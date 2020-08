POSTA! - CORONAVIRUS, EUROSTAT: "COMMERCIO, RISTORAZIONE, TRASPORTI E ARTE PIÙ COLPITI DA CRISI". E INVECE IL TURISMO È ANDATO ALLA GRANDE OPPURE NON RIENTRA PIÙ NELLE STATISTICHE? – NON VORREMMO ESSERE NEI PANNI DEL MINISTRO DEGLI ESTERI DI MAIO. DOVESSE, PER MOTIVI DIPLOMATICI, AVERE NECESSITÀ DI RECARSI A BEIRUT, SE IL VIAGGIO LO ORGANIZZANO I SUOI RISCHIA DI FINIRE A TRIPOLI...

esplosione al porto di beirut 8

Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

Caro Dago, esplosioni a Beirut, secondo alcune fonti l'incendio doloso sarebbe stato appiccato da un commando di 4 uomini che poi voleva attribuirne la responsabilità ad Israele. Gli arabi non si smentiscono mai: odiano gli ebrei più di quanto amino il proprio popolo.

F.G.

Lettera 2

PER MANLIO DI STEFANO BEIRUT E' IN LIBIA

Caro Dago, non vorremmo essere nei panni del ministro degli Esteri Di Maio. Dovesse, per motivi diplomatici, avere necessità di recarsi a Beirut, se il viaggio lo organizzano i suoi rischia di finire a Tripoli...

P.F.V.

Lettera 3

luigi di maio e manlio di stefano spazzini

Caro Dago, Libano, Save the Children: "Oltre 100mila bambini senza casa a Beirut". Ma il soccorso non dovrebbe essere obbligatorio? Perché non vengono accolti in Italia come quelli che scappano da guerra, fame e povertà?

Maury

Lettera 4

Caro Dago, in un post di ieri l'autore si chiede se alcuni lettori preferirebbero avere Trump con una perdita del PIL al 32% piuttosto che Conte con una perdita al 12%. Certo che sì! Perché Donald perde il 32% su una crescita 2019 del 2,2%, mentre per Giuseppi si tratta del 12% sullo 0,2%.

fabrizio palermo foto di bacco (1)

J.N.

Lettera 5

Caro Dago, 75esimo anniversario della bomba di Hiroshima, Mattarella: "L'Italia sostiene con forza l'obiettivo di un mondo libero da armi nucleari". Vada a dirlo all'Iran.

Alan Gigante

Lettera 6

Caro Dago, scrive Rosario Di Mito sul Messaggero, riportando la posizione di Atlantia nella trattativa con Cassa Depositi e Prestiti, che "Autostrade si è detta pronta a risarcire i danni causati a vari livelli" ma che "da qui a farsi togliere la concessione con motivazioni risibili ne passa". Quindi quarantatrè morti sono risibili?

un uomo ferito a beirut dopo l'esplosinoe

Federico Barbarossa

Lettera 7

Caro Dago, coronavirus, Eurostat: "Commercio, ristorazione, trasporti e arte più colpiti da crisi". E invece il turismo è andato alla grande oppure non rientra più nelle statistiche?

Dario Tigor

Lettera 8

Caro Dago, il governo Conte , per sostenere i consumi degli italiani ed aiutare il settore della ristorazione in difficoltà, sta pensando di introdurre uno sconto del 20% sul conto di pranzi e cene fuori.

esplosione al porto di beirut

In questo modo, non solo darà ragione agli stitici Paesi frugali che temevano che l’Italia si sarebbe mangiata ( e lo farà in senso letterale !) gli aiuti dell’Europa con bonus a pioggia e senza riforme, ma farà incazzare anche gli USA mettendo in ginocchio “Gropoun”e “The Fork” con una concorrenza sleale!!

Stef

Lettera 9

Caro Dago, Di Maio: "La politica deve dare il buon esempio di fronte ai cittadini e proseguire fino in fondo con il taglio dei parlamentari". E anche colmando l'ignoranza in geografia...

Bibi

Lettera 10

Caro Dago, Michelle Obama confessa: "Da qualche tempo soffro di una lieve depressione e sto cercando di affrontarla. Cerco di combattere il mio stato d'animo con la routine, ma ho problemi di sonno.

michelle obama donald trump 3

E non è solo un fatto legato alla quarantena, ma i conflitti razziali, le risposte di questa amministrazione, la sua ipocrisia..., è scoraggiante, demoralizzante...". Sì, perché invece quando c'era Barack aveva risolto tutto, con bianchi, neri, gialli e ispanici che vivevano in armonia. Ma poveretta, perché non torna a coltivare l'orto?

E.S.

Lettera 11

Caro Dago, Conte: "Faremo tutto per sostenere un il Libano". Attenti a farsi dare le giuste coordinate, altrimenti gli aiuti finiscono in Libia...

Ettore Banchi

Lettera 12

sampietrini

Caro Dago, la Raggi vuole rimuovere i Sanpietrini dalle vie di Roma? Ma come, se ben ricordo in Francia tutelano addirittura il famoso pavè su cui si corre la Parigi-Roubaix di ciclismo e da noi, invece, viene consentito che una mezza tacca di sindaca rimuova una delle cose più caratteristiche e storiche della Capitale?

A.B.

Lettera 13

Caro Dago, è interessante lo studio dell'Istituto Superiore di Sanità relativo all''aumento costante di malattie trasmesse sessualmente tra i ghèi. Certo, a me pare la scoperta dell'acqua calda. Epperò è un segnale di libertà scientifica.

mark zuckerberg

La domanda è: quanto tempo passerà prima che i ricercatori dell'ISS saranno costretti a ritirare la ricerca e a chiedere scusa? Perché è noto a tutti i progressisti ghèi-friendly: l'ISS è fassistaaah!

[Il Gatto Giacomino]

Lettera 14

Caro Dago, Facebook ha rimosso un post di Donald Trump in cui si affermava che i bambini sono quasi immuni dal coronavirus. "Si tratta di contenuti che contengono informazioni false e dannose che violano le nostre regole sulla disinformazione". Siamo alle solite.

DONALD TRUMP CON MASCHERINA

Trump di certo non ha scritto una sua opinione ma ha riportato quella di alcuni scienziati che siccome non coincide con quella degli amici dei progressisti allora viene bollata come "disinformazione" (come si fa in Cina).

anthony fauci

Ma sul coronavirus tutti i cosiddetti esperti, a cominciare dal tanto venerato - dai dem - Anthony Fauci, hanno rimediato figure di m. contraddicendosi e cambiando idea più volte. E quindi, visto che sul tema non vi sono certezze e opinioni univoche, cancellare i post di qualcuno per lasciare solo quelli degli altri è pura e semplice propaganda elettorale in vista delle presidenziali di novembre.

ROCCO CASALINO E IL COMPAGNO JOSÉ CARLOS ALVAREZ AGUILA

Camillo Geronimus

Lettera 18

Dago darling, peccato che l'amore tra Casalino e Alvarez sia finito. Era bello e straordinario per il fatto che un Vip come Casalino l'avesse vissuto alla luce del sole.

Mentre tanti altri "Mignon" (pare) governativi o paragovernativi si nascondono dietro fidanzate di carta o "santi" celibati. Fatto questo incomprensibile ora che gli amori arcobaleno sono di gran moda e laudati da tutti i buoni progressisti.

Ora al "povero" Alvarez non rimane che scrivere le sue memorie, ammesso che la "censura" di questi tempi oscurantisti glielo permetta nel caso non sia un'agiografia autorizzata da Casalino.

GABRIELE ROSSI ROCCO CASALINO

Col termine di "mignon" venivano indicati i favoriti di re Enrico III di Francia, in genere bisessuali e molto litigiosi. Che tempi, che tempi! Circa 3 secoli fa l'Illuminismo era protetto e favorito dalla più grande favorita reale di tutti i tempi, la "divina" marchesa di Pompadour. Ora l'Oscurantismo é favorito e protetto da vari presunti favoriti presidenziali francesi e italiani ovviamente in modo oscuro e contorto. Ossequi

Natalie Paav