiange il cinema di una volta e i suoi vecchi tromboni, così come noi giallorossi insistiamo a dire che il gol di Turone era bbono. Ma su tutti, c'è un vecchio magistrato che assapora la sua ora di vendetta "solitaria y final" sui cattivi che lo hanno umiliato... il Ministro Nordio.

Rob

Lettera 15

giancarlo giorgetti mario draghi ai funerali di ratzinger

Quindi sia pure senza dettagli, l'annuncite è a mio giudizio un vezzo

degli incapaci, il ministro delle finanze (per eredità) ha comunicato

che per favorire la natalità si applicheranno detrazioni fiscali.

Senza star tanto a cincischiare questo implica, in continuità con il

governo precedente, che secondo l'ineffabile Giorgetti i figli potranno

essere concepiti da chi ha i soldi. Tutto in grande continuità, ripeto,

ministro delle finanze compreso, con il governo precedente. Come se oggi

non ci fosse un governo con a capo quello che allora era l'unico partito

di opposizione. È inutile, non andremo da nessuna parte.

Lettera 16

Giorgia presidente della famiglia tua,

GIORGIA MELONI FRANCESCO LOLLOBRIGIDA ILLUSTRAZIONE DEL FATTO QUOTIDIANO

prima fai ministro tuo cognato, poi ti lamenti se si fanno vignette su tua sorella

prima accontenti la smania di potere di sorella e cognato, poi frigni perché li attaccano

Ma mi faccia il piacere, diceva l'immenso Totò

Danne

Lettera 17

Caro Dago, i giovani di 15-29 anni che si trovano al di fuori del contesto di istruzione e non sono occupati (Neet), in Italia raggiunge il 19% rispetto all’11,7% della media Ue-27, e la quota di persone di 30-34 anni che hanno completato un’istruzione terziaria, il 27,4% in Italia e il 42,8% in media Ue27. Ecco cosa ha lasciato il Pd dopo 10 anni al governo! E poi vorrebbero dar lezioni su cosa c'è da fare...

Leo Eredi