Caro Dago, 50 anni fa - 1 dicembre 1970 - veniva approvata la legge sul divorzio, poi confermata col referendum del 1974. Di Maio e Di Battista ne sono consapevoli?

Caro Dago, si è fratturato un piede giocando col cane e dovrà indossare per diverse settimane uno "Stivaletto". Forte Joe Biden! Ha gia messo l'Italia di Conte ai suoi piedi.

Caro Dago, sono arrabbiatissimo con Vittorio e Mattia Feltri, grandi professionisti, che stavolta hanno commesso un un imperdonabile errore, tirato fuori dall'oblio dove era finita la Signora Boldrini!

Possiamo essere certi che la nostra "eroina" farà di tutto per trasformarsi in una povera perseguitata e minacciata ecc. ecc. Cari Feltri, questa cattiveria agli italiani non dovevate farla...

Caro Dago, cenone di Natale, bimbi e anziani in tavoli separati. E se un anziano si sente bimbo come un trans che sentendosi donna frequenta il bagno delle signore?

Caro Dago, coronavirus, Ue: "Evitare assembramenti alle messe di Natale". Ma certo, staremo tutti a casa a guardare in tv gli assembramenti dei migranti sui barconi che li travasano dall'Africa in Italia. Evviva le misure anti Covid!

Caro Davo, la francese Stephanie Frappart sarà il primo arbitro donna a dirigere un match di Champions League: Juventus-Dinamo Kiev. Per i bianconeri non una novità completa: da tempo sono abituati a... "l'arbitro dona".

Caro Dago, Covid, il presidente dell'Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro: "Il coronavirus ci accompagnerà ancora per un anno e mezzo". E poi ci sarà un supplente?

Caro Dago, Covid, il governatore del Veneto, Luca Zaia: "Il ministro Boccia dice che il premier sta lavorando per la chiusura delle piste da sci all'estero". Ok, ma non si metta troppo in mostra altrimenti poi lo chiamano anche per risollevare le economie.

Dagovski, Boccia : “La Messa di Natale fare nascere Gesù due ore prima”.

Taglio cesareo ?

Caro Dago, l'economia ai tempi del coronavirus. Dai lavoratori co.co.co ai disoccupati co.co.Covid.

Caro Dago, frasi su Jole Santelli, Tajani: "Morra deve dimettersi, punto". Go Morra, go!

Caro Dago, Joe Biden e Kamala Harris hanno incontrato il loro staff per la Sicurezza nazionale e il Clima, per discutere dei possibili piani per il rientro degli Stati Uniti nell'accordo di Parigi. Poveretti. I due ancora non si sono accorti che, al netto delle chiacchiere, di fatto tutti i firmatari sono usciti dall'accordo del 2015 da tempo, visto che i parametri fissati 5 anni fa sono stati ampiamente disattesi e ignorati. È tutta fuffa.

Caro Dago, caso Regeni, la Procura di Roma va avanti ed è pronta a chiudere le indagini a carico di cinque appartenenti ai servizi segreti egiziani accusati del sequestro di Giulio. Lo ha comunicato il procuratore Michele Prestipino al collega Hamada al Sawi.

"Il procuratore egiziano avanza riserve sulla solidità del quadro probatorio che ritiene costituito da prove insufficienti per sostenere l'accusa in giudizio", si legge in una nota congiunta.

La magistratura italiana che non è stata capace di capire cosa sia successo a una mamma e al suo bambino - Viviana Parisi e Gioele Mondello - trovati morti ai margini di un autostrada italiana ad agosto di quest'anno pretende di sapere cosa è successo al povero ricercatore friulano quasi cinque anni fa dall'altra parte del Mediterraneo?

In un Paese come l'Egitto dopo non si muove foglia che il potere non voglia? Si tratta forse di un'indagine basata su un algoritmo visto che i modelli matematici vanno tanto di moda?

Caro Dago, vaccino, Pfizer fornirà i contenitori capaci di mantenere il prodotto a -75 gradi. Sembra un trappolone escogitato per sterminare gli anziani scampati al Covid. Li si convoca, con la scusa della vaccinazione, e all'apertura del contenitore zac!: il vecchietto di turno, malfermo sulle gambe, inspiegabilmente ci finisce dentro. E a -75 è morte istantanea.

Caro Dago, Arcuri alle Regioni: "Pronto il piano vaccini, sarà operativo da fine gennaio". Avendo una "reputazione" da difendere, saggiamente non ha specificato l'anno.

Dago Europeo, chi per lavoro ha vissuto a Bruxelles racconta che la città è grigia e la vita sociale pure. La lobby vegana era molto open anni fa; oggi pare che oltre ai cavoletti locali vadano di moda le melanzane turche e le zucchine siciliane. Al bando sempre i salsicciotti locali, un tempo si trovavano.

Ave Dago, la deputata Boldrini ha scritto un' articolessa contro Feltri jr. accusandolo di non aver pubblicato alcune sue valutazioni critiche nei riguardi di Feltri papà. Insistente come suo stile l' ex presidentessa della Camera persiste e come dicesi in romanesco ci " arioca " nel reclamare presunte censure subite, Peccato, dopo aver letto il routinario vocabolario presente nella suddetta articolessa, Feltri jr. poteva pubblicare lo scritto e dare spazio ai commenti anche ai tanti non fidelizzati che la stimano perché arioca sempre. Con il dovuto rispetto.

Caro Dago, Usa, non è che Sleepy Joe si è fratturato un piede giocando con i cani perché qualcuna delle "meravigliose" donne da lui scelte porta Yellen?

Cary Dago, Salvini: "Chi vota il Mes finisce di essere compagno di strada della Lega". Ma si capisce! "Mai con Pd e 5 Stelle" e "Andiamo dal notaio a impegnarci di non fare inciuci".

Molto azzeccata, anche quest’anno, la scelta professionale di Magalli, che a dispetto dell’impressionante decadimento fisico (maledetta vecchiaia) continua a mantenere una certa minima vivacità intellettuale, e riesce a farla risaltare circondandosi (a mezzodì su RAI2) di impareggiabili artisti.

Quest’anno poi si è superato: non più una inimitabile soubrette che ora colleziona altissimi ascolti altrove, ma una acutissima tipa che i detrattori (infami!) dicono rida garrula per qualsiasi sciocchezza, un azzimato scienziato che predice il futuro e un intellettuale -che il mondo ci invidia- che, dotto, disquisisce sul passato.

Le diatribe fra Burioni (in autosospensione a divinis televisiva) e Capua (in clausura volontaria a tempo indeterminato), la sconfessione di Crisanti, la scomunica di Zangrillo, gli anatemi di Massimo Galli, presbitero della congregazione del puritanesimo scientista...

La Laica Inquisizione non è più indulgente di quella ecclesiatica, dopo che la libera ricerca ne ha subito per secoli gli effetti (su cui, pure, ci sarebbe da eccepire), senza imparare a essere meno dogmatica e intransigente del 'mostro' papista. E non si venga a dire che, tanto, sul rogo non brucia nessuno.

Col giochetto della storicizzazione (sì: non dimentichiamo come la Scienza abbia servito dittatori e migliori offerenti) caro a tanti allarmisti son fascisti del "B. è il Mussolini di oggi, senza camicia nera e in doppiopetto; Salvini è un Hitler con la barbetta e senza i baffetti", squalificare i reprobi, da cui pretendere pubblici autodafé, equivale al trattamento riservato a contraddittori e dissidenti in epoche di alleanza fra trono e altare come di totalitarismi novecenteschi specchiatamente atei.

Ma, è vero, se dovessimo pensare a una più attuale riedizione delle istituzioni censorie d'antan, la curia di Bergoglio ne offre un'immagine di rito moderno e accettato, così accattivante e glamour, con la sua epurazione scientifica degli odiati nemici del new deal in uscita senza ritorno all'ovile. Il tutto sempre con la benedizione e l'imprimatur mediatico dei poteri più forti che mai.

Dago darling, in un mondo di robot umani digitali (in questi tempi di micidiale reset del mondo occidentale) e di "Scarica l'App" come l'attuale, vien da chiedersi se c'é già una App (ideata da una start-up!) che segnala i prossimi festini proibiti (tipo quelli avvenuti a Piacenza, Bologna, Siena-Arezzo, Costa Smeralda, Milano e chissà dove altro ancora).

Ovviamente con tutte le precisazioni utili: etero, gay, mix, ecc. e le sostanze che saranno disponibili, lecite (Chanpagne, Vodka, Whisky, ecc.) e illecite (cocaina, hashish, chemsex, ecc.) Ovviamente il tutto in modo "deguisé". Ai tempi dei festini gai "balletti verdi" italiani di poco più di mezzo secolo fa, c'era già il telefono.

Ma come facevano gli utenti finali a "restare sempre aggiornati" ai tempi dei festini etero in Vaticano regnante Papa Alessandro VI mezzo millennio fa? O quelli che volevano partecipare agli sfarzosi festini etero di inizio '700 organizzati da Filippo d'Orleans, reggente di Francia, che profanarono il Palais Cardinal del defunto e austero cardinale di Richelieu (poco dopo che il palazzo era diventato Palais Royal) di Parigi. "What next?". Ossequi

